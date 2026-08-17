سعر PancakeSwap المباشر اليوم هو 1.461 USD. القيمة السوقية لـ CAKE هي 514,072,185.4683862272 USD. تابع تحديثات أسعار CAKE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر PancakeSwap المباشر اليوم هو 1.461 USD. القيمة السوقية لـ CAKE هي 514,072,185.4683862272 USD. تابع تحديثات أسعار CAKE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!
السعر المباشر لمشروع PancakeSwap (CAKE) اليوم هو $ 1.461، مع تغير بنسبة 0.06% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CAKE الحالي إلى USD هو $ 1.461 لكل CAKE.
يحتل PancakeSwap حاليًا المرتبة #82 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 514.07M، مع عرض متداول قدره 351.86M CAKE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CAKE بين $ 1.431 (أدنى) و$ 1.469 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 44.18234972، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00023177.
على المدى القصير، تحرك CAKE بمقدار -0.14% خلال الساعة الماضية و+0.75% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 424.49K.
معلومات سوق PancakeSwap (CAKE)
No.82
$ 514.07M
$ 514.07M$ 514.07M
$ 424.49K
$ 424.49K$ 424.49K
$ 584.40M
$ 584.40M$ 584.40M
351.86M
351.86M 351.86M
400,000,000
400,000,000 400,000,000
364,241,883.4500047
364,241,883.4500047 364,241,883.4500047
87.96%
0.02%
BSC
القيمة السوقية الحالية لـ PancakeSwap هي $ 514.07M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 424.49K. العرض المتداول لـ CAKE يبلغ 351.86M، مع إجمالي عرض 364241883.4500047. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 584.40M.
سجل سعر PancakeSwap بعملة USD
نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 1.431
$ 1.431$ 1.431
24 ساعة منخفض
$ 1.469
$ 1.469$ 1.469
24 ساعة مرتفع
$ 1.431
$ 1.431$ 1.431
$ 1.469
$ 1.469$ 1.469
$ 44.18234972
$ 44.18234972$ 44.18234972
$ 0.00023177
$ 0.00023177$ 0.00023177
-0.14%
+0.06%
+0.75%
+0.75%
سجل سعر PancakeSwap (CAKE) بعملة USD
تتبع تغيرات أسعار PancakeSwap لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
الفترة
التغيير (USD)
التغيير (%)
اليوم
$ +0.00088
+0.06%
30 يوم
$ +0.055
+3.91%
60 يوم
$ +0.109
+8.06%
90 يوم
$ +0.061
+4.35%
تغير سعر PancakeSwap اليوم
سجل اليوم CAKE تغيرًا $ +0.00088 (+0.06%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
تغيير سعر PancakeSwap لمدة 30 يومًا
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.055 (+3.91%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
تغيير سعر PancakeSwap لمدة 60 يومًا
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد CAKE تغييرًا في $ +0.109 (+8.06%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
تغيير سعر PancakeSwap لمدة 90 يومًا
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.061 (+4.35%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة PancakeSwap (CAKE)؟
يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار PancakeSwap الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
اتجاه سوق PancakeSwap اليوم: صعودي أم هبوطي؟
المعنويات العامة الحالية في سوق CAKE: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛
بُعد المؤشر
استنتاج النموذج
النسبة/العتبة
نظرة سريعة
KDJ
التقاطع الذهبي
K > D
الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكاز
S1 ≤ السعر < نقطة الارتكاز
بين S1-نقطة ارتكاز
نقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
StochRSI
20‑80
المنطقة المحايدة
وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACD
التقاطع الميت
DIF < DEA
ظهور زخم هبوطي.
مجموعة MA
3-4 شراء
40‑60% حيادي
تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
BOLL (20,2)
أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
بين النطاق السفلي والمتوسط
ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)
حيادي
30‑70
ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA
3-4 شراء
40‑60% حيادي
تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
كعكة_USDT يتداول عند مستوى السعر 1.429 على الإطار الزمني 4 ساعات. يقع السعر تحت المركز الرئيسي عند 1.4311، ضمن نطاق ضيق بين مستوى الدعم S1 والمركز الرئيسي. تُظهر منظومة المراكز وجود كثافة في المقاومات العلوية، بينما يوفر مستوى الدعم S2 قاعدة استيعاب قوية في الأسفل. تشير مجموعة المتوسطات المتحركة إلى إشارة شراء، مع بقاء السعر بالقرب من المتوسطات المتوسطة والقصيرة الأجل.
