سعر iShares 20 Year ETF المباشر اليوم هو 92.99 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي TLTON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر TLTON بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار iShares 20 Year ETF

iShares 20 Year ETF السعر(TLTON)

السعر المباشر لـ 1 TLTON إلى USD:

$93.03
$93.03$93.03
+0.02%1D
USD
مخطط أسعار iShares 20 Year ETF (TLTON) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:04:05 (UTC+8)

معلومات سعر iShares 20 Year ETF (TLTON) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 92.64
$ 92.64$ 92.64
24 ساعة منخفض
$ 93.17
$ 93.17$ 93.17
24 ساعة مرتفع

$ 92.64
$ 92.64$ 92.64

$ 93.17
$ 93.17$ 93.17

$ 95.25413241837782
$ 95.25413241837782$ 95.25413241837782

$ 86.39533703543214
$ 86.39533703543214$ 86.39533703543214

-0.07%

+0.02%

+0.08%

+0.08%

سعر iShares 20 Year ETF (TLTON) في الوقت الحقيقي هو $ 92.99. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TLTON بين أدنى سعر $ 92.64 وأعلى سعر $ 93.17، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTLTON على الإطلاق هو $ 95.25413241837782، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 86.39533703543214.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TLTON -0.07% على مدار الساعة الماضية، +0.02% على مدار 24 ساعة، و +0.08% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق iShares 20 Year ETF (TLTON)

No.850

$ 21.00M
$ 21.00M$ 21.00M

$ 59.75K
$ 59.75K$ 59.75K

$ 21.00M
$ 21.00M$ 21.00M

225.81K
225.81K 225.81K

225,809.83787207
225,809.83787207 225,809.83787207

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ iShares 20 Year ETF هي $ 21.00M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 59.75K. العرض المتداول لـ TLTON يبلغ 225.81K، مع إجمالي عرض 225809.83787207. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 21.00M.

سجل سعر iShares 20 Year ETF (TLTON) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار iShares 20 Year ETF لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0186+0.02%
30 يوم$ +2.94+3.26%
60 يوم$ +32.99+54.98%
90 يوم$ +32.99+54.98%
تغير سعر iShares 20 Year ETF اليوم

سجل اليوم TLTON تغيرًا $ +0.0186 (+0.02%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر iShares 20 Year ETF لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +2.94 (+3.26%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر iShares 20 Year ETF لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد TLTON تغييرًا في $ +32.99 (+54.98%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر iShares 20 Year ETF لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +32.99 (+54.98%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة iShares 20 Year ETF (TLTON)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار iShares 20 Year ETF.

ما هو iShares 20 Year ETF ( TLTON )

شركة Ondo هي شركة متخصصة في تقنية البلوكتشين. مهمتها تسريع الانتقال إلى اقتصاد مفتوح من خلال بناء المنصات والأصول والبنية التحتية التي تربط الأسواق المالية بتقنية البلوكتشين.

متوفر iShares 20 Year ETF على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك iShares 20 Year ETF الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين TLTONلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول iShares 20 Year ETF على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء iShares 20 Year ETF سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر iShares 20 Year ETF (USD)

كم ستكون قيمة iShares 20 Year ETF (TLTON) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك iShares 20 Year ETF (TLTON) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة iShares 20 Year ETF.

تحقق الآن من توقعات سعر iShares 20 Year ETF!

توكنوميكس iShares 20 Year ETF (TLTON)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس iShares 20 Year ETF (TLTON) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس TLTON والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء iShares 20 Year ETF ( TLTON )

هل تبحث عن كيفية شراء iShares 20 Year ETF؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء iShares 20 Year ETF على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة TLTON إلى العملات المحلية

