سعر TCOM Global المباشر اليوم هو 0.03812 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي TCOM إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر TCOM بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر TCOM Global المباشر اليوم هو 0.03812 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي TCOM إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر TCOM بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن TCOM

معلومات سعر TCOM

الموقع الرسمي لـ TCOM

اقتصاد توكن TCOM

توقعات سعر TCOM

سجل TCOM

دليل شراء TCOM

محول عملة TCOM إلى الفيات

TCOM العقود الفورية

TCOM عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار TCOM Global

TCOM Global السعر(TCOM)

السعر المباشر لـ 1 TCOM إلى USD:

$0.03811
$0.03811$0.03811
+4.69%1D
USD
مخطط أسعار TCOM Global (TCOM) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:45:16 (UTC+8)

معلومات سعر TCOM Global (TCOM) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.03574
$ 0.03574$ 0.03574
24 ساعة منخفض
$ 0.03824
$ 0.03824$ 0.03824
24 ساعة مرتفع

$ 0.03574
$ 0.03574$ 0.03574

$ 0.03824
$ 0.03824$ 0.03824

--
----

--
----

+0.73%

+4.69%

+25.39%

+25.39%

سعر TCOM Global (TCOM) في الوقت الحقيقي هو $ 0.03812. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TCOM بين أدنى سعر $ 0.03574 وأعلى سعر $ 0.03824، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTCOM على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TCOM +0.73% على مدار الساعة الماضية، +4.69% على مدار 24 ساعة، و +25.39% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق TCOM Global (TCOM)

--
----

$ 79.87K
$ 79.87K$ 79.87K

$ 38.12M
$ 38.12M$ 38.12M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ TCOM Global هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 79.87K. العرض المتداول لـ TCOM يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 38.12M.

سجل سعر TCOM Global (TCOM) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار TCOM Global لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0017073+4.69%
30 يوم$ +0.01293+51.32%
60 يوم$ +0.01741+84.06%
90 يوم$ +0.01812+90.60%
تغير سعر TCOM Global اليوم

سجل اليوم TCOM تغيرًا $ +0.0017073 (+4.69%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر TCOM Global لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.01293 (+51.32%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر TCOM Global لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد TCOM تغييرًا في $ +0.01741 (+84.06%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر TCOM Global لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.01812 (+90.60%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة TCOM Global (TCOM)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار TCOM Global.

ما هو TCOM Global ( TCOM )

بروتوكول TCOM هو أول بروتوكول لامركزي لحوكمة الملكية الفكرية في العالم، ويبدأ بـ 65 ملكية فكرية كلاسيكية من "إله المانجا" الياباني أوسامو تيزوكا، لإعادة تعريف إنشاء وترخيص وتوزيع قيمة الملكية الفكرية.

متوفر TCOM Global على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك TCOM Global الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين TCOMلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول TCOM Global على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء TCOM Global سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر TCOM Global (USD)

كم ستكون قيمة TCOM Global (TCOM) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك TCOM Global (TCOM) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة TCOM Global.

تحقق الآن من توقعات سعر TCOM Global!

توكنوميكس TCOM Global (TCOM)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس TCOM Global (TCOM) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس TCOM والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء TCOM Global ( TCOM )

هل تبحث عن كيفية شراء TCOM Global؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء TCOM Global على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة TCOM إلى العملات المحلية

