سعر Netflix المباشر اليوم هو 1102.87 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي NFLXON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر NFLXON بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Netflix المباشر اليوم هو 1102.87 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي NFLXON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر NFLXON بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن NFLXON

معلومات سعر NFLXON

الموقع الرسمي لـ NFLXON

اقتصاد توكن NFLXON

توقعات سعر NFLXON

سجل NFLXON

دليل شراء NFLXON

محول عملة NFLXON إلى الفيات

NFLXON العقود الفورية

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Netflix

Netflix السعر(NFLXON)

السعر المباشر لـ 1 NFLXON إلى USD:

$1,102.87
$1,102.87$1,102.87
+0.15%1D
USD
مخطط أسعار Netflix (NFLXON) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:55:21 (UTC+8)

معلومات سعر Netflix (NFLXON) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 1,088.98
$ 1,088.98$ 1,088.98
24 ساعة منخفض
$ 1,115.1
$ 1,115.1$ 1,115.1
24 ساعة مرتفع

$ 1,088.98
$ 1,088.98$ 1,088.98

$ 1,115.1
$ 1,115.1$ 1,115.1

$ 1,265.3897261967002
$ 1,265.3897261967002$ 1,265.3897261967002

$ 1,087.9411781803526
$ 1,087.9411781803526$ 1,087.9411781803526

+0.02%

+0.15%

-5.27%

-5.27%

سعر Netflix (NFLXON) في الوقت الحقيقي هو $ 1,102.87. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول NFLXON بين أدنى سعر $ 1,088.98 وأعلى سعر $ 1,115.1، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـNFLXON على الإطلاق هو $ 1,265.3897261967002، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 1,087.9411781803526.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير NFLXON +0.02% على مدار الساعة الماضية، +0.15% على مدار 24 ساعة، و -5.27% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Netflix (NFLXON)

No.2192

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

$ 69.01K
$ 69.01K$ 69.01K

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

919.12
919.12 919.12

919.12288251
919.12288251 919.12288251

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Netflix هي $ 1.01M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 69.01K. العرض المتداول لـ NFLXON يبلغ 919.12، مع إجمالي عرض 919.12288251. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.01M.

سجل سعر Netflix (NFLXON) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Netflix لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +1.6518+0.15%
30 يوم$ -110.06-9.08%
60 يوم$ +2.87+0.26%
90 يوم$ +2.87+0.26%
تغير سعر Netflix اليوم

سجل اليوم NFLXON تغيرًا $ +1.6518 (+0.15%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Netflix لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -110.06 (-9.08%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Netflix لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد NFLXON تغييرًا في $ +2.87 (+0.26%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Netflix لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +2.87 (+0.26%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Netflix (NFLXON)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Netflix.

ما هو Netflix ( NFLXON )

شركة Ondo هي شركة متخصصة في تقنية البلوكتشين. مهمتها تسريع الانتقال إلى اقتصاد مفتوح من خلال بناء المنصات والأصول والبنية التحتية التي تربط الأسواق المالية بتقنية البلوكتشين.

متوفر Netflix على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Netflix الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين NFLXONلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Netflix على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Netflix سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Netflix (USD)

كم ستكون قيمة Netflix (NFLXON) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Netflix (NFLXON) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Netflix.

تحقق الآن من توقعات سعر Netflix!

توكنوميكس Netflix (NFLXON)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Netflix (NFLXON) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس NFLXON والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Netflix ( NFLXON )

هل تبحث عن كيفية شراء Netflix؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Netflix على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة NFLXON إلى العملات المحلية

