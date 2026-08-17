سعر Gods Unchained (GODS)
السعر المباشر لمشروع Gods Unchained (GODS) اليوم هو $ 0.02224، مع تغير بنسبة 7.52% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GODS الحالي إلى USD هو $ 0.02224 لكل GODS.
يحتل Gods Unchained حاليًا المرتبة #923 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 9.64M، مع عرض متداول قدره 433.30M GODS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GODS بين $ 0.02171 (أدنى) و$ 0.02468 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 8.82523378375424246، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.02564120205470823.
على المدى القصير، تحرك GODS بمقدار -0.14% خلال الساعة الماضية و+8.01% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 57.11K.
No.923
86.65%
ETH
القيمة السوقية الحالية لـ Gods Unchained هي $ 9.64M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 57.11K. العرض المتداول لـ GODS يبلغ 433.30M، مع إجمالي عرض 500000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.12M.
-0.14%
-7.52%
+8.01%
+8.01%
تتبع تغيرات أسعار Gods Unchained لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0018084
|-7.52%
|30 يوم
|$ -0.00081
|-3.52%
|60 يوم
|$ -0.00513
|-18.75%
|90 يوم
|$ -0.01186
|-34.79%
سجل اليوم GODS تغيرًا $ -0.0018084 (-7.52%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00081 (-3.52%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد GODS تغييرًا في $ -0.00513 (-18.75%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.01186 (-34.79%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Gods Unchained (GODS)؟
ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Gods Unchained.
يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Gods Unchained الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق GODS: صعودية، صعودية بنسبة 68% | هبوطية بنسبة 32%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الميت
|K < D
|انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
|نقطة الارتكاز
|نقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1
|بين نقطة ارتكاز-R1
|مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|مجموعة MA
|5-6 شراء
|60‑80% شراء
|أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
|BOLL (20,2)
|أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
|بين النطاق السفلي والمتوسط
|ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|5-6 شراء
|60‑80% شراء
|أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
**هيكل السوق** يتم تداول GODS_USDT على الإطار الزمني 4 ساعات عند سعر حالي قدره 0.02824، ويتحرك فوق النقطة المحورية 0.02819، مما يضعه في موقع مركزي ضمن نظام النقطة المحورية. كما أن المتوسطات المتحركة (MA) والمؤشر الأسي للمتوسطات المتحركة (EMA) على المدى القصير قد أظهرت إشارات شراء، مما يعكس ترتيبًا صعوديًا لأسعار التداول. وتبعد الأسعار حاليًا عن مستوى المقاومة R1 (0.0286) بنسبة 1.3% فقط. **حالة الزخم** أكد تقاطع مؤشر MACD الصعودي تحول الزخم على المدى القصير نحو الجانب الصاعد. أما مؤشر القوة النسبية (RSI)، فهو يتواجد ضمن المنطقة الحيادية، مما يشير إلى عدم دخول الزخم مرحلة التشبع الشرائي بعد. كما أن مجموعة المتوسطات المتحركة السريعة والبطيئة تشير جميعها إلى اتجاه شراء، مع توافق عالٍ بين المؤشرات، فيما تبقى معدلات التذبذب ضمن نطاق متقارب. **مستويات الأسعار الرئيسية** تقع المقاومة الأولى R1 عند 0.0286 (+1.3%)، بينما تقع المقاومة الثانية R2 عند 0.02899 (+2.7%). وعلى الجانب الآخر، يقع الدعم الأول S1 عند 0.0278 (-1.6%)، والدعم الثاني S2 عند 0.02739 (-3.0%). وتتركز المستويات القريبة من السعر بشكل كثيف داخل نطاق ±2% حول النقطة المحورية.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Gods Unchained نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
هل أنت مستعد للبدء مع Gods Unchained؟ شراء GODS سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Gods Unchained. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Gods Unchained (GODS).
يسمح لك امتلاك Gods Unchained بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك
شراء Gods Unchained (GODS) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.
تحقق من رسوم التداول التنافسية في MEXC
علاوة على ذلك، يمكنك تداول توكن محدد دون أي رسوم على الإطلاق عبر مهرجان صفر رسوم في MEXC.
Gods Unchained is a free-to-play trading card game where players compete in epic duels using fantasy cards. The game is built to fundamentally change how games work; using Ethereum technology to bring true digital ownership to players, as well as provide the means to earn items that actually matter. The $GODS token is designed to be the core currency of Gods Unchained, fuelling the ecosystem that empowers players to earn and sell Non-Fungible Tokens (NFTs).
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Gods Unchained، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
قم بشراء أو بيع GODS باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود GODS USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.
استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Gods Unchained المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.
أفضل العملات المشفرة مع بيانات السوق المتوفرة على MEXC
العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق
العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.