تشير بنية السوق إلى حالة من التردد بين المشترين والبائعين، دون ظهور نمط واضح لاختراق أحادي الاتجاه.
سجل مؤشر MACD تقاطعًا سلبيًا، حيث تتفرّق الخطوط السريعة والبطيئة نحو الأسفل، مما يعكس تزايد قوة الزخم الهبوطي. أما مؤشر RSI فهو في المنطقة المحايدة، دون وجود إشارات شراء مفرطة أو بيع مفرطة. كما أن قيم KDJ وStochRSI تُظهر تشتتًا في الزخم القصير الأجل، دون تشكيل اتجاه متناغم.
تتقلص فتحة خطوط بولينجر، ما يشير إلى انخفاض في معدل التذبذب وتقارب في حركة السعر، مما ينذر باقتراب تغيير الاتجاه. كما تظهر تباينات واضحة بين المؤشرات السريعة والبطيئة، إذ تشير مؤشرات الاتجاه إلى اتجاه هبوطي، بينما تشير مؤشرات التذبذب إلى اتجاه صعودي.
أما بالنسبة للمستويات الرئيسية القريبة، فإن المستوى العلوي R1 يقع عند 1.4392، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.7%. وعلى الجانب الآخر، يقع مستوى الدعم القريب S1 عند 1.4258، والذي يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.2%. ومن بين المستويات البعيدة المرجعية، يُذكر المستوى العلوي R2 عند 1.4445 والمستوى السفلي S2 عند 1.4177.
يتحرك السعر حاليًا بالقرب من مستوى S1، وبالتالي فإن الحفاظ على هذا المستوى أو اختراقه سيحدد اتجاه توسع نطاق التذبذب على المدى القصير.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار PancakeSwap؟
تتأثر أسعار CAKE بعدة عوامل رئيسية:
1. حجم تداول DEX – زيادة استخدام PancakeSwap ترفع الطلب على CAKE. 2. نمو نظام BSC – اعتماد أكبر لـ Binance Smart Chain يعود بالنفع على CAKE. 3. مكافآت الحوكمة وعائدات الزراعة (APY) – العوائد الجذابة تدفع الطلب. 4. عمليات حرق الرموز وآليات العرض – الإجراءات الانكماشية تدعم السعر. 5. معنويات سوق DeFi – تؤثر اتجاهات التمويل اللامركزي بشكل عام على CAKE. 6. المنافسة من منصات DEX الأخرى – تؤثر المنصات المنافسة في حصة السوق. 7. أداء Binance Coin (BNB) – هناك ارتباط قوي بسبب العلاقة مع BSC. 8. إطلاق الميزات الجديدة والشراكات – تطورات المنصة تؤثر في قيمة CAKE.
لماذا يريد الناس معرفة سعر PancakeSwap اليوم؟
يرغب الناس في معرفة سعر بانكيك سواب (CAKE) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحليل السوق، وتحديد توقيت الاستثمار. يُعَدّ CAKE أحد رموز DeFi الشهيرة على شبكة بينانس سمارت تشين، ويُستخدَم في زراعة العوائد وتوفير السيولة. تساعد أسعاره في الوقت الفعلي المتداولين على تنفيذ صفقات مربحة.
توقعات أسعار PancakeSwap
PancakeSwap (CAKE) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف CAKE في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرPancakeSwap (CAKE) لعام 2040 (خلال 14 سنة)
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر PancakeSwap نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
أدوات MEXC للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات. هل تريد معرفة سعر PancakeSwap الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار CAKE للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار PancakeSwap.
