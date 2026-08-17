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سعر MULTIVERSX المباشر اليوم هو 2.626 USD. القيمة السوقية لـ EGLD هي 79,152,116.06599856026 USD. تابع تحديثات أسعار EGLD إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر MULTIVERSX المباشر اليوم هو 2.626 USD. القيمة السوقية لـ EGLD هي 79,152,116.06599856026 USD. تابع تحديثات أسعار EGLD إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن EGLD

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ما هو EGLD

الوثيقة البيضاء لـ EGLD

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سعر MULTIVERSX (EGLD)

السعر المباشر لـ 1 EGLD إلى USD:

$2.626
$2.626$2.626
-1.27%1D
USD
مخطط أسعار MULTIVERSX (EGLD) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:25:40 (UTC+8)

سعر MULTIVERSX اليوم

السعر المباشر لمشروع MULTIVERSX (EGLD) اليوم هو $ 2.626، مع تغير بنسبة 1.27% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل EGLD الحالي إلى USD هو $ 2.626 لكل EGLD.

يحتل MULTIVERSX حاليًا المرتبة #191 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 79.15M، مع عرض متداول قدره 30.14M EGLD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول EGLD بين $ 2.592 (أدنى) و$ 2.673 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 542.57962234490558814، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 2.697036119242762.

على المدى القصير، تحرك EGLD بمقدار -0.08% خلال الساعة الماضية و-2.46% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 64.82K.

معلومات سوق MULTIVERSX (EGLD)

No.191

$ 79.15M
$ 79.15M$ 79.15M

$ 64.82K
$ 64.82K$ 64.82K

$ 82.50M
$ 82.50M$ 82.50M

30.14M
30.14M 30.14M

31,415,926
31,415,926 31,415,926

30,146,860
30,146,860 30,146,860

95.94%

0.01%

EGLD

القيمة السوقية الحالية لـ MULTIVERSX هي $ 79.15M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 64.82K. العرض المتداول لـ EGLD يبلغ 30.14M، مع إجمالي عرض 30146860. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 82.50M.

سجل سعر MULTIVERSX بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 2.592
$ 2.592$ 2.592
24 ساعة منخفض
$ 2.673
$ 2.673$ 2.673
24 ساعة مرتفع

$ 2.592
$ 2.592$ 2.592

$ 2.673
$ 2.673$ 2.673

$ 542.57962234490558814
$ 542.57962234490558814$ 542.57962234490558814

$ 2.697036119242762
$ 2.697036119242762$ 2.697036119242762

-0.08%

-1.27%

-2.46%

-2.46%

سجل سعر MULTIVERSX (EGLD) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار MULTIVERSX لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.03378-1.27%
30 يوم$ -0.6-18.60%
60 يوم$ -0.271-9.36%
90 يوم$ -1.259-32.41%
تغير سعر MULTIVERSX اليوم

سجل اليوم EGLD تغيرًا $ -0.03378 (-1.27%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر MULTIVERSX لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.6 (-18.60%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر MULTIVERSX لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد EGLD تغييرًا في $ -0.271 (-9.36%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر MULTIVERSX لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -1.259 (-32.41%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة MULTIVERSX (EGLD)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار MULTIVERSX.

تحليل MULTIVERSX

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار MULTIVERSX الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق MULTIVERSX اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق EGLD: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازالسعر < S2أقل من S2أرخص من النطاق "الأرخص" الأخير، في المنطقة المنخفضة.
StochRSI> 80منطقة ذروة الشراءارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
مجموعة MA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.

