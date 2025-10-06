سعر Alphabet xStock المباشر اليوم هو 267.04 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي GOOGLX إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر GOOGLX بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Alphabet xStock المباشر اليوم هو 267.04 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي GOOGLX إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر GOOGLX بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن GOOGLX

معلومات سعر GOOGLX

الموقع الرسمي لـ GOOGLX

اقتصاد توكن GOOGLX

توقعات سعر GOOGLX

سجل GOOGLX

دليل شراء GOOGLX

محول عملة GOOGLX إلى الفيات

GOOGLX العقود الفورية

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Alphabet xStock

Alphabet xStock السعر(GOOGLX)

السعر المباشر لـ 1 GOOGLX إلى USD:

$266.95
$266.95$266.95
+0.01%1D
USD
مخطط أسعار Alphabet xStock (GOOGLX) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:48:03 (UTC+8)

معلومات سعر Alphabet xStock (GOOGLX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 266.73
$ 266.73$ 266.73
24 ساعة منخفض
$ 271.65
$ 271.65$ 271.65
24 ساعة مرتفع

$ 266.73
$ 266.73$ 266.73

$ 271.65
$ 271.65$ 271.65

$ 271.04985047225415
$ 271.04985047225415$ 271.04985047225415

$ 169.44795144400413
$ 169.44795144400413$ 169.44795144400413

-0.15%

+0.01%

+5.10%

+5.10%

سعر Alphabet xStock (GOOGLX) في الوقت الحقيقي هو $ 267.04. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GOOGLX بين أدنى سعر $ 266.73 وأعلى سعر $ 271.65، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGOOGLX على الإطلاق هو $ 271.04985047225415، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 169.44795144400413.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GOOGLX -0.15% على مدار الساعة الماضية، +0.01% على مدار 24 ساعة، و +5.10% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Alphabet xStock (GOOGLX)

No.1366

$ 6.03M
$ 6.03M$ 6.03M

$ 56.02K
$ 56.02K$ 56.02K

$ 6.03M
$ 6.03M$ 6.03M

22.60K
22.60K 22.60K

--
----

22,599.21517674
22,599.21517674 22,599.21517674

SOL

القيمة السوقية الحالية لـ Alphabet xStock هي $ 6.03M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.02K. العرض المتداول لـ GOOGLX يبلغ 22.60K، مع إجمالي عرض 22599.21517674. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.03M.

سجل سعر Alphabet xStock (GOOGLX) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Alphabet xStock لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0267+0.01%
30 يوم$ +19.54+7.89%
60 يوم$ +55.29+26.11%
90 يوم$ +71.49+36.55%
تغير سعر Alphabet xStock اليوم

سجل اليوم GOOGLX تغيرًا $ +0.0267 (+0.01%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Alphabet xStock لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +19.54 (+7.89%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Alphabet xStock لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد GOOGLX تغييرًا في $ +55.29 (+26.11%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Alphabet xStock لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +71.49 (+36.55%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Alphabet xStock (GOOGLX)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Alphabet xStock.

ما هو Alphabet xStock ( GOOGLX )

مشروع Alphabet xStock (GOOGLx) هي شهادة تتبع تُصدر كتوكن Solana SPL وERC-20. تتتبع GOOGLx سعر Alphabet Inc. الفئة A (الأصل). صُممت GOOGLx لمنح المشاركين المؤهلين في سوق العملات المشفرة وصولاً متوافقًا مع اللوائح التنظيمية إلى سعر أسهم Alphabet Inc. الفئة A، مع الحفاظ على مزايا تقنية بلوكتشين.

متوفر Alphabet xStock على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Alphabet xStock الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين GOOGLXلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Alphabet xStock على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Alphabet xStock سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Alphabet xStock (USD)

كم ستكون قيمة Alphabet xStock (GOOGLX) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Alphabet xStock (GOOGLX) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Alphabet xStock.

تحقق الآن من توقعات سعر Alphabet xStock!

توكنوميكس Alphabet xStock (GOOGLX)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Alphabet xStock (GOOGLX) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس GOOGLX والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Alphabet xStock ( GOOGLX )

هل تبحث عن كيفية شراء Alphabet xStock؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Alphabet xStock على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة GOOGLX إلى العملات المحلية

