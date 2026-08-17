سعر Arcium اليوم

السعر المباشر لمشروع Arcium (ARX) اليوم هو $ 0.1067، مع تغير بنسبة 2.47% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ARX الحالي إلى USD هو $ 0.1067 لكل ARX.

يحتل Arcium حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- ARX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ARX بين $ 0.1062 (أدنى) و$ 0.1127 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك ARX بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و-18.12% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 85.58K.

معلومات سوق Arcium (ARX)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 85.58K$ 85.58K $ 85.58K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 106.70M$ 106.70M $ 106.70M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 البلوكتشين العام SOL

القيمة السوقية الحالية لـ Arcium هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 85.58K. العرض المتداول لـ ARX يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 106.70M.