1 TCOM Global (TCOM) إلى VND
1,003.1278
1 TCOM Global (TCOM) إلى AUD
A$0.0575612
1 TCOM Global (TCOM) إلى GBP
0.02859
1 TCOM Global (TCOM) إلى EUR
0.032402
1 TCOM Global (TCOM) إلى USD
$0.03812
1 TCOM Global (TCOM) إلى MYR
RM0.1597228
1 TCOM Global (TCOM) إلى TRY
1.599134
1 TCOM Global (TCOM) إلى JPY
¥5.79424
1 TCOM Global (TCOM) إلى ARS
ARS$56.14123
1 TCOM Global (TCOM) إلى RUB
3.03054
1 TCOM Global (TCOM) إلى INR
3.3625652
1 TCOM Global (TCOM) إلى IDR
Rp635.3330792
1 TCOM Global (TCOM) إلى PHP
2.2403124
1 TCOM Global (TCOM) إلى EGP
￡E.1.8057444
1 TCOM Global (TCOM) إلى BRL
R$0.2043232
1 TCOM Global (TCOM) إلى CAD
C$0.0529868
1 TCOM Global (TCOM) إلى BDT
4.6666504
1 TCOM Global (TCOM) إلى NGN
55.487472
1 TCOM Global (TCOM) إلى COP
$146.615238
1 TCOM Global (TCOM) إلى ZAR
R.0.6529956
1 TCOM Global (TCOM) إلى UAH
1.6052332
1 TCOM Global (TCOM) إلى TZS
T.Sh.93.891466
1 TCOM Global (TCOM) إلى VES
Bs8.27204
1 TCOM Global (TCOM) إلى CLP
$35.87092
1 TCOM Global (TCOM) إلى PKR
Rs10.8077824
1 TCOM Global (TCOM) إلى KZT
20.3412132
1 TCOM Global (TCOM) إلى THB
฿1.2289888
1 TCOM Global (TCOM) إلى TWD
NT$1.1653284
1 TCOM Global (TCOM) إلى AED
د.إ0.1399004
1 TCOM Global (TCOM) إلى CHF
Fr0.0301148
1 TCOM Global (TCOM) إلى HKD
HK$0.2961924
1 TCOM Global (TCOM) إلى AMD
֏14.6052968
1 TCOM Global (TCOM) إلى MAD
.د.م0.3518476
1 TCOM Global (TCOM) إلى MXN
$0.7029328
1 TCOM Global (TCOM) إلى SAR
ريال0.1425688
1 TCOM Global (TCOM) إلى ETB
Br5.7816604
1 TCOM Global (TCOM) إلى KES
KSh4.9247228
1 TCOM Global (TCOM) إلى JOD
د.أ0.02702708
1 TCOM Global (TCOM) إلى PLN
0.1383756
1 TCOM Global (TCOM) إلى RON
лв0.1662032
1 TCOM Global (TCOM) إلى SEK
kr0.3568032
1 TCOM Global (TCOM) إلى BGN
лв0.0640416
1 TCOM Global (TCOM) إلى HUF
Ft12.7233124
1 TCOM Global (TCOM) إلى CZK
0.7963268
1 TCOM Global (TCOM) إلى KWD
د.ك0.01166472
1 TCOM Global (TCOM) إلى ILS
0.12389
1 TCOM Global (TCOM) إلى BOB
Bs0.2634092
1 TCOM Global (TCOM) إلى AZN
0.064804
1 TCOM Global (TCOM) إلى TJS
SM0.3522288
1 TCOM Global (TCOM) إلى GEL
0.1036864
1 TCOM Global (TCOM) إلى AOA
Kz34.7490484
1 TCOM Global (TCOM) إلى BHD
.د.ب0.01433312
1 TCOM Global (TCOM) إلى BMD
$0.03812
1 TCOM Global (TCOM) إلى DKK
kr0.2443492
1 TCOM Global (TCOM) إلى HNL
L1.0040808
1 TCOM Global (TCOM) إلى MUR
1.7348412
1 TCOM Global (TCOM) إلى NAD
$0.6583324
1 TCOM Global (TCOM) إلى NOK
kr0.3804376
1 TCOM Global (TCOM) إلى NZD
$0.0655664
1 TCOM Global (TCOM) إلى PAB
B/.0.03812
1 TCOM Global (TCOM) إلى PGK
K0.1604852
1 TCOM Global (TCOM) إلى QAR
ر.ق0.1387568
1 TCOM Global (TCOM) إلى RSD
дин.3.84059
1 TCOM Global (TCOM) إلى UZS
soʻm459.2770028
1 TCOM Global (TCOM) إلى ALL
L3.1666284
1 TCOM Global (TCOM) إلى ANG
ƒ0.0682348
1 TCOM Global (TCOM) إلى AWG
ƒ0.068616
1 TCOM Global (TCOM) إلى BBD
$0.07624
1 TCOM Global (TCOM) إلى BAM
KM0.0636604
1 TCOM Global (TCOM) إلى BIF
Fr112.41588
1 TCOM Global (TCOM) إلى BND
$0.0491748
1 TCOM Global (TCOM) إلى BSD
$0.03812
1 TCOM Global (TCOM) إلى JMD
$6.1174976
1 TCOM Global (TCOM) إلى KHR
153.70937
1 TCOM Global (TCOM) إلى KMF
Fr16.04852
1 TCOM Global (TCOM) إلى LAK
828.6956356
1 TCOM Global (TCOM) إلى LKR
රු11.6109708
1 TCOM Global (TCOM) إلى MDL
L0.6465152
1 TCOM Global (TCOM) إلى MGA
Ar170.1783536
1 TCOM Global (TCOM) إلى MOP
P0.3053412
1 TCOM Global (TCOM) إلى MVR
0.583236
1 TCOM Global (TCOM) إلى MWK
MK66.1805132
1 TCOM Global (TCOM) إلى MZN
MT2.435868
1 TCOM Global (TCOM) إلى NPR
रु5.386356
1 TCOM Global (TCOM) إلى PYG
270.34704
1 TCOM Global (TCOM) إلى RWF
Fr55.38836
1 TCOM Global (TCOM) إلى SBD
$0.3133464
1 TCOM Global (TCOM) إلى SCR
0.5291056
1 TCOM Global (TCOM) إلى SRD
$1.5072648
1 TCOM Global (TCOM) إلى SVC
$0.33355
1 TCOM Global (TCOM) إلى SZL
L0.6583324
1 TCOM Global (TCOM) إلى TMT
m0.13342
1 TCOM Global (TCOM) إلى TND
د.ت0.11192032
1 TCOM Global (TCOM) إلى TTD
$0.2588348
1 TCOM Global (TCOM) إلى UGX
Sh132.81008
1 TCOM Global (TCOM) إلى XAF
Fr21.46156
1 TCOM Global (TCOM) إلى XCD
$0.102924
1 TCOM Global (TCOM) إلى XOF
Fr21.46156
1 TCOM Global (TCOM) إلى XPF
Fr3.88824
1 TCOM Global (TCOM) إلى BWP
P0.5424476
1 TCOM Global (TCOM) إلى BZD
$0.0766212
1 TCOM Global (TCOM) إلى CVE
$3.6088204
1 TCOM Global (TCOM) إلى DJF
Fr6.78536
1 TCOM Global (TCOM) إلى DOP
$2.4419672
1 TCOM Global (TCOM) إلى DZD
د.ج4.951788
1 TCOM Global (TCOM) إلى FJD
$0.08577
1 TCOM Global (TCOM) إلى GNF
Fr331.4534
1 TCOM Global (TCOM) إلى GTQ
Q0.2919992
1 TCOM Global (TCOM) إلى GYD
$7.9830904
1 TCOM Global (TCOM) إلى ISK
kr4.68876

