سعر MULTIVERSX المباشر اليوم هو 2.626 USD. القيمة السوقية لـ EGLD هي 79,152,116.06599856026 USD. تابع تحديثات أسعار EGLD إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر MULTIVERSX المباشر اليوم هو 2.626 USD. القيمة السوقية لـ EGLD هي 79,152,116.06599856026 USD. تابع تحديثات أسعار EGLD إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!
السعر المباشر لمشروع MULTIVERSX (EGLD) اليوم هو $ 2.626، مع تغير بنسبة 1.27% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل EGLD الحالي إلى USD هو $ 2.626 لكل EGLD.
يحتل MULTIVERSX حاليًا المرتبة #191 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 79.15M، مع عرض متداول قدره 30.14M EGLD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول EGLD بين $ 2.592 (أدنى) و$ 2.673 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 542.57962234490558814، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 2.697036119242762.
على المدى القصير، تحرك EGLD بمقدار -0.08% خلال الساعة الماضية و-2.46% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 64.82K.
معلومات سوق MULTIVERSX (EGLD)
No.191
$ 79.15M
$ 79.15M$ 79.15M
$ 64.82K
$ 64.82K$ 64.82K
$ 82.50M
$ 82.50M$ 82.50M
30.14M
30.14M 30.14M
31,415,926
31,415,926 31,415,926
30,146,860
30,146,860 30,146,860
95.94%
0.01%
EGLD
القيمة السوقية الحالية لـ MULTIVERSX هي $ 79.15M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 64.82K. العرض المتداول لـ EGLD يبلغ 30.14M، مع إجمالي عرض 30146860. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 82.50M.
سجل سعر MULTIVERSX بعملة USD
نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 2.592
$ 2.592$ 2.592
24 ساعة منخفض
$ 2.673
$ 2.673$ 2.673
24 ساعة مرتفع
$ 2.592
$ 2.592$ 2.592
$ 2.673
$ 2.673$ 2.673
$ 542.57962234490558814
$ 542.57962234490558814$ 542.57962234490558814
$ 2.697036119242762
$ 2.697036119242762$ 2.697036119242762
-0.08%
-1.27%
-2.46%
-2.46%
سجل سعر MULTIVERSX (EGLD) بعملة USD
تتبع تغيرات أسعار MULTIVERSX لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
الفترة
التغيير (USD)
التغيير (%)
اليوم
$ -0.03378
-1.27%
30 يوم
$ -0.6
-18.60%
60 يوم
$ -0.271
-9.36%
90 يوم
$ -1.259
-32.41%
تغير سعر MULTIVERSX اليوم
سجل اليوم EGLD تغيرًا $ -0.03378 (-1.27%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
تغيير سعر MULTIVERSX لمدة 30 يومًا
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.6 (-18.60%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
تغيير سعر MULTIVERSX لمدة 60 يومًا
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد EGLD تغييرًا في $ -0.271 (-9.36%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
تغيير سعر MULTIVERSX لمدة 90 يومًا
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -1.259 (-32.41%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة MULTIVERSX (EGLD)؟
يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار MULTIVERSX الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
اتجاه سوق MULTIVERSX اليوم: صعودي أم هبوطي؟
المعنويات العامة الحالية في سوق EGLD: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛
بُعد المؤشر
استنتاج النموذج
النسبة/العتبة
نظرة سريعة
KDJ
التقاطع الذهبي
K > D
الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكاز
السعر < S2
أقل من S2
أرخص من النطاق "الأرخص" الأخير، في المنطقة المنخفضة.
StochRSI
> 80
منطقة ذروة الشراء
ارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
مجموعة MA
7 شراء 0 حيادي 0 بيع
الشراء ≥ %80
تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
MACD
التقاطع الذهبي
DIF > DEA
ظهور الزخم الصعودي.
