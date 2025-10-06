سعر Minutes Networ المباشر اليوم هو 0.19 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MNTX إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MNTX بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Minutes Networ المباشر اليوم هو 0.19 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MNTX إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MNTX بسهولة على موقع MEXC الآن.

Minutes Networ السعر(MNTX)

$0.19
-8.12%1D
مخطط أسعار Minutes Networ (MNTX) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:54:01 (UTC+8)

معلومات سعر Minutes Networ (MNTX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.1801
24 ساعة منخفض
$ 0.2069
24 ساعة مرتفع

$ 0.1801
$ 0.2069
$ 0.5035847309180984
$ 0.12356632139260672
+3.59%

-8.12%

+8.13%

+8.13%

سعر Minutes Networ (MNTX) في الوقت الحقيقي هو $ 0.19. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MNTX بين أدنى سعر $ 0.1801 وأعلى سعر $ 0.2069، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMNTX على الإطلاق هو $ 0.5035847309180984، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.12356632139260672.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MNTX +3.59% على مدار الساعة الماضية، -8.12% على مدار 24 ساعة، و +8.13% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Minutes Networ (MNTX)

$ 14.76M
$ 47.62K
$ 95.00M
77.67M
500,000,000
79,649,950.02592564
15.53%

القيمة السوقية الحالية لـ Minutes Networ هي $ 14.76M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 47.62K. العرض المتداول لـ MNTX يبلغ 77.67M، مع إجمالي عرض 79649950.02592564. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 95.00M.

سجل سعر Minutes Networ (MNTX) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Minutes Networ لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.016791-8.12%
30 يوم$ -0.0113-5.62%
60 يوم$ -0.1454-43.36%
90 يوم$ -0.1968-50.88%
تغير سعر Minutes Networ اليوم

سجل اليوم MNTX تغيرًا $ -0.016791 (-8.12%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Minutes Networ لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0113 (-5.62%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Minutes Networ لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد MNTX تغييرًا في $ -0.1454 (-43.36%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Minutes Networ لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.1968 (-50.88%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Minutes Networ (MNTX)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Minutes Networ.

ما هو Minutes Networ ( MNTX )

يحدث توكن Minutes Network نقلة نوعية في قطاع الاتصالات العالمي. تُوجّه عُقد MNTx DePIN حركة الاتصالات الصوتية، وتُخفّض التكاليف، وتُتيح الوصول إلى قطاع بقيمة 250 مليار دولار.

متوفر Minutes Networ على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Minutes Networ الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين MNTXلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Minutes Networ على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Minutes Networ سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Minutes Networ (USD)

كم ستكون قيمة Minutes Networ (MNTX) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Minutes Networ (MNTX) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Minutes Networ.

تحقق الآن من توقعات سعر Minutes Networ!

توكنوميكس Minutes Networ (MNTX)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Minutes Networ (MNTX) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس MNTX والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Minutes Networ ( MNTX )

هل تبحث عن كيفية شراء Minutes Networ؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Minutes Networ على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة MNTX إلى العملات المحلية

