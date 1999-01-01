NOBODY

إن Nobody Sausage شخصيةٌ شعبيةٌ على منصات التواصل الاجتماعي وعلامةٌ تجاريةٌ ترفيهيةٌ أسسها Kael Cabral. اشتهرت بشخصيتها الفريدة وجاذبيتها الفيروسية، وأصبحت رمزًا لثقافة الإنترنت المرحة والعبثية.

اسم العملة المشفرةNOBODY

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

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البلوكتشين العامSOL

مقدمةإن Nobody Sausage شخصيةٌ شعبيةٌ على منصات التواصل الاجتماعي وعلامةٌ تجاريةٌ ترفيهيةٌ أسسها Kael Cabral. اشتهرت بشخصيتها الفريدة وجاذبيتها الفيروسية، وأصبحت رمزًا لثقافة الإنترنت المرحة والعبثية.

قطاع

وسائل التواصل الاجتماعي

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