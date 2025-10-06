سعر AMD المباشر اليوم هو 262.18 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي AMDON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر AMDON بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر AMD المباشر اليوم هو 262.18 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي AMDON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر AMDON بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن AMDON

معلومات سعر AMDON

الموقع الرسمي لـ AMDON

اقتصاد توكن AMDON

توقعات سعر AMDON

سجل AMDON

دليل شراء AMDON

محول عملة AMDON إلى الفيات

AMDON العقود الفورية

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار AMD

AMD السعر(AMDON)

السعر المباشر لـ 1 AMDON إلى USD:

$262.18
$262.18$262.18
+0.72%1D
USD
مخطط أسعار AMD (AMDON) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:12:53 (UTC+8)

معلومات سعر AMD (AMDON) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 256.67
$ 256.67$ 256.67
24 ساعة منخفض
$ 264.34
$ 264.34$ 264.34
24 ساعة مرتفع

$ 256.67
$ 256.67$ 256.67

$ 264.34
$ 264.34$ 264.34

$ 264.26046324878627
$ 264.26046324878627$ 264.26046324878627

$ 149.93556428664579
$ 149.93556428664579$ 149.93556428664579

+0.37%

+0.72%

+10.46%

+10.46%

سعر AMD (AMDON) في الوقت الحقيقي هو $ 262.18. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول AMDON بين أدنى سعر $ 256.67 وأعلى سعر $ 264.34، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـAMDON على الإطلاق هو $ 264.26046324878627، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 149.93556428664579.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير AMDON +0.37% على مدار الساعة الماضية، +0.72% على مدار 24 ساعة، و +10.46% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق AMD (AMDON)

No.1811

$ 2.20M
$ 2.20M$ 2.20M

$ 59.92K
$ 59.92K$ 59.92K

$ 2.20M
$ 2.20M$ 2.20M

8.40K
8.40K 8.40K

8,404.20618629
8,404.20618629 8,404.20618629

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ AMD هي $ 2.20M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 59.92K. العرض المتداول لـ AMDON يبلغ 8.40K، مع إجمالي عرض 8404.20618629. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.20M.

سجل سعر AMD (AMDON) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار AMD لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +1.8742+0.72%
30 يوم$ +101.81+63.48%
60 يوم$ +162.18+162.18%
90 يوم$ +162.18+162.18%
تغير سعر AMD اليوم

سجل اليوم AMDON تغيرًا $ +1.8742 (+0.72%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر AMD لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +101.81 (+63.48%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر AMD لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد AMDON تغييرًا في $ +162.18 (+162.18%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر AMD لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +162.18 (+162.18%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة AMD (AMDON)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار AMD.

ما هو AMD ( AMDON )

شركة Ondo هي شركة متخصصة في تقنية البلوكتشين. مهمتها تسريع الانتقال إلى اقتصاد مفتوح من خلال بناء المنصات والأصول والبنية التحتية التي تربط الأسواق المالية بتقنية البلوكتشين.

متوفر AMD على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك AMD الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين AMDONلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول AMD على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء AMD سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر AMD (USD)

كم ستكون قيمة AMD (AMDON) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك AMD (AMDON) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة AMD.

تحقق الآن من توقعات سعر AMD!

توكنوميكس AMD (AMDON)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس AMD (AMDON) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس AMDON والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء AMD ( AMDON )

هل تبحث عن كيفية شراء AMD؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء AMD على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة AMDON إلى العملات المحلية

