سعر Falcon Finance المباشر اليوم هو 0.996 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي USDF إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر USDF بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Falcon Finance

Falcon Finance السعر(USDF)

السعر المباشر لـ 1 USDF إلى USD:

$0.996
$0.996
+0.03%1D
USD
مخطط أسعار Falcon Finance (USDF) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:07:18 (UTC+8)

معلومات سعر Falcon Finance (USDF) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.9901
$ 0.9901
24 ساعة منخفض
$ 0.9978
$ 0.9978
24 ساعة مرتفع

$ 0.9901
$ 0.9901

$ 0.9978
$ 0.9978

$ 1.0243014891348232
$ 1.0243014891348232

$ 0.909369011278203
$ 0.909369011278203

+0.01%

+0.03%

+0.18%

+0.18%

سعر Falcon Finance (USDF) في الوقت الحقيقي هو $ 0.996. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول USDF بين أدنى سعر $ 0.9901 وأعلى سعر $ 0.9978، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـUSDF على الإطلاق هو $ 1.0243014891348232، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.909369011278203.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير USDF +0.01% على مدار الساعة الماضية، +0.03% على مدار 24 ساعة، و +0.18% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Falcon Finance (USDF)

No.202

$ 2.03B
$ 2.03B

$ 22.79K
$ 22.79K

$ 2.03B
$ 2.03B

2.03B
2.03B

2,034,819,109.8516672
2,034,819,109.8516672

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Falcon Finance هي $ 2.03B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 22.79K. العرض المتداول لـ USDF يبلغ 2.03B، مع إجمالي عرض 2034819109.8516672. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.03B.

سجل سعر Falcon Finance (USDF) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Falcon Finance لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.000299+0.03%
30 يوم$ +0.0219+2.24%
60 يوم$ +0.011+1.11%
90 يوم$ -0.0035-0.36%
تغير سعر Falcon Finance اليوم

سجل اليوم USDF تغيرًا $ +0.000299 (+0.03%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Falcon Finance لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.0219 (+2.24%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Falcon Finance لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد USDF تغييرًا في $ +0.011 (+1.11%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Falcon Finance لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0035 (-0.36%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Falcon Finance (USDF)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Falcon Finance.

ما هو Falcon Finance ( USDF )

مشروع Falcon Finance هو بروتوكول دولار اصطناعي من الجيل التالي، مصمم لتوفير عوائد مستدامة وتنافسية في جميع ظروف السوق. وببناءها على أطر عمل مؤسسية لإدارة المخاطر، وقائمة على الشفافية، تضع Falcon Finance معيارًا جديدًا للأصول الاصطناعية في التمويل اللامركزي.

متوفر Falcon Finance على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Falcon Finance الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين USDFلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Falcon Finance على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Falcon Finance سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Falcon Finance (USD)

كم ستكون قيمة Falcon Finance (USDF) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Falcon Finance (USDF) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Falcon Finance.

تحقق الآن من توقعات سعر Falcon Finance!

توكنوميكس Falcon Finance (USDF)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Falcon Finance (USDF) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس USDF والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Falcon Finance ( USDF )

هل تبحث عن كيفية شراء Falcon Finance؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Falcon Finance على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة USDF إلى العملات المحلية

