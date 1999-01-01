TIBBIR

TIBBIR هو توكن النظام البيئي الذي أطلقته RelVentureCapital، أول شركة رأس مال استثماري في العالم تدمج التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين. وبصفتنا روادًا في حركة "التكنولوجيا المالية الجديدة"، نعمل على بناء بروتوكول مالي لامركزي يعتمد على الذكاء الاصطناعي وتقنية التشفير. TIBBIR ليس فقط بمثابة اعتماد لحوكمة المجتمع، بل أيضًا بمثابة وقود لطبقة البروتوكول يربط الخوارزميات الذكية بالتمويل على السلسلة، بهدف دعم الجيل القادم من البنية التحتية المالية المفتوحة.

اسم العملة المشفرةTIBBIR

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0,00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0,00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

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السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBASE

مقدمةTIBBIR هو توكن النظام البيئي الذي أطلقته RelVentureCapital، أول شركة رأس مال استثماري في العالم تدمج التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين. وبصفتنا روادًا في حركة "التكنولوجيا المالية الجديدة"، نعمل على بناء بروتوكول مالي لامركزي يعتمد على الذكاء الاصطناعي وتقنية التشفير. TIBBIR ليس فقط بمثابة اعتماد لحوكمة المجتمع، بل أيضًا بمثابة وقود لطبقة البروتوكول يربط الخوارزميات الذكية بالتمويل على السلسلة، بهدف دعم الجيل القادم من البنية التحتية المالية المفتوحة.

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