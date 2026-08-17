سعر Kintara اليوم

السعر المباشر لمشروع Kintara (KINS) اليوم هو $ 0.00236، مع تغير بنسبة 8.24% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KINS الحالي إلى USD هو $ 0.00236 لكل KINS.

يحتل Kintara حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- KINS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KINS بين $ 0.002299 (أدنى) و$ 0.002799 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك KINS بمقدار +1.98% خلال الساعة الماضية و-16.49% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 62.87K.

معلومات سوق Kintara (KINS)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 62.87K$ 62.87K $ 62.87K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.35M$ 2.35M $ 2.35M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 995,436,192.62 995,436,192.62 995,436,192.62 البلوكتشين العام SOL

القيمة السوقية الحالية لـ Kintara هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 62.87K. العرض المتداول لـ KINS يبلغ --، مع إجمالي عرض 995436192.62. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.35M.