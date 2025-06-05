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USD1 السعر(USD1)

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مخطط أسعار USD1 (USD1) المباشر

$0.9995
$0.9995$0.9995
-0.04%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول USD1

السعر الحالي لـ USD1 (USD1) اليوم هو 0.9994 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة $ 2.18B USD. يتم تحديث سعر من USD1 إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق USD1:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 631.07K USD
- تغير سعر USD1 خلال اليوم هو -0.04%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة 2.18B USD

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USD1 أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار USD1 لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0004-0.04%
30 يوم$ +0.0994+11.04%
60 يوم$ +0.0994+11.04%
90 يوم$ +0.0994+11.04%
تغير سعر USD1 اليوم

سجل اليوم USD1 تغيرًا $ -0.0004 (-0.04%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر USD1 لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.0994 (+11.04%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر USD1 لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد USD1 تغييرًا في $ +0.0994 (+11.04%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر USD1 لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.0994 (+11.04%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

USD1 معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار USD1: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.9994
$ 0.9994$ 0.9994

$ 0.9999
$ 0.9999$ 0.9999

$ 1.0077
$ 1.0077$ 1.0077

-0.05%

-0.04%

-0.09%

USD1 معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 2.18B
$ 2.18B$ 2.18B

$ 631.07K
$ 631.07K$ 631.07K

2.18B
2.18B 2.18B

ما هو USD1 ( USD1 )

USD1 هو أصل رقمي مدعوم بعملة الفيات، مصمم للحفاظ على تكافؤ 1:1 مع الدولار الأمريكي. أُطلقت USD1 في أبريل 2025 من قِبل شركة وورلد ليبرتي فاينانشال (WLFI)، وهي شركة تكنولوجيا مالية مقرها ميامي، فلوريدا. يهدف USD1 إلى تبسيط المعاملات الرقمية من خلال توفير قابلية تبادل سلسة بين عملات الفيات والأصول الرقمية. ولضمان الشفافية والثقة، تحتفظ BitGo، وهي شركة مقرها كاليفورنيا تقدم خدمات حفظ العملات المشفرة، باحتياطياتها. في البداية، يتم إصدار USD1 على شبكتي إيثريوم وبينانس سمارت تشين (BSC)، مع خطط للتوسع إلى سلاسل كتل أخرى في المستقبل.

متوفر USD1 على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك USD1 الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
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صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء USD1 سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر USD1

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل USD1، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ USD1؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارUSD1.

سجل أسعار USD1

يوفر تتبع مسار سعر USD1 معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ USD1. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار USD1.

كيفية شراء USD1 ( USD1 )

هل تبحث عن كيفية شراء USD1؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء USD1 على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة USD1 إلى العملات المحلية

1 USD1 إلى VND
26,299.211
1 USD1 إلى AUD
A$1.529082
1 USD1 إلى GBP
0.729562
1 USD1 إلى EUR
0.869478
1 USD1 إلى USD
$0.9994
1 USD1 إلى MYR
RM4.227462
1 USD1 إلى TRY
39.296408
1 USD1 إلى JPY
¥142.704326
1 USD1 إلى RUB
79.20245
1 USD1 إلى INR
85.79849
1 USD1 إلى IDR
Rp16,383.603936
1 USD1 إلى KRW
1,356.03589
1 USD1 إلى PHP
55.596622
1 USD1 إلى EGP
￡E.49.630204
1 USD1 إلى BRL
R$5.626622
1 USD1 إلى CAD
C$1.359184
1 USD1 إلى BDT
122.066716
1 USD1 إلى NGN
1,578.822138
1 USD1 إلى UAH
41.405142
1 USD1 إلى VES
Bs96.9418
1 USD1 إلى PKR
Rs281.8308
1 USD1 إلى KZT
509.89388
1 USD1 إلى THB
฿32.490494
1 USD1 إلى TWD
NT$29.88206
1 USD1 إلى AED
د.إ3.667798
1 USD1 إلى CHF
Fr0.809514
1 USD1 إلى HKD
HK$7.835296
1 USD1 إلى MAD
.د.م9.184486
1 USD1 إلى MXN
$19.178486

USD1 المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ USD1، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب USD1 الرسمي
مستكشف الكتل

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USD1
USD1
USD

1 USD1 = 0.9994 USD

تداول

USDTUSD1
$0.9994
$0.9994$0.9994
-0.03%

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