1 Netflix (NFLXON) إلى VND
29,022,024.05
1 Netflix (NFLXON) إلى AUD
A$1,665.3337
1 Netflix (NFLXON) إلى GBP
827.1525
1 Netflix (NFLXON) إلى EUR
937.4395
1 Netflix (NFLXON) إلى USD
$1,102.87
1 Netflix (NFLXON) إلى MYR
RM4,621.0253
1 Netflix (NFLXON) إلى TRY
46,265.3965
1 Netflix (NFLXON) إلى JPY
¥167,636.24
1 Netflix (NFLXON) إلى ARS
ARS$1,624,251.7925
1 Netflix (NFLXON) إلى RUB
87,380.3901
1 Netflix (NFLXON) إلى INR
97,339.3062
1 Netflix (NFLXON) إلى IDR
Rp18,381,159.3142
1 Netflix (NFLXON) إلى PHP
64,749.4977
1 Netflix (NFLXON) إلى EGP
￡E.52,242.9519
1 Netflix (NFLXON) إلى BRL
R$5,900.3545
1 Netflix (NFLXON) إلى CAD
C$1,532.9893
1 Netflix (NFLXON) إلى BDT
135,013.3454
1 Netflix (NFLXON) إلى NGN
1,605,337.572
1 Netflix (NFLXON) إلى COP
$4,258,181.07
1 Netflix (NFLXON) إلى ZAR
R.18,892.1631
1 Netflix (NFLXON) إلى UAH
46,441.8557
1 Netflix (NFLXON) إلى TZS
T.Sh.2,716,423.9535
1 Netflix (NFLXON) إلى VES
Bs239,322.79
1 Netflix (NFLXON) إلى CLP
$1,037,800.67
1 Netflix (NFLXON) إلى PKR
Rs312,685.7024
1 Netflix (NFLXON) إلى KZT
588,502.4607
1 Netflix (NFLXON) إلى THB
฿35,633.7297
1 Netflix (NFLXON) إلى TWD
NT$33,703.7072
1 Netflix (NFLXON) إلى AED
د.إ4,047.5329
1 Netflix (NFLXON) إلى CHF
Fr871.2673
1 Netflix (NFLXON) إلى HKD
HK$8,569.2999
1 Netflix (NFLXON) إلى AMD
֏422,553.6118
1 Netflix (NFLXON) إلى MAD
.د.م10,179.4901
1 Netflix (NFLXON) إلى MXN
$20,336.9228
1 Netflix (NFLXON) إلى SAR
ريال4,135.7625
1 Netflix (NFLXON) إلى ETB
Br167,272.2929
1 Netflix (NFLXON) إلى KES
KSh142,479.7753
1 Netflix (NFLXON) إلى JOD
د.أ781.93483
1 Netflix (NFLXON) إلى PLN
4,003.4181
1 Netflix (NFLXON) إلى RON
лв4,819.5419
1 Netflix (NFLXON) إلى SEK
kr10,355.9493
1 Netflix (NFLXON) إلى BGN
лв1,852.8216
1 Netflix (NFLXON) إلى HUF
Ft368,104.9199
1 Netflix (NFLXON) إلى CZK
23,049.983
1 Netflix (NFLXON) إلى KWD
د.ك337.47822
1 Netflix (NFLXON) إلى ILS
3,584.3275
1 Netflix (NFLXON) إلى BOB
Bs7,620.8317
1 Netflix (NFLXON) إلى AZN
1,874.879
1 Netflix (NFLXON) إلى TJS
SM10,190.5188
1 Netflix (NFLXON) إلى GEL
2,999.8064
1 Netflix (NFLXON) إلى AOA
Kz1,005,343.2059
1 Netflix (NFLXON) إلى BHD
.د.ب414.67912
1 Netflix (NFLXON) إلى BMD
$1,102.87
1 Netflix (NFLXON) إلى DKK
kr7,080.4254
1 Netflix (NFLXON) إلى HNL
L29,049.5958
1 Netflix (NFLXON) إلى MUR
50,191.6137
1 Netflix (NFLXON) إلى NAD
$19,046.5649
1 Netflix (NFLXON) إلى NOK
kr11,006.6426
1 Netflix (NFLXON) إلى NZD
$1,896.9364
1 Netflix (NFLXON) إلى PAB
B/.1,102.87
1 Netflix (NFLXON) إلى PGK
K4,643.0827
1 Netflix (NFLXON) إلى QAR
ر.ق4,014.4468
1 Netflix (NFLXON) إلى RSD
дин.111,103.1238
1 Netflix (NFLXON) إلى UZS
soʻm13,287,587.3053
1 Netflix (NFLXON) إلى ALL
L91,615.4109
1 Netflix (NFLXON) إلى ANG
ƒ1,974.1373
1 Netflix (NFLXON) إلى AWG
ƒ1,985.166
1 Netflix (NFLXON) إلى BBD
$2,205.74
1 Netflix (NFLXON) إلى BAM
KM1,841.7929
1 Netflix (NFLXON) إلى BIF
Fr3,252,363.63
1 Netflix (NFLXON) إلى BND
$1,422.7023
1 Netflix (NFLXON) إلى BSD
$1,102.87
1 Netflix (NFLXON) إلى JMD
$176,988.5776
1 Netflix (NFLXON) إلى KHR
4,447,047.5575
1 Netflix (NFLXON) إلى KMF
Fr464,308.27
1 Netflix (NFLXON) إلى LAK
23,975,434.3031
1 Netflix (NFLXON) إلى LKR
රු335,923.1733
1 Netflix (NFLXON) إلى MDL
L18,748.79
1 Netflix (NFLXON) إلى MGA
Ar4,923,520.4836
1 Netflix (NFLXON) إلى MOP
P8,833.9887
1 Netflix (NFLXON) إلى MVR
16,873.911
1 Netflix (NFLXON) إلى MWK
MK1,914,703.6357
1 Netflix (NFLXON) إلى MZN
MT70,473.393
1 Netflix (NFLXON) إلى NPR
रु155,835.531
1 Netflix (NFLXON) إلى PYG
7,821,554.04
1 Netflix (NFLXON) إلى RWF
Fr1,602,470.11
1 Netflix (NFLXON) إلى SBD
$9,065.5914
1 Netflix (NFLXON) إلى SCR
15,307.8356
1 Netflix (NFLXON) إلى SRD
$43,607.4798
1 Netflix (NFLXON) إلى SVC
$9,650.1125
1 Netflix (NFLXON) إلى SZL
L19,046.5649
1 Netflix (NFLXON) إلى TMT
m3,860.045
1 Netflix (NFLXON) إلى TND
د.ت3,238.02632
1 Netflix (NFLXON) إلى TTD
$7,488.4873
1 Netflix (NFLXON) إلى UGX
Sh3,842,399.08
1 Netflix (NFLXON) إلى XAF
Fr622,018.68
1 Netflix (NFLXON) إلى XCD
$2,977.749
1 Netflix (NFLXON) إلى XOF
Fr622,018.68
1 Netflix (NFLXON) إلى XPF
Fr112,492.74
1 Netflix (NFLXON) إلى BWP
P15,693.8401
1 Netflix (NFLXON) إلى BZD
$2,216.7687
1 Netflix (NFLXON) إلى CVE
$104,408.7029
1 Netflix (NFLXON) إلى DJF
Fr196,310.86
1 Netflix (NFLXON) إلى DOP
$70,649.8522
1 Netflix (NFLXON) إلى DZD
د.ج143,262.813
1 Netflix (NFLXON) إلى FJD
$2,481.4575
1 Netflix (NFLXON) إلى GNF
Fr9,589,454.65
1 Netflix (NFLXON) إلى GTQ
Q8,447.9842
1 Netflix (NFLXON) إلى GYD
$230,963.0354
1 Netflix (NFLXON) إلى ISK
kr135,653.01