1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى VND
2,447,031.85
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى AUD
A$140.4149
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى GBP
69.7425
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى EUR
79.0415
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى USD
$92.99
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى MYR
RM389.6281
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى TRY
3,900.9305
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى JPY
¥14,134.48
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى ARS
ARS$136,951.0225
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى RUB
7,369.4575
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى INR
8,209.1572
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى IDR
Rp1,549,832.7134
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى PHP
5,462.2326
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى EGP
￡E.4,404.9363
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى BRL
R$497.4965
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى CAD
C$129.2561
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى BDT
11,383.8358
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى NGN
135,356.244
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى COP
$359,034.39
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى ZAR
R.1,592.9187
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى UAH
3,915.8089
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى TZS
T.Sh.229,039.0195
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى VES
Bs20,178.83
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى CLP
$87,503.59
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى PKR
Rs26,364.5248
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى KZT
49,620.3939
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى THB
฿3,001.7172
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى TWD
NT$2,842.7043
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى AED
د.إ341.2733
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى CHF
Fr73.4621
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى HKD
HK$722.5323
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى AMD
֏35,628.1886
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى MAD
.د.م858.2977
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى MXN
$1,714.7356
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى SAR
ريال348.7125
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى ETB
Br14,103.7933
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى KES
KSh12,013.3781
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى JOD
د.أ65.92991
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى PLN
337.5537
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى RON
лв406.3663
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى SEK
kr873.1761
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى BGN
лв156.2232
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى HUF
Ft31,037.2723
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى CZK
1,943.491
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى KWD
د.ك28.45494
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى ILS
302.2175
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى BOB
Bs642.5609
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى AZN
158.083
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى TJS
SM859.2276
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى GEL
252.9328
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى AOA
Kz84,766.8943
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى BHD
.د.ب34.96424
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى BMD
$92.99
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى DKK
kr596.9958
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى HNL
L2,449.3566
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى MUR
4,231.9749
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى NAD
$1,605.9373
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى NOK
kr928.0402
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى NZD
$159.9428
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى PAB
B/.92.99
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى PGK
K391.4879
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى QAR
ر.ق338.4836
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى RSD
дин.9,367.8126
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى UZS
soʻm1,120,361.1881
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى ALL
L7,724.6793
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى ANG
ƒ166.4521
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى AWG
ƒ167.382
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى BBD
$185.98
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى BAM
KM155.2933
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى BIF
Fr274,227.51
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى BND
$119.9571
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى BSD
$92.99
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى JMD
$14,923.0352
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى KHR
374,958.9275
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى KMF
Fr39,148.79
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى LAK
2,021,521.6987
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى LKR
රු28,323.8241
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى MDL
L1,580.83
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى MGA
Ar415,133.3972
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى MOP
P744.8499
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى MVR
1,422.747
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى MWK
MK161,440.8689
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى MZN
MT5,942.061
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى NPR
रु13,139.487
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى PYG
659,485.08
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى RWF
Fr135,114.47
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى SBD
$764.3778
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى SCR
1,290.7012
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى SRD
$3,676.8246
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى SVC
$813.6625
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى SZL
L1,605.9373
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى TMT
m325.465
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى TND
د.ت273.01864
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى TTD
$631.4021
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى UGX
Sh323,977.16
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى XAF
Fr52,446.36
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى XCD
$251.073
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى XOF
Fr52,446.36
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى XPF
Fr9,484.98
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى BWP
P1,323.2477
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى BZD
$186.9099
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى CVE
$8,803.3633
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى DJF
Fr16,552.22
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى DOP
$5,956.9394
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى DZD
د.ج12,079.401
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى FJD
$209.2275
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى GNF
Fr808,548.05
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى GTQ
Q712.3034
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى GYD
$19,473.9658
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) إلى ISK
kr11,437.77

iShares 20 Year ETF المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ iShares 20 Year ETF، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب iShares 20 Year ETF الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول iShares 20 Year ETF

كم يساوي iShares 20 Year ETF (TLTON) اليوم؟
سعر TLTON المباشر في USD هو USD 92.99، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر TLTON إلى USD الحالي؟
سعر TLTON إلى USD الحالي هو $ 92.99. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ iShares 20 Year ETF ؟
القيمة السوقية لعملة TLTON هي $ 21.00M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن TLTON؟
العرض المتداول لتوكن TLTON هو 225.81K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ TLTON؟
حقق TLTON سعرًا قياسيًا قدره 95.25413241837782 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ TLTON؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 86.39533703543214 TLTON.
ما هو حجم تداول TLTON؟
حجم تداول TLTON المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 59.75K USD.
هل سترتفع TLTON هذا العام؟
قد يرتفع TLTON هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر TLTON لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:04:05 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة TLTON إلى USD

المبلغ

TLTON
TLTON
USD
USD

1 TLTON = 92.99 USD

تداول TLTON

/USDTTLTON
$93.03
$93.03$93.03
+0.05%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

