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سعر frong المباشر اليوم هو 0.004893 USD. القيمة السوقية لـ FRONG هي -- USD. تابع تحديثات أسعار FRONG إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر frong المباشر اليوم هو 0.004893 USD. القيمة السوقية لـ FRONG هي -- USD. تابع تحديثات أسعار FRONG إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن FRONG

معلومات سعر FRONG

ما هو FRONG

الموقع الرسمي لـ FRONG

اقتصاد توكن FRONG

توقعات سعر FRONG

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سعر frong (FRONG)

السعر المباشر لـ 1 FRONG إلى USD:

$0.004892
$0.004892$0.004892
-10.05%1D
USD
مخطط أسعار frong (FRONG) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:51:39 (UTC+8)

سعر frong اليوم

السعر المباشر لمشروع frong (FRONG) اليوم هو $ 0.004893، مع تغير بنسبة 10.05% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FRONG الحالي إلى USD هو $ 0.004893 لكل FRONG.

يحتل frong حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- FRONG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FRONG بين $ 0.004605 (أدنى) و$ 0.005467 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك FRONG بمقدار -0.94% خلال الساعة الماضية و-21.57% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 84.33K.

معلومات سوق frong (FRONG)

--
----

$ 84.33K
$ 84.33K$ 84.33K

$ 4.89M
$ 4.89M$ 4.89M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ROBINHOOD

القيمة السوقية الحالية لـ frong هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 84.33K. العرض المتداول لـ FRONG يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.89M.

سجل سعر frong بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.004605
$ 0.004605$ 0.004605
24 ساعة منخفض
$ 0.005467
$ 0.005467$ 0.005467
24 ساعة مرتفع

$ 0.004605
$ 0.004605$ 0.004605

$ 0.005467
$ 0.005467$ 0.005467

--
----

--
----

-0.94%

-10.05%

-21.57%

-21.57%

سجل سعر frong (FRONG) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار frong لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00054658-10.05%
30 يوم$ +0.003893+389.30%
60 يوم$ +0.003893+389.30%
90 يوم$ +0.003893+389.30%
تغير سعر frong اليوم

سجل اليوم FRONG تغيرًا $ -0.00054658 (-10.05%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر frong لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.003893 (+389.30%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر frong لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد FRONG تغييرًا في $ +0.003893 (+389.30%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر frong لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.003893 (+389.30%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

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تحليل frong

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار frong الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق frong اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق FRONG: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازS1 ≤ السعر < نقطة الارتكازبين S1-نقطة ارتكازنقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.

FRONG_USDT يتحرك ضمن إطار زمني 4 ساعات بين نقطة المحور S1 عند مستوى 0.004564 والمحور المركزي عند مستوى 0.004743. يقع السعر أسفل نقطة المحور بفارق 0.000069، مما يضعه في الجزء الأوسط السفلي من هيكل التذبذب داخل النطاق. تظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى ترتيبًا صاعدًا، بينما يواصل خط الاتجاه طويل المدى امتداده الأفقي. يشهد السوق توازنًا مؤقتًا بين المشترين والبائعين بالقرب من مستوى 0.004674، دون ظهور أي إشارة اختراق أحادي الجانب. سجل مؤشر MACD نموذج التقاطع الصعودي، حيث تحول الفارق بين الخطين السريع والبطيء من السلبي إلى الإيجاب، مما يشير إلى انطلاق مكثف لزخم الشراء على المدى القصير. أما مؤشر RSI فهو يقبع في المنطقة المحايدة، دون أن يصل إلى عتبات التشبع الشرائي أو التشبع البيعي، مما يعكس استقرارًا في معنويات السوق. كما يتجه كلٌّ من مؤشري KDJ وStochRSI نحو الارتفاع بشكل متزامن، ما يؤكد استمرارية الانتعاش القصير المدى. وفي الوقت نفسه، تضيق فتحة بولينجر باند، مما يدل على انخفاض معدل التقلبات ويدل على اقتراب نقطة التحول المحتملة. على الصعيد العلوي، يقع أقرب مقاومة عند مستوى R1 عند 0.004914، بفارق 0.000240 عن السعر الحالي. وعلى الصعيد السفلي، يقع أقرب دعم عند مستوى S1 عند 0.004564، بفارق 0.000110 عن السعر الحالي. أما المستويات المرجعية البعيدة فتتمثل في محور S2 عند 0.004393 ومحور R2 عند 0.005093. ويبدو السعر حاليًا أقرب إلى نطاق الدعم السفلي، مما يمنحه مجالًا واسعًا للارتفاع.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

توقعات أسعار frong

frong (FRONG) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف FRONG في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرfrong (FRONG) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر frong نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر frong الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار FRONG للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار frong.

كيفية شراء واستثمار frong في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع frong؟ شراء FRONG سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء frong. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء frong (FRONG).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة frong فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء frong (FRONG)

ماذا يمكنك أن تفعل مع frong

يسمح لك امتلاك frong بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو frong ( FRONG )

مشروع FRONG هي عملة ميم.

frong المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ frong، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب frong الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

MemePools LaunchpadRobinhood Chain Meme

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول frong

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:51:39 (UTC+8)

تحديثات frong (FRONG) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن frong

FRONG USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع FRONG باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود FRONG USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق frong (FRONG) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر frong المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USD1FRONG
$0.004937
$0.004937$0.004937
-8.42%
11.04M (USDT)
/USDTFRONG
$0.0049
$0.0049$0.0049
-9.67%
17.25M (USDT)

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حاسبة FRONG إلى USD

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FRONG
FRONG
USD
USD

1 FRONG = 0.004893 USD