Netflix المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Netflix، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Netflix الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Netflix

كم يساوي Netflix (NFLXON) اليوم؟
سعر NFLXON المباشر في USD هو USD 1,102.87، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر NFLXON إلى USD الحالي؟
سعر NFLXON إلى USD الحالي هو $ 1,102.87. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Netflix ؟
القيمة السوقية لعملة NFLXON هي $ 1.01M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن NFLXON؟
العرض المتداول لتوكن NFLXON هو 919.12 USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ NFLXON؟
حقق NFLXON سعرًا قياسيًا قدره 1,265.3897261967002 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ NFLXON؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 1,087.9411781803526 NFLXON.
ما هو حجم تداول NFLXON؟
حجم تداول NFLXON المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 69.01K USD.
هل سترتفع NFLXON هذا العام؟
قد يرتفع NFLXON هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر NFLXON لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:55:21 (UTC+8)

تحديثات Netflix (NFLXON) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة NFLXON إلى USD

المبلغ

NFLXON
NFLXON
USD
USD

1 NFLXON = 1,102.86 USD

تداول NFLXON

/USDTNFLXON
$1,102.87
$1,102.87$1,102.87
+0.15%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,333.65
$113,333.65$113,333.65

-1.14%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,029.51
$4,029.51$4,029.51

-1.64%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04378
$0.04378$0.04378

-5.72%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.67
$195.67$195.67

-1.62%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.4300
$3.4300$3.4300

-11.08%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,029.51
$4,029.51$4,029.51

-1.64%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,333.65
$113,333.65$113,333.65

-1.14%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.67
$195.67$195.67

-1.62%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6342
$2.6342$2.6342

-0.06%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19434
$0.19434$0.19434

-2.71%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000300
$0.0000000300$0.0000000300

+248.83%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.302
$2.302$2.302

+206.93%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00001810
$0.00001810$0.00001810

+178.46%

شعار CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000096
$0.0000000000000000096$0.0000000000000000096

+113.33%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008604
$0.0008604$0.0008604

+86.75%