سعر PancakeSwap اليوم

السعر المباشر لمشروع PancakeSwap (CAKE) اليوم هو $ 1.461، مع تغير بنسبة 0.06% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CAKE الحالي إلى USD هو $ 1.461 لكل CAKE.

يحتل PancakeSwap حاليًا المرتبة #82 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 514.07M، مع عرض متداول قدره 351.86M CAKE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CAKE بين $ 1.431 (أدنى) و$ 1.469 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 44.18234972، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00023177.

على المدى القصير، تحرك CAKE بمقدار -0.14% خلال الساعة الماضية و+0.75% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 424.49K.

معلومات سوق PancakeSwap (CAKE)

التصنيف No.82 القيمة السوقية $ 514.07M$ 514.07M $ 514.07M الحجم (24 ساعة) $ 424.49K$ 424.49K $ 424.49K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 584.40M$ 584.40M $ 584.40M إمداد دورة التداول 351.86M 351.86M 351.86M الحد الأقصى للعرض 400,000,000 400,000,000 400,000,000 إجمالي العرض 364,241,883.4500047 364,241,883.4500047 364,241,883.4500047 معدل التداول 87.96% الحصة السوقية 0.02% البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ PancakeSwap هي $ 514.07M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 424.49K. العرض المتداول لـ CAKE يبلغ 351.86M، مع إجمالي عرض 364241883.4500047. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 584.40M.