1 AMD (AMDON) إلى VND
6,899,266.7
1 AMD (AMDON) إلى AUD
A$395.8918
1 AMD (AMDON) إلى GBP
196.635
1 AMD (AMDON) إلى EUR
222.853
1 AMD (AMDON) إلى USD
$262.18
1 AMD (AMDON) إلى MYR
RM1,098.5342
1 AMD (AMDON) إلى TRY
10,998.451
1 AMD (AMDON) إلى JPY
¥39,851.36
1 AMD (AMDON) إلى ARS
ARS$386,125.595
1 AMD (AMDON) إلى RUB
20,777.765
1 AMD (AMDON) إلى INR
23,145.2504
1 AMD (AMDON) إلى IDR
Rp4,369,664.9188
1 AMD (AMDON) إلى PHP
15,400.4532
1 AMD (AMDON) إلى EGP
￡E.12,419.4666
1 AMD (AMDON) إلى BRL
R$1,402.663
1 AMD (AMDON) إلى CAD
C$364.4302
1 AMD (AMDON) إلى BDT
32,096.0756
1 AMD (AMDON) إلى NGN
381,629.208
1 AMD (AMDON) إلى COP
$1,012,276.98
1 AMD (AMDON) إلى ZAR
R.4,493.7652
1 AMD (AMDON) إلى UAH
11,040.3998
1 AMD (AMDON) إلى TZS
T.Sh.645,762.449
1 AMD (AMDON) إلى VES
Bs56,893.06
1 AMD (AMDON) إلى CLP
$246,711.38
1 AMD (AMDON) إلى PKR
Rs74,333.2736
1 AMD (AMDON) إلى KZT
139,901.8698
1 AMD (AMDON) إلى THB
฿8,463.1704
1 AMD (AMDON) إلى TWD
NT$8,014.8426
1 AMD (AMDON) إلى AED
د.إ962.2006
1 AMD (AMDON) إلى CHF
Fr207.1222
1 AMD (AMDON) إلى HKD
HK$2,037.1386
1 AMD (AMDON) إلى AMD
֏100,451.6452
1 AMD (AMDON) إلى MAD
.د.م2,419.9214
1 AMD (AMDON) إلى MXN
$4,834.5992
1 AMD (AMDON) إلى SAR
ريال983.175
1 AMD (AMDON) إلى ETB
Br39,764.8406
1 AMD (AMDON) إلى KES
KSh33,871.0342
1 AMD (AMDON) إلى JOD
د.أ185.88562
1 AMD (AMDON) إلى PLN
951.7134
1 AMD (AMDON) إلى RON
лв1,145.7266
1 AMD (AMDON) إلى SEK
kr2,459.2484
1 AMD (AMDON) إلى BGN
лв440.4624
1 AMD (AMDON) إلى HUF
Ft87,536.6584
1 AMD (AMDON) إلى CZK
5,479.562
1 AMD (AMDON) إلى KWD
د.ك80.22708
1 AMD (AMDON) إلى ILS
852.085
1 AMD (AMDON) إلى BOB
Bs1,811.6638
1 AMD (AMDON) إلى AZN
445.706
1 AMD (AMDON) إلى TJS
SM2,422.5432
1 AMD (AMDON) إلى GEL
713.1296
1 AMD (AMDON) إلى AOA
Kz238,995.4226
1 AMD (AMDON) إلى BHD
.د.ب98.57968
1 AMD (AMDON) إلى BMD
$262.18
1 AMD (AMDON) إلى DKK
kr1,683.1956
1 AMD (AMDON) إلى HNL
L6,905.8212
1 AMD (AMDON) إلى MUR
11,931.8118
1 AMD (AMDON) إلى NAD
$4,527.8486
1 AMD (AMDON) إلى NOK
kr2,616.5564
1 AMD (AMDON) إلى NZD
$450.9496
1 AMD (AMDON) إلى PAB
B/.262.18
1 AMD (AMDON) إلى PGK
K1,103.7778
1 AMD (AMDON) إلى QAR
ر.ق954.3352
1 AMD (AMDON) إلى RSD
дин.26,432.9876
1 AMD (AMDON) إلى UZS
soʻm3,158,794.4542
1 AMD (AMDON) إلى ALL
L21,779.2926
1 AMD (AMDON) إلى ANG
ƒ469.3022
1 AMD (AMDON) إلى AWG
ƒ471.924
1 AMD (AMDON) إلى BBD
$524.36
1 AMD (AMDON) إلى BAM
KM437.8406
1 AMD (AMDON) إلى BIF
Fr773,168.82
1 AMD (AMDON) إلى BND
$338.2122
1 AMD (AMDON) إلى BSD
$262.18
1 AMD (AMDON) إلى JMD
$42,074.6464
1 AMD (AMDON) إلى KHR
1,057,175.305
1 AMD (AMDON) إلى KMF
Fr110,377.78
1 AMD (AMDON) إلى LAK
5,699,565.1034
1 AMD (AMDON) إلى LKR
රු79,857.4062
1 AMD (AMDON) إلى MDL
L4,457.06
1 AMD (AMDON) إلى MGA
Ar1,170,444.9304
1 AMD (AMDON) إلى MOP
P2,100.0618
1 AMD (AMDON) إلى MVR
4,011.354
1 AMD (AMDON) إلى MWK
MK455,173.3198
1 AMD (AMDON) إلى MZN
MT16,753.302
1 AMD (AMDON) إلى NPR
रु37,046.034
1 AMD (AMDON) إلى PYG
1,859,380.56
1 AMD (AMDON) إلى RWF
Fr380,947.54
1 AMD (AMDON) إلى SBD
$2,155.1196
1 AMD (AMDON) إلى SCR
3,639.0584
1 AMD (AMDON) إلى SRD
$10,366.5972
1 AMD (AMDON) إلى SVC
$2,294.075
1 AMD (AMDON) إلى SZL
L4,527.8486
1 AMD (AMDON) إلى TMT
m917.63
1 AMD (AMDON) إلى TND
د.ت769.76048
1 AMD (AMDON) إلى TTD
$1,780.2022
1 AMD (AMDON) إلى UGX
Sh913,435.12
1 AMD (AMDON) إلى XAF
Fr147,869.52
1 AMD (AMDON) إلى XCD
$707.886
1 AMD (AMDON) إلى XOF
Fr147,869.52
1 AMD (AMDON) إلى XPF
Fr26,742.36
1 AMD (AMDON) إلى BWP
P3,730.8214
1 AMD (AMDON) إلى BZD
$526.9818
1 AMD (AMDON) إلى CVE
$24,820.5806
1 AMD (AMDON) إلى DJF
Fr46,668.04
1 AMD (AMDON) إلى DOP
$16,795.2508
1 AMD (AMDON) إلى DZD
د.ج34,057.182
1 AMD (AMDON) إلى FJD
$589.905
1 AMD (AMDON) إلى GNF
Fr2,279,655.1
1 AMD (AMDON) إلى GTQ
Q2,008.2988
1 AMD (AMDON) إلى GYD
$54,905.7356
1 AMD (AMDON) إلى ISK
kr32,248.14

