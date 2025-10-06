سعر WIKI CAT المباشر اليوم هو 0.00000011563 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي WKC إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر WKC بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر WIKI CAT المباشر اليوم هو 0.00000011563 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي WKC إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر WKC بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن WKC

معلومات سعر WKC

الوثيقة البيضاء لـ WKC

الموقع الرسمي لـ WKC

اقتصاد توكن WKC

توقعات سعر WKC

سجل WKC

دليل شراء WKC

محول عملة WKC إلى الفيات

WKC العقود الفورية

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار WIKI CAT

WIKI CAT السعر(WKC)

السعر المباشر لـ 1 WKC إلى USD:

$0.00000011563
$0.00000011563$0.00000011563
+0.99%1D
USD
مخطط أسعار WIKI CAT (WKC) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:08:38 (UTC+8)

معلومات سعر WIKI CAT (WKC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0000001116
$ 0.0000001116$ 0.0000001116
24 ساعة منخفض
$ 0.00000011982
$ 0.00000011982$ 0.00000011982
24 ساعة مرتفع

$ 0.0000001116
$ 0.0000001116$ 0.0000001116

$ 0.00000011982
$ 0.00000011982$ 0.00000011982

$ 0.000000472824771637
$ 0.000000472824771637$ 0.000000472824771637

$ 0.000000000057105301
$ 0.000000000057105301$ 0.000000000057105301

-0.39%

+0.99%

+0.40%

+0.40%

سعر WIKI CAT (WKC) في الوقت الحقيقي هو $ 0.00000011563. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WKC بين أدنى سعر $ 0.0000001116 وأعلى سعر $ 0.00000011982، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWKC على الإطلاق هو $ 0.000000472824771637، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.000000000057105301.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WKC -0.39% على مدار الساعة الماضية، +0.99% على مدار 24 ساعة، و +0.40% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق WIKI CAT (WKC)

No.445

$ 63.12M
$ 63.12M$ 63.12M

$ 94.77K
$ 94.77K$ 94.77K

$ 98.38M
$ 98.38M$ 98.38M

545.84T
545.84T 545.84T

850,822,824,918,178
850,822,824,918,178 850,822,824,918,178

853,278,579,305,012
853,278,579,305,012 853,278,579,305,012

64.15%

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ WIKI CAT هي $ 63.12M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 94.77K. العرض المتداول لـ WKC يبلغ 545.84T، مع إجمالي عرض 853278579305012. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 98.38M.

سجل سعر WIKI CAT (WKC) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار WIKI CAT لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0000000011335+0.99%
30 يوم$ -0.00000006751-36.87%
60 يوم$ -0.00000006242-35.06%
90 يوم$ +0.00000009563+478.15%
تغير سعر WIKI CAT اليوم

سجل اليوم WKC تغيرًا $ +0.0000000011335 (+0.99%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر WIKI CAT لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00000006751 (-36.87%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر WIKI CAT لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد WKC تغييرًا في $ -0.00000006242 (-35.06%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر WIKI CAT لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.00000009563 (+478.15%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة WIKI CAT (WKC)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار WIKI CAT.

ما هو WIKI CAT ( WKC )

متوفر WIKI CAT على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك WIKI CAT الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين WKCلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول WIKI CAT على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء WIKI CAT سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر WIKI CAT (USD)

كم ستكون قيمة WIKI CAT (WKC) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك WIKI CAT (WKC) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة WIKI CAT.

تحقق الآن من توقعات سعر WIKI CAT!

توكنوميكس WIKI CAT (WKC)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس WIKI CAT (WKC) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس WKC والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء WIKI CAT ( WKC )

هل تبحث عن كيفية شراء WIKI CAT؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء WIKI CAT على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة WKC إلى العملات المحلية