EGLD_USDT يتحرك عند مستوى 2.625 على الإطار الزمني 4 ساعات. السعر يقع تحت نقطة المحور S2 عند 2.6336، بينما يُحدد خط المحور المركزي عند 2.6536. تشير البنية الحالية إلى نطاق تداول منخفض مع تنظيم داخلي. يظهر نظام المتوسطات المتحركة ترتيبًا صاعدًا، كما أن مؤشر MACD قد شكّل نمط تقاطع ذهبي. قراءة مؤشر RSI تبقى ضمن المنطقة المحايدة، فيما تُظهر مؤشرات الخطين السريع والبطيء ظاهرة التباعد. يظل معدل التذبذب في حالة تقارب، وتوزيع القوة الدافعة متناثر نسبيًا. يقع المقاومة القريبة عند 2.6336، وتبعد هذه النقطة عن السعر الحالي بمقدار 0.0086. أما المستوى المرجعي الرئيسي الأعلى فهو 2.6536، والذي يبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.0286. وعلى الجانب الآخر، يُركز الاهتمام على الدعم القريب عند حوالي 2.6200، بينما يُحدد المقاومة البعيدة عند 2.6736. يخوض الطرفان (الصعود والهبوط) معركة داخل هذا النطاق، فيما ينتظر السوق اختراقًا واضحًا يحدد اتجاه السوق.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار MULTIVERSX؟

تتأثر أسعار مولتيفرس إكس (EGLD) بعدة عوامل رئيسية:

1. معنويات السوق والاتجاهات العامة لعالم العملات المشفرة
2. اعتماد تقنية بلوك تشين مولتيفرس إكس والتطبيقات اللامركزية (dApps)
3. التحديثات على الشبكة والتطورات التقنية
4. حجم التداول والسيولة في البورصات
5. مكافآت الحَوْل وبنية الاقتصاد الخاص بالتوكن
6. إعلانات الشراكات
7. الأخبار المتعلقة باللوائح التي تؤثر على أسواق العملات المشفرة
8. المنافسة من منصات بلوك تشين أخرى
9. نشاط المطورين ونمو النظام البيئي
10. العوامل الاقتصادية الكلية مثل التضخم وأسعار الفائدة

تتحد هذه العناصر لتُحدِث تقلبات في الأسعار، وهي سمة شائعة في أسواق العملات المشفرة.

لماذا يريد الناس معرفة سعر MULTIVERSX اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر MULTIVERSX (EGLD) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت السوق للشراء أو البيع، وتتبع أداء الاستثمارات، والبقاء على اطلاع دائم باتجاهات السوق. يساعد مراقبة الأسعار المستثمرين على تقييم الربحية والتخطيط لاستراتيجياتهم.

توقعات أسعار MULTIVERSX

MULTIVERSX (EGLD) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف EGLD في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرMULTIVERSX (EGLD) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر MULTIVERSX نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر MULTIVERSX الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار EGLD للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار MULTIVERSX.

كيفية شراء واستثمار MULTIVERSX في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع MULTIVERSX؟ شراء EGLD سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء MULTIVERSX. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء MULTIVERSX (EGLD).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة MULTIVERSX فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء MULTIVERSX (EGLD)

ماذا يمكنك أن تفعل مع MULTIVERSX

يسمح لك امتلاك MULTIVERSX بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو MULTIVERSX ( EGLD )

Multiversx is a distributed transactional computation protocol which relies on a sharded state architecture and a secure Proof of Stake consensus mechanism. While most other blockchain networks require custom hardware and high energy consumption, Multiversx runs on average computers. By employing sharding, a method of parallelizing data & transactions processing, Multiversx performance will scale up with the number of computers joining the network, reaching more than 100,000 transactions per second while growing increasingly decentralized.

مستند تقني

MULTIVERSX المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ MULTIVERSX، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب MULTIVERSX الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

AI FrameworkArtificial Intelligence (AI)Binance Launchpad

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول MULTIVERSX

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:25:40 (UTC+8)

تحديثات MULTIVERSX (EGLD) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن MULTIVERSX

EGLD USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع EGLD باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود EGLD USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق MULTIVERSX (EGLD) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر MULTIVERSX المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTEGLD
$2.629
$2.629$2.629
-1.20%
24.71K (USDT)
/USDCEGLD
$2.628
$2.628$2.628
-1.16%
21.74K (USDT)

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1 EGLD = 2.626 USD