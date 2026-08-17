سعر Aether Network اليوم

السعر المباشر لمشروع Aether Network (AET) اليوم هو $ 0.001289، مع تغير بنسبة 11.71% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AET الحالي إلى USD هو $ 0.001289 لكل AET.

يحتل Aether Network حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- AET. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AET بين $ 0.001171 (أدنى) و$ 0.002399 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك AET بمقدار -15.81% خلال الساعة الماضية و-93.11% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 733.74K.

معلومات سوق Aether Network (AET)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 733.74K$ 733.74K $ 733.74K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Aether Network هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 733.74K. العرض المتداول لـ AET يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.29M.