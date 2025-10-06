ما هو Alphabet xStock ( GOOGLX )

مشروع Alphabet xStock (GOOGLx) هي شهادة تتبع تُصدر كتوكن Solana SPL وERC-20. تتتبع GOOGLx سعر Alphabet Inc. الفئة A (الأصل). صُممت GOOGLx لمنح المشاركين المؤهلين في سوق العملات المشفرة وصولاً متوافقًا مع اللوائح التنظيمية إلى سعر أسهم Alphabet Inc. الفئة A، مع الحفاظ على مزايا تقنية بلوكتشين.

متوفر Alphabet xStock على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Alphabet xStock الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.



توقعات سعر Alphabet xStock (USD)

كم ستكون قيمة Alphabet xStock (GOOGLX) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Alphabet xStock (GOOGLX) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Alphabet xStock.

تحقق الآن من توقعات سعر Alphabet xStock!

توكنوميكس Alphabet xStock (GOOGLX)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Alphabet xStock (GOOGLX) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس GOOGLX والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Alphabet xStock ( GOOGLX )

هل تبحث عن كيفية شراء Alphabet xStock؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Alphabet xStock على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

Alphabet xStock المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Alphabet xStock، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Alphabet xStock كم يساوي Alphabet xStock (GOOGLX) اليوم؟ سعر GOOGLX المباشر في USD هو USD 267.04 ، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق. ما هو سعر GOOGLX إلى USD الحالي؟ $ 267.04 . راجع سعر GOOGLX إلى USD الحالي هو. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة. ما هي القيمة السوقية لـ Alphabet xStock ؟ القيمة السوقية لعملة GOOGLX هي $ 6.03M USD . القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها. ما هو العرض المتداول لتوكن GOOGLX؟ العرض المتداول لتوكن GOOGLX هو 22.60K USD . ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ GOOGLX؟ حقق GOOGLX سعرًا قياسيًا قدره 271.04985047225415 USD . ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ GOOGLX؟ أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 169.44795144400413 GOOGLX . ما هو حجم تداول GOOGLX؟ حجم تداول GOOGLX المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 56.02K USD . هل سترتفع GOOGLX هذا العام؟ قد يرتفع GOOGLX هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر GOOGLX لمزيد من التحليل المتعمق.

