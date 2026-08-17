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سعر Cysic المباشر اليوم هو 0.5579 USD. القيمة السوقية لـ CYS هي 89,710,320 USD. تابع تحديثات أسعار CYS إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Cysic المباشر اليوم هو 0.5579 USD. القيمة السوقية لـ CYS هي 89,710,320 USD. تابع تحديثات أسعار CYS إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن CYS

معلومات سعر CYS

ما هو CYS

الوثيقة البيضاء لـ CYS

الموقع الرسمي لـ CYS

اقتصاد توكن CYS

توقعات سعر CYS

سجل CYS

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سعر Cysic (CYS)

السعر المباشر لـ 1 CYS إلى USD:

$0.5565
$0.5565$0.5565
-22.35%1D
USD
مخطط أسعار Cysic (CYS) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:03:34 (UTC+8)

سعر Cysic اليوم

السعر المباشر لمشروع Cysic (CYS) اليوم هو $ 0.5579، مع تغير بنسبة 22.35% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CYS الحالي إلى USD هو $ 0.5579 لكل CYS.

يحتل Cysic حاليًا المرتبة #286 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 89.71M، مع عرض متداول قدره 160.80M CYS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CYS بين $ 0.5507 (أدنى) و$ 0.8653 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.761672694849436، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.12504761835998215.

على المدى القصير، تحرك CYS بمقدار -6.07% خلال الساعة الماضية و-41.15% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.72M.

معلومات سوق Cysic (CYS)

No.286

$ 89.71M
$ 89.71M$ 89.71M

$ 1.72M
$ 1.72M$ 1.72M

$ 557.90M
$ 557.90M$ 557.90M

160.80M
160.80M 160.80M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

16.08%

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Cysic هي $ 89.71M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.72M. العرض المتداول لـ CYS يبلغ 160.80M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 557.90M.

سجل سعر Cysic بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.5507
$ 0.5507$ 0.5507
24 ساعة منخفض
$ 0.8653
$ 0.8653$ 0.8653
24 ساعة مرتفع

$ 0.5507
$ 0.5507$ 0.5507

$ 0.8653
$ 0.8653$ 0.8653

$ 0.761672694849436
$ 0.761672694849436$ 0.761672694849436

$ 0.12504761835998215
$ 0.12504761835998215$ 0.12504761835998215

-6.07%

-22.35%

-41.15%

-41.15%

سجل سعر Cysic (CYS) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Cysic لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.160177-22.35%
30 يوم$ +0.2571+85.47%
60 يوم$ +0.1183+26.91%
90 يوم$ +0.0861+18.24%
تغير سعر Cysic اليوم

سجل اليوم CYS تغيرًا $ -0.160177 (-22.35%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Cysic لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.2571 (+85.47%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Cysic لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد CYS تغييرًا في $ +0.1183 (+26.91%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Cysic لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.0861 (+18.24%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Cysic (CYS)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Cysic.

تحليل Cysic

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Cysic الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Cysic اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق CYS: هبوطية، صعودية بنسبة 35% | هبوطية بنسبة 65%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازالسعر < S2أقل من S2أرخص من النطاق "الأرخص" الأخير، في المنطقة المنخفضة.
StochRSI< 20منطقة البيع المفرطهبوط سريع للغاية على المدى القصير، راقب فرصة الارتداد.
مجموعة MA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.