BOLL (20,2)
أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
بين النطاق السفلي والمتوسط
ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)
حيادي
30‑70
ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA
7 شراء 0 حيادي 0 بيع
الشراء ≥ %80
تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
EGLD_USDT يتحرك عند مستوى 2.625 على الإطار الزمني 4 ساعات. السعر يقع تحت نقطة المحور S2 عند 2.6336، بينما يُحدد خط المحور المركزي عند 2.6536. تشير البنية الحالية إلى نطاق تداول منخفض مع تنظيم داخلي. يظهر نظام المتوسطات المتحركة ترتيبًا صاعدًا، كما أن مؤشر MACD قد شكّل نمط تقاطع ذهبي. قراءة مؤشر RSI تبقى ضمن المنطقة المحايدة، فيما تُظهر مؤشرات الخطين السريع والبطيء ظاهرة التباعد. يظل معدل التذبذب في حالة تقارب، وتوزيع القوة الدافعة متناثر نسبيًا. يقع المقاومة القريبة عند 2.6336، وتبعد هذه النقطة عن السعر الحالي بمقدار 0.0086. أما المستوى المرجعي الرئيسي الأعلى فهو 2.6536، والذي يبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.0286. وعلى الجانب الآخر، يُركز الاهتمام على الدعم القريب عند حوالي 2.6200، بينما يُحدد المقاومة البعيدة عند 2.6736. يخوض الطرفان (الصعود والهبوط) معركة داخل هذا النطاق، فيما ينتظر السوق اختراقًا واضحًا يحدد اتجاه السوق.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار MULTIVERSX؟
تتأثر أسعار مولتيفرس إكس (EGLD) بعدة عوامل رئيسية:
1. معنويات السوق والاتجاهات العامة لعالم العملات المشفرة 2. اعتماد تقنية بلوك تشين مولتيفرس إكس والتطبيقات اللامركزية (dApps) 3. التحديثات على الشبكة والتطورات التقنية 4. حجم التداول والسيولة في البورصات 5. مكافآت الحَوْل وبنية الاقتصاد الخاص بالتوكن 6. إعلانات الشراكات 7. الأخبار المتعلقة باللوائح التي تؤثر على أسواق العملات المشفرة 8. المنافسة من منصات بلوك تشين أخرى 9. نشاط المطورين ونمو النظام البيئي 10. العوامل الاقتصادية الكلية مثل التضخم وأسعار الفائدة
تتحد هذه العناصر لتُحدِث تقلبات في الأسعار، وهي سمة شائعة في أسواق العملات المشفرة.
لماذا يريد الناس معرفة سعر MULTIVERSX اليوم؟
يرغب الناس في معرفة سعر MULTIVERSX (EGLD) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت السوق للشراء أو البيع، وتتبع أداء الاستثمارات، والبقاء على اطلاع دائم باتجاهات السوق. يساعد مراقبة الأسعار المستثمرين على تقييم الربحية والتخطيط لاستراتيجياتهم.
توقعات أسعار MULTIVERSX
MULTIVERSX (EGLD) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف EGLD في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرMULTIVERSX (EGLD) لعام 2040 (خلال 14 سنة)
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر MULTIVERSX نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
أدوات MEXC للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات. هل تريد معرفة سعر MULTIVERSX الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار EGLD للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار MULTIVERSX.
كيفية شراء واستثمار MULTIVERSX في الإمارات العربية المتحدة
هل أنت مستعد للبدء مع MULTIVERSX؟ شراء EGLD سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء MULTIVERSX. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء MULTIVERSX (EGLD).
الخطوة 1
قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC
أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4
اختر التوكن الخاص بك
مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5
أكمل عملية الشراء الخاصة بك
أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة MULTIVERSX فورًا إلى محفظتك.
ماذا يمكنك أن تفعل مع MULTIVERSX
يسمح لك امتلاك MULTIVERSX بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك
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شراء MULTIVERSX (EGLD) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.
