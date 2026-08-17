سعر Marina Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع Marina Protocol (BAY) اليوم هو $ 0.017946، مع تغير بنسبة 1.89% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BAY الحالي إلى USD هو $ 0.017946 لكل BAY.

يحتل Marina Protocol حاليًا المرتبة #1577 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 3.59M، مع عرض متداول قدره 200.00M BAY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BAY بين $ 0.01791 (أدنى) و$ 0.018426 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.1886056313017802، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0071243300843189.

على المدى القصير، تحرك BAY بمقدار -0.40% خلال الساعة الماضية و-0.88% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 59.31K.

معلومات سوق Marina Protocol (BAY)

التصنيف No.1577 القيمة السوقية $ 3.59M$ 3.59M $ 3.59M الحجم (24 ساعة) $ 59.31K$ 59.31K $ 59.31K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 17.95M$ 17.95M $ 17.95M إمداد دورة التداول 200.00M 200.00M 200.00M الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 معدل التداول 20.00% البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Marina Protocol هي $ 3.59M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 59.31K. العرض المتداول لـ BAY يبلغ 200.00M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 17.95M.