TCOM Global المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ TCOM Global، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب TCOM Global الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول TCOM Global

كم يساوي TCOM Global (TCOM) اليوم؟
سعر TCOM المباشر في USD هو USD 0.03812، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر TCOM إلى USD الحالي؟
سعر TCOM إلى USD الحالي هو $ 0.03812. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ TCOM Global ؟
القيمة السوقية لعملة TCOM هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن TCOM؟
العرض المتداول لتوكن TCOM هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ TCOM؟
حقق TCOM سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ TCOM؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- TCOM.
ما هو حجم تداول TCOM؟
حجم تداول TCOM المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 79.87K USD.
هل سترتفع TCOM هذا العام؟
قد يرتفع TCOM هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر TCOM لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:45:16 (UTC+8)

تحديثات TCOM Global (TCOM) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة TCOM إلى USD

المبلغ

TCOM
TCOM
USD
USD

1 TCOM = 0.03812 USD

تداول TCOM

/USDTTCOM
$0.03811
$0.03811$0.03811
+4.66%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,260.76
$113,260.76$113,260.76

-1.20%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,013.11
$4,013.11$4,013.11

-2.04%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04679
$0.04679$0.04679

+0.75%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.22
$195.22$195.22

-1.85%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.4418
$3.4418$3.4418

-10.77%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,013.11
$4,013.11$4,013.11

-2.04%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,260.76
$113,260.76$113,260.76

-1.20%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.22
$195.22$195.22

-1.85%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6240
$2.6240$2.6240

-0.45%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19378
$0.19378$0.19378

-2.99%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.311
$2.311$2.311

+208.13%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000230
$0.0000000230$0.0000000230

+167.44%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00001800
$0.00001800$0.00001800

+176.92%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008830
$0.0008830$0.0008830

+91.66%

شعار CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000082
$0.0000000000000000082$0.0000000000000000082

+82.22%