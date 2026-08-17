سعر Gods Unchained اليوم

السعر المباشر لمشروع Gods Unchained (GODS) اليوم هو $ 0.02224، مع تغير بنسبة 7.52% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GODS الحالي إلى USD هو $ 0.02224 لكل GODS.

يحتل Gods Unchained حاليًا المرتبة #923 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 9.64M، مع عرض متداول قدره 433.30M GODS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GODS بين $ 0.02171 (أدنى) و$ 0.02468 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 8.82523378375424246، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.02564120205470823.

على المدى القصير، تحرك GODS بمقدار -0.14% خلال الساعة الماضية و+8.01% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 57.11K.

معلومات سوق Gods Unchained (GODS)

التصنيف No.923 القيمة السوقية $ 9.64M$ 9.64M $ 9.64M الحجم (24 ساعة) $ 57.11K$ 57.11K $ 57.11K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.12M$ 11.12M $ 11.12M إمداد دورة التداول 433.30M 433.30M 433.30M الحد الأقصى للعرض 500,000,000 500,000,000 500,000,000 إجمالي العرض 500,000,000 500,000,000 500,000,000 معدل التداول 86.65% البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Gods Unchained هي $ 9.64M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 57.11K. العرض المتداول لـ GODS يبلغ 433.30M، مع إجمالي عرض 500000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.12M.