1 WIKI CAT (WKC) إلى VND
0.00304280345
1 WIKI CAT (WKC) إلى AUD
A$0.0000001746013
1 WIKI CAT (WKC) إلى GBP
0.0000000867225
1 WIKI CAT (WKC) إلى EUR
0.0000000982855
1 WIKI CAT (WKC) إلى USD
$0.00000011563
1 WIKI CAT (WKC) إلى MYR
RM0.0000004844897
1 WIKI CAT (WKC) إلى TRY
0.0000048506785
1 WIKI CAT (WKC) إلى JPY
¥0.00001757576
1 WIKI CAT (WKC) إلى ARS
ARS$0.0001702940825
1 WIKI CAT (WKC) إلى RUB
0.0000091636775
1 WIKI CAT (WKC) إلى INR
0.0000102078164
1 WIKI CAT (WKC) إلى IDR
Rp0.0019271658958
1 WIKI CAT (WKC) إلى PHP
0.0000067921062
1 WIKI CAT (WKC) إلى EGP
￡E.0.0000054773931
1 WIKI CAT (WKC) إلى BRL
R$0.0000006186205
1 WIKI CAT (WKC) إلى CAD
C$0.0000001607257
1 WIKI CAT (WKC) إلى BDT
0.0000141554246
1 WIKI CAT (WKC) إلى NGN
0.000168311028
1 WIKI CAT (WKC) إلى COP
$0.00044644743
1 WIKI CAT (WKC) إلى ZAR
R.0.0000019818982
1 WIKI CAT (WKC) إلى UAH
0.0000048691793
1 WIKI CAT (WKC) إلى TZS
T.Sh.0.0002848024715
1 WIKI CAT (WKC) إلى VES
Bs0.00002509171
1 WIKI CAT (WKC) إلى CLP
$0.00010880783
1 WIKI CAT (WKC) إلى PKR
Rs0.0000327834176
1 WIKI CAT (WKC) إلى KZT
0.0000617013243
1 WIKI CAT (WKC) إلى THB
฿0.0000037325364
1 WIKI CAT (WKC) إلى TWD
NT$0.0000035348091
1 WIKI CAT (WKC) إلى AED
د.إ0.0000004243621
1 WIKI CAT (WKC) إلى CHF
Fr0.0000000913477
1 WIKI CAT (WKC) إلى HKD
HK$0.0000008984451
1 WIKI CAT (WKC) إلى AMD
֏0.0000443024782
1 WIKI CAT (WKC) إلى MAD
.د.م0.0000010672649
1 WIKI CAT (WKC) إلى MXN
$0.0000021322172
1 WIKI CAT (WKC) إلى SAR
ريال0.0000004336125
1 WIKI CAT (WKC) إلى ETB
Br0.0000175376021
1 WIKI CAT (WKC) إلى KES
KSh0.0000149382397
1 WIKI CAT (WKC) إلى JOD
د.أ0.00000008198167
1 WIKI CAT (WKC) إلى PLN
0.0000004197369
1 WIKI CAT (WKC) إلى RON
лв0.0000005053031
1 WIKI CAT (WKC) إلى SEK
kr0.0000010846094
1 WIKI CAT (WKC) إلى BGN
лв0.0000001942584
1 WIKI CAT (WKC) إلى HUF
Ft0.0000386065444
1 WIKI CAT (WKC) إلى CZK
0.000002416667
1 WIKI CAT (WKC) إلى KWD
د.ك0.00000003538278
1 WIKI CAT (WKC) إلى ILS
0.0000003757975
1 WIKI CAT (WKC) إلى BOB
Bs0.0000007990033
1 WIKI CAT (WKC) إلى AZN
0.000000196571
1 WIKI CAT (WKC) إلى TJS
SM0.0000010684212
1 WIKI CAT (WKC) إلى GEL
0.0000003145136
1 WIKI CAT (WKC) إلى AOA
Kz0.0001054048391
1 WIKI CAT (WKC) إلى BHD
.د.ب0.00000004347688
1 WIKI CAT (WKC) إلى BMD
$0.00000011563
1 WIKI CAT (WKC) إلى DKK
kr0.0000007423446
1 WIKI CAT (WKC) إلى HNL
L0.0000030456942
1 WIKI CAT (WKC) إلى MUR
0.0000052623213
1 WIKI CAT (WKC) إلى NAD
$0.0000019969301
1 WIKI CAT (WKC) إلى NOK
kr0.0000011539874
1 WIKI CAT (WKC) إلى NZD
$0.0000001988836
1 WIKI CAT (WKC) إلى PAB
B/.0.00000011563
1 WIKI CAT (WKC) إلى PGK
K0.0000004868023
1 WIKI CAT (WKC) إلى QAR
ر.ق0.0000004208932
1 WIKI CAT (WKC) إلى RSD
дин.0.0000116578166
1 WIKI CAT (WKC) إلى UZS
soʻm0.0013931322097
1 WIKI CAT (WKC) إلى ALL
L0.0000096053841
1 WIKI CAT (WKC) إلى ANG
ƒ0.0000002069777
1 WIKI CAT (WKC) إلى AWG
ƒ0.000000208134
1 WIKI CAT (WKC) إلى BBD
$0.00000023126
1 WIKI CAT (WKC) إلى BAM
KM0.0000001931021
1 WIKI CAT (WKC) إلى BIF
Fr0.00034099287
1 WIKI CAT (WKC) إلى BND
$0.0000001491627
1 WIKI CAT (WKC) إلى BSD
$0.00000011563
1 WIKI CAT (WKC) إلى JMD
$0.0000185563024
1 WIKI CAT (WKC) إلى KHR
0.0004662490675
1 WIKI CAT (WKC) إلى KMF
Fr0.00004868023
1 WIKI CAT (WKC) إلى LAK
0.0025136956019
1 WIKI CAT (WKC) إلى LKR
රු0.0000352197417
1 WIKI CAT (WKC) إلى MDL
L0.00000196571
1 WIKI CAT (WKC) إلى MGA
Ar0.0005162046964
1 WIKI CAT (WKC) إلى MOP
P0.0000009261963
1 WIKI CAT (WKC) إلى MVR
0.000001769139
1 WIKI CAT (WKC) إلى MWK
MK0.0002007463993
1 WIKI CAT (WKC) إلى MZN
MT0.000007388757
1 WIKI CAT (WKC) إلى NPR
रु0.000016338519
1 WIKI CAT (WKC) إلى PYG
0.00082004796
1 WIKI CAT (WKC) إلى RWF
Fr0.00016801039
1 WIKI CAT (WKC) إلى SBD
$0.0000009504786
1 WIKI CAT (WKC) إلى SCR
0.0000016049444
1 WIKI CAT (WKC) إلى SRD
$0.0000045720102
1 WIKI CAT (WKC) إلى SVC
$0.0000010117625
1 WIKI CAT (WKC) إلى SZL
L0.0000019969301
1 WIKI CAT (WKC) إلى TMT
m0.000000404705
1 WIKI CAT (WKC) إلى TND
د.ت0.00000033948968
1 WIKI CAT (WKC) إلى TTD
$0.0000007851277
1 WIKI CAT (WKC) إلى UGX
Sh0.00040285492
1 WIKI CAT (WKC) إلى XAF
Fr0.00006521532
1 WIKI CAT (WKC) إلى XCD
$0.000000312201
1 WIKI CAT (WKC) إلى XOF
Fr0.00006521532
1 WIKI CAT (WKC) إلى XPF
Fr0.00001179426
1 WIKI CAT (WKC) إلى BWP
P0.0000016454149
1 WIKI CAT (WKC) إلى BZD
$0.0000002324163
1 WIKI CAT (WKC) إلى CVE
$0.0000109466921
1 WIKI CAT (WKC) إلى DJF
Fr0.00002058214
1 WIKI CAT (WKC) إلى DOP
$0.0000074072578
1 WIKI CAT (WKC) إلى DZD
د.ج0.000015020337
1 WIKI CAT (WKC) إلى FJD
$0.0000002601675
1 WIKI CAT (WKC) إلى GNF
Fr0.00100540285
1 WIKI CAT (WKC) إلى GTQ
Q0.0000008857258
1 WIKI CAT (WKC) إلى GYD
$0.0000242152346
1 WIKI CAT (WKC) إلى ISK
kr0.00001422249

