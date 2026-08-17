سعر MarsCoin اليوم

السعر المباشر لمشروع MarsCoin (MARSCOIN) اليوم هو $ 0.04038، مع تغير بنسبة 22.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MARSCOIN الحالي إلى USD هو $ 0.04038 لكل MARSCOIN.

يحتل MarsCoin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- MARSCOIN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MARSCOIN بين $ 0.03643 (أدنى) و$ 0.0619 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك MARSCOIN بمقدار -0.91% خلال الساعة الماضية و-31.97% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 416.18K.

معلومات سوق MarsCoin (MARSCOIN)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 416.18K$ 416.18K $ 416.18K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 40.38M$ 40.38M $ 40.38M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ MarsCoin هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 416.18K. العرض المتداول لـ MARSCOIN يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 40.38M.