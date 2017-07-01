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سعر Tron المباشر اليوم هو 0.3317 USD. القيمة السوقية لـ TRX هي 31,455,483,896.0609347888 USD. تابع تحديثات أسعار TRX إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Tron المباشر اليوم هو 0.3317 USD. القيمة السوقية لـ TRX هي 31,455,483,896.0609347888 USD. تابع تحديثات أسعار TRX إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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سعر Tron (TRX)

السعر المباشر لـ 1 TRX إلى USD:

$0.3317
$0.3317$0.3317
-0.12%1D
USD
مخطط أسعار Tron (TRX) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 22:29:29 (UTC+8)

سعر Tron اليوم

السعر المباشر لمشروع Tron (TRX) اليوم هو $ 0.3317، مع تغير بنسبة 0.12% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TRX الحالي إلى USD هو $ 0.3317 لكل TRX.

يحتل Tron حاليًا المرتبة #8 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 31.46B، مع عرض متداول قدره 94.83B TRX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TRX بين $ 0.331 (أدنى) و$ 0.3336 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.44067471530141733، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00109125999733806.

على المدى القصير، تحرك TRX بمقدار -0.04% خلال الساعة الماضية و+0.15% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.77M.

معلومات سوق Tron (TRX)

No.8

$ 31.46B
$ 31.46B$ 31.46B

$ 3.77M
$ 3.77M$ 3.77M

$ 31.46B
$ 31.46B$ 31.46B

94.83B
94.83B 94.83B

--
----

94,831,167,511.389864
94,831,167,511.389864 94,831,167,511.389864

1.35%

2017-07-01 00:00:00

$ 0.0015
$ 0.0015$ 0.0015

TRX

القيمة السوقية الحالية لـ Tron هي $ 31.46B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.77M. العرض المتداول لـ TRX يبلغ 94.83B، مع إجمالي عرض 94831167511.389864. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 31.46B.

سجل سعر Tron بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.331
$ 0.331$ 0.331
24 ساعة منخفض
$ 0.3336
$ 0.3336$ 0.3336
24 ساعة مرتفع

$ 0.331
$ 0.331$ 0.331

$ 0.3336
$ 0.3336$ 0.3336

$ 0.44067471530141733
$ 0.44067471530141733$ 0.44067471530141733

$ 0.00109125999733806
$ 0.00109125999733806$ 0.00109125999733806

-0.04%

-0.12%

+0.15%

+0.15%

سجل سعر Tron (TRX) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Tron لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000399-0.12%
30 يوم$ +0.0088+2.72%
60 يوم$ +0.0134+4.20%
90 يوم$ -0.0228-6.44%
تغير سعر Tron اليوم

سجل اليوم TRX تغيرًا $ -0.000399 (-0.12%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Tron لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.0088 (+2.72%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Tron لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد TRX تغييرًا في $ +0.0134 (+4.20%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Tron لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0228 (-6.44%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Tron (TRX)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Tron.

تحليل Tron

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Tron الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Tron اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق TRX: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازالسعر > R2أعلى من R2أغلى من المجموعة "الأغلى ثمنًا" مؤخراً، في فئة الأسعار المرتفعة.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
مجموعة MA1-2 شراء20‑40% بيعأغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
مجموعة EMA0 شراء0‑20% بيعاتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.

TRX_USDT يتحرك عند مستوى السعر 0.3327 على الإطار الزمني 4 ساعات. يقع السعر فوق النقطة المركزية عند 0.33124، داخل نطاق المقاومة بين R1 وR2. تشير منظومة الترابط إلى أن السعر قد اخترق منطقة التوازن قصيرة المدى، مما يمنح المشترين ميزة هيكلية طفيفة. يشكّل النطاق بين S2 وR2 حزام التذبذب الرئيسي الحالي، حيث لم يخرج السعر بعد عن نطاق التقلبات الأساسي. تشير مجموعة المتوسطات المتحركة (MA) إلى إشارات شراء بمستوى 1-2، بينما تحافظ مجموعة المتوسطات الأُسية (EMA) على حالة الشراء بالقرب من خط الصفر. يظهر مؤشر MACD نمط تقاطع هبوطي، مع تباعد الخطين السريع والبطيء نحو الأسفل. يتراوح مؤشر RSI في المنطقة المحايدة، فيما تبدو قوة الزخم موزعة بشكل غير متجانس. تشير قيم مؤشري KDJ وStochRSI إلى وجود حاجة لتصحيح قصير الأمد بعد حالة التشبع الشرائي. كما تضيق فجوة بولينجر باند، مما يعكس انخفاضًا في معدل التقلب. وتظهر المؤشرات السريعة والبطيئة تباينًا في الترتيب، إذ لا يتطابق الاتجاه طويل المدى تمامًا مع زخم الحركة قصيرة المدى. تقع أبرز مستويات الدعم القريبة عند 0.33159 (R1)، على مسافة 0.00111 من السعر الحالي. أما مستوى الدعم الثانوي فهو عند 0.33067 (S1)، على مسافة 0.00203 من السعر الحالي. ومن جهة المقاومة، يقع أقرب مقاومة عند 0.33216 (R2)، على مسافة 0.00054 من السعر الحالي. أما مستوى الدعم البعيد المرجعي فهو عند 0.33032 (S2)، على مسافة 0.00238 من السعر الحالي. يجب على المتداولين الانتباه إلى صحة الاختراق عند مستوى 0.33216، وكذلك إلى مدى تأكيد الانعكاس عند مستوى 0.33159.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Tron؟

