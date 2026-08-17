سعر Manchester City Fan اليوم

السعر المباشر لمشروع Manchester City Fan (CITY) اليوم هو $ 0.3526، مع تغير بنسبة 1.83% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CITY الحالي إلى USD هو $ 0.3526 لكل CITY.

يحتل Manchester City Fan حاليًا المرتبة #1191 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 4.77M، مع عرض متداول قدره 13.53M CITY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CITY بين $ 0.3505 (أدنى) و$ 0.3618 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 36.89926205، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.36491947506289885.

على المدى القصير، تحرك CITY بمقدار +0.02% خلال الساعة الماضية و-5.09% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 53.90K.

معلومات سوق Manchester City Fan (CITY)

التصنيف No.1191 القيمة السوقية $ 4.77M$ 4.77M $ 4.77M الحجم (24 ساعة) $ 53.90K$ 53.90K $ 53.90K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.96M$ 6.96M $ 6.96M إمداد دورة التداول 13.53M 13.53M 13.53M الحد الأقصى للعرض 19,740,000 19,740,000 19,740,000 إجمالي العرض 19,740,000 19,740,000 19,740,000 معدل التداول 68.55% البلوكتشين العام CHZ

القيمة السوقية الحالية لـ Manchester City Fan هي $ 4.77M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 53.90K. العرض المتداول لـ CITY يبلغ 13.53M، مع إجمالي عرض 19740000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.96M.