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سعر Kintara المباشر اليوم هو 0.00236 USD. القيمة السوقية لـ KINS هي -- USD. تابع تحديثات أسعار KINS إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Kintara المباشر اليوم هو 0.00236 USD. القيمة السوقية لـ KINS هي -- USD. تابع تحديثات أسعار KINS إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن KINS

معلومات سعر KINS

ما هو KINS

اقتصاد توكن KINS

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سعر Kintara (KINS)

السعر المباشر لـ 1 KINS إلى USD:

$0.00236
$0.00236$0.00236
-8.24%1D
USD
مخطط أسعار Kintara (KINS) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:58:12 (UTC+8)

سعر Kintara اليوم

السعر المباشر لمشروع Kintara (KINS) اليوم هو $ 0.00236، مع تغير بنسبة 8.24% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KINS الحالي إلى USD هو $ 0.00236 لكل KINS.

يحتل Kintara حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- KINS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KINS بين $ 0.002299 (أدنى) و$ 0.002799 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك KINS بمقدار +1.98% خلال الساعة الماضية و-16.49% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 62.87K.

معلومات سوق Kintara (KINS)

--
----

$ 62.87K
$ 62.87K$ 62.87K

$ 2.35M
$ 2.35M$ 2.35M

--
----

995,436,192.62
995,436,192.62 995,436,192.62

SOL

القيمة السوقية الحالية لـ Kintara هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 62.87K. العرض المتداول لـ KINS يبلغ --، مع إجمالي عرض 995436192.62. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.35M.

سجل سعر Kintara بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.002299
$ 0.002299$ 0.002299
24 ساعة منخفض
$ 0.002799
$ 0.002799$ 0.002799
24 ساعة مرتفع

$ 0.002299
$ 0.002299$ 0.002299

$ 0.002799
$ 0.002799$ 0.002799

--
----

--
----

+1.98%

-8.24%

-16.49%

-16.49%

سجل سعر Kintara (KINS) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Kintara لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00021193-8.24%
30 يوم$ -0.002549-51.93%
60 يوم$ -0.01235-83.96%
90 يوم$ +0.00136+136.00%
تغير سعر Kintara اليوم

سجل اليوم KINS تغيرًا $ -0.00021193 (-8.24%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Kintara لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.002549 (-51.93%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Kintara لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد KINS تغييرًا في $ -0.01235 (-83.96%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Kintara لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.00136 (+136.00%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Kintara (KINS)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Kintara.

تحليل Kintara

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Kintara الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Kintara اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق KINS: صعودية، صعودية بنسبة 60% | هبوطية بنسبة 40%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازS1 ≤ السعر < نقطة الارتكازبين S1-نقطة ارتكازنقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
مجموعة MA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.

KINS_USDT يتحرك خلال فترة الـ4 ساعات تحت نقطة المحور بفارق 0.4% عند مستوى 0.002845. السعر يتواجد في المنطقة الانتقالية بين مستوى S1 والمحور المركزي. تُظهر جميع مجموعات المتوسطات المتحركة قصيرة المدى إشارات شراء، بينما يظل هيكل الاتجاه طويل المدى محافظًا على نمط التذبذب الحيادي. تحقق توازن مؤقت بين المشترين والبائعين بالقرب من المحور المركزي، دون ظهور أي نمط واضح لاختراق أحادي الجانب. سجل مؤشر MACD حالة التقاطع الصاعد، مع ظهور ملامح تعافي تصاعدي للزخم قصير المدى. يقبع مؤشر RSI ضمن النطاق الحيادي، فيما تشير خطوط المؤشرات السريعة والبطيئة إلى وجود بوادر تباعد متزامن. تبقى معدلات التقلبات عند مستوياتها القياسية، وتهيمن قوة الشراء على الإطار الزمني المحلي، بينما لم تتمكن ضغوط البيع بعد من تحقيق انتفاضة فعالة. يُظهر توزيع الزخم أن المضاربين على الصعود يحاولون استعادة زمام السيطرة. أما بالنسبة للمستويات الرئيسية: - يقع أول مقاومة R1 عند مستوى 0.002974، وبفارق 3.1% عن السعر الحالي. - تقع المقاومة البعيدة R2 عند مستوى 0.003107، وبفارق 9.7% عن السعر الحالي. - يقع أول دعم S1 عند مستوى 0.002712، وبفارق 4.2% عن السعر الحالي. - يقع الدعم القريب S2 عند مستوى 0.002583، وبفارق 8.8% عن السعر الحالي. يتمركز السعر حاليًا بالقرب من المحور المركزي، وأي اختراق لهذا المحور قد يؤدي إلى تغيير في الهيكل القصير المدى نحو الاتجاه الهبوطي، بينما قد يؤدي كسر مستوى S1 إلى فتح المجال أمام مساحة هبوط إضافية.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

توقعات أسعار Kintara

Kintara (KINS) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف KINS في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرKintara (KINS) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Kintara نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Kintara الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار KINS للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Kintara.

كيفية شراء واستثمار Kintara في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Kintara؟ شراء KINS سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Kintara. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Kintara (KINS).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Kintara فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Kintara (KINS)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Kintara

يسمح لك امتلاك Kintara بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Kintara ( KINS )

An isometric MMO where you play to earn, buy and sell for $KINS, explore quests and adventure with friends.

Kintara المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Kintara، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستكشف الكتل

الفئة :

Gaming (GameFi)Pump.fun EcosystemSolana Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Kintara

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:58:12 (UTC+8)

تحديثات Kintara (KINS) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Kintara

KINS USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع KINS باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود KINS USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Kintara (KINS) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Kintara المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USD1KINS
$0.002358
$0.002358$0.002358
-7.44%
22.44M (USDT)
/USDTKINS
$0.00237
$0.00237$0.00237
-7.63%
25.31M (USDT)

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USD
USD

1 KINS = 0.00236 USD