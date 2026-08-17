سعر Hedera (HBAR)
السعر المباشر لمشروع Hedera (HBAR) اليوم هو $ 0.0658، مع تغير بنسبة 0.95% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HBAR الحالي إلى USD هو $ 0.0658 لكل HBAR.
يحتل Hedera حاليًا المرتبة #24 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2.85B، مع عرض متداول قدره 43.37B HBAR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HBAR بين $ 0.06436 (أدنى) و$ 0.06605 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.57014605196947، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0100124401134.
على المدى القصير، تحرك HBAR بمقدار +0.50% خلال الساعة الماضية و-4.20% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 114.39K.
No.24
86.74%
0.15%
HBAR
القيمة السوقية الحالية لـ Hedera هي $ 2.85B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 114.39K. العرض المتداول لـ HBAR يبلغ 43.37B، مع إجمالي عرض 50000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.29B.
+0.50%
+0.95%
-4.20%
-4.20%
تتبع تغيرات أسعار Hedera لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0006192
|+0.95%
|30 يوم
|$ -0.00034
|-0.52%
|60 يوم
|$ -0.01485
|-18.42%
|90 يوم
|$ -0.02351
|-26.33%
سجل اليوم HBAR تغيرًا $ +0.0006192 (+0.95%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00034 (-0.52%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد HBAR تغييرًا في $ -0.01485 (-18.42%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.02351 (-26.33%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Hedera الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق HBAR: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الميت
|K < D
|انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
|نقطة الارتكاز
|السعر < S2
|أقل من S2
|أرخص من النطاق "الأرخص" الأخير، في المنطقة المنخفضة.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|مجموعة MA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|BOLL (20,2)
|أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
|بين النطاق السفلي والمتوسط
|ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
HBAR_USDT يتحرك خلال فترة الـ4 ساعات تحت نقطة التمركز 0.06512. السعر الحالي عند 0.06482 قريب جدًا من مستوى التمركز S2 البالغ 0.06483، حيث يقبع السعر عند الحافة السفلى للنطاق المركزي. يتشكل توازن مؤقت بين المشترين والبائعين عند هذا المستوى، فيما يظهر النمط الهيكلي ميلًا نحو حركة تذبذب ضيقة. تُظهر مجموعة المتوسطات المتحركة (MA) ومجموعة المتوسطات الأسية (EMA) إشارات شراء متتالية، كما يُظهر مؤشر MACD نموذج تقاطع ذهبي. أما مؤشر RSI فيقبع ضمن المنطقة المحايدة، بينما تشير خطوط المؤشرات السريعة والبطيئة إلى انتعاش طفيف في الزخم على المدى القصير. وتبقى معدلات التقلبات منخفضة، مع توزيع متمركز للزخم دون ظهور أي مؤشرات واضحة على الانحراف. يتمثل أبرز مقاومة قريبة فوق السعر عند مستوى S1 البالغ 0.06498، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.25%. أما المقاومة المركزية عند 0.06512 فتمثل نقطة مرجعية بعيدة، وتبعد عن السعر الحالي بحوالي 0.46%. وعلى الجانب الآخر، يوفر مستوى S2 عند 0.06483 دعمًا فوريًا، بينما يمثل مستوى R1 عند 0.06527 هدفًا ثانيًا للارتفاع، ويتبعه مستوى R2 عند 0.06541 كمقاومة أعلى. تبدو المسافات بين هذه المستويات محكمة، مما يعكس ترقب السوق لاختراق واضح يحدد الاتجاه القادم.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Hedera نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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Hedera is the most used enterprise-grade public network for you to make your digital world exactly as it should be – yours. HBAR is the native, energy-efficient cryptocurrency of Hedera that powers the decentralized economy. Whether you're a startup or enterprise, a creator or consumer, Hedera goes beyond blockchain for developers to create the next era of fast, fair, and secure applications.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Hedera، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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