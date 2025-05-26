C

الضفدع الرسمي لسلسلة BNB، متوافق مع نظام USD1 البيئي.

اسم العملة المشفرةC

التصنيفNo.3226

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.005038170387777678,2025-05-26

أدنى سعر0.00130271706626998,2025-05-27

البلوكتشين العامBSC

مقدمةالضفدع الرسمي لسلسلة BNB، متوافق مع نظام USD1 البيئي.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.