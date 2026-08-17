سعر frong اليوم

السعر المباشر لمشروع frong (FRONG) اليوم هو $ 0.004893، مع تغير بنسبة 10.05% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FRONG الحالي إلى USD هو $ 0.004893 لكل FRONG.

يحتل frong حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- FRONG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FRONG بين $ 0.004605 (أدنى) و$ 0.005467 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك FRONG بمقدار -0.94% خلال الساعة الماضية و-21.57% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 84.33K.

معلومات سوق frong (FRONG)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 84.33K$ 84.33K $ 84.33K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.89M$ 4.89M $ 4.89M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 البلوكتشين العام ROBINHOOD

القيمة السوقية الحالية لـ frong هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 84.33K. العرض المتداول لـ FRONG يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.89M.