تتأثر أسعار ترون (TRX) بعدة عوامل رئيسية:

1. معنويات السوق والاتجاهات العامة لسوق العملات المشفرة.
2. اعتماد منصة بلوك تشين ترون واستخدام التطبيقات اللامركزية (dApps).
3. الشراكات والتكاملات مع الشركات الكبرى.
4. الأخبار المتعلقة باللوائح والسياسات الحكومية تجاه العملات المشفرة.
5. التطورات التقنية وتحديثات الشبكة.
6. حجم التداول والسيولة في البورصات.
7. المنافسة من منصات بلوك تشين أخرى مثل إيثريوم.
8. التصريحات العامة لأنشطة التسويق التي يطلقها جاستن صن.
9. عمليات حرق الرموز وتغييرات العرض.
10. الاستثمارات المؤسسية وتحركات كبار المستثمرين.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Tron اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر TRX اليوم لاتخاذ قرارات التداول وإدارة المحفظة وتحديد توقيت الاستثمار. وبما أن TRX عملة مشفرة شديدة التقلب، فإن أسعارها تتغير بسرعة، مما يجعل البيانات في الوقت الفعلي ذات أهمية بالغة لاغتنام فرص الشراء/البيع أو تنفيذ استراتيجيات جني الأرباح أو تقليل الخسائر.

توقعات أسعار Tron

Tron (TRX) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف TRX في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرTron (TRX) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Tron نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Tron الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار TRX للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Tron.

كيفية شراء واستثمار Tron في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Tron؟ شراء TRX سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Tron. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Tron (TRX).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Tron فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Tron (TRX)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Tron

يسمح لك امتلاك Tron بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Tron ( TRX )

مشروع TRON: لامركزية الويب TRON مكرسة لبناء البنية الأساسية لإنترنت لامركزي حقًا. بروتوكول TRON، أحد أكبر أنظمة التشغيل القائمة على البلوكتشين في العالم والذي يوفر قابلية التوسع والتوافر العالي ودعم الحوسبة عالية الإنتاجية (HTC) الذي يعمل كأساس لجميع التطبيقات اللامركزية في نظام TRON البيئي. كما يوفر توافقًا أفضل لعقود الإيثيريوم الذكية من خلال منصة عقود ذكية مبتكرة وقابلة للتوصيل. منذ 24 يوليو 2018، استحوذت TRON على BitTorrent Inc. وهي شركة تكنولوجيا إنترنت مقرها سان فرانسيسكو. تصمم تقنيات موزعة قابلة للتوسع بكفاءة، وتحافظ على الذكاء على الحافة، وتحافظ على سيطرة المبدعين والمستهلكين على محتواهم وبياناتهم. كل شهر، يستخدم أكثر من 170 مليون شخص منتجات BitTorrent Inc. التي طورتها. تنقل بروتوكولاتها ما يصل إلى 40% من حركة الإنترنت في العالم على أساس يومي. الآن TRON هي واحدة من أكبر أنظمة التشغيل القائمة على البلوكتشين في العالم مع أكثر من 100 مليون مستخدم.

مستند تقني

Tron المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Tron، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Tron الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Alleged SEC SecuritiesBNB Chain EcosystemBridged-Tokens

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Tron

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 22:29:29 (UTC+8)

تحديثات Tron (TRX) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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TRX USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع TRX باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود TRX USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Tron (TRX) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Tron المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTTRX
$0.3319
$0.3319$0.3319
-0.03%
11.36M (USDT)
/USDCTRX
$0.3317
$0.3317$0.3317
+0.03%
85.29K (USDT)
/BTCTRX
$0.000005217
$0.000005217$0.000005217
-0.80%
25.31K (USDT)
/EURTRX
$0.2861
$0.2861$0.2861
-0.24%
187.43K (USDT)
/USD1TRX
$0.3321
$0.3321$0.3321
+0.06%
1.26M (USDT)

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1 TRX = 0.3317 USD