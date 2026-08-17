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سعر Threshold المباشر اليوم هو 0.003312 USD. القيمة السوقية لـ T هي 36,945,360 USD. تابع تحديثات أسعار T إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Threshold المباشر اليوم هو 0.003312 USD. القيمة السوقية لـ T هي 36,945,360 USD. تابع تحديثات أسعار T إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن T

معلومات سعر T

ما هو T

الوثيقة البيضاء لـ T

الموقع الرسمي لـ T

اقتصاد توكن T

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سعر Threshold (T)

السعر المباشر لـ 1 T إلى USD:

$0.003317
$0.003317$0.003317
-1.42%1D
USD
مخطط أسعار Threshold (T) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 22:11:57 (UTC+8)

سعر Threshold اليوم

السعر المباشر لمشروع Threshold (T) اليوم هو $ 0.003312، مع تغير بنسبة 1.42% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل T الحالي إلى USD هو $ 0.003312 لكل T.

يحتل Threshold حاليًا المرتبة #451 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 36.95M، مع عرض متداول قدره 11.16B T. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول T بين $ 0.003293 (أدنى) و$ 0.00337 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.22445049623222693، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00356064847828198.

على المدى القصير، تحرك T بمقدار -0.43% خلال الساعة الماضية و-7.59% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 56.84K.

معلومات سوق Threshold (T)

No.451

$ 36.95M
$ 36.95M$ 36.95M

$ 56.84K
$ 56.84K$ 56.84K

$ 36.95M
$ 36.95M$ 36.95M

11.16B
11.16B 11.16B

11,155,000,000
11,155,000,000 11,155,000,000

11,155,000,000
11,155,000,000 11,155,000,000

100.00%

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Threshold هي $ 36.95M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.84K. العرض المتداول لـ T يبلغ 11.16B، مع إجمالي عرض 11155000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 36.95M.

سجل سعر Threshold بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.003293
$ 0.003293$ 0.003293
24 ساعة منخفض
$ 0.00337
$ 0.00337$ 0.00337
24 ساعة مرتفع

$ 0.003293
$ 0.003293$ 0.003293

$ 0.00337
$ 0.00337$ 0.00337

$ 0.22445049623222693
$ 0.22445049623222693$ 0.22445049623222693

$ 0.00356064847828198
$ 0.00356064847828198$ 0.00356064847828198

-0.43%

-1.42%

-7.59%

-7.59%

سجل سعر Threshold (T) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Threshold لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00004778-1.42%
30 يوم$ -0.000711-17.68%
60 يوم$ -0.000189-5.40%
90 يوم$ -0.002015-37.83%
تغير سعر Threshold اليوم

سجل اليوم T تغيرًا $ -0.00004778 (-1.42%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Threshold لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.000711 (-17.68%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Threshold لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد T تغييرًا في $ -0.000189 (-5.40%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Threshold لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.002015 (-37.83%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Threshold (T)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Threshold.

تحليل Threshold

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Threshold الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Threshold اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق T: صعودية، صعودية بنسبة 60% | هبوطية بنسبة 40%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازنقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1بين نقطة ارتكاز-R1مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.

T_USDT في الإطار الزمني 4 ساعات، يتحرك السعر الحالي عند 0.003421 فوق النقطة المحورية 0.00341. لقد تجاوز السعر مستوى المقاومة S1 واستقر فوق النقطة المحورية قصيرة المدى. يظهر نظام المتوسطات المتحركة بنية متسلسلة صاعدة، فيما تتشكل حالة من التوازن المؤقت بين القوى الشرائية والبيعية حول المنطقة المحورية. أصدرت المتوسطات المتحركة قصيرة المدى إشارة شراء، كما أكدت مجموعة EMA استمرار الاتجاه الصاعد. وتشكل مؤشر MACD نمط تقاطع ذهبي، بينما يُظهر مؤشر الزخم تركزًا واضحًا لقوة الشراء. يقبع مؤشر RSI ضمن نطاق محايد دون ظهور أي حالة تشبع بالشراء. وتبقى معدلات التقلبات مستقرة دون أي اتساع حاد. كما تشير المؤشرات السريعة والبطيئة إلى اتجاه موحد نحو الجانب الصعودي. يقع الدعم القريب عند مستوى S1 عند 0.003385، وهو يبعد عن السعر الحالي بحوالي 1%. أما الدعم القوي الأدنى فنجد أنه عند مستوى S2 عند 0.003335، أي يبعد حوالي 2.5% عن السعر الحالي. وعلى الجانب العلوي، يقع أول مقاومة عند R1 عند 0.003460، وهو يبعد حوالي 1.1% عن السعر الحالي. أما المقاومة البعيدة فتقع عند R2 عند 0.003485، أي يبعد حوالي 1.9% عن السعر الحالي. تتميز توزيعات المستويات الرئيسية بأنها متماسكة، مما يعكس نطاق تداول ضيقًا.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Threshold؟

تتأثر أسعار رموز Threshold (T) بعدة عوامل رئيسية:

1. اعتماد الشبكة واستخدام خدمات Threshold اللامركزية.
2. الطلب على الرهان، إذ يُطلَب استخدام رموز T للتحقق من صحة الشبكة.
3. معنويات سوق العملات المشفرة بشكل عام وارتباطها ببيتكوين.
4. ديناميكيات المعروض من الرموز وتوزيع مكافآت الرهان.
5. إعلانات الشراكات والتكاملات مع البروتوكولات.
6. التطورات التقنية والتحديثات التي تُجرَى على الشبكة.
7. الأخبار المتعلقة باللوائح التنظيمية التي تؤثر في مشاريع العملات المشفرة الموجهة نحو الخصوصية.
8. حجم التداول والسيولة في البورصات الكبرى.
9. الاهتمام المؤسسي بتقنيات التشفير اللامركزية ذات العتبة.
10. المنافسة من قبل بروتوكولات الخصوصية والبنية التحتية الأخرى.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Threshold اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر العتبة (T) اليوم لأنهم يحتاجون إلى بيانات السوق الحالية لاتخاذ قرارات التداول وإدارة المحافظ والاستثمار في الوقت المناسب. يساعد التسعير في الوقت الفعلي المتداولين على تحديد نقاط الدخول/الخروج، وتقييم اتجاهات السوق، وحساب الأرباح أو الخسائر المحتملة.

توقعات أسعار Threshold

Threshold (T) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف T في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرThreshold (T) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Threshold نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Threshold الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار T للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Threshold.

كيفية شراء واستثمار Threshold في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Threshold؟ شراء T سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Threshold. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Threshold (T).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Threshold فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Threshold (T)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Threshold

يسمح لك امتلاك Threshold بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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    تداول ما قبل السوق MEXC

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المستفيد
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الصانع
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المستفيد

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ما هو Threshold ( T )

قوى العتبة سيادة المستخدم على البلوكتشين العام. الوصول إلى أدوات التشفير (cryptographic) التي تضمن التحكم الكامل في أصولك الرقمية.

Threshold المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Threshold، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Threshold الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

AI AgentsArbitrum EcosystemArtificial Intelligence (AI)

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Threshold

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 22:11:57 (UTC+8)

تحديثات Threshold (T) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Threshold

T USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع T باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود T USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Threshold (T) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Threshold المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTT
$0.003316
$0.003316$0.003316
-1.48%
17.03M (USDT)

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1 T = 0.003312 USD