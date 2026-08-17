سعر Radicle اليوم

السعر المباشر لمشروع Radicle (RAD) اليوم هو $ 0.23، مع تغير بنسبة 0.74% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RAD الحالي إلى USD هو $ 0.23 لكل RAD.

يحتل Radicle حاليًا المرتبة #864 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 13.59M، مع عرض متداول قدره 59.08M RAD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RAD بين $ 0.2241 (أدنى) و$ 0.2327 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 27.35201922، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.20167274780539343.

على المدى القصير، تحرك RAD بمقدار -0.35% خلال الساعة الماضية و+9.21% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 68.56K.

معلومات سوق Radicle (RAD)

التصنيف No.864 القيمة السوقية $ 13.59M$ 13.59M $ 13.59M الحجم (24 ساعة) $ 68.56K$ 68.56K $ 68.56K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 23.00M$ 23.00M $ 23.00M إمداد دورة التداول 59.08M 59.08M 59.08M الحد الأقصى للعرض 99,999,620 99,999,620 99,999,620 إجمالي العرض 99,998,580 99,998,580 99,998,580 معدل التداول 59.07% البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Radicle هي $ 13.59M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 68.56K. العرض المتداول لـ RAD يبلغ 59.08M، مع إجمالي عرض 99998580. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 23.00M.