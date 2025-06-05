ما هو USD1 ( USD1 )

USD1 هو أصل رقمي مدعوم بعملة الفيات، مصمم للحفاظ على تكافؤ 1:1 مع الدولار الأمريكي. أُطلقت USD1 في أبريل 2025 من قِبل شركة وورلد ليبرتي فاينانشال (WLFI)، وهي شركة تكنولوجيا مالية مقرها ميامي، فلوريدا. يهدف USD1 إلى تبسيط المعاملات الرقمية من خلال توفير قابلية تبادل سلسة بين عملات الفيات والأصول الرقمية. ولضمان الشفافية والثقة، تحتفظ BitGo، وهي شركة مقرها كاليفورنيا تقدم خدمات حفظ العملات المشفرة، باحتياطياتها. في البداية، يتم إصدار USD1 على شبكتي إيثريوم وبينانس سمارت تشين (BSC)، مع خطط للتوسع إلى سلاسل كتل أخرى في المستقبل.

متوفر USD1 على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك USD1 الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.



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توقع سعر USD1

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل USD1، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ USD1؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارUSD1.

سجل أسعار USD1

يوفر تتبع مسار سعر USD1 معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ USD1. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار USD1.

كيفية شراء USD1 ( USD1 )

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عملة USD1 إلى العملات المحلية

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USD1 المورد

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يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول USD1 ما هو سعر USD1 (USD1) اليوم؟ سعر USD1 (USD1) المباشر هو USD 0.9994 . ما هي القيمة السوقية لعملة USD1 (USD1)؟ القيمة السوقية الحالية لعملة USD1 هي $ 2.18B USD . يتم حسابها عن طريق ضرب العرض الحالي لعملة USD1 في سعر السوق في الوقت الفعلي وهو 0.9994 USD . ما هو العرض المتداول لعملة USD1 (USD1)؟ العرض المتداول الحالي لعملة USD1 (USD1)، هو USD 2.18B . ما هو أعلى سعر لعملة USD1 (USD1)؟ اعتبارًا من 2025-06-05 ، أعلى سعر لعملة USD1 (USD1) هو USD 1.0077 . ما هو حجم التداول على مدار 24 ساعة لعملة USD1 (USD1)؟ حجم التداول على مدار 24 ساعة لعملة USD1 (USD1) هو $ 631.07K USD يمكنك اكتشاف المزيد من التوكن القابل للتداول على MEXC والتحقق من حجم التداول على مدار 24 ساعة.

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