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سعر Gods Unchained المباشر اليوم هو 0.02224 USD. القيمة السوقية لـ GODS هي 9,636,560.96190048 USD. تابع تحديثات أسعار GODS إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Gods Unchained المباشر اليوم هو 0.02224 USD. القيمة السوقية لـ GODS هي 9,636,560.96190048 USD. تابع تحديثات أسعار GODS إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن GODS

معلومات سعر GODS

ما هو GODS

الوثيقة البيضاء لـ GODS

الموقع الرسمي لـ GODS

اقتصاد توكن GODS

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سعر Gods Unchained (GODS)

السعر المباشر لـ 1 GODS إلى USD:

$0.02224
$0.02224$0.02224
-7.52%1D
USD
مخطط أسعار Gods Unchained (GODS) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:07:58 (UTC+8)

سعر Gods Unchained اليوم

السعر المباشر لمشروع Gods Unchained (GODS) اليوم هو $ 0.02224، مع تغير بنسبة 7.52% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GODS الحالي إلى USD هو $ 0.02224 لكل GODS.

يحتل Gods Unchained حاليًا المرتبة #923 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 9.64M، مع عرض متداول قدره 433.30M GODS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GODS بين $ 0.02171 (أدنى) و$ 0.02468 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 8.82523378375424246، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.02564120205470823.

على المدى القصير، تحرك GODS بمقدار -0.14% خلال الساعة الماضية و+8.01% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 57.11K.

معلومات سوق Gods Unchained (GODS)

No.923

$ 9.64M
$ 9.64M$ 9.64M

$ 57.11K
$ 57.11K$ 57.11K

$ 11.12M
$ 11.12M$ 11.12M

433.30M
433.30M 433.30M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

86.65%

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Gods Unchained هي $ 9.64M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 57.11K. العرض المتداول لـ GODS يبلغ 433.30M، مع إجمالي عرض 500000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.12M.

سجل سعر Gods Unchained بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.02171
$ 0.02171$ 0.02171
24 ساعة منخفض
$ 0.02468
$ 0.02468$ 0.02468
24 ساعة مرتفع

$ 0.02171
$ 0.02171$ 0.02171

$ 0.02468
$ 0.02468$ 0.02468

$ 8.82523378375424246
$ 8.82523378375424246$ 8.82523378375424246

$ 0.02564120205470823
$ 0.02564120205470823$ 0.02564120205470823

-0.14%

-7.52%

+8.01%

+8.01%

سجل سعر Gods Unchained (GODS) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Gods Unchained لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0018084-7.52%
30 يوم$ -0.00081-3.52%
60 يوم$ -0.00513-18.75%
90 يوم$ -0.01186-34.79%
تغير سعر Gods Unchained اليوم

سجل اليوم GODS تغيرًا $ -0.0018084 (-7.52%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Gods Unchained لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00081 (-3.52%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Gods Unchained لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد GODS تغييرًا في $ -0.00513 (-18.75%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Gods Unchained لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.01186 (-34.79%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

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ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Gods Unchained.

تحليل Gods Unchained

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Gods Unchained الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Gods Unchained اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق GODS: صعودية، صعودية بنسبة 68% | هبوطية بنسبة 32%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازنقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1بين نقطة ارتكاز-R1مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.

**هيكل السوق** يتم تداول GODS_USDT على الإطار الزمني 4 ساعات عند سعر حالي قدره 0.02824، ويتحرك فوق النقطة المحورية 0.02819، مما يضعه في موقع مركزي ضمن نظام النقطة المحورية. كما أن المتوسطات المتحركة (MA) والمؤشر الأسي للمتوسطات المتحركة (EMA) على المدى القصير قد أظهرت إشارات شراء، مما يعكس ترتيبًا صعوديًا لأسعار التداول. وتبعد الأسعار حاليًا عن مستوى المقاومة R1 (0.0286) بنسبة 1.3% فقط. **حالة الزخم** أكد تقاطع مؤشر MACD الصعودي تحول الزخم على المدى القصير نحو الجانب الصاعد. أما مؤشر القوة النسبية (RSI)، فهو يتواجد ضمن المنطقة الحيادية، مما يشير إلى عدم دخول الزخم مرحلة التشبع الشرائي بعد. كما أن مجموعة المتوسطات المتحركة السريعة والبطيئة تشير جميعها إلى اتجاه شراء، مع توافق عالٍ بين المؤشرات، فيما تبقى معدلات التذبذب ضمن نطاق متقارب. **مستويات الأسعار الرئيسية** تقع المقاومة الأولى R1 عند 0.0286 (+1.3%)، بينما تقع المقاومة الثانية R2 عند 0.02899 (+2.7%). وعلى الجانب الآخر، يقع الدعم الأول S1 عند 0.0278 (-1.6%)، والدعم الثاني S2 عند 0.02739 (-3.0%). وتتركز المستويات القريبة من السعر بشكل كثيف داخل نطاق ±2% حول النقطة المحورية.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Gods Unchained؟

تتأثر أسعار رموز GODS بما يلي:
1) اعتماد اللعبة ونمو عدد اللاعبين النشطين.
2) المشاركة في البطولات والفعاليات الرياضية الإلكترونية.
3) حجم تداول بطاقات NFT ونشاط سوق التداول.
4) فائدة الرمز في عمليات التصويت على الحوكمة والمكافآت.
5) إعلانات الشراكات.
6) معنويات سوق العملات المشفرة بشكل عام.
7) اتجاهات قطاع ألعاب اللعب من أجل الكسب.
8) آليات عرض الرموز ومكافآت الحوكمة.
9) تحديثات المطورين والميزات الجديدة.
10) أداء منظومة GameFi الأوسع.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Gods Unchained اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر GODS اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتوقيت السوق للشراء/البيع، وتتبع أداء الاستثمارات، والمقارنة مع رموز الألعاب الأخرى، وتقييم اتجاهات السوق، وتقييم إمكانات اللعب من أجل الكسب في اللعبة.

توقعات أسعار Gods Unchained

Gods Unchained (GODS) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف GODS في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرGods Unchained (GODS) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Gods Unchained نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Gods Unchained الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار GODS للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Gods Unchained.

كيفية شراء واستثمار Gods Unchained في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Gods Unchained؟ شراء GODS سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Gods Unchained. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Gods Unchained (GODS).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Gods Unchained فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Gods Unchained (GODS)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Gods Unchained

يسمح لك امتلاك Gods Unchained بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Gods Unchained ( GODS )

Gods Unchained is a free-to-play trading card game where players compete in epic duels using fantasy cards. The game is built to fundamentally change how games work; using Ethereum technology to bring true digital ownership to players, as well as provide the means to earn items that actually matter. The $GODS token is designed to be the core currency of Gods Unchained, fuelling the ecosystem that empowers players to earn and sell Non-Fungible Tokens (NFTs).

Gods Unchained المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Gods Unchained، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Gods Unchained الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Action GamesCard GamesCoinList Launchpad

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Gods Unchained

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:07:58 (UTC+8)

تحديثات Gods Unchained (GODS) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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GODS USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع GODS باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود GODS USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Gods Unchained (GODS) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Gods Unchained المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTGODS
$0.0222
$0.0222$0.0222
-7.72%
2.44M (USDT)

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1 GODS = 0.02224 USD