سعر ORIGYN اليوم

السعر المباشر لمشروع ORIGYN (OGY) اليوم هو $ 0.0013081، مع تغير بنسبة 11.35% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OGY الحالي إلى USD هو $ 0.0013081 لكل OGY.

يحتل ORIGYN حاليًا المرتبة #1106 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10.24M، مع عرض متداول قدره 7.83B OGY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OGY بين $ 0.0011667 (أدنى) و$ 0.0013465 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.04584611512274245، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00068465588968778.

على المدى القصير، تحرك OGY بمقدار +0.80% خلال الساعة الماضية و+27.73% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 16.47K.

معلومات سوق ORIGYN (OGY)

التصنيف No.1106 القيمة السوقية $ 10.24M$ 10.24M $ 10.24M الحجم (24 ساعة) $ 16.47K$ 16.47K $ 16.47K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 13.89M$ 13.89M $ 13.89M إمداد دورة التداول 7.83B 7.83B 7.83B الحد الأقصى للعرض 10,620,490,364 10,620,490,364 10,620,490,364 إجمالي العرض 10,414,863,366.997084 10,414,863,366.997084 10,414,863,366.997084 معدل التداول 73.71% البلوكتشين العام OGY2

القيمة السوقية الحالية لـ ORIGYN هي $ 10.24M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 16.47K. العرض المتداول لـ OGY يبلغ 7.83B، مع إجمالي عرض 10414863366.997084. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13.89M.