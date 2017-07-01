سعر Tron المباشر اليوم هو 0.3317 USD. القيمة السوقية لـ TRX هي 31,455,483,896.0609347888 USD. تابع تحديثات أسعار TRX إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Tron المباشر اليوم هو 0.3317 USD. القيمة السوقية لـ TRX هي 31,455,483,896.0609347888 USD. تابع تحديثات أسعار TRX إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!
السعر المباشر لمشروع Tron (TRX) اليوم هو $ 0.3317، مع تغير بنسبة 0.12% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TRX الحالي إلى USD هو $ 0.3317 لكل TRX.
يحتل Tron حاليًا المرتبة #8 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 31.46B، مع عرض متداول قدره 94.83B TRX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TRX بين $ 0.331 (أدنى) و$ 0.3336 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.44067471530141733، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00109125999733806.
على المدى القصير، تحرك TRX بمقدار -0.04% خلال الساعة الماضية و+0.15% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.77M.
معلومات سوق Tron (TRX)
No.8
$ 31.46B
$ 31.46B$ 31.46B
$ 3.77M
$ 3.77M$ 3.77M
$ 31.46B
$ 31.46B$ 31.46B
94.83B
94.83B 94.83B
--
----
94,831,167,511.389864
94,831,167,511.389864 94,831,167,511.389864
1.35%
2017-07-01 00:00:00
$ 0.0015
$ 0.0015$ 0.0015
TRX
القيمة السوقية الحالية لـ Tron هي $ 31.46B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.77M. العرض المتداول لـ TRX يبلغ 94.83B، مع إجمالي عرض 94831167511.389864. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 31.46B.
سجل سعر Tron بعملة USD
نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.331
$ 0.331$ 0.331
24 ساعة منخفض
$ 0.3336
$ 0.3336$ 0.3336
24 ساعة مرتفع
$ 0.331
$ 0.331$ 0.331
$ 0.3336
$ 0.3336$ 0.3336
$ 0.44067471530141733
$ 0.44067471530141733$ 0.44067471530141733
$ 0.00109125999733806
$ 0.00109125999733806$ 0.00109125999733806
-0.04%
-0.12%
+0.15%
+0.15%
سجل سعر Tron (TRX) بعملة USD
تتبع تغيرات أسعار Tron لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
الفترة
التغيير (USD)
التغيير (%)
اليوم
$ -0.000399
-0.12%
30 يوم
$ +0.0088
+2.72%
60 يوم
$ +0.0134
+4.20%
90 يوم
$ -0.0228
-6.44%
تغير سعر Tron اليوم
سجل اليوم TRX تغيرًا $ -0.000399 (-0.12%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
تغيير سعر Tron لمدة 30 يومًا
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.0088 (+2.72%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
تغيير سعر Tron لمدة 60 يومًا
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد TRX تغييرًا في $ +0.0134 (+4.20%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
تغيير سعر Tron لمدة 90 يومًا
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0228 (-6.44%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Tron (TRX)؟
يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Tron الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
اتجاه سوق Tron اليوم: صعودي أم هبوطي؟
المعنويات العامة الحالية في سوق TRX: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛
بُعد المؤشر
استنتاج النموذج
النسبة/العتبة
نظرة سريعة
KDJ
التقاطع الذهبي
K > D
الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكاز
السعر > R2
أعلى من R2
أغلى من المجموعة "الأغلى ثمنًا" مؤخراً، في فئة الأسعار المرتفعة.
StochRSI
20‑80
المنطقة المحايدة
وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACD
التقاطع الميت
DIF < DEA
ظهور زخم هبوطي.
مجموعة MA
1-2 شراء
20‑40% بيع
أغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
BOLL (20,2)
وسط < السعر ≤ علوي
بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
مجموعة EMA
0 شراء
0‑20% بيع
اتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
RSI (14)
حيادي
30‑70
ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
TRX_USDT يتحرك عند مستوى السعر 0.3327 على الإطار الزمني 4 ساعات. يقع السعر فوق النقطة المركزية عند 0.33124، داخل نطاق المقاومة بين R1 وR2. تشير منظومة الترابط إلى أن السعر قد اخترق منطقة التوازن قصيرة المدى، مما يمنح المشترين ميزة هيكلية طفيفة. يشكّل النطاق بين S2 وR2 حزام التذبذب الرئيسي الحالي، حيث لم يخرج السعر بعد عن نطاق التقلبات الأساسي.