1 Minutes Networ (MNTX) إلى VND
4,999.85
1 Minutes Networ (MNTX) إلى AUD
A$0.2869
1 Minutes Networ (MNTX) إلى GBP
0.1425
1 Minutes Networ (MNTX) إلى EUR
0.1615
1 Minutes Networ (MNTX) إلى USD
$0.19
1 Minutes Networ (MNTX) إلى MYR
RM0.7961
1 Minutes Networ (MNTX) إلى TRY
7.9705
1 Minutes Networ (MNTX) إلى JPY
¥28.88
1 Minutes Networ (MNTX) إلى ARS
ARS$279.8225
1 Minutes Networ (MNTX) إلى RUB
15.0537
1 Minutes Networ (MNTX) إلى INR
16.7694
1 Minutes Networ (MNTX) إلى IDR
Rp3,166.6654
1 Minutes Networ (MNTX) إلى PHP
11.1549
1 Minutes Networ (MNTX) إلى EGP
￡E.9.0003
1 Minutes Networ (MNTX) إلى BRL
R$1.0165
1 Minutes Networ (MNTX) إلى CAD
C$0.2641
1 Minutes Networ (MNTX) إلى BDT
23.2598
1 Minutes Networ (MNTX) إلى NGN
276.564
1 Minutes Networ (MNTX) إلى COP
$733.59
1 Minutes Networ (MNTX) إلى ZAR
R.3.2547
1 Minutes Networ (MNTX) إلى UAH
8.0009
1 Minutes Networ (MNTX) إلى TZS
T.Sh.467.9795
1 Minutes Networ (MNTX) إلى VES
Bs41.23
1 Minutes Networ (MNTX) إلى CLP
$178.79
1 Minutes Networ (MNTX) إلى PKR
Rs53.8688
1 Minutes Networ (MNTX) إلى KZT
101.3859
1 Minutes Networ (MNTX) إلى THB
฿6.1389
1 Minutes Networ (MNTX) إلى TWD
NT$5.8064
1 Minutes Networ (MNTX) إلى AED
د.إ0.6973
1 Minutes Networ (MNTX) إلى CHF
Fr0.1501
1 Minutes Networ (MNTX) إلى HKD
HK$1.4763
1 Minutes Networ (MNTX) إلى AMD
֏72.7966
1 Minutes Networ (MNTX) إلى MAD
.د.م1.7537
1 Minutes Networ (MNTX) إلى MXN
$3.5036
1 Minutes Networ (MNTX) إلى SAR
ريال0.7125
1 Minutes Networ (MNTX) إلى ETB
Br28.8173
1 Minutes Networ (MNTX) إلى KES
KSh24.5461
1 Minutes Networ (MNTX) إلى JOD
د.أ0.13471
1 Minutes Networ (MNTX) إلى PLN
0.6897
1 Minutes Networ (MNTX) إلى RON
лв0.8303
1 Minutes Networ (MNTX) إلى SEK
kr1.7841
1 Minutes Networ (MNTX) إلى BGN
лв0.3192
1 Minutes Networ (MNTX) إلى HUF
Ft63.4163
1 Minutes Networ (MNTX) إلى CZK
3.971
1 Minutes Networ (MNTX) إلى KWD
د.ك0.05814
1 Minutes Networ (MNTX) إلى ILS
0.6175
1 Minutes Networ (MNTX) إلى BOB
Bs1.3129
1 Minutes Networ (MNTX) إلى AZN
0.323
1 Minutes Networ (MNTX) إلى TJS
SM1.7556
1 Minutes Networ (MNTX) إلى GEL
0.5168
1 Minutes Networ (MNTX) إلى AOA
Kz173.1983
1 Minutes Networ (MNTX) إلى BHD
.د.ب0.07144
1 Minutes Networ (MNTX) إلى BMD
$0.19
1 Minutes Networ (MNTX) إلى DKK
kr1.2198
1 Minutes Networ (MNTX) إلى HNL
L5.0046
1 Minutes Networ (MNTX) إلى MUR
8.6469
1 Minutes Networ (MNTX) إلى NAD
$3.2813
1 Minutes Networ (MNTX) إلى NOK
kr1.8962
1 Minutes Networ (MNTX) إلى NZD
$0.3268
1 Minutes Networ (MNTX) إلى PAB
B/.0.19
1 Minutes Networ (MNTX) إلى PGK
K0.7999
1 Minutes Networ (MNTX) إلى QAR
ر.ق0.6916
1 Minutes Networ (MNTX) إلى RSD
дин.19.1406
1 Minutes Networ (MNTX) إلى UZS
soʻm2,289.1561
1 Minutes Networ (MNTX) إلى ALL
L15.7833
1 Minutes Networ (MNTX) إلى ANG
ƒ0.3401
1 Minutes Networ (MNTX) إلى AWG
ƒ0.342
1 Minutes Networ (MNTX) إلى BBD
$0.38
1 Minutes Networ (MNTX) إلى BAM
KM0.3173
1 Minutes Networ (MNTX) إلى BIF
