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سعر PancakeSwap المباشر اليوم هو 1.461 USD. القيمة السوقية لـ CAKE هي 514,072,185.4683862272 USD. تابع تحديثات أسعار CAKE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر PancakeSwap المباشر اليوم هو 1.461 USD. القيمة السوقية لـ CAKE هي 514,072,185.4683862272 USD. تابع تحديثات أسعار CAKE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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اقتصاد توكن CAKE

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سعر PancakeSwap (CAKE)

السعر المباشر لـ 1 CAKE إلى USD:

$1.46
$1.46$1.46
+0.06%1D
USD
مخطط أسعار PancakeSwap (CAKE) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:25:33 (UTC+8)

سعر PancakeSwap اليوم

السعر المباشر لمشروع PancakeSwap (CAKE) اليوم هو $ 1.461، مع تغير بنسبة 0.06% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CAKE الحالي إلى USD هو $ 1.461 لكل CAKE.

يحتل PancakeSwap حاليًا المرتبة #82 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 514.07M، مع عرض متداول قدره 351.86M CAKE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CAKE بين $ 1.431 (أدنى) و$ 1.469 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 44.18234972، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00023177.

على المدى القصير، تحرك CAKE بمقدار -0.14% خلال الساعة الماضية و+0.75% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 424.49K.

معلومات سوق PancakeSwap (CAKE)

No.82

$ 514.07M
$ 514.07M$ 514.07M

$ 424.49K
$ 424.49K$ 424.49K

$ 584.40M
$ 584.40M$ 584.40M

351.86M
351.86M 351.86M

400,000,000
400,000,000 400,000,000

364,241,883.4500047
364,241,883.4500047 364,241,883.4500047

87.96%

0.02%

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ PancakeSwap هي $ 514.07M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 424.49K. العرض المتداول لـ CAKE يبلغ 351.86M، مع إجمالي عرض 364241883.4500047. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 584.40M.

سجل سعر PancakeSwap بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 1.431
$ 1.431$ 1.431
24 ساعة منخفض
$ 1.469
$ 1.469$ 1.469
24 ساعة مرتفع

$ 1.431
$ 1.431$ 1.431

$ 1.469
$ 1.469$ 1.469

$ 44.18234972
$ 44.18234972$ 44.18234972

$ 0.00023177
$ 0.00023177$ 0.00023177

-0.14%

+0.06%

+0.75%

+0.75%

سجل سعر PancakeSwap (CAKE) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار PancakeSwap لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00088+0.06%
30 يوم$ +0.055+3.91%
60 يوم$ +0.109+8.06%
90 يوم$ +0.061+4.35%
تغير سعر PancakeSwap اليوم

سجل اليوم CAKE تغيرًا $ +0.00088 (+0.06%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر PancakeSwap لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.055 (+3.91%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر PancakeSwap لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد CAKE تغييرًا في $ +0.109 (+8.06%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر PancakeSwap لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.061 (+4.35%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة PancakeSwap (CAKE)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار PancakeSwap.

تحليل PancakeSwap

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار PancakeSwap الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق PancakeSwap اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق CAKE: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازS1 ≤ السعر < نقطة الارتكازبين S1-نقطة ارتكازنقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
مجموعة MA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.

