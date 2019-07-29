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سعر WINK المباشر اليوم هو 0.00003011 USD. القيمة السوقية لـ WIN هي 29,920,362.82858555308594 USD. تابع تحديثات أسعار WIN إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر WINK المباشر اليوم هو 0.00003011 USD. القيمة السوقية لـ WIN هي 29,920,362.82858555308594 USD. تابع تحديثات أسعار WIN إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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سعر WINK (WIN)

السعر المباشر لـ 1 WIN إلى USD:

$0.00003011
$0.00003011$0.00003011
-1.11%1D
USD
مخطط أسعار WINK (WIN) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:08:45 (UTC+8)

سعر WINK اليوم

السعر المباشر لمشروع WINK (WIN) اليوم هو $ 0.00003011، مع تغير بنسبة 1.11% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WIN الحالي إلى USD هو $ 0.00003011 لكل WIN.

يحتل WINK حاليًا المرتبة #765 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 29.92M، مع عرض متداول قدره 993.70B WIN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WIN بين $ 0.00003002 (أدنى) و$ 0.00003073 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00296486، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00001621172343389.

على المدى القصير، تحرك WIN بمقدار -0.04% خلال الساعة الماضية و-5.82% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 53.88K.

معلومات سوق WINK (WIN)

No.765

$ 29.92M
$ 29.92M$ 29.92M

$ 53.88K
$ 53.88K$ 53.88K

$ 29.92M
$ 29.92M$ 29.92M

993.70B
993.70B 993.70B

993,701,859,243.3864
993,701,859,243.3864 993,701,859,243.3864

993,701,854,154.286054
993,701,854,154.286054 993,701,854,154.286054

99.99%

2019-07-29 00:00:00

TRX

القيمة السوقية الحالية لـ WINK هي $ 29.92M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 53.88K. العرض المتداول لـ WIN يبلغ 993.70B، مع إجمالي عرض 993701854154.286054. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 29.92M.

سجل سعر WINK بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00003002
$ 0.00003002$ 0.00003002
24 ساعة منخفض
$ 0.00003073
$ 0.00003073$ 0.00003073
24 ساعة مرتفع

$ 0.00003002
$ 0.00003002$ 0.00003002

$ 0.00003073
$ 0.00003073$ 0.00003073

$ 0.00296486
$ 0.00296486$ 0.00296486

$ 0.00001621172343389
$ 0.00001621172343389$ 0.00001621172343389

-0.04%

-1.11%

-5.82%

-5.82%

سجل سعر WINK (WIN) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار WINK لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000000338-1.11%
30 يوم$ +0.0000084+38.69%
60 يوم$ +0.00001134+60.41%
90 يوم$ +0.00001101+57.64%
تغير سعر WINK اليوم

سجل اليوم WIN تغيرًا $ -0.000000338 (-1.11%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر WINK لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.0000084 (+38.69%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر WINK لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد WIN تغييرًا في $ +0.00001134 (+60.41%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر WINK لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.00001101 (+57.64%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة WINK (WIN)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار WINK.

تحليل WINK

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار WINK الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق WINK اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق WIN: هبوطية، صعودية بنسبة 35% | هبوطية بنسبة 65%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازR1 < السعر ≤ R2بين R1-R2فوق نقطة الارتكاز المركزية، ولكن ليس في منطقة الأسعار المرتفعة للغاية.
StochRSI< 20منطقة البيع المفرطهبوط سريع للغاية على المدى القصير، راقب فرصة الارتداد.
مجموعة MA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.

WIN_USDT يُظهر نمطًا متباينًا بين المشترين والبائعين على الإطار الزمني 4 ساعات. يقع السعر الحالي عند 1.941E-5 فوق النقطة المحورية الرئيسية عند 1.893E-5، ويتحرك ضمن نطاق ضيق بين مستوى المقاومة R1 عند 1.918E-5 ومستوى المقاومة R2 عند 1.946E-5. تُظهر مجموعة المتوسطات المتحركة MA وEMA إشارات شراء، حيث يظل السعر فوق دعم المتوسطات القصيرة الأجل. سجل مؤشر MACD إشارة تقاطع هبوطي، مع وجود حالة تباعد بينه وبين مجموعة المتوسطات المتحركة. أما مؤشر RSI فيبقى ضمن نطاق محايد، مع تشتت الزخم قصير المدى. كما أن المؤشرات السريعة والبطيئة لم تُظهر اتجاهًا متناسقًا، مما يعكس توازنًا حادًا بين قوى الشراء والبيع. تشكل مقاومة R2 عند 1.946E-5 فارقًا بنسبة 0.26% فقط عن السعر الحالي، ما يجعلها ضغطًا قريبًا. وعلى الجانب الآخر، يبعد دعم S1 عند 1.864E-5 عن السعر الحالي بنسبة 3.97%، بينما يبعد الدعم المحوري عند 1.893E-5 بنسبة 2.47%، مما يشكّل طبقات دفاعية متعددة. أما دعم S2 عند 1.839E-5 فيبعد عن السعر الحالي بنسبة 5.25%، وهو يُعتبر نقطة مرجعية بعيدة نسبيًا.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار WINK؟

تتأثر أسعار WINkTRON (WIN) بعدة عوامل رئيسية:

1. أداء نظام TRON البيئي – حيث يعمل WIN على بلوك تشين TRON.
2. اعتماد الألعاب والتمويل اللامركزي – إذ يدعم WIN منصات الألعاب وعمليات الزراعة العائدة.
3. فائدة التوكن ومكافآت الحوكمة.
4. معنويات السوق تجاه توكنات الألعاب.
5. الارتباط بسعر TRON (TRX).
6. اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام.
7. الأخبار التنظيمية التي تؤثر على توكنات الألعاب/المقامرة.
8. الشراكات والتكاملات مع المنصات.
9. آلية عرض التوكنات وعمليات الحرق.
10. حجم التداول والسيولة في البورصات.

لماذا يريد الناس معرفة سعر WINK اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر الفوز اليوم لعدة أسباب رئيسية:

1. اتخاذ قرارات التداول - يحتاج المستثمرون إلى الأسعار الحالية لشراء أو بيع الأصول في الأوقات المثلى.
2. تتبع المحافظ الاستثمارية - لمراقبة قيمة الاستثمارات وأدائها.
3. التوقيت في السوق - تحديد نقاط الدخول والخروج للصفقات.
4. إدارة المخاطر - تقييم الخسائر والأرباح لتحديد حجم المراكز.

توقعات أسعار WINK

WINK (WIN) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف WIN في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرWINK (WIN) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر WINK نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر WINK الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار WIN للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار WINK.

كيفية شراء واستثمار WINK في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع WINK؟ شراء WIN سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء WINK. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء WINK (WIN).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة WINK فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء WINK (WIN)

ماذا يمكنك أن تفعل مع WINK

يسمح لك امتلاك WINK بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو WINK ( WIN )

The first TRON ecosystem comprehensive oracle WINkLink fully integrates the real world with the blockchain space will be able to provide reliable, unpredictable and verifiable random numbers, and fully restore trust and improve user experience by tapping into data, events, and payment systems etc.

WINK المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ WINK، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب WINK الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Binance LaunchpadBNB Chain EcosystemEducation

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول WINK

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:08:45 (UTC+8)

تحديثات WINK (WIN) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن WINK

WIN USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع WIN باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود WIN USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق WINK (WIN) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر WINK المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTWIN
$0.00003007
$0.00003007$0.00003007
-1.18%
1.78B (USDT)

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