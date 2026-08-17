سعر Cysic (CYS)
السعر المباشر لمشروع Cysic (CYS) اليوم هو $ 0.5579، مع تغير بنسبة 22.35% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CYS الحالي إلى USD هو $ 0.5579 لكل CYS.
يحتل Cysic حاليًا المرتبة #286 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 89.71M، مع عرض متداول قدره 160.80M CYS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CYS بين $ 0.5507 (أدنى) و$ 0.8653 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.761672694849436، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.12504761835998215.
على المدى القصير، تحرك CYS بمقدار -6.07% خلال الساعة الماضية و-41.15% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.72M.
No.286
16.08%
BSC
القيمة السوقية الحالية لـ Cysic هي $ 89.71M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.72M. العرض المتداول لـ CYS يبلغ 160.80M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 557.90M.
-6.07%
-22.35%
-41.15%
-41.15%
تتبع تغيرات أسعار Cysic لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.160177
|-22.35%
|30 يوم
|$ +0.2571
|+85.47%
|60 يوم
|$ +0.1183
|+26.91%
|90 يوم
|$ +0.0861
|+18.24%
سجل اليوم CYS تغيرًا $ -0.160177 (-22.35%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.2571 (+85.47%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد CYS تغييرًا في $ +0.1183 (+26.91%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.0861 (+18.24%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Cysic الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق CYS: هبوطية، صعودية بنسبة 35% | هبوطية بنسبة 65%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الميت
|K < D
|انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
|نقطة الارتكاز
|السعر < S2
|أقل من S2
|أرخص من النطاق "الأرخص" الأخير، في المنطقة المنخفضة.
|StochRSI
|< 20
|منطقة البيع المفرط
|هبوط سريع للغاية على المدى القصير، راقب فرصة الارتداد.
|مجموعة MA
|5-6 شراء
|60‑80% شراء
|أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
|MACD
|التقاطع الميت
|DIF < DEA
|ظهور زخم هبوطي.
|BOLL (20,2)
|أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
|بين النطاق السفلي والمتوسط
|ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
CYS_USDT يتحرك ضمن الإطار الزمني 4 ساعات عند مستوى السعر 0.5871. يقبع السعر في منطقة عميقة تحت نقطة المحور S2 عند 0.7092، بينما يشكّل خط المحور المركزي عند 0.7782 مرجعًا للبنية الهيكلية البعيدة. توجد مسافة كبيرة بين المستوى الحالي وأقرب مستوى مقاومة عند S2، مما يشير إلى أن بنية السوق تميل نحو التصحيح على المستويات المنخفضة، دون تحقيق اختراق فعال من قبل أي من الجانبين (البائعين أو المشترين) داخل هذا النطاق. تشير مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى إلى إشارة شراء، حيث تؤكد مؤشرات EMA دخول مشترين على المدى القصير. أما مؤشر MACD فلا يزال في وضع التقاطع السلبي، إذ يُظهر تباينًا بين الخطين السريع والبطيء، مما يدل على وجود عوائق أمام الزخم الصعودي. كما يقبع مؤشر RSI في المنطقة المحايدة، دون ظهور أي مؤشر واضح على اتساع حجم التقلبات. وتتميز توزيعات الزخم بوجود تباين واضح بين ارتدادات قصيرة المدى وضغوط على المدى المتوسط، ما يعكس حالة من التشتت في الحركة السعرية. من الناحية الفنية، يقع أبرز مستوى مقاومة قريب عند نقطة S2 عند 0.7092، وهو يبعد عن السعر الحالي بفارق نمو يصل إلى حوالي 20.8%. وفي الوقت نفسه، لا تتوفر دعم قوي من مستويات المحور القريبة في الأسفل. أما بالنسبة للمستوى المركزي البعيد عند 0.7782، فهو يمثل البنية الأساسية الرئيسية للأعلى. كما يشكّل مستوى R1 عند 0.8227 مقاومةً أعلى على المستوى التالي. لذا يتعين على المتداولين مراقبة استجابة حجم التداول بالقرب من مستوى S2 لتحديد اتجاه الحركة المستقبلية.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Cysic نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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يعمل Cysic على بناء بنية ComputeFi التحتية التي تحوّل موارد الحوسبة إلى أصول قابلة للتحقق وترميزية على السلسلة. ومن خلال توحيد تسريع الأجهزة، وأنظمة إثبات المعرفة الصفرية، وأسواق الحوسبة الترميزية والقابلة للتحقق، تُحوّل Cysic القدرة الحاسوبية العالمية إلى مورد مفتوح يمكن لأي شخص المساهمة فيه والبناء عليه.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Cysic، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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