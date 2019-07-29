سعر WINK اليوم

السعر المباشر لمشروع WINK (WIN) اليوم هو $ 0.00003011، مع تغير بنسبة 1.11% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WIN الحالي إلى USD هو $ 0.00003011 لكل WIN.

يحتل WINK حاليًا المرتبة #765 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 29.92M، مع عرض متداول قدره 993.70B WIN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WIN بين $ 0.00003002 (أدنى) و$ 0.00003073 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00296486، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00001621172343389.

على المدى القصير، تحرك WIN بمقدار -0.04% خلال الساعة الماضية و-5.82% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 53.88K.

معلومات سوق WINK (WIN)

التصنيف No.765 القيمة السوقية $ 29.92M$ 29.92M $ 29.92M الحجم (24 ساعة) $ 53.88K$ 53.88K $ 53.88K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 29.92M$ 29.92M $ 29.92M إمداد دورة التداول 993.70B 993.70B 993.70B الحد الأقصى للعرض 993,701,859,243.3864 993,701,859,243.3864 993,701,859,243.3864 إجمالي العرض 993,701,854,154.286054 993,701,854,154.286054 993,701,854,154.286054 معدل التداول 99.99% تاريخ الإصدار 2019-07-29 00:00:00 البلوكتشين العام TRX

القيمة السوقية الحالية لـ WINK هي $ 29.92M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 53.88K. العرض المتداول لـ WIN يبلغ 993.70B، مع إجمالي عرض 993701854154.286054. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 29.92M.