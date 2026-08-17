سعر Moviebloc اليوم

السعر المباشر لمشروع Moviebloc (MBL) اليوم هو $ 0.0005868، مع تغير بنسبة 0.66% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MBL الحالي إلى USD هو $ 0.0005868 لكل MBL.

يحتل Moviebloc حاليًا المرتبة #842 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 11.42M، مع عرض متداول قدره 19.45B MBL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MBL بين $ 0.00058 (أدنى) و$ 0.00059 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.04599472، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00065143915174055.

على المدى القصير، تحرك MBL بمقدار +0.60% خلال الساعة الماضية و-6.42% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 53.41K.

معلومات سوق Moviebloc (MBL)

التصنيف No.842 القيمة السوقية $ 11.42M$ 11.42M $ 11.42M الحجم (24 ساعة) $ 53.41K$ 53.41K $ 53.41K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 17.60M$ 17.60M $ 17.60M إمداد دورة التداول 19.45B 19.45B 19.45B الحد الأقصى للعرض 30,000,000,000 30,000,000,000 30,000,000,000 إجمالي العرض 30,000,000,000 30,000,000,000 30,000,000,000 معدل التداول 64.84% سعر الإصدار $ 0.0012$ 0.0012 $ 0.0012 البلوكتشين العام ONT

القيمة السوقية الحالية لـ Moviebloc هي $ 11.42M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 53.41K. العرض المتداول لـ MBL يبلغ 19.45B، مع إجمالي عرض 30000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 17.60M.