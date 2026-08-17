سعر Threshold اليوم

السعر المباشر لمشروع Threshold (T) اليوم هو $ 0.003312، مع تغير بنسبة 1.42% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل T الحالي إلى USD هو $ 0.003312 لكل T.

يحتل Threshold حاليًا المرتبة #451 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 36.95M، مع عرض متداول قدره 11.16B T. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول T بين $ 0.003293 (أدنى) و$ 0.00337 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.22445049623222693، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00356064847828198.

على المدى القصير، تحرك T بمقدار -0.43% خلال الساعة الماضية و-7.59% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 56.84K.

معلومات سوق Threshold (T)

التصنيف No.451 القيمة السوقية $ 36.95M$ 36.95M $ 36.95M الحجم (24 ساعة) $ 56.84K$ 56.84K $ 56.84K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 36.95M$ 36.95M $ 36.95M إمداد دورة التداول 11.16B 11.16B 11.16B الحد الأقصى للعرض 11,155,000,000 11,155,000,000 11,155,000,000 إجمالي العرض 11,155,000,000 11,155,000,000 11,155,000,000 معدل التداول 100.00% البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Threshold هي $ 36.95M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.84K. العرض المتداول لـ T يبلغ 11.16B، مع إجمالي عرض 11155000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 36.95M.