WIKI CAT المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ WIKI CAT، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب WIKI CAT الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول WIKI CAT

كم يساوي WIKI CAT (WKC) اليوم؟
سعر WKC المباشر في USD هو USD 0.00000011563، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر WKC إلى USD الحالي؟
سعر WKC إلى USD الحالي هو $ 0.00000011563. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ WIKI CAT ؟
القيمة السوقية لعملة WKC هي $ 63.12M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن WKC؟
العرض المتداول لتوكن WKC هو 545.84T USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ WKC؟
حقق WKC سعرًا قياسيًا قدره 0.000000472824771637 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ WKC؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.000000000057105301 WKC.
ما هو حجم تداول WKC؟
حجم تداول WKC المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 94.77K USD.
هل سترتفع WKC هذا العام؟
قد يرتفع WKC هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر WKC لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:08:38 (UTC+8)

تحديثات WIKI CAT (WKC) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة WKC إلى USD

المبلغ

WKC
WKC
USD
USD

1 WKC = 0.000000 USD

تداول WKC

/USDTWKC
$0.00000011563
$0.00000011563$0.00000011563
+1.01%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,290.74
$113,290.74$113,290.74

-1.17%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,021.88
$4,021.88$4,021.88

-1.82%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04374
$0.04374$0.04374

-5.81%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.48
$195.48$195.48

-1.71%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.4205
$3.4205$3.4205

-11.32%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,021.88
$4,021.88$4,021.88

-1.82%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,290.74
$113,290.74$113,290.74

-1.17%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.48
$195.48$195.48

-1.71%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6335
$2.6335$2.6335

-0.09%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19406
$0.19406$0.19406

-2.85%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.259
$2.259$2.259

+201.20%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000202
$0.0000000202$0.0000000202

+134.88%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00001486
$0.00001486$0.00001486

+128.61%

شعار CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000098
$0.0000000000000000098$0.0000000000000000098

+117.77%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008434
$0.0008434$0.0008434

+83.06%