Multiversx is a distributed transactional computation protocol which relies on a sharded state architecture and a secure Proof of Stake consensus mechanism. While most other blockchain networks require custom hardware and high energy consumption, Multiversx runs on average computers. By employing sharding, a method of parallelizing data & transactions processing, Multiversx performance will scale up with the number of computers joining the network, reaching more than 100,000 transactions per second while growing increasingly decentralized.
مستند تقني
اقتصاديات الرمز
الرمز الأصلي في منصة MultiversX هو eGold (EGLD). ويُستخدم رمز EGLD لدفع رسوم الشبكة، وتشغيل العقود الذكية، والمشاركة في تأمين السلسلة. وتتم المشاركة في التأمين عبر عملية "التجميد" (Staking)، حيث يُجمِّد المستخدمون رموز EGLD الخاصة بهم؛ أما اختيار المُصرِّحين للتحقق من المعاملات وكسب المكافآت فيعتمد على كمية الرموز المُجمَّدة وأداء المُصرِّح في السجل. وتم تصميم هيكل الحوافز ليُكافئ المساهمات الإيجابية، وفي الوقت نفسه يردع التصرفات الضارة عبر عقوبات قد تؤدي إلى خصم جزء من الرموز المُجمَّدة لدى المشارك. وباعتبار عام 2023، فإن العرض الأقصى لرمز EGLD في منصة MultiversX محدود بـ 31.4 مليون رمز. كما يتضمَّن النموذج النقدي تضخُّمًا سنويًّا يتناقص كل عام عبر آلية انكماشية.
التكنولوجيا
تُدار منصة MultiversX بواسطة تقنية التجزئة التكيفية للحالة (adaptive state sharding)، وهي تصميمٌ يقسّم كلًّا من حالة الشبكة وتنفيذ المعاملات إلى عدة أجزاء (shards) لتمكين معالجة المهام بشكل متوازٍ. وبدلًا من تثبيت معايير التجزئة، يمكن للبروتوكول أن يغيّر تلقائيًّا عدد الأجزاء وحجمها استجابةً لحمولة الشبكة، مما يزيد من السعة عند ارتفاع النشاط ويقلّلها عند انخفاض الطلب. وتوفّر الأمان من خلال نموذج إثبات الحصة الآمن (secure Proof of Stake)، حيث تتحسّن فرص المشاركين الذين يمتلكون رصيدًا أكبر من الرموز أو لديهم سجل أقوى كـ«مُحقِّقين» (validators)، بينما تظل عملية اختيار المُحقِّقين عشوائيةً كل بضع ثوانٍ لضمان العدالة. كما تستخدم البنية التحتية تكرار الأجزاء (shard redundancy)، أي إن البيانات المهمة تُنسَخ عبر الأجزاء المختلفة كإجراء احتياطي وتدابير لتعزيز المرونة. وبعد التحسينات التقنية الأخيرة، أصبحت الشبكة قادرةً على معالجة أكثر من ١٠٠٠٠٠ معاملة في الثانية الواحدة، وتعمل بمعدل زمن كتلة (block time) قدره ٦ ثوانٍ، وتوفّر إنجازًا فوريًّا (instant finality).
الفريق
تُبنى منصة MultiversX بواسطة فريقٍ يتمتّع بخبرة واسعة في مجالات علوم الحاسوب والتشفير وتكنولوجيا البلوك تشين، مع تركيزٍ ثابتٍ على الأمان الذي يتوازن بينه وبين الجدوى العملية في العالم الحقيقي. وتُحافظ المنظمة على تدفّقٍ مستمرٍ للإصدارات التقنية وتحديثات النظام، ما يُبرز التزامها بالتطوير المستمر. كما تُدمج مدخلات المجتمع في تطوّر المنصة، حيث تُستخدم الملاحظات لتوجيه عمليات التحسين والتنقيح. ومنذ الإطلاق، ازداد حجم الفريق بشكلٍ كبيرٍ، ويضمّ الآن أكثر من ٢٠٠ محترفٍ يعملون في مجالات التطوير التقني، وتطوير الأعمال، وإدارة المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، أقامت منصة MultiversX شراكات استراتيجية مع كبرى شركات التكنولوجيا والمؤسسات المالية لمساعدة تسريع عملية الاعتماد.