كيفية شراء واستثمار PancakeSwap في الإمارات العربية المتحدة
هل أنت مستعد للبدء مع PancakeSwap؟ شراء CAKE سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء PancakeSwap. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء PancakeSwap (CAKE).
الخطوة 1
قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC
أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4
اختر التوكن الخاص بك
مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5
أكمل عملية الشراء الخاصة بك
أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة PancakeSwap فورًا إلى محفظتك.
ماذا يمكنك أن تفعل مع PancakeSwap
يسمح لك امتلاك PancakeSwap بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك
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PancakeSwap is a BEP20 decentralized trading platform built on the Binance Smart Chain, which uses an automatic market maker mechanism to provide liquidity.
مستند تقني
اقتصاديات الرمز
تُعَدّ عملة «كِيك» (CAKE) الرمز الأصلي لمنصة «بانكيك سويب» (PancakeSwap)، وتوفّر عدة وظائف عبر المنصة. ويمكن للمستخدمين تثبيت رموز CAKE لكسب رموز إضافية والمشاركة في حوكمة المنصة عبر رمز veCAKE (CAKE المُقترن بالتصويت)، الذي يدعم أيضًا مشاركة الإيرادات الناتجة عن المنصة. وقد جرى تنقيح جدول إصدار الرمز ليشمل آليات انكماشية (Deflationary) أقوى مما ورد في الورقة البيضاء الأصلية. ويتم دفع الانكماش عبر عمليات حرق متكررة للرموز المرتبطة برسوم التداول، وشراء تذاكر اليانصيب، والمشاركة في عروض التمويل الأولي (IFO)، حيث جرى حرق أكثر من ٤٠ مليون رمز CAKE حتى الآن. كما تطبّق منصة PancakeSwap نظام رسوم الخزينة لدعم التطوير طويل الأمد. ويمكن للمستخدمين زيادة عوائد الزراعة (Farming) عبر نظام «فَارْم بُوُستَر» (Farm Booster)، الذي يضاعف المكافآت استنادًا إلى كمية رموز CAKE التي يمتلكها المستخدم. وتتوفر خيارات التثبيت (Staking) بنسختين: مرنة ومحددة المدة، مع فترات تثبيت تصل إلى ٥٢ أسبوعًا لتحقيق مكافآت أعلى.
التكنولوجيا
يعمل منصة PancakeSwap بشكل رئيسي عبر عقود ذكية تُجرّي عمليات التبديل وتوفير السيولة تلقائيًا. وبدل الاعتماد على سجل الأوامر (order book)، فإنه يستخدم نموذج السوق الآلي (AMM) الذي تُنفَّذ فيه الصفقات مقابل مجموعات السيولة (liquidity pools). وتتولى عقود ذكية منفصلة تشغيل مكونات مختلفة، ومنها العقد الرئيسي للتبادل (primary exchange contract) الخاص بالتداول، وعقود الزراعة (farming contracts) لتوليد العوائد، وعقود اليانصيب (lottery contracts) للميزات الخاصة بالألعاب. وتدعم نتائج اليانصيب خدمة Chainlink VRF التي توفّر توليد أرقام عشوائية متقدمة لضمان العدالة. كما تدعم الأمان عقود ذكية خاضعة لمراجعات تدقيق متعددة، إضافةً إلى ضوابط وقائية مثل تأخير التشغيل المؤقت (timelock delays) والحد الأقصى لقيمة المعاملات. وقد تم توسيع القدرات بين السلاسل (cross-chain capabilities) باستخدام بروتوكول LayerZero وبروتوكولات أخرى، ما يمكّن رموز CAKE والعمليات المرتبطة بها من الانتقال عبر سلاسل BNB Chain وإيثريوم (Ethereum) وأبتوس (Aptos). وتضم المنصة أيضًا نظام Farm Booster (bCAKE) لزيادة مكافآت الزراعة، ومنصة IFO (العرض الأولي للزراعة - Initial Farm Offering) لإطلاق الرموز الجديدة، والتداول الدائم (perpetual trading) الذي يسمح باستخدام الرافعة المالية (leverage)، وتحسين توجيه السيولة (liquidity routing) لتعزيز تنفيذ الصفقات.
