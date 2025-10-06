معلومات سعر WIKI CAT (WKC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.0000001116 $ 0.0000001116 $ 0.0000001116 24 ساعة منخفض $ 0.00000011982 $ 0.00000011982 $ 0.00000011982 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.0000001116$ 0.0000001116 $ 0.0000001116 24 ساعة مرتفع $ 0.00000011982$ 0.00000011982 $ 0.00000011982 عالية طوال الوقت $ 0.000000472824771637$ 0.000000472824771637 $ 0.000000472824771637 أدنى سعر $ 0.000000000057105301$ 0.000000000057105301 $ 0.000000000057105301 تغير السعر (1 ساعة) -0.39% تغير السعر (1يوم) +0.99% تغير السعر (7 أيام) +0.40% تغير السعر (7 أيام) +0.40%

سعر WIKI CAT (WKC) في الوقت الحقيقي هو $ 0.00000011563. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WKC بين أدنى سعر $ 0.0000001116 وأعلى سعر $ 0.00000011982، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWKC على الإطلاق هو $ 0.000000472824771637، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.000000000057105301.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WKC -0.39% على مدار الساعة الماضية، +0.99% على مدار 24 ساعة، و +0.40% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق WIKI CAT (WKC)

التصنيف No.445 القيمة السوقية $ 63.12M$ 63.12M $ 63.12M الحجم (24 ساعة) $ 94.77K$ 94.77K $ 94.77K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 98.38M$ 98.38M $ 98.38M إمداد دورة التداول 545.84T 545.84T 545.84T الحد الأقصى للعرض 850,822,824,918,178 850,822,824,918,178 850,822,824,918,178 إجمالي العرض 853,278,579,305,012 853,278,579,305,012 853,278,579,305,012 معدل التداول 64.15% البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ WIKI CAT هي $ 63.12M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 94.77K. العرض المتداول لـ WKC يبلغ 545.84T، مع إجمالي عرض 853278579305012. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 98.38M.