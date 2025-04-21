IMT

Immortal Rising 2 هي لعبة تقمص أدوار خاملة للأجهزة المحمولة من الجيل التالي بواسطة مصمم ألعاب حائز على جائزة BAFTA لعام 2024، وقد تصدرت متجر Google Play ومتجر تطبيقات iOS بعد الإطلاق، وتتصدر حاليًا المخططات باعتبارها اللعبة رقم 1 على Immutable zkEVM، وتستوعب مليون لاعب جديد من web2 إلى web3.

اسم العملة المشفرةIMT

التصنيفNo.3596

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.00%

المعروض المتداول0

إجمالي العرض1,000,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول0%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.006611422430750961,2025-05-18

أدنى سعر0.002325794475909858,2025-04-21

البلوكتشين العامETH

مقدمةImmortal Rising 2 هي لعبة تقمص أدوار خاملة للأجهزة المحمولة من الجيل التالي بواسطة مصمم ألعاب حائز على جائزة BAFTA لعام 2024، وقد تصدرت متجر Google Play ومتجر تطبيقات iOS بعد الإطلاق، وتتصدر حاليًا المخططات باعتبارها اللعبة رقم 1 على Immutable zkEVM، وتستوعب مليون لاعب جديد من web2 إلى web3.

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