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سعر Manchester City Fan المباشر اليوم هو 0.3526 USD. القيمة السوقية لـ CITY هي 4,771,650.8234 USD. تابع تحديثات أسعار CITY إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Manchester City Fan المباشر اليوم هو 0.3526 USD. القيمة السوقية لـ CITY هي 4,771,650.8234 USD. تابع تحديثات أسعار CITY إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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سعر Manchester City Fan (CITY)

السعر المباشر لـ 1 CITY إلى USD:

$0.3526
$0.3526$0.3526
-1.83%1D
USD
مخطط أسعار Manchester City Fan (CITY) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:39:33 (UTC+8)

سعر Manchester City Fan اليوم

السعر المباشر لمشروع Manchester City Fan (CITY) اليوم هو $ 0.3526، مع تغير بنسبة 1.83% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CITY الحالي إلى USD هو $ 0.3526 لكل CITY.

يحتل Manchester City Fan حاليًا المرتبة #1191 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 4.77M، مع عرض متداول قدره 13.53M CITY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CITY بين $ 0.3505 (أدنى) و$ 0.3618 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 36.89926205، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.36491947506289885.

على المدى القصير، تحرك CITY بمقدار +0.02% خلال الساعة الماضية و-5.09% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 53.90K.

معلومات سوق Manchester City Fan (CITY)

No.1191

$ 4.77M
$ 4.77M$ 4.77M

$ 53.90K
$ 53.90K$ 53.90K

$ 6.96M
$ 6.96M$ 6.96M

13.53M
13.53M 13.53M

19,740,000
19,740,000 19,740,000

19,740,000
19,740,000 19,740,000

68.55%

CHZ

القيمة السوقية الحالية لـ Manchester City Fan هي $ 4.77M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 53.90K. العرض المتداول لـ CITY يبلغ 13.53M، مع إجمالي عرض 19740000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.96M.

سجل سعر Manchester City Fan بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.3505
$ 0.3505$ 0.3505
24 ساعة منخفض
$ 0.3618
$ 0.3618$ 0.3618
24 ساعة مرتفع

$ 0.3505
$ 0.3505$ 0.3505

$ 0.3618
$ 0.3618$ 0.3618

$ 36.89926205
$ 36.89926205$ 36.89926205

$ 0.36491947506289885
$ 0.36491947506289885$ 0.36491947506289885

+0.02%

-1.83%

-5.09%

-5.09%

سجل سعر Manchester City Fan (CITY) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Manchester City Fan لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.006573-1.83%
30 يوم$ -0.0491-12.23%
60 يوم$ -0.0417-10.58%
90 يوم$ -0.1628-31.59%
تغير سعر Manchester City Fan اليوم

سجل اليوم CITY تغيرًا $ -0.006573 (-1.83%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Manchester City Fan لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0491 (-12.23%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Manchester City Fan لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد CITY تغييرًا في $ -0.0417 (-10.58%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Manchester City Fan لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.1628 (-31.59%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

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تحليل Manchester City Fan

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Manchester City Fan الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Manchester City Fan اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق CITY: هبوطية، صعودية بنسبة 25% | هبوطية بنسبة 75%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازS1 ≤ السعر < نقطة الارتكازبين S1-نقطة ارتكازنقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
مجموعة MA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.

【هيكل السوق】 يتم تداول سعر CITY_USDT عند مستوى 0.5136 على الإطار الزمني 4 ساعات، وهو يقع أسفل النقطة الوسطية البالغة 0.517، ضمن نطاق التقارب بين الدعم S1 عند 0.508 والنقطة الوسطية. يُظهر نظام المتوسطات المتحركة إشارة شراء شاملة، حيث يتحرك السعر ضمن هيكل تقني يعكس اتجاهًا صعوديًا. يبعد السعر حاليًا بنسبة 1.1% فقط عن الدعم S1 في الأسفل، بينما يبلغ المقاومة R1 في الأعلى 0.529. 【حالة الزخم】 سجلت أنظمة المتوسطات المتحركة MA وEMA توافقًا واضحًا بتكوين وضعية شراء موحدة (7 شراء - 0 بيع)، مع استمرار اتساق المؤشرات التي تعكس الاتجاهات القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل. من ناحية أخرى، يُظهر مؤشر MACD حالة تقاطع هبوطي، مع ظهور تباين في زخم الخطين السريع والبطيء. أما مؤشر RSI، فهو يبقى ضمن نطاق الحياد، دون إظهار أي انحياز واضح في توزيع الزخم.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Manchester City Fan؟

تتأثر أسعار رموز CITY بأداء مانشستر سيتي، ونتائج المباريات، وصفقات انتقال اللاعبين، والمشاركة في دوري أبطال أوروبا، ومستويات تفاعل الجماهير، ومشاعر سوق العملات المشفرة بشكل عام، وحجم التداول، وفائدة الرمز داخل منظومة المشجعين، وإعلانات الشراكات، بالإضافة إلى الأحداث الموسمية في روزنامة كرة القدم.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Manchester City Fan اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر رمز مانشستر سيتي للجماهير (CITY) اليوم لعدة أسباب: اتخاذ قرارات التداول، ومتابعة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت الاستثمار، وحساب الأرباح والخسائر، وتحليل معنويات السوق. وبصفته رمزًا للجماهير، فإن تقلبات السعر تعكس أداء الفريق، والأخبار، ومستوى تفاعل الجماهير.

توقعات أسعار Manchester City Fan

Manchester City Fan (CITY) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف CITY في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرManchester City Fan (CITY) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Manchester City Fan نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Manchester City Fan الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار CITY للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Manchester City Fan.

كيفية شراء واستثمار Manchester City Fan في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Manchester City Fan؟ شراء CITY سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Manchester City Fan. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Manchester City Fan (CITY).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Manchester City Fan فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Manchester City Fan (CITY)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Manchester City Fan

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ما هو Manchester City Fan ( CITY )

$CITY is the name of the only official Manchester City F.C. Fan Token.

Manchester City Fan المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Manchester City Fan، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Manchester City Fan الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

AI MemeBase EcosystemBinance Launchpool

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Manchester City Fan

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:39:33 (UTC+8)

تحديثات Manchester City Fan (CITY) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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CITY USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع CITY باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود CITY USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Manchester City Fan (CITY) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Manchester City Fan المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTCITY
$0.3525
$0.3525$0.3525
-1.91%
152.27K (USDT)

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1 CITY = 0.3526 USD