سعر Manchester City Fan (CITY)
السعر المباشر لمشروع Manchester City Fan (CITY) اليوم هو $ 0.3526، مع تغير بنسبة 1.83% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CITY الحالي إلى USD هو $ 0.3526 لكل CITY.
يحتل Manchester City Fan حاليًا المرتبة #1191 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 4.77M، مع عرض متداول قدره 13.53M CITY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CITY بين $ 0.3505 (أدنى) و$ 0.3618 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 36.89926205، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.36491947506289885.
على المدى القصير، تحرك CITY بمقدار +0.02% خلال الساعة الماضية و-5.09% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 53.90K.
No.1191
68.55%
CHZ
القيمة السوقية الحالية لـ Manchester City Fan هي $ 4.77M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 53.90K. العرض المتداول لـ CITY يبلغ 13.53M، مع إجمالي عرض 19740000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.96M.
+0.02%
-1.83%
-5.09%
-5.09%
تتبع تغيرات أسعار Manchester City Fan لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.006573
|-1.83%
|30 يوم
|$ -0.0491
|-12.23%
|60 يوم
|$ -0.0417
|-10.58%
|90 يوم
|$ -0.1628
|-31.59%
سجل اليوم CITY تغيرًا $ -0.006573 (-1.83%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0491 (-12.23%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد CITY تغييرًا في $ -0.0417 (-10.58%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.1628 (-31.59%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Manchester City Fan الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق CITY: هبوطية، صعودية بنسبة 25% | هبوطية بنسبة 75%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|S1 ≤ السعر < نقطة الارتكاز
|بين S1-نقطة ارتكاز
|نقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|مجموعة MA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
|MACD
|التقاطع الميت
|DIF < DEA
|ظهور زخم هبوطي.
|BOLL (20,2)
|أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
|بين النطاق السفلي والمتوسط
|ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
【هيكل السوق】 يتم تداول سعر CITY_USDT عند مستوى 0.5136 على الإطار الزمني 4 ساعات، وهو يقع أسفل النقطة الوسطية البالغة 0.517، ضمن نطاق التقارب بين الدعم S1 عند 0.508 والنقطة الوسطية. يُظهر نظام المتوسطات المتحركة إشارة شراء شاملة، حيث يتحرك السعر ضمن هيكل تقني يعكس اتجاهًا صعوديًا. يبعد السعر حاليًا بنسبة 1.1% فقط عن الدعم S1 في الأسفل، بينما يبلغ المقاومة R1 في الأعلى 0.529. 【حالة الزخم】 سجلت أنظمة المتوسطات المتحركة MA وEMA توافقًا واضحًا بتكوين وضعية شراء موحدة (7 شراء - 0 بيع)، مع استمرار اتساق المؤشرات التي تعكس الاتجاهات القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل. من ناحية أخرى، يُظهر مؤشر MACD حالة تقاطع هبوطي، مع ظهور تباين في زخم الخطين السريع والبطيء. أما مؤشر RSI، فهو يبقى ضمن نطاق الحياد، دون إظهار أي انحياز واضح في توزيع الزخم.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Manchester City Fan نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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$CITY is the name of the only official Manchester City F.C. Fan Token.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Manchester City Fan، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
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|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
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|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
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|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
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