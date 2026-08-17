سعر KAIO اليوم

السعر المباشر لمشروع KAIO (KAIO) اليوم هو $ 0.01772، مع تغير بنسبة 0.28% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KAIO الحالي إلى USD هو $ 0.01772 لكل KAIO.

يحتل KAIO حاليًا المرتبة #716 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 12.07M، مع عرض متداول قدره 681.25M KAIO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KAIO بين $ 0.0174 (أدنى) و$ 0.01849 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.25794740887421114، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.02629192439771496.

على المدى القصير، تحرك KAIO بمقدار -2.16% خلال الساعة الماضية و-4.68% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 61.39K.

معلومات سوق KAIO (KAIO)

التصنيف No.716 القيمة السوقية $ 12.07M$ 12.07M $ 12.07M الحجم (24 ساعة) $ 61.39K$ 61.39K $ 61.39K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 177.20M$ 177.20M $ 177.20M إمداد دورة التداول 681.25M 681.25M 681.25M الحد الأقصى للعرض 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 إجمالي العرض 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 معدل التداول 6.81% البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ KAIO هي $ 12.07M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 61.39K. العرض المتداول لـ KAIO يبلغ 681.25M، مع إجمالي عرض 10000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 177.20M.