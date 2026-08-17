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سعر Moviebloc المباشر اليوم هو 0.0005868 USD. القيمة السوقية لـ MBL هي 11,415,541.0171752 USD. تابع تحديثات أسعار MBL إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Moviebloc المباشر اليوم هو 0.0005868 USD. القيمة السوقية لـ MBL هي 11,415,541.0171752 USD. تابع تحديثات أسعار MBL إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن MBL

معلومات سعر MBL

ما هو MBL

الوثيقة البيضاء لـ MBL

الموقع الرسمي لـ MBL

اقتصاد توكن MBL

توقعات سعر MBL

سجل MBL

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محول عملة MBL إلى الفيات

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سعر Moviebloc (MBL)

السعر المباشر لـ 1 MBL إلى USD:

$0.0005868
$0.0005868$0.0005868
+0.66%1D
USD
مخطط أسعار Moviebloc (MBL) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:28:28 (UTC+8)

سعر Moviebloc اليوم

السعر المباشر لمشروع Moviebloc (MBL) اليوم هو $ 0.0005868، مع تغير بنسبة 0.66% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MBL الحالي إلى USD هو $ 0.0005868 لكل MBL.

يحتل Moviebloc حاليًا المرتبة #842 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 11.42M، مع عرض متداول قدره 19.45B MBL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MBL بين $ 0.00058 (أدنى) و$ 0.00059 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.04599472، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00065143915174055.

على المدى القصير، تحرك MBL بمقدار +0.60% خلال الساعة الماضية و-6.42% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 53.41K.

معلومات سوق Moviebloc (MBL)

No.842

$ 11.42M
$ 11.42M$ 11.42M

$ 53.41K
$ 53.41K$ 53.41K

$ 17.60M
$ 17.60M$ 17.60M

19.45B
19.45B 19.45B

30,000,000,000
30,000,000,000 30,000,000,000

30,000,000,000
30,000,000,000 30,000,000,000

64.84%

$ 0.0012
$ 0.0012$ 0.0012

ONT

القيمة السوقية الحالية لـ Moviebloc هي $ 11.42M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 53.41K. العرض المتداول لـ MBL يبلغ 19.45B، مع إجمالي عرض 30000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 17.60M.

سجل سعر Moviebloc بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00058
$ 0.00058$ 0.00058
24 ساعة منخفض
$ 0.00059
$ 0.00059$ 0.00059
24 ساعة مرتفع

$ 0.00058
$ 0.00058$ 0.00058

$ 0.00059
$ 0.00059$ 0.00059

$ 0.04599472
$ 0.04599472$ 0.04599472

$ 0.00065143915174055
$ 0.00065143915174055$ 0.00065143915174055

+0.60%

+0.66%

-6.42%

-6.42%

سجل سعر Moviebloc (MBL) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Moviebloc لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.000003847+0.66%
30 يوم$ -0.0001008-14.66%
60 يوم$ -0.0001125-16.09%
90 يوم$ -0.0003387-36.60%
تغير سعر Moviebloc اليوم

سجل اليوم MBL تغيرًا $ +0.000003847 (+0.66%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Moviebloc لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0001008 (-14.66%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Moviebloc لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد MBL تغييرًا في $ -0.0001125 (-16.09%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Moviebloc لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0003387 (-36.60%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Moviebloc (MBL)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Moviebloc.

تحليل Moviebloc

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Moviebloc الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Moviebloc؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار رمز MovieBloc (MBL):

1. اعتماد المنصة - نمو عدد منشئي المحتوى والمشاهدين الذين يستخدمون المنصة
2. جودة المحتوى وحصريته - تجذب الأفلام والعروض عالية القيمة المزيد من المستخدمين
3. فائدة الرمز - مكافآت الحوكمة، وحقوق التصويت في عمليات الحوكمة، ووظائف الدفع
4. معنويات السوق - اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام وثقة المستثمرين
5. الشراكات - التعاون مع الجهات الفاعلة في صناعة الترفيه
6. المنافسة - الأداء مقارنةً بالمنصات الأخرى للبث القائم على البلوك تشين
7. التغييرات التنظيمية - السياسات الحكومية التي تؤثر في قطاعي العملات المشفرة والترفيه
8. التحديثات التقنية - تحسينات المنصة والميزات الجديدة

لماذا يريد الناس معرفة سعر Moviebloc اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر MovieBloc (MBL) اليوم لعدة أسباب: اتخاذ قرارات الاستثمار، ومتابعة المحافظ الاستثمارية، وفرص التداول، وتحليل السوق، وتحديد توقيت طلبات الشراء/البيع. وبصفته رمزًا لمنصة أفلام قائمة على تقنية البلوك تشين، فإن سعر MBL يؤثر في عوائد المستثمرين واستراتيجيات التداول.

توقعات أسعار Moviebloc

Moviebloc (MBL) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف MBL في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرMoviebloc (MBL) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Moviebloc نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Moviebloc الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار MBL للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Moviebloc.

كيفية شراء واستثمار Moviebloc في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Moviebloc؟ شراء MBL سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Moviebloc. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Moviebloc (MBL).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Moviebloc فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Moviebloc (MBL)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Moviebloc

يسمح لك امتلاك Moviebloc بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Moviebloc ( MBL )

【MBL】MovieblocMovieBloc is a movie distribution platform based on blockchain technology. Creators get transparent revenue content, audience data, and a fair chance at release. Audiences can access a variety of film works, and can provide curatorial, foreign language subtitles, and marketing designs to the MovieBloc ecosystem to earn revenue.

Moviebloc المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Moviebloc، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Moviebloc الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Moviebloc

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:28:28 (UTC+8)

تحديثات Moviebloc (MBL) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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تداول أسواق Moviebloc (MBL) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Moviebloc المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTMBL
$0.0005866
$0.0005866$0.0005866
+0.68%
91.90M (USDT)

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1 MBL = 0.0005867 USD