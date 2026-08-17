سعر CRYPGPT اليوم

السعر المباشر لمشروع CRYPGPT (CRYPGPT) اليوم هو $ 0.05359، مع تغير بنسبة 0.70% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CRYPGPT الحالي إلى USD هو $ 0.05359 لكل CRYPGPT.

يحتل CRYPGPT حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- CRYPGPT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CRYPGPT بين $ 0.05271 (أدنى) و$ 0.05528 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك CRYPGPT بمقدار -0.98% خلال الساعة الماضية و+1.70% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 35.12K.

معلومات سوق CRYPGPT (CRYPGPT)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 35.12K$ 35.12K $ 35.12K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 45.55M$ 45.55M $ 45.55M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 850,000,000 850,000,000 850,000,000 البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ CRYPGPT هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 35.12K. العرض المتداول لـ CRYPGPT يبلغ --، مع إجمالي عرض 850000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 45.55M.