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سعر Hedera المباشر اليوم هو 0.0658 USD. القيمة السوقية لـ HBAR هي 2,853,958,639.354168093944 USD. تابع تحديثات أسعار HBAR إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Hedera المباشر اليوم هو 0.0658 USD. القيمة السوقية لـ HBAR هي 2,853,958,639.354168093944 USD. تابع تحديثات أسعار HBAR إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن HBAR

معلومات سعر HBAR

ما هو HBAR

الوثيقة البيضاء لـ HBAR

الموقع الرسمي لـ HBAR

اقتصاد توكن HBAR

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سعر Hedera (HBAR)

السعر المباشر لـ 1 HBAR إلى USD:

$0.0658
$0.0658$0.0658
+0.95%1D
USD
مخطط أسعار Hedera (HBAR) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:19:55 (UTC+8)

سعر Hedera اليوم

السعر المباشر لمشروع Hedera (HBAR) اليوم هو $ 0.0658، مع تغير بنسبة 0.95% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HBAR الحالي إلى USD هو $ 0.0658 لكل HBAR.

يحتل Hedera حاليًا المرتبة #24 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2.85B، مع عرض متداول قدره 43.37B HBAR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HBAR بين $ 0.06436 (أدنى) و$ 0.06605 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.57014605196947، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0100124401134.

على المدى القصير، تحرك HBAR بمقدار +0.50% خلال الساعة الماضية و-4.20% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 114.39K.

معلومات سوق Hedera (HBAR)

No.24

$ 2.85B
$ 2.85B$ 2.85B

$ 114.39K
$ 114.39K$ 114.39K

$ 3.29B
$ 3.29B$ 3.29B

43.37B
43.37B 43.37B

50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

86.74%

0.15%

HBAR

القيمة السوقية الحالية لـ Hedera هي $ 2.85B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 114.39K. العرض المتداول لـ HBAR يبلغ 43.37B، مع إجمالي عرض 50000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.29B.

سجل سعر Hedera بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.06436
$ 0.06436$ 0.06436
24 ساعة منخفض
$ 0.06605
$ 0.06605$ 0.06605
24 ساعة مرتفع

$ 0.06436
$ 0.06436$ 0.06436

$ 0.06605
$ 0.06605$ 0.06605

$ 0.57014605196947
$ 0.57014605196947$ 0.57014605196947

$ 0.0100124401134
$ 0.0100124401134$ 0.0100124401134

+0.50%

+0.95%

-4.20%

-4.20%

سجل سعر Hedera (HBAR) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Hedera لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0006192+0.95%
30 يوم$ -0.00034-0.52%
60 يوم$ -0.01485-18.42%
90 يوم$ -0.02351-26.33%
تغير سعر Hedera اليوم

سجل اليوم HBAR تغيرًا $ +0.0006192 (+0.95%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Hedera لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00034 (-0.52%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Hedera لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد HBAR تغييرًا في $ -0.01485 (-18.42%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Hedera لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.02351 (-26.33%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Hedera (HBAR)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Hedera.

تحليل Hedera

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Hedera الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Hedera اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق HBAR: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازالسعر < S2أقل من S2أرخص من النطاق "الأرخص" الأخير، في المنطقة المنخفضة.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
مجموعة MA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.

HBAR_USDT يتحرك خلال فترة الـ4 ساعات تحت نقطة التمركز 0.06512. السعر الحالي عند 0.06482 قريب جدًا من مستوى التمركز S2 البالغ 0.06483، حيث يقبع السعر عند الحافة السفلى للنطاق المركزي. يتشكل توازن مؤقت بين المشترين والبائعين عند هذا المستوى، فيما يظهر النمط الهيكلي ميلًا نحو حركة تذبذب ضيقة. تُظهر مجموعة المتوسطات المتحركة (MA) ومجموعة المتوسطات الأسية (EMA) إشارات شراء متتالية، كما يُظهر مؤشر MACD نموذج تقاطع ذهبي. أما مؤشر RSI فيقبع ضمن المنطقة المحايدة، بينما تشير خطوط المؤشرات السريعة والبطيئة إلى انتعاش طفيف في الزخم على المدى القصير. وتبقى معدلات التقلبات منخفضة، مع توزيع متمركز للزخم دون ظهور أي مؤشرات واضحة على الانحراف. يتمثل أبرز مقاومة قريبة فوق السعر عند مستوى S1 البالغ 0.06498، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.25%. أما المقاومة المركزية عند 0.06512 فتمثل نقطة مرجعية بعيدة، وتبعد عن السعر الحالي بحوالي 0.46%. وعلى الجانب الآخر، يوفر مستوى S2 عند 0.06483 دعمًا فوريًا، بينما يمثل مستوى R1 عند 0.06527 هدفًا ثانيًا للارتفاع، ويتبعه مستوى R2 عند 0.06541 كمقاومة أعلى. تبدو المسافات بين هذه المستويات محكمة، مما يعكس ترقب السوق لاختراق واضح يحدد الاتجاه القادم.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Hedera؟

يتأثر سعر HBAR بما يلي: اعتماد الشبكة والشراكات المؤسسية، وحجم المعاملات على شبكة Hedera، ومشاعر سوق العملات المشفرة بشكل عام، والتطورات التنظيمية، والتحديثات التقنية، والمنافسة من منصات DLT الأخرى، والاستثمارات المؤسسية، وتوسيع حالات الاستخدام في مجالات DeFi وNFTs، بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية الكلية.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Hedera اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر هيدرا (HBAR) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت السوق للشراء أو البيع، وتتبع أداء الاستثمارات، والبقاء على اطلاع دائم باتجاهات السوق. إن شراكات هيدرا المؤسسية وتقنية هاشغراف الفريدة تجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين الباحثين عن بيانات أسعار في الوقت الفعلي.

توقعات أسعار Hedera

Hedera (HBAR) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف HBAR في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرHedera (HBAR) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Hedera نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Hedera الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار HBAR للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Hedera.

كيفية شراء واستثمار Hedera في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Hedera؟ شراء HBAR سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Hedera. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Hedera (HBAR).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Hedera فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Hedera (HBAR)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Hedera

يسمح لك امتلاك Hedera بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Hedera ( HBAR )

Hedera is the most used enterprise-grade public network for you to make your digital world exactly as it should be – yours. HBAR is the native, energy-efficient cryptocurrency of Hedera that powers the decentralized economy. Whether you're a startup or enterprise, a creator or consumer, Hedera goes beyond blockchain for developers to create the next era of fast, fair, and secure applications.

Hedera المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Hedera، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Hedera الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Directed Acyclic Graph (DAG)Hedera EcosystemLayer 1 (L1)

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Hedera

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:19:55 (UTC+8)

تحديثات Hedera (HBAR) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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HBAR USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع HBAR باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود HBAR USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Hedera (HBAR) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Hedera المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTHBAR
$0.06583
$0.06583$0.06583
+0.98%
1.74M (USDT)
/USDCHBAR
$0.06583
$0.06583$0.06583
+1.05%
889.93K (USDT)

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