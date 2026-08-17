سعر NYM اليوم

السعر المباشر لمشروع NYM (NYM) اليوم هو $ 0.01885، مع تغير بنسبة 3.06% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NYM الحالي إلى USD هو $ 0.01885 لكل NYM.

يحتل NYM حاليًا المرتبة #811 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 15.75M، مع عرض متداول قدره 835.38M NYM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NYM بين $ 0.0177 (أدنى) و$ 0.02107 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 5.879731269445029، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01764395444928767.

على المدى القصير، تحرك NYM بمقدار +0.31% خلال الساعة الماضية و-7.60% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 61.76K.

معلومات سوق NYM (NYM)

التصنيف No.811 القيمة السوقية $ 15.75M$ 15.75M $ 15.75M الحجم (24 ساعة) $ 61.76K$ 61.76K $ 61.76K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 18.85M$ 18.85M $ 18.85M إمداد دورة التداول 835.38M 835.38M 835.38M الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 معدل التداول 83.53% البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ NYM هي $ 15.75M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 61.76K. العرض المتداول لـ NYM يبلغ 835.38M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 18.85M.