CYS_USDT يتحرك ضمن الإطار الزمني 4 ساعات عند مستوى السعر 0.5871. يقبع السعر في منطقة عميقة تحت نقطة المحور S2 عند 0.7092، بينما يشكّل خط المحور المركزي عند 0.7782 مرجعًا للبنية الهيكلية البعيدة. توجد مسافة كبيرة بين المستوى الحالي وأقرب مستوى مقاومة عند S2، مما يشير إلى أن بنية السوق تميل نحو التصحيح على المستويات المنخفضة، دون تحقيق اختراق فعال من قبل أي من الجانبين (البائعين أو المشترين) داخل هذا النطاق. تشير مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى إلى إشارة شراء، حيث تؤكد مؤشرات EMA دخول مشترين على المدى القصير. أما مؤشر MACD فلا يزال في وضع التقاطع السلبي، إذ يُظهر تباينًا بين الخطين السريع والبطيء، مما يدل على وجود عوائق أمام الزخم الصعودي. كما يقبع مؤشر RSI في المنطقة المحايدة، دون ظهور أي مؤشر واضح على اتساع حجم التقلبات. وتتميز توزيعات الزخم بوجود تباين واضح بين ارتدادات قصيرة المدى وضغوط على المدى المتوسط، ما يعكس حالة من التشتت في الحركة السعرية. من الناحية الفنية، يقع أبرز مستوى مقاومة قريب عند نقطة S2 عند 0.7092، وهو يبعد عن السعر الحالي بفارق نمو يصل إلى حوالي 20.8%. وفي الوقت نفسه، لا تتوفر دعم قوي من مستويات المحور القريبة في الأسفل. أما بالنسبة للمستوى المركزي البعيد عند 0.7782، فهو يمثل البنية الأساسية الرئيسية للأعلى. كما يشكّل مستوى R1 عند 0.8227 مقاومةً أعلى على المستوى التالي. لذا يتعين على المتداولين مراقبة استجابة حجم التداول بالقرب من مستوى S2 لتحديد اتجاه الحركة المستقبلية.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Cysic؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار رموز Cysic (CYS):

1. معنويات السوق والاتجاهات العامة لعالم العملات المشفرة
2. حجم التداول والسيولة على منصات التداول
3. تقدم تطوير المشروع والتحديثات التقنية
4. إعلانات الشراكات ونمو النظام البيئي
5. فائدة الرمز ومكافآت الحوكمة عبر الـ staking
6. ديناميات العرض واقتصاديات الرموز
7. الأخبار المتعلقة باللوائح والقوانين التي تؤثر في أسواق العملات المشفرة
8. مستوى مشاركة المجتمع ومعدلات التبني
9. المنافسة من مشاريع البلوك تشين المماثلة
10. العوامل الاقتصادية الكلية مثل التضخم وأسعار الفائدة

تتضافر هذه العناصر لتُحدِث تقلبات في الأسعار، وهو أمرٌ شائع في العملات المشفرة الناشئة.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Cysic اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر Cysic (CYS) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، ومتابعة أداء المحفظة، وتحديد توقيت دخول السوق أو الخروج منه، وتقييم فرص الاستثمار، والبقاء على اطلاع دائم بتقلبات السوق. تساعد بيانات الأسعار في الوقت الفعلي المتداولين على الاستفادة من تحركات الأسعار.

توقعات أسعار Cysic

Cysic (CYS) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف CYS في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرCysic (CYS) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Cysic نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Cysic الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار CYS للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Cysic.

كيفية شراء واستثمار Cysic في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Cysic؟ شراء CYS سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Cysic. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Cysic (CYS).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Cysic فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Cysic (CYS)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Cysic

يسمح لك امتلاك Cysic بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Cysic ( CYS )

يعمل Cysic على بناء بنية ComputeFi التحتية التي تحوّل موارد الحوسبة إلى أصول قابلة للتحقق وترميزية على السلسلة. ومن خلال توحيد تسريع الأجهزة، وأنظمة إثبات المعرفة الصفرية، وأسواق الحوسبة الترميزية والقابلة للتحقق، تُحوّل Cysic القدرة الحاسوبية العالمية إلى مورد مفتوح يمكن لأي شخص المساهمة فيه والبناء عليه.

Cysic المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Cysic، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Cysic الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Base EcosystemBase NativeBinance Alpha Spotlight

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Cysic

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:03:34 (UTC+8)

تحديثات Cysic (CYS) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Cysic

CYS USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع CYS باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود CYS USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Cysic (CYS) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Cysic المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTCYS
$0.5688
$0.5688$0.5688
-20.53%
2.41M (USDT)

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1 CYS = 0.5578 USD