خارطة الطريق
تركّز خارطة طريق منصة MultiversX على جعل تقنية البلوكشين أكثر قابلية للاستخدام في السياقات اليومية، وذلك من خلال تحسين الكفاءة وزيادة سرعة المعاملات، وضمان قدرة الشبكة على دعم أعداد كبيرة من المستخدمين دون أن تتباطأ. ويُركّز الجانب الموازي من الخطة على تقليل التعقيد أمام الأشخاص غير الملمّين بشكلٍ عميق بتقنيات البلوكشين، بهدف جعل التجربة العامة أكثر سهولةً وقربًا من الجمهور. كما تتضمّن الخطة تحسيناتٍ تهدف إلى تبسيط عملية تطوير التطبيقات للمطوّرين العاملين على منصة MultiversX. وتشكّل التكاملية (Interoperability) أولويةً مستقبليةً أخرى، مع تحسيناتٍ مقررة تساعد الشبكات المختلفة للبلوكشين على العمل مع بعضها البعض بكفاءةٍ أكبر. ومن أحدث الإضافات إلى خارطة الطريق: توسيع نطاق النظام البيئي الأوسع لمنصة MultiversX عبر بروتوكولات DeFi وأسواق الـNFT، إلى جانب إطلاق تطبيق xPortal الفائق (super app) لدعم اعتماد التقنية على نطاق واسع.
نظرة عامة
مُلتِيڤيرس إكس (MultiversX)، الذي كان يُعرف سابقًا باسم إلرونـد (Elrond)، هو بلوك تشين عالي التوسع مُصمَّم لتوفير منفذ قوي مع الحفاظ على الأمان واللامركزية. وقد صُمِّم لمعالجة القيود الشائعة المفروضة على البلوك تشين فيما يتعلق بالسرعة وتكاليف المعاملات، وذلك عبر تمكين المعالجة المتوازية بدلًا من اشتراط تنفيذ كل عقدة لكل المهام. ومنذ دخوله التشغيل الفعلي، حقَّق الشبكة معالم أداء رئيسية، بما في ذلك معالجة أكثر من ١٥ مليون معاملة يوميًّا بتكلفة ضئيلة جدًّا. وتُقدَّم هذه النتائج كدليلٍ على إمكانية تحقيق مكاسب في الأداء دون المساس بالخصائص الأساسية المتوقَّعة من منصة آمنة وموزَّعة.
MULTIVERSX المورد
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ MULTIVERSX، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
إذا كان MULTIVERSX سينمو بمعدل سنوي قدره %5، فقد يصل قيمته التقديرية إلى حوالي -- بحلول عام 2027، -- بحلول عام 2030، -- بحلول عام 2035، و -- بحلول عام 2040. توضح هذه الأرقام سيناريو النمو المركب المطرد، على الرغم من أن الأسعار الفعلية في المستقبل ستعتمد على اعتماد السوق والتطورات التنظيمية وظروف الاقتصاد الكلي. يمكنك الاطلاع على جدول الإسقاطات الكامل أدناه للحصول على تحليل تفصيلي سنوي للأسعار MULTIVERSX المحتملة وعائد ROI.
كم سعر MULTIVERSX اليوم؟
سعر MULTIVERSX اليوم هو $ 2.626. راجع قسم سجل الأسعار للاطلاع على سجل اليوم، و30 يومًا، و60 يومًا، و90 يومًا.
