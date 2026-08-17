سعر STOC اليوم

السعر المباشر لمشروع STOC (STOC) اليوم هو $ 0.57، مع تغير بنسبة 0.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل STOC الحالي إلى USD هو $ 0.57 لكل STOC.

يحتل STOC حاليًا المرتبة #3937 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 0.00، مع عرض متداول قدره 0.00 STOC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول STOC بين $ 0.5692 (أدنى) و$ 0.5703 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.4002353121120987، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.02717163130036175.

على المدى القصير، تحرك STOC بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و+0.07% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 11.23K.

معلومات سوق STOC (STOC)

التصنيف No.3937 القيمة السوقية $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 الحجم (24 ساعة) $ 11.23K$ 11.23K $ 11.23K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.85B$ 2.85B $ 2.85B إمداد دورة التداول 0.00 0.00 0.00 إجمالي العرض 4,999,899,952 4,999,899,952 4,999,899,952 البلوكتشين العام STOCHAIN

القيمة السوقية الحالية لـ STOC هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 11.23K. العرض المتداول لـ STOC يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 4999899952. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.85B.