سعر Tron اليوم

السعر المباشر لمشروع Tron (TRX) اليوم هو $ 0.3317، مع تغير بنسبة 0.12% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TRX الحالي إلى USD هو $ 0.3317 لكل TRX.

يحتل Tron حاليًا المرتبة #8 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 31.46B، مع عرض متداول قدره 94.83B TRX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TRX بين $ 0.331 (أدنى) و$ 0.3336 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.44067471530141733، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00109125999733806.

على المدى القصير، تحرك TRX بمقدار -0.04% خلال الساعة الماضية و+0.15% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.77M.

معلومات سوق Tron (TRX)

التصنيف No.8 القيمة السوقية $ 31.46B$ 31.46B $ 31.46B الحجم (24 ساعة) $ 3.77M$ 3.77M $ 3.77M القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 31.46B$ 31.46B $ 31.46B إمداد دورة التداول 94.83B 94.83B 94.83B الحد الأقصى للعرض ---- -- إجمالي العرض 94,831,167,511.389864 94,831,167,511.389864 94,831,167,511.389864 الحصة السوقية 1.35% تاريخ الإصدار 2017-07-01 00:00:00 سعر الإصدار $ 0.0015$ 0.0015 $ 0.0015 البلوكتشين العام TRX

القيمة السوقية الحالية لـ Tron هي $ 31.46B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.77M. العرض المتداول لـ TRX يبلغ 94.83B، مع إجمالي عرض 94831167511.389864. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 31.46B.