كعكة_USDT يتداول عند مستوى السعر 1.429 على الإطار الزمني 4 ساعات. يقع السعر تحت المركز الرئيسي عند 1.4311، ضمن نطاق ضيق بين مستوى الدعم S1 والمركز الرئيسي. تُظهر منظومة المراكز وجود كثافة في المقاومات العلوية، بينما يوفر مستوى الدعم S2 قاعدة استيعاب قوية في الأسفل. تشير مجموعة المتوسطات المتحركة إلى إشارة شراء، مع بقاء السعر بالقرب من المتوسطات المتوسطة والقصيرة الأجل. تشير بنية السوق إلى حالة من التردد بين المشترين والبائعين، دون ظهور نمط واضح لاختراق أحادي الاتجاه. سجل مؤشر MACD تقاطعًا سلبيًا، حيث تتفرّق الخطوط السريعة والبطيئة نحو الأسفل، مما يعكس تزايد قوة الزخم الهبوطي. أما مؤشر RSI فهو في المنطقة المحايدة، دون وجود إشارات شراء مفرطة أو بيع مفرطة. كما أن قيم KDJ وStochRSI تُظهر تشتتًا في الزخم القصير الأجل، دون تشكيل اتجاه متناغم. تتقلص فتحة خطوط بولينجر، ما يشير إلى انخفاض في معدل التذبذب وتقارب في حركة السعر، مما ينذر باقتراب تغيير الاتجاه. كما تظهر تباينات واضحة بين المؤشرات السريعة والبطيئة، إذ تشير مؤشرات الاتجاه إلى اتجاه هبوطي، بينما تشير مؤشرات التذبذب إلى اتجاه صعودي. أما بالنسبة للمستويات الرئيسية القريبة، فإن المستوى العلوي R1 يقع عند 1.4392، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.7%. وعلى الجانب الآخر، يقع مستوى الدعم القريب S1 عند 1.4258، والذي يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.2%. ومن بين المستويات البعيدة المرجعية، يُذكر المستوى العلوي R2 عند 1.4445 والمستوى السفلي S2 عند 1.4177. يتحرك السعر حاليًا بالقرب من مستوى S1، وبالتالي فإن الحفاظ على هذا المستوى أو اختراقه سيحدد اتجاه توسع نطاق التذبذب على المدى القصير.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار PancakeSwap؟

تتأثر أسعار CAKE بعدة عوامل رئيسية:

1. حجم تداول DEX – زيادة استخدام PancakeSwap ترفع الطلب على CAKE.
2. نمو نظام BSC – اعتماد أكبر لـ Binance Smart Chain يعود بالنفع على CAKE.
3. مكافآت الحوكمة وعائدات الزراعة (APY) – العوائد الجذابة تدفع الطلب.
4. عمليات حرق الرموز وآليات العرض – الإجراءات الانكماشية تدعم السعر.
5. معنويات سوق DeFi – تؤثر اتجاهات التمويل اللامركزي بشكل عام على CAKE.
6. المنافسة من منصات DEX الأخرى – تؤثر المنصات المنافسة في حصة السوق.
7. أداء Binance Coin (BNB) – هناك ارتباط قوي بسبب العلاقة مع BSC.
8. إطلاق الميزات الجديدة والشراكات – تطورات المنصة تؤثر في قيمة CAKE.

لماذا يريد الناس معرفة سعر PancakeSwap اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر بانكيك سواب (CAKE) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحليل السوق، وتحديد توقيت الاستثمار. يُعَدّ CAKE أحد رموز DeFi الشهيرة على شبكة بينانس سمارت تشين، ويُستخدَم في زراعة العوائد وتوفير السيولة. تساعد أسعاره في الوقت الفعلي المتداولين على تنفيذ صفقات مربحة.

توقعات أسعار PancakeSwap

PancakeSwap (CAKE) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف CAKE في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرPancakeSwap (CAKE) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر PancakeSwap نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر PancakeSwap الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار CAKE للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار PancakeSwap.

كيفية شراء واستثمار PancakeSwap في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع PancakeSwap؟ شراء CAKE سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء PancakeSwap. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء PancakeSwap (CAKE).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة PancakeSwap فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء PancakeSwap (CAKE)

ماذا يمكنك أن تفعل مع PancakeSwap

يسمح لك امتلاك PancakeSwap بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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    تداول ما قبل السوق MEXC

    قم بشراء وبيع التوكنات الجديدة قبل إدراجها رسميًا.

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شراء PancakeSwap (CAKE) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.

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المستفيد

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ما هو PancakeSwap ( CAKE )

PancakeSwap is a BEP20 decentralized trading platform built on the Binance Smart Chain, which uses an automatic market maker mechanism to provide liquidity.

مستند تقني

PancakeSwap المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ PancakeSwap، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب PancakeSwap الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Aptos EcosystemArbitrum EcosystemAutomated Market Maker (AMM)

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول PancakeSwap

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:25:33 (UTC+8)

تحديثات PancakeSwap (CAKE) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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CAKE USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع CAKE باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود CAKE USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق PancakeSwap (CAKE) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر PancakeSwap المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTCAKE
$1.461
$1.461$1.461
+0.20%
291.59K (USDT)
/USDCCAKE
$1.457
$1.457$1.457
+0.06%
37.29K (USDT)

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1 CAKE = 1.461 USD