تشير مجموعة المتوسطات المتحركة (MA) إلى إشارات شراء بمستوى 1-2، بينما تحافظ مجموعة المتوسطات الأُسية (EMA) على حالة الشراء بالقرب من خط الصفر. يظهر مؤشر MACD نمط تقاطع هبوطي، مع تباعد الخطين السريع والبطيء نحو الأسفل. يتراوح مؤشر RSI في المنطقة المحايدة، فيما تبدو قوة الزخم موزعة بشكل غير متجانس. تشير قيم مؤشري KDJ وStochRSI إلى وجود حاجة لتصحيح قصير الأمد بعد حالة التشبع الشرائي. كما تضيق فجوة بولينجر باند، مما يعكس انخفاضًا في معدل التقلب. وتظهر المؤشرات السريعة والبطيئة تباينًا في الترتيب، إذ لا يتطابق الاتجاه طويل المدى تمامًا مع زخم الحركة قصيرة المدى.
تقع أبرز مستويات الدعم القريبة عند 0.33159 (R1)، على مسافة 0.00111 من السعر الحالي. أما مستوى الدعم الثانوي فهو عند 0.33067 (S1)، على مسافة 0.00203 من السعر الحالي. ومن جهة المقاومة، يقع أقرب مقاومة عند 0.33216 (R2)، على مسافة 0.00054 من السعر الحالي. أما مستوى الدعم البعيد المرجعي فهو عند 0.33032 (S2)، على مسافة 0.00238 من السعر الحالي. يجب على المتداولين الانتباه إلى صحة الاختراق عند مستوى 0.33216، وكذلك إلى مدى تأكيد الانعكاس عند مستوى 0.33159.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Tron؟
تتأثر أسعار ترون (TRX) بعدة عوامل رئيسية:
1. معنويات السوق والاتجاهات العامة لسوق العملات المشفرة. 2. اعتماد منصة بلوك تشين ترون واستخدام التطبيقات اللامركزية (dApps). 3. الشراكات والتكاملات مع الشركات الكبرى. 4. الأخبار المتعلقة باللوائح والسياسات الحكومية تجاه العملات المشفرة. 5. التطورات التقنية وتحديثات الشبكة. 6. حجم التداول والسيولة في البورصات. 7. المنافسة من منصات بلوك تشين أخرى مثل إيثريوم. 8. التصريحات العامة لأنشطة التسويق التي يطلقها جاستن صن. 9. عمليات حرق الرموز وتغييرات العرض. 10. الاستثمارات المؤسسية وتحركات كبار المستثمرين.
لماذا يريد الناس معرفة سعر Tron اليوم؟
يرغب الناس في معرفة سعر TRX اليوم لاتخاذ قرارات التداول وإدارة المحفظة وتحديد توقيت الاستثمار. وبما أن TRX عملة مشفرة شديدة التقلب، فإن أسعارها تتغير بسرعة، مما يجعل البيانات في الوقت الفعلي ذات أهمية بالغة لاغتنام فرص الشراء/البيع أو تنفيذ استراتيجيات جني الأرباح أو تقليل الخسائر.
توقعات أسعار Tron
Tron (TRX) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف TRX في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرTron (TRX) لعام 2040 (خلال 14 سنة)
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Tron نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
أدوات MEXC للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات. هل تريد معرفة سعر Tron الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار TRX للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Tron.
كيفية شراء واستثمار Tron في الإمارات العربية المتحدة
هل أنت مستعد للبدء مع Tron؟ شراء TRX سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Tron. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Tron (TRX).
الخطوة 1
قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC
أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4
اختر التوكن الخاص بك
مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5
أكمل عملية الشراء الخاصة بك
أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Tron فورًا إلى محفظتك.