1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى VND
7,027,157.6
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى AUD
A$403.2304
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى GBP
200.28
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى EUR
226.984
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى USD
$267.04
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى MYR
RM1,118.8976
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى TRY
11,202.328
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى JPY
¥40,590.08
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى ARS
ARS$393,283.16
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى RUB
21,157.5792
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى INR
23,568.9504
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى IDR
Rp4,450,664.8864
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى PHP
15,677.9184
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى EGP
￡E.12,649.6848
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى BRL
R$1,428.664
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى CAD
C$371.1856
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى BDT
32,691.0368
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى NGN
388,703.424
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى COP
$1,031,041.44
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى ZAR
R.4,574.3952
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى UAH
11,245.0544
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى TZS
T.Sh.657,732.872
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى VES
Bs57,947.68
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى CLP
$251,284.64
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى PKR
Rs75,711.1808
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى KZT
142,495.2144
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى THB
฿8,628.0624
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى TWD
NT$8,160.7424
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى AED
د.إ980.0368
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى CHF
Fr210.9616
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى HKD
HK$2,074.9008
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى AMD
֏102,313.7056
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى MAD
.د.م2,464.7792
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى MXN
$4,924.2176
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى SAR
ريال1,001.4
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى ETB
Br40,501.9568
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى KES
KSh34,498.8976
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى JOD
د.أ189.33136
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى PLN
969.3552
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى RON
лв1,166.9648
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى SEK
kr2,507.5056
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى BGN
лв448.6272
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى HUF
Ft89,129.9408
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى CZK
5,581.136
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى KWD
د.ك81.71424
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى ILS
867.88
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى BOB
Bs1,845.2464
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى AZN
453.968
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى TJS
SM2,467.4496
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى GEL
726.3488
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى AOA
Kz243,425.6528
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى BHD
.د.ب100.40704
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى BMD
$267.04
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى DKK
kr1,714.3968
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى HNL
L7,033.8336
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى MUR
12,152.9904
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى NAD
$4,611.7808
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى NOK
kr2,665.0592
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى NZD
$459.3088
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى PAB
B/.267.04
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى PGK
K1,124.2384
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى QAR
ر.ق972.0256
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى RSD
дин.26,901.6096
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى UZS
soʻm3,217,348.6576
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى ALL
L22,183.0128
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى ANG
ƒ478.0016
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى AWG
ƒ480.672
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى BBD
$534.08
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى BAM
KM445.9568
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى BIF
Fr787,500.96
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى BND
$344.4816
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى BSD
$267.04
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى JMD
$42,854.5792
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى KHR
1,076,772.04
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى KMF
Fr112,423.84
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى LAK
5,805,217.2752
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى LKR
රු81,337.7136
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى MDL
L4,539.68
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى MGA
Ar1,192,141.3312
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى MOP
P2,138.9904
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى MVR
4,085.712
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى MWK
MK463,610.8144
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى MZN
MT17,063.856
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى NPR
रु37,732.752
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى PYG
1,893,847.68
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى RWF
Fr388,009.12
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى SBD
$2,195.0688
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى SCR
3,706.5152
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى SRD
$10,558.7616
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى SVC
$2,336.6
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى SZL
L4,611.7808
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى TMT
m934.64
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى TND
د.ت784.02944
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى TTD
$1,813.2016
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى UGX
Sh930,367.36
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى XAF
Fr150,610.56
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى XCD
$721.008
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى XOF
Fr150,610.56
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى XPF
Fr27,238.08
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى BWP
P3,799.9792
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى BZD
$536.7504
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى CVE
$25,280.6768
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى DJF
Fr47,533.12
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى DOP
$17,106.5824
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى DZD
د.ج34,688.496
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى FJD
$600.84
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى GNF
Fr2,321,912.8
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى GTQ
Q2,045.5264
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى GYD
$55,923.5168
1 Alphabet xStock (GOOGLX) إلى ISK
kr32,845.92

Alphabet xStock المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Alphabet xStock، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Alphabet xStock الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Alphabet xStock

كم يساوي Alphabet xStock (GOOGLX) اليوم؟
سعر GOOGLX المباشر في USD هو USD 267.04، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر GOOGLX إلى USD الحالي؟
سعر GOOGLX إلى USD الحالي هو $ 267.04. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Alphabet xStock ؟
القيمة السوقية لعملة GOOGLX هي $ 6.03M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن GOOGLX؟
العرض المتداول لتوكن GOOGLX هو 22.60K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ GOOGLX؟
حقق GOOGLX سعرًا قياسيًا قدره 271.04985047225415 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ GOOGLX؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 169.44795144400413 GOOGLX.
ما هو حجم تداول GOOGLX؟
حجم تداول GOOGLX المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 56.02K USD.
هل سترتفع GOOGLX هذا العام؟
قد يرتفع GOOGLX هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر GOOGLX لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:48:03 (UTC+8)

تحديثات Alphabet xStock (GOOGLX) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة GOOGLX إلى USD

المبلغ

GOOGLX
GOOGLX
USD
USD

1 GOOGLX = 267.04 USD

تداول GOOGLX

/USDTGOOGLX
$266.95
$266.95$266.95
+0.03%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,189.09
$113,189.09$113,189.09

-1.26%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,023.71
$4,023.71$4,023.71

-1.78%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04381
$0.04381$0.04381

-5.66%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.33
$195.33$195.33

-1.79%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.4818
$3.4818$3.4818

-9.73%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,023.71
$4,023.71$4,023.71

-1.78%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,189.09
$113,189.09$113,189.09

-1.26%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.33
$195.33$195.33

-1.79%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6290
$2.6290$2.6290

-0.26%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19403
$0.19403$0.19403

-2.87%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000384
$0.0000000384$0.0000000384

+346.51%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.317
$2.317$2.317

+208.93%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00001910
$0.00001910$0.00001910

+193.84%

شعار CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000100
$0.0000000000000000100$0.0000000000000000100

+122.22%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008682
$0.0008682$0.0008682

+88.45%