هل لا يزال MULTIVERSX استثمارًا جيدًا في الإمارات العربية المتحدة؟
لا تزال MULTIVERSX عملة مشفرة متداولة بنشاط، مع مشاركة سوقية مستمرة وتطوير منظومتها. مع ذلك، فإن استثمارات الكريبتو مثل الاستثمار في EGLD، متقلبة بطبيعتها، ويجب أن تتوافق مع قدرتك الشخصية على تحمل المخاطر. احرص دائمًا على إجراء بحث مستقل (DYOR) ومراعاة ظروف السوق قبل اتخاذ القرارات المالية والاستثمار.
ما هو حجم التداول اليومي لـ MULTIVERSX في الإمارات العربية المتحدة؟
تم تداول MULTIVERSX بقيمة -- في MEXC خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ما هو السعر الحالي لـ MULTIVERSX في الإمارات العربية المتحدة؟
يتم تحديث سعر EGLD المباشر لحظيًا بناءً على نشاط التداول العالمي في البورصات الرئيسية، بما في ذلك MEXC. تتقلب أسعار السوق باستمرار نتيجةً لتغيرات السيولة وحجم التداول والتوجهات العامة. للاطلاع على أحدث سعر لـ MULTIVERSX بعملتك المفضلة، تفضل بزيارة صفحة سعر EGLD لمزيد من المعلومات.
ما الذي يؤثر على سعر MULTIVERSX في الإمارات العربية المتحدة؟
يتأثر سعر EGLD بعدة عوامل رئيسية، منها معنويات السوق العامة، وحجم التداول، والتطورات التكنولوجية، واتجاهات استخدام المستخدمين. كما تلعب الظروف الاقتصادية الكلية الأوسع، مثل تغيرات أسعار الفائدة، ودورات السيولة، والإشارات التنظيمية، دورًا مهمًا في حركة السعر.
للبقاء على اطلاع على تحولات السوق في الوقت الفعلي وتحديثات المشروع، قم بزيارة أخبار MEXC، للحصول على أحدث التحليلات ورؤى الكريبتو.
ما هو التوكن الذي يتمتع بأعلى حجم تداول على MEXC؟
فيما يلي التوكنات الأكثر تداولًا حاليًا على MEXC من حيث حجم التداول على مدار 24 ساعة. يتم تحديث الأسعار والأداء باستمرار بناءً على بيانات السوق المباشرة.
التوكن الأكثر رواجًا
السعر
التغيير
BTC
63,411.07
+0.40%
ETH
1,896.63
+0.66%
GOLD(XAUT)
4,378.56
+0.43%
USDC
1.00093
0.00%
SOL
75.31
-0.34%
كيف يمكنني وضع طلب وقف الخسارة أو أخذ الأرباح لـ EGLD على MEXC؟
يدعم MEXC طلبات وقف الخسارة وأخذ الأرباح للمساعدة في إدارة المخاطر تلقائيًا.
1. انتقل إلى قسم تداول العقود الفورية أو الآجلة وحدد زوج EGLD/USDT.
2. اختر "وقف الحد" أو "طلب التشغيل" من قائمة نوع الطلب.
3. قم بتحديد سعر التشغيل (المستوى الذي ينشط الطلب) وسعر التنفيذ (السعر الذي سيتم الملء عنده).
4. قم بتأكيد تفاصيل طلبك وتقديمه.
سيتم تفعيل طلب وقف الخسارة الخاص بك إذا تحرك سعر MULTIVERSX ضد صفقتك، بينما يتم تنفيذ طلب أخذ الأرباح تلقائيًا عندما يصل إلى مستوى الربح المستهدف.
للحصول على أمثلة مفصلة ودروس تعليمية، تفضل بزيارة دليل MEXC للتداول الفوري
هل سيرتفع سعر MULTIVERSX هذا العام؟
قد يرتفع سعر MULTIVERSX هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشروع. اطلع على توقعات سعر MULTIVERSX (EGLD) لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:25:40 (UTC+8)
تحديثات MULTIVERSX (EGLD) المهمة في الصناعة
الوقت (UTC+8)
نوع
معلومات
02-11 14:20:00
تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21
البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00
تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00
تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00
تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00
تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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