ماذا يمكنك أن تفعل مع Tron
يسمح لك امتلاك Tron بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك
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مشروع TRON: لامركزية الويب TRON مكرسة لبناء البنية الأساسية لإنترنت لامركزي حقًا. بروتوكول TRON، أحد أكبر أنظمة التشغيل القائمة على البلوكتشين في العالم والذي يوفر قابلية التوسع والتوافر العالي ودعم الحوسبة عالية الإنتاجية (HTC) الذي يعمل كأساس لجميع التطبيقات اللامركزية في نظام TRON البيئي. كما يوفر توافقًا أفضل لعقود الإيثيريوم الذكية من خلال منصة عقود ذكية مبتكرة وقابلة للتوصيل. منذ 24 يوليو 2018، استحوذت TRON على BitTorrent Inc. وهي شركة تكنولوجيا إنترنت مقرها سان فرانسيسكو. تصمم تقنيات موزعة قابلة للتوسع بكفاءة، وتحافظ على الذكاء على الحافة، وتحافظ على سيطرة المبدعين والمستهلكين على محتواهم وبياناتهم. كل شهر، يستخدم أكثر من 170 مليون شخص منتجات BitTorrent Inc. التي طورتها. تنقل بروتوكولاتها ما يصل إلى 40% من حركة الإنترنت في العالم على أساس يومي. الآن TRON هي واحدة من أكبر أنظمة التشغيل القائمة على البلوكتشين في العالم مع أكثر من 100 مليون مستخدم.
مستند تقني
اقتصاديات الرمز
تُعَدّ عملة TRX الرمز الأصلي لشبكة TRON وتدعم أنشطة الشبكة. ويحتاج المستخدمون إلى TRX لتنفيذ العمليات الأساسية مثل نقل القيمة ونشر العقود الذكية والتفاعل مع التطبيقات اللامركزية (DApps). وبخلاف رسوم الغاز المستخدمة في شبكة الإيثيريوم، تعمل شبكة TRON بنموذج موارد يعتمد على عرض النطاق الترددي (Bandwidth) والطاقة (Energy). ويمكن الحصول على هذه الموارد عن طريق تجميد (قفل مؤقت) عملات TRX أو دفع رسوم صغيرة بالعملة نفسها. وتدعم شبكة TRON عدة معايير للرموز الرقمية، ومنها معيار TRC-20 للعملات الرقمية ومعيار TRC-721 للعناصر الرقمية الفريدة (NFTs)، وهو ما يتماشى مع التنسيقات المعترف بها على نطاق واسع في الشبكات الأخرى. وتُعرف هذه السلسلة بشكل خاص باستخدامها لعملة USDT (Tether)، إذ تدور كمية أكبر من USDT على شبكة TRON مقارنةً بأي سلسلة بلوك تشين أخرى، وذلك بفضل رسومها المنخفضة ومعالجتها السريعة. وبالإضافة إلى ذلك، يشمل النظام البيئي بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) وخيارات الزراعة العائدية (Yield Farming) التي تتيح لمُمتلكي TRX تحقيق دخل سلبي عبر حجز الرموز (Staking) وتوفير السيولة.
التكنولوجيا
مُصمَّمٌ لمعالجة كمٍّ كبيرٍ من العمليات، يعمل شبكة ترون (TRON) كشبكة رقمية سريعة قادرة على التعامل مع نشاطٍ أكبر بكثيرٍ مقارنةً بالعديد من البلوك تشينات القديمة. وتستخدم نهج إجماع يُسمى «إثبات الحصة المفوَّض» (DPOS): فبدلًا من الاعتماد على آلاف الأجهزة التي تتنافس في التحقق من المعاملات، ينتخب المستخدمون ٢٧ «ممثلًا فائقًا» (Super Representatives) لأداء هذه المهمة. ويعتمد النشاط على شبكة ترون على موردين اثنين: فموارد العرض الترددي (Bandwidth) مرتبطةٌ بحجم المعاملة، بينما تُستخدَم طاقة الشبكة (Energy) لتشغيل العقود الذكية. كما تحافظ شبكة ترون على توافقٍ كاملٍ مع أدوات المطورين الخاصة بإيثريوم (Ethereum) ولغة البرمجة سوليديتي (Solidity)، ما يُسهِّل انتقال المشاريع إليها. ومنذ إطلاقها، أطلقت الشبكة تحسيناتٍ رئيسيةً، من بينها تعزيز قدرات العقود الذكية وترقية جسور الربط بين السلاسل (cross-chain bridges) لدعم عمليات نقل الأصول عبر بلوك تشينات مختلفة بشكل أكثر سلاسة.
