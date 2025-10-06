سعر Everlyn AI المباشر اليوم هو 0.1249 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي LYN إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر LYN بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Everlyn AI المباشر اليوم هو 0.1249 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي LYN إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر LYN بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Everlyn AI

Everlyn AI السعر(LYN)

السعر المباشر لـ 1 LYN إلى USD:

$0.1246
-4.22%1D
USD
مخطط أسعار Everlyn AI (LYN) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:30:46 (UTC+8)

معلومات سعر Everlyn AI (LYN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.122
24 ساعة منخفض
$ 0.1362
24 ساعة مرتفع

$ 0.122
$ 0.1362
$ 1.0104430541406704
$ 0.11034281556094892
+0.97%

-4.22%

-6.93%

-6.93%

سعر Everlyn AI (LYN) في الوقت الحقيقي هو $ 0.1249. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول LYN بين أدنى سعر $ 0.122 وأعلى سعر $ 0.1362، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـLYN على الإطلاق هو $ 1.0104430541406704، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.11034281556094892.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير LYN +0.97% على مدار الساعة الماضية، -4.22% على مدار 24 ساعة، و -6.93% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Everlyn AI (LYN)

No.683

$ 31.93M
$ 270.59K
$ 124.90M
255.64M
1,000,000,000
1,000,000,000
25.56%

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Everlyn AI هي $ 31.93M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 270.59K. العرض المتداول لـ LYN يبلغ 255.64M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 124.90M.

سجل سعر Everlyn AI (LYN) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Everlyn AI لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00549-4.22%
30 يوم$ +0.0249+24.90%
60 يوم$ +0.0249+24.90%
90 يوم$ +0.0249+24.90%
تغير سعر Everlyn AI اليوم

سجل اليوم LYN تغيرًا $ -0.00549 (-4.22%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Everlyn AI لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.0249 (+24.90%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Everlyn AI لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد LYN تغييرًا في $ +0.0249 (+24.90%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Everlyn AI لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.0249 (+24.90%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Everlyn AI (LYN)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Everlyn AI.

ما هو Everlyn AI ( LYN )

مشروع Everlyn AI هو أول بروتوكول فيديو للذكاء الاصطناعي يعتمد على Web3، حيث يقوم بإنشاء مقاطع فيديو بجودة سينمائية في 25 ثانية فقط من خلال نموذجه الأساسي الخاص، Everlyn-1.

متوفر Everlyn AI على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Everlyn AI الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين LYNلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Everlyn AI على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Everlyn AI سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Everlyn AI (USD)

كم ستكون قيمة Everlyn AI (LYN) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Everlyn AI (LYN) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Everlyn AI.

تحقق الآن من توقعات سعر Everlyn AI!

توكنوميكس Everlyn AI (LYN)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Everlyn AI (LYN) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس LYN والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Everlyn AI ( LYN )

هل تبحث عن كيفية شراء Everlyn AI؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Everlyn AI على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة LYN إلى العملات المحلية

