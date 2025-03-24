NIL

إن Nillion هي شبكة لا تتطلب أذونات، تُعيد تعريف التخزين والحساب اللامركزي الآمن للبيانات للذكاء الاصطناعي وسلاسل الكتل. تُتيح الشبكة للذكاء الاصطناعي وسلاسل الكتل إمكانيةً جديدةً لتخزين ومعالجة البيانات دون رؤيتها، مما يُتيح مساحةً كبيرةً للعمل. تُتيح هذه الأدوات للمطورين بناء تطبيقات بيانات خاصة.

اسم العملة المشفرةNIL

التصنيفNo.397

القيمة السوقية$0,00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0,00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)%8,34

المعروض المتداول195.150.000

إجمالي العرض∞

إجمالي العرض1.000.000.000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.9515934002951024,2025-03-24

أدنى سعر0.3257085641683966,2025-04-17

البلوكتشين العامNILLION

مقدمةإن Nillion هي شبكة لا تتطلب أذونات، تُعيد تعريف التخزين والحساب اللامركزي الآمن للبيانات للذكاء الاصطناعي وسلاسل الكتل. تُتيح الشبكة للذكاء الاصطناعي وسلاسل الكتل إمكانيةً جديدةً لتخزين ومعالجة البيانات دون رؤيتها، مما يُتيح مساحةً كبيرةً للعمل. تُتيح هذه الأدوات للمطورين بناء تطبيقات بيانات خاصة.

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