سعر Hedera اليوم

السعر المباشر لمشروع Hedera (HBAR) اليوم هو $ 0.0658، مع تغير بنسبة 0.95% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HBAR الحالي إلى USD هو $ 0.0658 لكل HBAR.

يحتل Hedera حاليًا المرتبة #24 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2.85B، مع عرض متداول قدره 43.37B HBAR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HBAR بين $ 0.06436 (أدنى) و$ 0.06605 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.57014605196947، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0100124401134.

على المدى القصير، تحرك HBAR بمقدار +0.50% خلال الساعة الماضية و-4.20% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 114.39K.

معلومات سوق Hedera (HBAR)

التصنيف No.24 القيمة السوقية $ 2.85B$ 2.85B $ 2.85B الحجم (24 ساعة) $ 114.39K$ 114.39K $ 114.39K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.29B$ 3.29B $ 3.29B إمداد دورة التداول 43.37B 43.37B 43.37B الحد الأقصى للعرض 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 إجمالي العرض 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 معدل التداول 86.74% الحصة السوقية 0.15% البلوكتشين العام HBAR

القيمة السوقية الحالية لـ Hedera هي $ 2.85B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 114.39K. العرض المتداول لـ HBAR يبلغ 43.37B، مع إجمالي عرض 50000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.29B.