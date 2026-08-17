سعر TOFU Story اليوم

السعر المباشر لمشروع TOFU Story (TOFU) اليوم هو $ 0.0001263، مع تغير بنسبة 31.19% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TOFU الحالي إلى USD هو $ 0.0001263 لكل TOFU.

يحتل TOFU Story حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- TOFU. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TOFU بين $ 0.0001223 (أدنى) و$ 0.000195 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك TOFU بمقدار -0.95% خلال الساعة الماضية و-65.61% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 275.05K.

معلومات سوق TOFU Story (TOFU)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 275.05K$ 275.05K $ 275.05K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 63.15K$ 63.15K $ 63.15K إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 500,000,000 500,000,000 500,000,000 البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ TOFU Story هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 275.05K. العرض المتداول لـ TOFU يبلغ --، مع إجمالي عرض 500000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 63.15K.