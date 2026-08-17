شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
سعر Arcium المباشر اليوم هو 0.1067 USD. القيمة السوقية لـ ARX هي -- USD. تابع تحديثات أسعار ARX إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Arcium المباشر اليوم هو 0.1067 USD. القيمة السوقية لـ ARX هي -- USD. تابع تحديثات أسعار ARX إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن ARX

معلومات سعر ARX

ما هو ARX

الوثيقة البيضاء لـ ARX

الموقع الرسمي لـ ARX

اقتصاد توكن ARX

توقعات سعر ARX

سجل ARX

دليل شراء ARX

محول عملة ARX إلى الفيات

عقود ARX الفورية

ARX عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Arcium

سعر Arcium (ARX)

السعر المباشر لـ 1 ARX إلى USD:

$0.1066
$0.1066$0.1066
-2.47%1D
USD
مخطط أسعار Arcium (ARX) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:38:40 (UTC+8)

سعر Arcium اليوم

السعر المباشر لمشروع Arcium (ARX) اليوم هو $ 0.1067، مع تغير بنسبة 2.47% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ARX الحالي إلى USD هو $ 0.1067 لكل ARX.

يحتل Arcium حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- ARX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ARX بين $ 0.1062 (أدنى) و$ 0.1127 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك ARX بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و-18.12% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 85.58K.

معلومات سوق Arcium (ARX)

--
----

$ 85.58K
$ 85.58K$ 85.58K

$ 106.70M
$ 106.70M$ 106.70M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

القيمة السوقية الحالية لـ Arcium هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 85.58K. العرض المتداول لـ ARX يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 106.70M.

سجل سعر Arcium بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.1062
$ 0.1062$ 0.1062
24 ساعة منخفض
$ 0.1127
$ 0.1127$ 0.1127
24 ساعة مرتفع

$ 0.1062
$ 0.1062$ 0.1062

$ 0.1127
$ 0.1127$ 0.1127

--
----

--
----

0.00%

-2.46%

-18.12%

-18.12%

سجل سعر Arcium (ARX) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Arcium لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0027-2.46%
30 يوم$ -0.0446-29.48%
60 يوم$ -0.0233-17.93%
90 يوم$ -0.0233-17.93%
تغير سعر Arcium اليوم

سجل اليوم ARX تغيرًا $ -0.0027 (-2.46%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Arcium لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0446 (-29.48%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Arcium لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ARX تغييرًا في $ -0.0233 (-17.93%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Arcium لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0233 (-17.93%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Arcium (ARX)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Arcium.

تحليل Arcium

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Arcium الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Arcium اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق ARX: صعودية، صعودية بنسبة 65% | هبوطية بنسبة 35%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازنقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1بين نقطة ارتكاز-R1مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.

ARX_USDT يتحرك فوق مركز 0.1097 خلال فترة الـ4 ساعات، ووصل السعر الحالي إلى مستوى المقاومة R1 عند 0.1108. يقع هيكل السعر في النصف العلوي من نظام التمركز، بينما تظهر مجموعة المتوسطات المتحركة القصيرة الأجل ومجموعة EMA ترتيبًا صعوديًا، مع اتساق اتجاه المؤشرات. يمر السوق بمرحلة اختبار للحد العلوي للاستقرار ضمن نطاق ضيق، ولم يتمكن بعد من كسر المقاومة السابقة بنجاح. تشير مؤشر MACD إلى حدوث تقاطع ذهبي، حيث تتباعد الخطوط السريعة والبطيئة نحو الأعلى، مما يعكس تراكم قوة الشراء وانطلاقها بشكل مكثف. أما مؤشر RSI فهو في المنطقة المحايدة دون الوصول إلى حالة التشبع الشرائي، مما يبقي المجال متاحًا للارتفاع. كما يسير كل من KDJ وStochRSI في اتجاه صعودي متزامن، ما يعزز تردد الزخم على المدى القصير. أما عن أشرطة بولينجر، فتبدو مفتوحة بشكل مستوٍ مع استمرار انخفاض معدل التذبذب، ويتحرك السعر أعلى الخط الأوسط، مما يشير إلى أن استمرارية الاتجاه لا تزال بحاجة إلى تأكيد. تتمثل المقاومات الرئيسية القريبة عند 0.1108 (مطابقة للسعر الحالي) و0.1118 (R2)، وتبعد عن السعر الحالي بنسبة تتراوح بين 0-0.9%. أما الدعم الأول في الأسفل فهو عند 0.1097 (المركز)، ويبعد عن السعر الحالي بنسبة 1.0%. ويوجد دعم ثانوي عند 0.1087 (S1)، ويبعد بنسبة 1.9% عن السعر الحالي. وأخيرًا، فإن المستوى المرجعي البعيد هو 0.1076 (S2)، ويبعد عن السعر الحالي بنسبة 2.9%.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

