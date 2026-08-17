سعر Just a jacket اليوم

السعر المباشر لمشروع Just a jacket (JACKET) اليوم هو $ 0.0003055، مع تغير بنسبة 7.05% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل JACKET الحالي إلى USD هو $ 0.0003055 لكل JACKET.

يحتل Just a jacket حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- JACKET. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول JACKET بين $ 0.000243 (أدنى) و$ 0.0005511 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك JACKET بمقدار -7.74% خلال الساعة الماضية و+71.62% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 56.93K.

معلومات سوق Just a jacket (JACKET)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 56.93K$ 56.93K $ 56.93K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 305.50K$ 305.50K $ 305.50K إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Just a jacket هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.93K. العرض المتداول لـ JACKET يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 305.50K.