1 Falcon Finance (USDF) إلى VND
26,209.74
1 Falcon Finance (USDF) إلى AUD
A$1.50396
1 Falcon Finance (USDF) إلى GBP
0.747
1 Falcon Finance (USDF) إلى EUR
0.8466
1 Falcon Finance (USDF) إلى USD
$0.996
1 Falcon Finance (USDF) إلى MYR
RM4.17324
1 Falcon Finance (USDF) إلى TRY
41.7822
1 Falcon Finance (USDF) إلى JPY
¥151.392
1 Falcon Finance (USDF) إلى ARS
ARS$1,466.859
1 Falcon Finance (USDF) إلى RUB
78.933
1 Falcon Finance (USDF) إلى INR
87.92688
1 Falcon Finance (USDF) إلى IDR
Rp16,599.99336
1 Falcon Finance (USDF) إلى PHP
58.50504
1 Falcon Finance (USDF) إلى EGP
￡E.47.18052
1 Falcon Finance (USDF) إلى BRL
R$5.3286
1 Falcon Finance (USDF) إلى CAD
C$1.38444
1 Falcon Finance (USDF) إلى BDT
121.93032
1 Falcon Finance (USDF) إلى NGN
1,449.7776
1 Falcon Finance (USDF) إلى COP
$3,845.556
1 Falcon Finance (USDF) إلى ZAR
R.17.07144
1 Falcon Finance (USDF) إلى UAH
41.94156
1 Falcon Finance (USDF) إلى TZS
T.Sh.2,453.1978
1 Falcon Finance (USDF) إلى VES
Bs216.132
1 Falcon Finance (USDF) إلى CLP
$937.236
1 Falcon Finance (USDF) إلى PKR
Rs282.38592
1 Falcon Finance (USDF) إلى KZT
531.47556
1 Falcon Finance (USDF) إلى THB
฿32.15088
1 Falcon Finance (USDF) إلى TWD
NT$30.44772
1 Falcon Finance (USDF) إلى AED
د.إ3.65532
1 Falcon Finance (USDF) إلى CHF
Fr0.78684
1 Falcon Finance (USDF) إلى HKD
HK$7.73892
1 Falcon Finance (USDF) إلى AMD
֏381.60744
1 Falcon Finance (USDF) إلى MAD
.د.م9.19308
1 Falcon Finance (USDF) إلى MXN
$18.36624
1 Falcon Finance (USDF) إلى SAR
ريال3.735
1 Falcon Finance (USDF) إلى ETB
Br151.06332
1 Falcon Finance (USDF) إلى KES
KSh128.67324
1 Falcon Finance (USDF) إلى JOD
د.أ0.706164
1 Falcon Finance (USDF) إلى PLN
3.61548
1 Falcon Finance (USDF) إلى RON
лв4.35252
1 Falcon Finance (USDF) إلى SEK
kr9.34248
1 Falcon Finance (USDF) إلى BGN
лв1.67328
1 Falcon Finance (USDF) إلى HUF
Ft332.54448
1 Falcon Finance (USDF) إلى CZK
20.8164
1 Falcon Finance (USDF) إلى KWD
د.ك0.304776
1 Falcon Finance (USDF) إلى ILS
3.237
1 Falcon Finance (USDF) إلى BOB
Bs6.88236
1 Falcon Finance (USDF) إلى AZN
1.6932
1 Falcon Finance (USDF) إلى TJS
SM9.20304
1 Falcon Finance (USDF) إلى GEL
2.70912
1 Falcon Finance (USDF) إلى AOA
Kz907.92372
1 Falcon Finance (USDF) إلى BHD
.د.ب0.374496
1 Falcon Finance (USDF) إلى BMD
$0.996
1 Falcon Finance (USDF) إلى DKK
kr6.39432
1 Falcon Finance (USDF) إلى HNL
L26.23464
1 Falcon Finance (USDF) إلى MUR
45.32796
1 Falcon Finance (USDF) إلى NAD
$17.20092
1 Falcon Finance (USDF) إلى NOK
kr9.94008
1 Falcon Finance (USDF) إلى NZD
$1.71312
1 Falcon Finance (USDF) إلى PAB
B/.0.996
1 Falcon Finance (USDF) إلى PGK
K4.19316
1 Falcon Finance (USDF) إلى QAR
ر.ق3.62544
1 Falcon Finance (USDF) إلى RSD
дин.100.41672
1 Falcon Finance (USDF) إلى UZS
soʻm11,999.99724
1 Falcon Finance (USDF) إلى ALL
L82.73772
1 Falcon Finance (USDF) إلى ANG
ƒ1.78284
1 Falcon Finance (USDF) إلى AWG
ƒ1.7928
1 Falcon Finance (USDF) إلى BBD
$1.992
1 Falcon Finance (USDF) إلى BAM
KM1.66332
1 Falcon Finance (USDF) إلى BIF
Fr2,937.204
1 Falcon Finance (USDF) إلى BND
$1.28484
1 Falcon Finance (USDF) إلى BSD
$0.996
