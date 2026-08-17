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سعر Marina Protocol المباشر اليوم هو 0.017946 USD. القيمة السوقية لـ BAY هي 3,589,200 USD. تابع تحديثات أسعار BAY إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Marina Protocol المباشر اليوم هو 0.017946 USD. القيمة السوقية لـ BAY هي 3,589,200 USD. تابع تحديثات أسعار BAY إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن BAY

معلومات سعر BAY

ما هو BAY

الوثيقة البيضاء لـ BAY

الموقع الرسمي لـ BAY

اقتصاد توكن BAY

توقعات سعر BAY

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سعر Marina Protocol (BAY)

السعر المباشر لـ 1 BAY إلى USD:

$0.017946
$0.017946$0.017946
-1.89%1D
USD
مخطط أسعار Marina Protocol (BAY) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:00:08 (UTC+8)

سعر Marina Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع Marina Protocol (BAY) اليوم هو $ 0.017946، مع تغير بنسبة 1.89% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BAY الحالي إلى USD هو $ 0.017946 لكل BAY.

يحتل Marina Protocol حاليًا المرتبة #1577 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 3.59M، مع عرض متداول قدره 200.00M BAY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BAY بين $ 0.01791 (أدنى) و$ 0.018426 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.1886056313017802، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0071243300843189.

على المدى القصير، تحرك BAY بمقدار -0.40% خلال الساعة الماضية و-0.88% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 59.31K.

معلومات سوق Marina Protocol (BAY)

No.1577

$ 3.59M
$ 3.59M$ 3.59M

$ 59.31K
$ 59.31K$ 59.31K

$ 17.95M
$ 17.95M$ 17.95M

200.00M
200.00M 200.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

20.00%

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Marina Protocol هي $ 3.59M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 59.31K. العرض المتداول لـ BAY يبلغ 200.00M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 17.95M.

سجل سعر Marina Protocol بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.01791
$ 0.01791$ 0.01791
24 ساعة منخفض
$ 0.018426
$ 0.018426$ 0.018426
24 ساعة مرتفع

$ 0.01791
$ 0.01791$ 0.01791

$ 0.018426
$ 0.018426$ 0.018426

$ 0.1886056313017802
$ 0.1886056313017802$ 0.1886056313017802

$ 0.0071243300843189
$ 0.0071243300843189$ 0.0071243300843189

-0.40%

-1.89%

-0.88%

-0.88%

سجل سعر Marina Protocol (BAY) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Marina Protocol لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00034571-1.89%
30 يوم$ +0.006552+57.50%
60 يوم$ +0.005924+49.27%
90 يوم$ -0.004814-21.16%
تغير سعر Marina Protocol اليوم

سجل اليوم BAY تغيرًا $ -0.00034571 (-1.89%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Marina Protocol لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.006552 (+57.50%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Marina Protocol لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد BAY تغييرًا في $ +0.005924 (+49.27%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Marina Protocol لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.004814 (-21.16%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Marina Protocol (BAY)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Marina Protocol.

تحليل Marina Protocol

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Marina Protocol الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Marina Protocol؟

تتأثر أسعار بروتوكول مارينا (BAY) بعدة عوامل رئيسية:

معنويات السوق: تؤثر اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام وثقة المستثمرين مباشرةً في تحديد أسعار BAY.

الاعتماد والتطبيق العملي: تُحفّز حالات الاستخدام الواقعية، والشراكات، واعتماد المنصة الطلب عليها.

ديناميكيات العرض: تؤثر حركة تداول الرموز، ومكافآت الحصص، وآليات الحرق في مستوى ندرتها.

حجم التداول: تؤثر مستويات السيولة وقوائم التداول في البورصات على استقرار الأسعار.

تطورات التطوير: تُنشئ تحديثات البروتوكول وإطلاق الميزات والإنجازات على خريطة الطريق زخمًا في الأسعار.

الأخبار التنظيمية: تؤثر اللوائح المتعلقة بالعملات المشفرة ومستجدات الامتثال في سلوك المستثمرين.

المنافسة: تؤثر أداء البروتوكول مقارنةً بالبروتوكولات المشابهة في مجال DeFi في موقعه داخل السوق.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Marina Protocol اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر بروتوكول مارينا (BAY) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وتتبع أداء المحفظة، وتحديد الاتجاهات السوقية، وتوقيت أوامر الشراء/البيع، وتقييم فرص الاستثمار، وإدارة التعرض للمخاطر في أسواق العملات المشفرة المتقلبة.

توقعات أسعار Marina Protocol

Marina Protocol (BAY) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف BAY في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرMarina Protocol (BAY) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Marina Protocol نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Marina Protocol الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار BAY للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Marina Protocol.

كيفية شراء واستثمار Marina Protocol في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Marina Protocol؟ شراء BAY سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Marina Protocol. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Marina Protocol (BAY).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Marina Protocol فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Marina Protocol (BAY)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Marina Protocol

يسمح لك امتلاك Marina Protocol بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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    تداول ما قبل السوق MEXC

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شراء Marina Protocol (BAY) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.

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ما هو Marina Protocol ( BAY )

A next-generation global marketing technology (MarTech) infrastructure with over 1.3 million users across 200 countries. The platform transforms traditional Web2 quizzes, missions, and events into fully automated Web3 campaigns with instant on-chain rewards. By combining SDKs, embed codes, social-login wallets, and gasless onboarding, it significantly lowers participation barriers while enabling brands, marketers, and communities to run global campaigns efficiently and transparently.

Marina Protocol المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Marina Protocol، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Marina Protocol الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemMarketing

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Marina Protocol

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:00:08 (UTC+8)

تحديثات Marina Protocol (BAY) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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BAY USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع BAY باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود BAY USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Marina Protocol (BAY) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Marina Protocol المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTBAY
$0.017957
$0.017957$0.017957
-1.79%
3.29M (USDT)

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