سعر MULTIVERSX اليوم

السعر المباشر لمشروع MULTIVERSX (EGLD) اليوم هو $ 2.626، مع تغير بنسبة 1.27% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل EGLD الحالي إلى USD هو $ 2.626 لكل EGLD.

يحتل MULTIVERSX حاليًا المرتبة #191 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 79.15M، مع عرض متداول قدره 30.14M EGLD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول EGLD بين $ 2.592 (أدنى) و$ 2.673 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 542.57962234490558814، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 2.697036119242762.

على المدى القصير، تحرك EGLD بمقدار -0.08% خلال الساعة الماضية و-2.46% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 64.82K.

معلومات سوق MULTIVERSX (EGLD)

التصنيف No.191 القيمة السوقية $ 79.15M$ 79.15M $ 79.15M الحجم (24 ساعة) $ 64.82K$ 64.82K $ 64.82K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 82.50M$ 82.50M $ 82.50M إمداد دورة التداول 30.14M 30.14M 30.14M الحد الأقصى للعرض 31,415,926 31,415,926 31,415,926 إجمالي العرض 30,146,860 30,146,860 30,146,860 معدل التداول 95.94% الحصة السوقية 0.01% البلوكتشين العام EGLD

القيمة السوقية الحالية لـ MULTIVERSX هي $ 79.15M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 64.82K. العرض المتداول لـ EGLD يبلغ 30.14M، مع إجمالي عرض 30146860. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 82.50M.