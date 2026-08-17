سعر Cysic اليوم

السعر المباشر لمشروع Cysic (CYS) اليوم هو $ 0.5579، مع تغير بنسبة 22.35% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CYS الحالي إلى USD هو $ 0.5579 لكل CYS.

يحتل Cysic حاليًا المرتبة #286 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 89.71M، مع عرض متداول قدره 160.80M CYS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CYS بين $ 0.5507 (أدنى) و$ 0.8653 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.761672694849436، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.12504761835998215.

على المدى القصير، تحرك CYS بمقدار -6.07% خلال الساعة الماضية و-41.15% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.72M.

معلومات سوق Cysic (CYS)

التصنيف No.286 القيمة السوقية $ 89.71M$ 89.71M $ 89.71M الحجم (24 ساعة) $ 1.72M$ 1.72M $ 1.72M القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 557.90M$ 557.90M $ 557.90M إمداد دورة التداول 160.80M 160.80M 160.80M الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 معدل التداول 16.08% البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Cysic هي $ 89.71M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.72M. العرض المتداول لـ CYS يبلغ 160.80M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 557.90M.