Fr560.31
1 Minutes Networ (MNTX) إلى BND
$0.2451
1 Minutes Networ (MNTX) إلى BSD
$0.19
1 Minutes Networ (MNTX) إلى JMD
$30.4912
1 Minutes Networ (MNTX) إلى KHR
766.1275
1 Minutes Networ (MNTX) إلى KMF
Fr79.99
1 Minutes Networ (MNTX) إلى LAK
4,130.4347
1 Minutes Networ (MNTX) إلى LKR
රු57.8721
1 Minutes Networ (MNTX) إلى MDL
L3.23
1 Minutes Networ (MNTX) إلى MGA
Ar848.2132
1 Minutes Networ (MNTX) إلى MOP
P1.5219
1 Minutes Networ (MNTX) إلى MVR
2.907
1 Minutes Networ (MNTX) إلى MWK
MK329.8609
1 Minutes Networ (MNTX) إلى MZN
MT12.141
1 Minutes Networ (MNTX) إلى NPR
रु26.847
1 Minutes Networ (MNTX) إلى PYG
1,347.48
1 Minutes Networ (MNTX) إلى RWF
Fr276.07
1 Minutes Networ (MNTX) إلى SBD
$1.5618
1 Minutes Networ (MNTX) إلى SCR
2.6372
1 Minutes Networ (MNTX) إلى SRD
$7.5126
1 Minutes Networ (MNTX) إلى SVC
$1.6625
1 Minutes Networ (MNTX) إلى SZL
L3.2813
1 Minutes Networ (MNTX) إلى TMT
m0.665
1 Minutes Networ (MNTX) إلى TND
د.ت0.55784
1 Minutes Networ (MNTX) إلى TTD
$1.2901
1 Minutes Networ (MNTX) إلى UGX
Sh661.96
1 Minutes Networ (MNTX) إلى XAF
Fr107.16
1 Minutes Networ (MNTX) إلى XCD
$0.513
1 Minutes Networ (MNTX) إلى XOF
Fr107.16
1 Minutes Networ (MNTX) إلى XPF
Fr19.38
1 Minutes Networ (MNTX) إلى BWP
P2.7037
1 Minutes Networ (MNTX) إلى BZD
$0.3819
1 Minutes Networ (MNTX) إلى CVE
$17.9873
1 Minutes Networ (MNTX) إلى DJF
Fr33.82
1 Minutes Networ (MNTX) إلى DOP
$12.1714
1 Minutes Networ (MNTX) إلى DZD
د.ج24.681
1 Minutes Networ (MNTX) إلى FJD
$0.4275
1 Minutes Networ (MNTX) إلى GNF
Fr1,652.05
1 Minutes Networ (MNTX) إلى GTQ
Q1.4554
1 Minutes Networ (MNTX) إلى GYD
$39.7898
1 Minutes Networ (MNTX) إلى ISK
kr23.37

Minutes Networ المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Minutes Networ، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Minutes Networ الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Minutes Networ

كم يساوي Minutes Networ (MNTX) اليوم؟
سعر MNTX المباشر في USD هو USD 0.19، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر MNTX إلى USD الحالي؟
سعر MNTX إلى USD الحالي هو $ 0.19. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Minutes Networ ؟
القيمة السوقية لعملة MNTX هي $ 14.76M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن MNTX؟
العرض المتداول لتوكن MNTX هو 77.67M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ MNTX؟
حقق MNTX سعرًا قياسيًا قدره 0.5035847309180984 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ MNTX؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.12356632139260672 MNTX.
ما هو حجم تداول MNTX؟
حجم تداول MNTX المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 47.62K USD.
هل سترتفع MNTX هذا العام؟
قد يرتفع MNTX هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر MNTX لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:54:01 (UTC+8)

تحديثات Minutes Networ (MNTX) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