1 Falcon Finance (USDF) إلى JMD
$159.83808
1 Falcon Finance (USDF) إلى KHR
4,016.121
1 Falcon Finance (USDF) إلى KMF
Fr419.316
1 Falcon Finance (USDF) إلى LAK
21,652.17348
1 Falcon Finance (USDF) إلى LKR
රු303.37164
1 Falcon Finance (USDF) إلى MDL
L16.932
1 Falcon Finance (USDF) إلى MGA
Ar4,446.42288
1 Falcon Finance (USDF) إلى MOP
P7.97796
1 Falcon Finance (USDF) إلى MVR
15.2388
1 Falcon Finance (USDF) إلى MWK
MK1,729.16556
1 Falcon Finance (USDF) إلى MZN
MT63.6444
1 Falcon Finance (USDF) إلى NPR
रु140.7348
1 Falcon Finance (USDF) إلى PYG
7,063.632
1 Falcon Finance (USDF) إلى RWF
Fr1,447.188
1 Falcon Finance (USDF) إلى SBD
$8.18712
1 Falcon Finance (USDF) إلى SCR
13.82448
1 Falcon Finance (USDF) إلى SRD
$39.38184
1 Falcon Finance (USDF) إلى SVC
$8.715
1 Falcon Finance (USDF) إلى SZL
L17.20092
1 Falcon Finance (USDF) إلى TMT
m3.486
1 Falcon Finance (USDF) إلى TND
د.ت2.924256
1 Falcon Finance (USDF) إلى TTD
$6.76284
1 Falcon Finance (USDF) إلى UGX
Sh3,470.064
1 Falcon Finance (USDF) إلى XAF
Fr561.744
1 Falcon Finance (USDF) إلى XCD
$2.6892
1 Falcon Finance (USDF) إلى XOF
Fr561.744
1 Falcon Finance (USDF) إلى XPF
Fr101.592
1 Falcon Finance (USDF) إلى BWP
P14.17308
1 Falcon Finance (USDF) إلى BZD
$2.00196
1 Falcon Finance (USDF) إلى CVE
$94.29132
1 Falcon Finance (USDF) إلى DJF
Fr177.288
1 Falcon Finance (USDF) إلى DOP
$63.80376
1 Falcon Finance (USDF) إلى DZD
د.ج129.3804
1 Falcon Finance (USDF) إلى FJD
$2.241
1 Falcon Finance (USDF) إلى GNF
Fr8,660.22
1 Falcon Finance (USDF) إلى GTQ
Q7.62936
1 Falcon Finance (USDF) إلى GYD
$208.58232
1 Falcon Finance (USDF) إلى ISK
kr122.508

Falcon Finance المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Falcon Finance، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Falcon Finance الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Falcon Finance

كم يساوي Falcon Finance (USDF) اليوم؟
سعر USDF المباشر في USD هو USD 0.996، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر USDF إلى USD الحالي؟
سعر USDF إلى USD الحالي هو $ 0.996. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Falcon Finance ؟
القيمة السوقية لعملة USDF هي $ 2.03B USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن USDF؟
العرض المتداول لتوكن USDF هو 2.03B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ USDF؟
حقق USDF سعرًا قياسيًا قدره 1.0243014891348232 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ USDF؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.909369011278203 USDF.
ما هو حجم تداول USDF؟
حجم تداول USDF المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 22.79K USD.
هل سترتفع USDF هذا العام؟
قد يرتفع USDF هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر USDF لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:07:18 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة USDF إلى USD

المبلغ

USDF
USDF
USD
USD

1 USDF = 0.996 USD

تداول USDF

/USDTUSDF
$0.996
$0.996
+0.03%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

$113,259.74

$4,020.87

$0.04373

$195.48

$3.4306

$4,020.87

$113,259.74

$195.48

$2.6320

$0.19397

