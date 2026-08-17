سعر REAL اليوم

السعر المباشر لمشروع REAL (ASSET) اليوم هو $ 0.25748، مع تغير بنسبة 1.56% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ASSET الحالي إلى USD هو $ 0.25748 لكل ASSET.

يحتل REAL حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- ASSET. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ASSET بين $ 0.25551 (أدنى) و$ 0.26268 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك ASSET بمقدار +0.04% خلال الساعة الماضية و-0.01% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 473.37K.

معلومات سوق REAL (ASSET)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 473.37K$ 473.37K $ 473.37K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 257.48M$ 257.48M $ 257.48M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ REAL هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 473.37K. العرض المتداول لـ ASSET يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 257.48M.