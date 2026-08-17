سعر HandlPay اليوم

السعر المباشر لمشروع HandlPay (HANDL) اليوم هو $ 0.002774، مع تغير بنسبة 4.18% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HANDL الحالي إلى USD هو $ 0.002774 لكل HANDL.

يحتل HandlPay حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- HANDL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HANDL بين $ 0.0025895 (أدنى) و$ 0.0028587 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك HANDL بمقدار +2.50% خلال الساعة الماضية و+1.80% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 275.70K.

معلومات سوق HandlPay (HANDL)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 275.70K$ 275.70K $ 275.70K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.77M$ 2.77M $ 2.77M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 البلوكتشين العام BASE

القيمة السوقية الحالية لـ HandlPay هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 275.70K. العرض المتداول لـ HANDL يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.77M.