1 Everlyn AI (LYN) إلى VND
3,286.7435
A$0.188599
1 Everlyn AI (LYN) إلى GBP
1 Everlyn AI (LYN) إلى EUR
1 Everlyn AI (LYN) إلى USD
1 Everlyn AI (LYN) إلى MYR
1 Everlyn AI (LYN) إلى TRY
1 Everlyn AI (LYN) إلى JPY
1 Everlyn AI (LYN) إلى ARS
1 Everlyn AI (LYN) إلى RUB
1 Everlyn AI (LYN) إلى INR
1 Everlyn AI (LYN) إلى IDR
1 Everlyn AI (LYN) إلى PHP
1 Everlyn AI (LYN) إلى EGP
1 Everlyn AI (LYN) إلى BRL
1 Everlyn AI (LYN) إلى CAD
1 Everlyn AI (LYN) إلى BDT
1 Everlyn AI (LYN) إلى NGN
1 Everlyn AI (LYN) إلى COP
1 Everlyn AI (LYN) إلى ZAR
1 Everlyn AI (LYN) إلى UAH
1 Everlyn AI (LYN) إلى TZS
1 Everlyn AI (LYN) إلى VES
1 Everlyn AI (LYN) إلى CLP
1 Everlyn AI (LYN) إلى PKR
1 Everlyn AI (LYN) إلى KZT
1 Everlyn AI (LYN) إلى THB
1 Everlyn AI (LYN) إلى TWD
1 Everlyn AI (LYN) إلى AED
1 Everlyn AI (LYN) إلى CHF
1 Everlyn AI (LYN) إلى HKD
1 Everlyn AI (LYN) إلى AMD
1 Everlyn AI (LYN) إلى MAD
1 Everlyn AI (LYN) إلى MXN
1 Everlyn AI (LYN) إلى SAR
1 Everlyn AI (LYN) إلى ETB
1 Everlyn AI (LYN) إلى KES
1 Everlyn AI (LYN) إلى JOD
1 Everlyn AI (LYN) إلى PLN
1 Everlyn AI (LYN) إلى RON
1 Everlyn AI (LYN) إلى SEK
1 Everlyn AI (LYN) إلى BGN
1 Everlyn AI (LYN) إلى HUF
1 Everlyn AI (LYN) إلى CZK
1 Everlyn AI (LYN) إلى KWD
1 Everlyn AI (LYN) إلى ILS
1 Everlyn AI (LYN) إلى BOB
1 Everlyn AI (LYN) إلى AZN
1 Everlyn AI (LYN) إلى TJS
1 Everlyn AI (LYN) إلى GEL
1 Everlyn AI (LYN) إلى AOA
1 Everlyn AI (LYN) إلى BHD
1 Everlyn AI (LYN) إلى BMD
1 Everlyn AI (LYN) إلى DKK
1 Everlyn AI (LYN) إلى HNL
1 Everlyn AI (LYN) إلى MUR
1 Everlyn AI (LYN) إلى NAD
1 Everlyn AI (LYN) إلى NOK
1 Everlyn AI (LYN) إلى NZD
1 Everlyn AI (LYN) إلى PAB
1 Everlyn AI (LYN) إلى PGK
1 Everlyn AI (LYN) إلى QAR
1 Everlyn AI (LYN) إلى RSD
1 Everlyn AI (LYN) إلى UZS
1 Everlyn AI (LYN) إلى ALL
1 Everlyn AI (LYN) إلى ANG
1 Everlyn AI (LYN) إلى AWG
1 Everlyn AI (LYN) إلى BBD
1 Everlyn AI (LYN) إلى BAM
1 Everlyn AI (LYN) إلى BIF
1 Everlyn AI (LYN) إلى BND
1 Everlyn AI (LYN) إلى BSD
1 Everlyn AI (LYN) إلى JMD
1 Everlyn AI (LYN) إلى KHR
1 Everlyn AI (LYN) إلى KMF
1 Everlyn AI (LYN) إلى LAK
1 Everlyn AI (LYN) إلى LKR
1 Everlyn AI (LYN) إلى MDL
1 Everlyn AI (LYN) إلى MGA
1 Everlyn AI (LYN) إلى MOP
1 Everlyn AI (LYN) إلى MVR
1 Everlyn AI (LYN) إلى MWK
1 Everlyn AI (LYN) إلى MZN
1 Everlyn AI (LYN) إلى NPR
1 Everlyn AI (LYN) إلى PYG
1 Everlyn AI (LYN) إلى RWF
1 Everlyn AI (LYN) إلى SBD
1 Everlyn AI (LYN) إلى SCR
1 Everlyn AI (LYN) إلى SRD
1 Everlyn AI (LYN) إلى SVC
1 Everlyn AI (LYN) إلى SZL
1 Everlyn AI (LYN) إلى TMT
1 Everlyn AI (LYN) إلى TND
1 Everlyn AI (LYN) إلى TTD
1 Everlyn AI (LYN) إلى UGX
1 Everlyn AI (LYN) إلى XAF
1 Everlyn AI (LYN) إلى XCD
1 Everlyn AI (LYN) إلى XOF
1 Everlyn AI (LYN) إلى XPF
1 Everlyn AI (LYN) إلى BWP
1 Everlyn AI (LYN) إلى BZD
1 Everlyn AI (LYN) إلى CVE
1 Everlyn AI (LYN) إلى DJF
1 Everlyn AI (LYN) إلى DOP
1 Everlyn AI (LYN) إلى DZD
1 Everlyn AI (LYN) إلى FJD
1 Everlyn AI (LYN) إلى GNF
1 Everlyn AI (LYN) إلى GTQ
1 Everlyn AI (LYN) إلى GYD
1 Everlyn AI (LYN) إلى ISK
Everlyn AI المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Everlyn AI، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Everlyn AI الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Everlyn AI

كم يساوي Everlyn AI (LYN) اليوم؟
سعر LYN المباشر في USD هو USD 0.1249، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر LYN إلى USD الحالي؟
سعر LYN إلى USD الحالي هو $ 0.1249. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Everlyn AI ؟
القيمة السوقية لعملة LYN هي $ 31.93M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن LYN؟
العرض المتداول لتوكن LYN هو 255.64M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ LYN؟
حقق LYN سعرًا قياسيًا قدره 1.0104430541406704 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ LYN؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.11034281556094892 LYN.
ما هو حجم تداول LYN؟
حجم تداول LYN المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 270.59K USD.
هل سترتفع LYN هذا العام؟
قد يرتفع LYN هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر LYN لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:30:46 (UTC+8)

تحديثات Everlyn AI (LYN) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