توقعات أسعار Arcium

Arcium (ARX) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ARX في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرArcium (ARX) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Arcium نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Arcium الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار ARX للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Arcium.

كيفية شراء واستثمار Arcium في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Arcium؟ شراء ARX سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Arcium. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Arcium (ARX).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Arcium فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Arcium (ARX)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Arcium

يسمح لك امتلاك Arcium بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

  • استكشف سوق MEXC الفوري

    استكشف سوق MEXC الفوري

    تداول أكثر من 2,800 توكن برسوم منخفضة للغاية.

    تداول العقود الآجلة

    تداول العقود الآجلة

    تداول برافعة مالية تصل إلى 500x وسيولة عميقة.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    قم بتخزين التوكن واحصل على عمليات إيردروب مذهلة.

    تداول ما قبل السوق MEXC

    تداول ما قبل السوق MEXC

    قم بشراء وبيع التوكنات الجديدة قبل إدراجها رسميًا.

التداول برسوم منخفضة للغاية على MEXC

شراء Arcium (ARX) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.

رسوم تداول العقود الفورية:
--
الصانع
--
المستفيد
رسوم تداول العقود الآجلة:
--
الصانع
--
المستفيد

تحقق من رسوم التداول التنافسية في MEXC

علاوة على ذلك، يمكنك تداول توكن محدد دون أي رسوم على الإطلاق عبر مهرجان صفر رسوم في MEXC.

ما هو Arcium ( ARX )

إن Arcium هي شبكة بنية تحتية للحوسبة المشفرة توفر تنفيذًا موثوقًا وقابلًا للتوسع قائمًا على الحوسبة متعددة الأطراف (MPC) على بيانات مشفرة بالكامل للتطبيقات عبر تقنية البلوك تشين والذكاء الاصطناعي والمؤسسات والحكومة.

Arcium المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Arcium، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Arcium الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemCoinList Launchpad

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Arcium

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:38:40 (UTC+8)

تحديثات Arcium (ARX) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Arcium

ARX USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع ARX باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود ARX USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Arcium (ARX) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Arcium المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDCARX
$0.1066
$0.1066$0.1066
-2.38%
517.06K (USDT)
/USDTARX
$0.1068
$0.1068$0.1068
-2.37%
788.47K (USDT)

المزيد من العملات المشفرة لاستكشافها

أفضل العملات المشفرة مع بيانات السوق المتوفرة على MEXC

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

Optiview

Optiview

OV

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.038112
$0.038112$0.038112

+129.60%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06769
$0.06769$0.06769

-4.90%

utility token

utility token

UTILITY

$0.001575
$0.001575$0.001575

-35.05%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.007728
$0.007728$0.007728

-11.98%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.038112
$0.038112$0.038112

+129.60%

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.01431
$0.01431$0.01431

+104.13%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0002167
$0.0002167$0.0002167

+43.50%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1.1079
$1.1079$1.1079

+45.77%

Tutorial

Tutorial

TUT

$0.039345
$0.039345$0.039345

+22.63%

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة ARX إلى USD

المبلغ

ARX
ARX
USD
USD

1 ARX = 0.1067 USD