الفريق
أسس منصة ترون جاستن سان، وهو شخصية معروفة في مجال العملات الرقمية وعمل سابقًا مع شركة ريبل. وتُدار المنصة حاليًّا بواسطة منظمة ترون اللامركزية المستقلة (TRON DAO)، التي تتيح للمجتمع المشاركة في اتخاذ القرارات المهمة المتعلقة بمسار ترون. ويتم دعم التطوير بواسطة مهندسي بلوك تشين ومطوِّرين من مختلف أنحاء العالم يركّزون على تحسين الكفاءة وسهولة الاستخدام. كما يعمل الفريق جنبًا إلى جنب مع مشاريع بلوك تشين أخرى ويساهم في جعل ترون أكثر انسيابيةً وسهولةً في الاستخدام. ومنذ بداياتها المبكرة، أقامت ترون شراكات استراتيجية متعددة مع كبرى شركات التكنولوجيا والمؤسسات المالية. وفي إطار هيكل منظمة ترون اللامركزية المستقلة (TRON DAO)، تتركّز المنظمات الفرعية على مجالات محددة داخل النظام البيئي، بما في ذلك التطوير والتسويق ومشاركة المجتمع.
خارطة الطريق
يهدف التطوير المستمر لمنصة TRON إلى جعل تقنية البلوك تشين أكثر سهولةً وعمليةً للاستخدام اليومي. وتستمر الجهود المبذولة لتعزيز البنية التحتية بحيث تتمكن الشبكة من معالجة أحجام أكبر من المعاملات، وفي الوقت نفسه دعم تطبيقات أكثر تقدُّمًا. ومن أولويات العمل الرئيسية: توسيع نظام TRON البيئي لتمويل اللامركزي (DeFi)، وتحسين التوافق بين السلاسل المختلفة (cross-chain compatibility)، وتوسيع مجموعة الأدوات التي تساعد المطوِّرين على البناء فوق منصة TRON بسهولةٍ أكبر. كما وسَّعت المنصة نطاق عملها ليشمل تطوير بنى تحتية للويب3 (Web3 infrastructure development)، ودمج عوالم الميتافيرس (metaverse integration)، ودعم أقوى للعملات المستقرة (stablecoin). وتشمل الجهود الأخيرة تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي على البلوك تشين، وكذلك مواصلة تحسين أداء الشبكة ككل. وتواصل TRON السعي نحو هدفها الأوسع المتمثل في لا مركزية الإنترنت، مع التكيُّف في الوقت ذاته مع اتجاهات التشفير المتغيرة، مثل اعتماد المؤسسات والامتثال التنظيمي.
نظرة عامة
تُعتبر منصة ترون (TRON) بلوكشين سهلة الاستخدام تم إنشاؤها لتسهيل إنشاء التطبيقات اللامركزية (DApps) واستخدامها. وتقدّم نفسها باعتبارها خيارًا أسرع وأكثر كفاءةً مقارنةً بإيثريوم (Ethereum)، ما يمكّن المطوّرين من إطلاق العقود الذكية والأصول الرقمية برسوم أقل وأوقات معالجة أقصر للعمليات. ويمكن للشبكة معالجة أكثر من ٢٥٠٠ عملية في الثانية الواحدة، وهي تدعم واحدةً من أكبر بيئات التمويل اللامركزي (DeFi) في سوق العملات الرقمية. وبشكل عام، تعمل ترون على جعل تقنية البلوكشين أكثر قابليةً للوصول لكلٍّ من المطوّرين والمستخدمين العاديين، مع زخمٍ ملحوظٍ في حالات الاستخدام المرتبطة بالعملات المستقرة (stablecoins) والتمويل اللامركزي (DeFi).
Tron المورد
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Tron، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
إذا كان Tron سينمو بمعدل سنوي قدره %5، فقد يصل قيمته التقديرية إلى حوالي -- بحلول عام 2027، -- بحلول عام 2030، -- بحلول عام 2035، و -- بحلول عام 2040. توضح هذه الأرقام سيناريو النمو المركب المطرد، على الرغم من أن الأسعار الفعلية في المستقبل ستعتمد على اعتماد السوق والتطورات التنظيمية وظروف الاقتصاد الكلي. يمكنك الاطلاع على جدول الإسقاطات الكامل أدناه للحصول على تحليل تفصيلي سنوي للأسعار Tron المحتملة وعائد ROI.
