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سعر MarsCoin المباشر اليوم هو 0.04038 USD. القيمة السوقية لـ MARSCOIN هي -- USD. تابع تحديثات أسعار MARSCOIN إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر MarsCoin المباشر اليوم هو 0.04038 USD. القيمة السوقية لـ MARSCOIN هي -- USD. تابع تحديثات أسعار MARSCOIN إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن MARSCOIN

معلومات سعر MARSCOIN

ما هو MARSCOIN

الموقع الرسمي لـ MARSCOIN

اقتصاد توكن MARSCOIN

توقعات سعر MARSCOIN

سجل MARSCOIN

دليل شراء MARSCOIN

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سعر MarsCoin (MARSCOIN)

السعر المباشر لـ 1 MARSCOIN إلى USD:

$0.04038
$0.04038$0.04038
-22.00%1D
USD
مخطط أسعار MarsCoin (MARSCOIN) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:25:54 (UTC+8)

سعر MarsCoin اليوم

السعر المباشر لمشروع MarsCoin (MARSCOIN) اليوم هو $ 0.04038، مع تغير بنسبة 22.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MARSCOIN الحالي إلى USD هو $ 0.04038 لكل MARSCOIN.

يحتل MarsCoin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- MARSCOIN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MARSCOIN بين $ 0.03643 (أدنى) و$ 0.0619 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك MARSCOIN بمقدار -0.91% خلال الساعة الماضية و-31.97% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 416.18K.

معلومات سوق MarsCoin (MARSCOIN)

--
----

$ 416.18K
$ 416.18K$ 416.18K

$ 40.38M
$ 40.38M$ 40.38M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ MarsCoin هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 416.18K. العرض المتداول لـ MARSCOIN يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 40.38M.

سجل سعر MarsCoin بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.03643
$ 0.03643$ 0.03643
24 ساعة منخفض
$ 0.0619
$ 0.0619$ 0.0619
24 ساعة مرتفع

$ 0.03643
$ 0.03643$ 0.03643

$ 0.0619
$ 0.0619$ 0.0619

--
----

--
----

-0.91%

-22.00%

-31.97%

-31.97%

سجل سعر MarsCoin (MARSCOIN) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار MarsCoin لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0113892-22.00%
30 يوم$ +0.03538+707.60%
60 يوم$ +0.03538+707.60%
90 يوم$ +0.03538+707.60%
تغير سعر MarsCoin اليوم

سجل اليوم MARSCOIN تغيرًا $ -0.0113892 (-22.00%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر MarsCoin لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.03538 (+707.60%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر MarsCoin لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد MARSCOIN تغييرًا في $ +0.03538 (+707.60%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر MarsCoin لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.03538 (+707.60%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة MarsCoin (MARSCOIN)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار MarsCoin.

تحليل MarsCoin

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار MarsCoin الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق MarsCoin اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق MARSCOIN: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازS2 ≤ السعر < S1بين S2-S1أسفل نقطة الارتكاز المركزية، دخول منطقة الأسعار المنخفضة.
StochRSI< 20منطقة البيع المفرطهبوط سريع للغاية على المدى القصير، راقب فرصة الارتداد.
مجموعة MA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)السعر < النطاق الأدنىلمس أو قطع الشريط السفليالدخول إلى منطقة "رخيص"، وتزايد التقلبات.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.

MARSCOIN_USDT يتحرك في الإطار الزمني 4 ساعات عند مستوى 0.04473، حيث يقع السعر فوق نقطة المحور S2 عند 0.04442. يقبع السعر الحالي ضمن النطاق السفلي للوسط المركزي البالغ 0.05001، مما يشير إلى هيكل تذبذب منخفض. أصدرت مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى إشارة شراء، بينما يتحرك السعر بالقرب من الحد الأدنى للنطاق. يتمركز السوق بشكل عام في النصف السفلي من نظام المحور، حيث يحقق الطرفان المشتري والبائع توازنًا مؤقتًا بالقرب من نقطة S2. تشير مؤشرات MACD إلى حالة التقاطع الهابط، مما يدل على سيطرة زخم البيع. أما مؤشر RSI فهو في المنطقة المحايدة، دون ظهور أي حالات شراء أو بيع مفرطة. كما تظهر تباينات بين المؤشرات السريعة والبطيئة، إذ توجد انحرافات بين إشارة الشراء الصادرة عن المتوسطات القصيرة المدى وإشارة البيع الصادرة عن مؤشر MACD. تبقى معدلات التقلبات مستقرة، ولم يُلاحظ اتساع أو انكماش واضح في نطاقات بولينجر، مما يعكس غياب الزخم الكافي لاختراقات جانبية واضحة. تتمثل المستويات الرئيسية القريبة في نقطة المحور S2 عند 0.04442، والتي تبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.00031. أما أول مقاومة أعلى فتقع عند مستوى S1 عند 0.04706، وتبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.00233. ومن جهة أخرى، فإن المستوى المرجعي البعيد يتمثل في الوسط المركزي عند 0.05001، والذي يبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.00528. وفي حال اختراق السعر لمستوى S2 نحو الأسفل، سيخضع لاختبار دعم أدنى، بينما يتطلب تأكيد استعادة النمط تصحيحًا كاملاً باختراق مستوى S1 نحو الأعلى.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

توقعات أسعار MarsCoin

MarsCoin (MARSCOIN) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف MARSCOIN في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرMarsCoin (MARSCOIN) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر MarsCoin نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر MarsCoin الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار MARSCOIN للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار MarsCoin.

كيفية شراء واستثمار MarsCoin في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع MarsCoin؟ شراء MARSCOIN سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء MarsCoin. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء MarsCoin (MARSCOIN).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة MarsCoin فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء MarsCoin (MARSCOIN)

ماذا يمكنك أن تفعل مع MarsCoin

يسمح لك امتلاك MarsCoin بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو MarsCoin ( MARSCOIN )

A Mars-born coin trading directly against SPCXB on Flap, with SPCXB rewards paid from the vault to MARS holders.

MarsCoin المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ MarsCoin، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب MarsCoin الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemFour.meme Ecosystem (BNB Memes)

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول MarsCoin

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:25:54 (UTC+8)

تحديثات MarsCoin (MARSCOIN) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن MarsCoin

MARSCOIN USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع MARSCOIN باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود MARSCOIN USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق MarsCoin (MARSCOIN) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر MarsCoin المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTMARSCOIN
$0.0404
$0.0404$0.0404
-21.87%
9.21M (USDT)

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حاسبة MARSCOIN إلى USD

المبلغ

MARSCOIN
MARSCOIN
USD
USD

1 MARSCOIN = 0.04038 USD