AMD المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ AMD، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب AMD الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول AMD

كم يساوي AMD (AMDON) اليوم؟
سعر AMDON المباشر في USD هو USD 262.18، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر AMDON إلى USD الحالي؟
سعر AMDON إلى USD الحالي هو $ 262.18. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ AMD ؟
القيمة السوقية لعملة AMDON هي $ 2.20M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن AMDON؟
العرض المتداول لتوكن AMDON هو 8.40K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ AMDON؟
حقق AMDON سعرًا قياسيًا قدره 264.26046324878627 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ AMDON؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 149.93556428664579 AMDON.
ما هو حجم تداول AMDON؟
حجم تداول AMDON المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 59.92K USD.
هل سترتفع AMDON هذا العام؟
قد يرتفع AMDON هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر AMDON لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:12:53 (UTC+8)

تحديثات AMD (AMDON) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة AMDON إلى USD

المبلغ

AMDON
AMDON
USD
USD

1 AMDON = 262.18 USD

تداول AMDON

/USDTAMDON
$262.18
$262.18$262.18
+0.71%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,288.27
$113,288.27$113,288.27

-1.18%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,021.60
$4,021.60$4,021.60

-1.83%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04374
$0.04374$0.04374

-5.81%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.47
$195.47$195.47

-1.72%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.4361
$3.4361$3.4361

-10.92%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,021.60
$4,021.60$4,021.60

-1.83%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,288.27
$113,288.27$113,288.27

-1.18%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.47
$195.47$195.47

-1.72%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6297
$2.6297$2.6297

-0.23%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19403
$0.19403$0.19403

-2.87%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.243
$2.243$2.243

+199.06%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00001486
$0.00001486$0.00001486

+128.61%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000191
$0.0000000191$0.0000000191

+122.09%

شعار CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000097
$0.0000000000000000097$0.0000000000000000097

+115.55%

شعار DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.004639
$0.004639$0.004639

+85.56%