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سعر KAIO المباشر اليوم هو 0.01772 USD. القيمة السوقية لـ KAIO هي 12,071,750 USD. تابع تحديثات أسعار KAIO إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر KAIO المباشر اليوم هو 0.01772 USD. القيمة السوقية لـ KAIO هي 12,071,750 USD. تابع تحديثات أسعار KAIO إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن KAIO

معلومات سعر KAIO

ما هو KAIO

الموقع الرسمي لـ KAIO

اقتصاد توكن KAIO

توقعات سعر KAIO

سجل KAIO

دليل شراء KAIO

محول عملة KAIO إلى الفيات

عقود KAIO الفورية

KAIO عقود USDT-M الآجلة

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شعار KAIO

سعر KAIO (KAIO)

السعر المباشر لـ 1 KAIO إلى USD:

$0.01768
$0.01768$0.01768
+0.28%1D
USD
مخطط أسعار KAIO (KAIO) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:53:43 (UTC+8)

سعر KAIO اليوم

السعر المباشر لمشروع KAIO (KAIO) اليوم هو $ 0.01772، مع تغير بنسبة 0.28% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KAIO الحالي إلى USD هو $ 0.01772 لكل KAIO.

يحتل KAIO حاليًا المرتبة #716 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 12.07M، مع عرض متداول قدره 681.25M KAIO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KAIO بين $ 0.0174 (أدنى) و$ 0.01849 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.25794740887421114، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.02629192439771496.

على المدى القصير، تحرك KAIO بمقدار -2.16% خلال الساعة الماضية و-4.68% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 61.39K.

معلومات سوق KAIO (KAIO)

No.716

$ 12.07M
$ 12.07M$ 12.07M

$ 61.39K
$ 61.39K$ 61.39K

$ 177.20M
$ 177.20M$ 177.20M

681.25M
681.25M 681.25M

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

6.81%

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ KAIO هي $ 12.07M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 61.39K. العرض المتداول لـ KAIO يبلغ 681.25M، مع إجمالي عرض 10000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 177.20M.

سجل سعر KAIO بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0174
$ 0.0174$ 0.0174
24 ساعة منخفض
$ 0.01849
$ 0.01849$ 0.01849
24 ساعة مرتفع

$ 0.0174
$ 0.0174$ 0.0174

$ 0.01849
$ 0.01849$ 0.01849

$ 0.25794740887421114
$ 0.25794740887421114$ 0.25794740887421114

$ 0.02629192439771496
$ 0.02629192439771496$ 0.02629192439771496

-2.16%

+0.28%

-4.68%

-4.68%

سجل سعر KAIO (KAIO) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار KAIO لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0000494+0.28%
30 يوم$ +0.00157+9.72%
60 يوم$ -0.0088-33.19%
90 يوم$ -0.04776-72.94%
تغير سعر KAIO اليوم

سجل اليوم KAIO تغيرًا $ +0.0000494 (+0.28%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر KAIO لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.00157 (+9.72%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر KAIO لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد KAIO تغييرًا في $ -0.0088 (-33.19%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر KAIO لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.04776 (-72.94%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة KAIO (KAIO)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار KAIO.

تحليل KAIO

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار KAIO الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق KAIO اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق KAIO: صعودية، صعودية بنسبة 68% | هبوطية بنسبة 32%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازS1 ≤ السعر < نقطة الارتكازبين S1-نقطة ارتكازنقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
StochRSI> 80منطقة ذروة الشراءارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.

**هيكل السوق** يتم تداول سعر KAIO_USDT في إطار زمني 4 ساعات عند مستوى 0.0389، وهو يقع أسفل المركز السعري البالغ 0.0401 بنسبة 3.0%، مما يضعه ضمن المنطقة السفلية من المحور المركزي لنظام الترددات. كما أن مجموعتي المتوسطات المتحركة (MA) و(EMA) تسجلان نسبة شراء تتراوح بين 3 إلى 4 مستويات، فيما تظهر المتوسطات القصيرة الأجل اتجاهاً تصاعدياً. ويتحرك السعر حالياً أعلى مستوى الدعم S1 (0.0375) بنسبة 3.7%، مما يشير إلى وجود مساحة كافية قبل الوصول إلى نطاق المقاومة المركزي. **حالة الزخم** لا يزال مؤشر MACD يحافظ على وضعية التقاطع الإيجابي، مع تواجد خطّي المؤشر السريع والبطيء بالقرب من مستوى الصفر. أما مؤشر RSI فهو يتواجد ضمن النطاق الحيادي، دون ظهور أي توجه واضح نحو تمركز زخم الشراء أو البيع بشكل أحادي. كما أن نظام المتوسطات المتحركة قصير الأجل يسير باتجاه مماثل لمؤشر MACD، بينما يُظهر توزيع الزخم على المدى المتوسط والطويل تشتتاً نسبياً. **مستويات الأسعار الرئيسية** تُشكّل مقاومة قريبة عند المستوى R1 (0.0428)، والذي يبعد عن السعر الحالي بنسبة 10.0%. وعلى الجانب الآخر، يُعتبر مستوى الدعم القريب S1 (0.0375) بمثابة نقطة دعم تبعد عن السعر الحالي بنسبة 3.6%. أما المركز السعري المركزي عند 0.0401، فهو يبعد عن السعر الحالي بنسبة 3.0%، ويشهد باستمرار اختبارات كونه منطقة فاصلة بين الاتجاهات الصاعدة والهابطة على المدى القصير.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

توقعات أسعار KAIO

KAIO (KAIO) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف KAIO في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرKAIO (KAIO) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر KAIO نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر KAIO الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار KAIO للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار KAIO.

كيفية شراء واستثمار KAIO في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع KAIO؟ شراء KAIO سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء KAIO. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء KAIO (KAIO).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة KAIO فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء KAIO (KAIO)

ماذا يمكنك أن تفعل مع KAIO

يسمح لك امتلاك KAIO بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو KAIO ( KAIO )

KAIO is a cross-chain RWA tokenization protocol that enables asset managers to issue regulated fund products on-chain, providing institutional investors and retail users with secure, composable access to diversified yield. KAIO transforms tokenization from closed platforms into open, programmable financial infrastructure - bridging TradFi and DeFi through a compliant, auditable, and cross-chain architecture, targeting the $30 trillion tokenized-asset market.

KAIO المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ KAIO، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب KAIO الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Ethereum EcosystemReal World Assets (RWA)

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول KAIO

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:53:43 (UTC+8)

تحديثات KAIO (KAIO) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن KAIO

KAIO USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع KAIO باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود KAIO USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق KAIO (KAIO) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر KAIO المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDCKAIO
$0.01781
$0.01781$0.01781
+0.90%
3.26M (USDT)
/USDTKAIO
$0.01785
$0.01785$0.01785
+1.01%
3.47M (USDT)

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حاسبة KAIO إلى USD

المبلغ

KAIO
KAIO
USD
USD

1 KAIO = 0.01772 USD