الفريق
تعمل منصة PancakeSwap بهيكل فريق لا مركزي، وتتم عملية التطوير من قِبل مساهمين متعددين. ويُدار التحكم في العقود الذكية عبر محافظ متعددة التوقيعات التي تتطلب موافقات متعددة على أية تغييرات جوهرية. وتُدار العقود الأساسية من خلال أدوار مُعرَّفة، تشمل المشغلين (Operators) ومُحقِني الرموز (Injectors) وعناوين الخزينة (Treasury addresses)، وكلٌّ منها يمتلك صلاحيات ومسؤوليات محددة. ويحافظ المشروع على الشفافية من خلال مستودعات GitHub العامة والتحديثات المجتمعية الدورية. ومنذ إصدار الورقة البيضاء الأصلية، توسّعت جهود التطوير لتشمل مسارات عمل مخصصة تركز على التداول (Trading) والزراعة اللامركزية (Farming) والتطوير عبر السلاسل (Cross-chain development).
خارطة الطريق
يُركِّز خارطة طريق بانكيك سوَب على توسيع نطاقها عبر السلاسل المختلفة وتحسين ميزات المستخدم. وتشمل الأعمال القادمة تحسين آليات الحوكمة من خلال veCAKE وتوسيع التكاملات عبر السلاسل إلى ما وراء الشبكات المدعومة حاليًّا. كما تخطط المنصة لزيادة فرص الزراعة (Farming) والاستمرار في تطوير الميزات التي تعزِّز فائدة الرمز المميز (Token Utility) ومشاركة المستخدمين. وتشمل التحديثات المقررة كلًّا من نظام اليانصيب (Lottery System) ومنصة العروض الأولية للرموز (IFO Platform). وتظل الأمان أولوية رئيسية، مع عمليات تدقيق مستمرة وتحسينات في النظام. ومن أحدث الإضافات إلى خارطة الطريق: الاستمرار في تطوير ميزات التداول الدائم (Perpetual Trading)، وتحسين حلول السيولة عبر السلاسل، وإدماج شراكات جديدة.
نظرة عامة
باينكيك سوَب (PancakeSwap) هو صرف لامركزي (DEX) متوفر على عدة سلاسل كتل، وعلى رأسها سلسلة BNB وشبكة الإيثيريوم. ويتيح التداول والتخزين الرهني (Staking) وزراعة العوائد (Yield Farming)، ما يسمح للمستخدمين بتبادل العملات الرقمية مباشرةً من محافظهم الخاصة. ويعتمد هذا الصرف على صانعي السوق الآليين (AMM)، بينما يُعد رمز CAKE الرمز الأصلي الذي يدعم المكافآت والعديد من الوظائف المنصة. ومنذ إطلاقه، أصبح باينكيك سوَب أحد أكبر الصرف اللامركزية من حيث حجم التداول، كما قدّم أيضًا التداول الدائم (Perpetual Trading) والوظائف عبر السلاسل (Cross-Chain Functionality).
PancakeSwap المورد
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ PancakeSwap، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
إذا كان PancakeSwap سينمو بمعدل سنوي قدره %5، فقد يصل قيمته التقديرية إلى حوالي -- بحلول عام 2027، -- بحلول عام 2030، -- بحلول عام 2035، و -- بحلول عام 2040. توضح هذه الأرقام سيناريو النمو المركب المطرد، على الرغم من أن الأسعار الفعلية في المستقبل ستعتمد على اعتماد السوق والتطورات التنظيمية وظروف الاقتصاد الكلي. يمكنك الاطلاع على جدول الإسقاطات الكامل أدناه للحصول على تحليل تفصيلي سنوي للأسعار PancakeSwap المحتملة وعائد ROI.
كم سعر PancakeSwap اليوم؟
سعر PancakeSwap اليوم هو $ 1.461. راجع قسم سجل الأسعار للاطلاع على سجل اليوم، و30 يومًا، و60 يومًا، و90 يومًا.