كم سعر Tron اليوم؟
سعر Tron اليوم هو $ 0.3317. راجع قسم سجل الأسعار للاطلاع على سجل اليوم، و30 يومًا، و60 يومًا، و90 يومًا.
هل لا يزال Tron استثمارًا جيدًا في الإمارات العربية المتحدة؟
لا تزال Tron عملة مشفرة متداولة بنشاط، مع مشاركة سوقية مستمرة وتطوير منظومتها. مع ذلك، فإن استثمارات الكريبتو مثل الاستثمار في TRX، متقلبة بطبيعتها، ويجب أن تتوافق مع قدرتك الشخصية على تحمل المخاطر. احرص دائمًا على إجراء بحث مستقل (DYOR) ومراعاة ظروف السوق قبل اتخاذ القرارات المالية والاستثمار.
ما هو حجم التداول اليومي لـ Tron في الإمارات العربية المتحدة؟
تم تداول Tron بقيمة -- في MEXC خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ما هو السعر الحالي لـ Tron في الإمارات العربية المتحدة؟
يتم تحديث سعر TRX المباشر لحظيًا بناءً على نشاط التداول العالمي في البورصات الرئيسية، بما في ذلك MEXC. تتقلب أسعار السوق باستمرار نتيجةً لتغيرات السيولة وحجم التداول والتوجهات العامة. للاطلاع على أحدث سعر لـ Tron بعملتك المفضلة، تفضل بزيارة صفحة سعر TRX لمزيد من المعلومات.
ما الذي يؤثر على سعر Tron في الإمارات العربية المتحدة؟
يتأثر سعر TRX بعدة عوامل رئيسية، منها معنويات السوق العامة، وحجم التداول، والتطورات التكنولوجية، واتجاهات استخدام المستخدمين. كما تلعب الظروف الاقتصادية الكلية الأوسع، مثل تغيرات أسعار الفائدة، ودورات السيولة، والإشارات التنظيمية، دورًا مهمًا في حركة السعر.
للبقاء على اطلاع على تحولات السوق في الوقت الفعلي وتحديثات المشروع، قم بزيارة أخبار MEXC، للحصول على أحدث التحليلات ورؤى الكريبتو.
ما هو التوكن الذي يتمتع بأعلى حجم تداول على MEXC؟
فيما يلي التوكنات الأكثر تداولًا حاليًا على MEXC من حيث حجم التداول على مدار 24 ساعة. يتم تحديث الأسعار والأداء باستمرار بناءً على بيانات السوق المباشرة.
التوكن الأكثر رواجًا
السعر
التغيير
BTC
63,690.75
+0.85%
ETH
1,903.91
+1.04%
GOLD(XAUT)
4,386.23
+0.60%
USDC
1.00095
0.00%
SOL
75.66
+0.11%
كيف يمكنني وضع طلب وقف الخسارة أو أخذ الأرباح لـ TRX على MEXC؟
يدعم MEXC طلبات وقف الخسارة وأخذ الأرباح للمساعدة في إدارة المخاطر تلقائيًا.
1. انتقل إلى قسم تداول العقود الفورية أو الآجلة وحدد زوج TRX/USDT.
2. اختر "وقف الحد" أو "طلب التشغيل" من قائمة نوع الطلب.
3. قم بتحديد سعر التشغيل (المستوى الذي ينشط الطلب) وسعر التنفيذ (السعر الذي سيتم الملء عنده).
4. قم بتأكيد تفاصيل طلبك وتقديمه.
سيتم تفعيل طلب وقف الخسارة الخاص بك إذا تحرك سعر Tron ضد صفقتك، بينما يتم تنفيذ طلب أخذ الأرباح تلقائيًا عندما يصل إلى مستوى الربح المستهدف.
للحصول على أمثلة مفصلة ودروس تعليمية، تفضل بزيارة دليل MEXC للتداول الفوري
هل سيرتفع سعر Tron هذا العام؟
قد يرتفع سعر Tron هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشروع. اطلع على توقعات سعر Tron (TRX) لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 22:29:29 (UTC+8)
تحديثات Tron (TRX) المهمة في الصناعة
الوقت (UTC+8)
نوع
معلومات
02-11 14:20:00
تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21
البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00
تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00
تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00
تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00
تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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