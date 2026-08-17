سعر KAIO (KAIO)
السعر المباشر لمشروع KAIO (KAIO) اليوم هو $ 0.01772، مع تغير بنسبة 0.28% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KAIO الحالي إلى USD هو $ 0.01772 لكل KAIO.
يحتل KAIO حاليًا المرتبة #716 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 12.07M، مع عرض متداول قدره 681.25M KAIO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KAIO بين $ 0.0174 (أدنى) و$ 0.01849 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.25794740887421114، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.02629192439771496.
على المدى القصير، تحرك KAIO بمقدار -2.16% خلال الساعة الماضية و-4.68% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 61.39K.
No.716
6.81%
ETH
القيمة السوقية الحالية لـ KAIO هي $ 12.07M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 61.39K. العرض المتداول لـ KAIO يبلغ 681.25M، مع إجمالي عرض 10000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 177.20M.
-2.16%
+0.28%
-4.68%
-4.68%
تتبع تغيرات أسعار KAIO لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0000494
|+0.28%
|30 يوم
|$ +0.00157
|+9.72%
|60 يوم
|$ -0.0088
|-33.19%
|90 يوم
|$ -0.04776
|-72.94%
سجل اليوم KAIO تغيرًا $ +0.0000494 (+0.28%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.00157 (+9.72%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد KAIO تغييرًا في $ -0.0088 (-33.19%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.04776 (-72.94%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار KAIO الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق KAIO: صعودية، صعودية بنسبة 68% | هبوطية بنسبة 32%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|S1 ≤ السعر < نقطة الارتكاز
|بين S1-نقطة ارتكاز
|نقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
|StochRSI
|> 80
|منطقة ذروة الشراء
|ارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|مجموعة MA
|3-4 شراء
|40‑60% حيادي
|تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
|BOLL (20,2)
|أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
|بين النطاق السفلي والمتوسط
|ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|3-4 شراء
|40‑60% حيادي
|تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
**هيكل السوق** يتم تداول سعر KAIO_USDT في إطار زمني 4 ساعات عند مستوى 0.0389، وهو يقع أسفل المركز السعري البالغ 0.0401 بنسبة 3.0%، مما يضعه ضمن المنطقة السفلية من المحور المركزي لنظام الترددات. كما أن مجموعتي المتوسطات المتحركة (MA) و(EMA) تسجلان نسبة شراء تتراوح بين 3 إلى 4 مستويات، فيما تظهر المتوسطات القصيرة الأجل اتجاهاً تصاعدياً. ويتحرك السعر حالياً أعلى مستوى الدعم S1 (0.0375) بنسبة 3.7%، مما يشير إلى وجود مساحة كافية قبل الوصول إلى نطاق المقاومة المركزي. **حالة الزخم** لا يزال مؤشر MACD يحافظ على وضعية التقاطع الإيجابي، مع تواجد خطّي المؤشر السريع والبطيء بالقرب من مستوى الصفر. أما مؤشر RSI فهو يتواجد ضمن النطاق الحيادي، دون ظهور أي توجه واضح نحو تمركز زخم الشراء أو البيع بشكل أحادي. كما أن نظام المتوسطات المتحركة قصير الأجل يسير باتجاه مماثل لمؤشر MACD، بينما يُظهر توزيع الزخم على المدى المتوسط والطويل تشتتاً نسبياً. **مستويات الأسعار الرئيسية** تُشكّل مقاومة قريبة عند المستوى R1 (0.0428)، والذي يبعد عن السعر الحالي بنسبة 10.0%. وعلى الجانب الآخر، يُعتبر مستوى الدعم القريب S1 (0.0375) بمثابة نقطة دعم تبعد عن السعر الحالي بنسبة 3.6%. أما المركز السعري المركزي عند 0.0401، فهو يبعد عن السعر الحالي بنسبة 3.0%، ويشهد باستمرار اختبارات كونه منطقة فاصلة بين الاتجاهات الصاعدة والهابطة على المدى القصير.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر KAIO نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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KAIO is a cross-chain RWA tokenization protocol that enables asset managers to issue regulated fund products on-chain, providing institutional investors and retail users with secure, composable access to diversified yield. KAIO transforms tokenization from closed platforms into open, programmable financial infrastructure - bridging TradFi and DeFi through a compliant, auditable, and cross-chain architecture, targeting the $30 trillion tokenized-asset market.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ KAIO، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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