هل لا يزال PancakeSwap استثمارًا جيدًا في الإمارات العربية المتحدة؟
لا تزال PancakeSwap عملة مشفرة متداولة بنشاط، مع مشاركة سوقية مستمرة وتطوير منظومتها. مع ذلك، فإن استثمارات الكريبتو مثل الاستثمار في CAKE، متقلبة بطبيعتها، ويجب أن تتوافق مع قدرتك الشخصية على تحمل المخاطر. احرص دائمًا على إجراء بحث مستقل (DYOR) ومراعاة ظروف السوق قبل اتخاذ القرارات المالية والاستثمار.
ما هو حجم التداول اليومي لـ PancakeSwap في الإمارات العربية المتحدة؟
تم تداول PancakeSwap بقيمة -- في MEXC خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ما هو السعر الحالي لـ PancakeSwap في الإمارات العربية المتحدة؟
يتم تحديث سعر CAKE المباشر لحظيًا بناءً على نشاط التداول العالمي في البورصات الرئيسية، بما في ذلك MEXC. تتقلب أسعار السوق باستمرار نتيجةً لتغيرات السيولة وحجم التداول والتوجهات العامة. للاطلاع على أحدث سعر لـ PancakeSwap بعملتك المفضلة، تفضل بزيارة صفحة سعر CAKE لمزيد من المعلومات.
ما الذي يؤثر على سعر PancakeSwap في الإمارات العربية المتحدة؟
يتأثر سعر CAKE بعدة عوامل رئيسية، منها معنويات السوق العامة، وحجم التداول، والتطورات التكنولوجية، واتجاهات استخدام المستخدمين. كما تلعب الظروف الاقتصادية الكلية الأوسع، مثل تغيرات أسعار الفائدة، ودورات السيولة، والإشارات التنظيمية، دورًا مهمًا في حركة السعر.
للبقاء على اطلاع على تحولات السوق في الوقت الفعلي وتحديثات المشروع، قم بزيارة أخبار MEXC، للحصول على أحدث التحليلات ورؤى الكريبتو.
ما هو التوكن الذي يتمتع بأعلى حجم تداول على MEXC؟
فيما يلي التوكنات الأكثر تداولًا حاليًا على MEXC من حيث حجم التداول على مدار 24 ساعة. يتم تحديث الأسعار والأداء باستمرار بناءً على بيانات السوق المباشرة.
التوكن الأكثر رواجًا
السعر
التغيير
BTC
63,409.06
+0.40%
ETH
1,893.32
+0.48%
GOLD(XAUT)
4,383.24
+0.53%
USDC
1.0009
0.00%
SOL
75.42
-0.19%
كيف يمكنني وضع طلب وقف الخسارة أو أخذ الأرباح لـ CAKE على MEXC؟
يدعم MEXC طلبات وقف الخسارة وأخذ الأرباح للمساعدة في إدارة المخاطر تلقائيًا.
1. انتقل إلى قسم تداول العقود الفورية أو الآجلة وحدد زوج CAKE/USDT.
2. اختر "وقف الحد" أو "طلب التشغيل" من قائمة نوع الطلب.
3. قم بتحديد سعر التشغيل (المستوى الذي ينشط الطلب) وسعر التنفيذ (السعر الذي سيتم الملء عنده).
4. قم بتأكيد تفاصيل طلبك وتقديمه.
سيتم تفعيل طلب وقف الخسارة الخاص بك إذا تحرك سعر PancakeSwap ضد صفقتك، بينما يتم تنفيذ طلب أخذ الأرباح تلقائيًا عندما يصل إلى مستوى الربح المستهدف.
للحصول على أمثلة مفصلة ودروس تعليمية، تفضل بزيارة دليل MEXC للتداول الفوري
هل سيرتفع سعر PancakeSwap هذا العام؟
قد يرتفع سعر PancakeSwap هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشروع. اطلع على توقعات سعر PancakeSwap (CAKE) لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:25:33 (UTC+8)
تحديثات PancakeSwap (CAKE) المهمة في الصناعة
الوقت (UTC+8)
نوع
معلومات
02-11 14:20:00
تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21
البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00
تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00
تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00
تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00
تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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