سعر Osmosis اليوم

السعر المباشر لمشروع Osmosis (OSMO) اليوم هو $ 0,03006، مع تغير بنسبة 0,92% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OSMO الحالي إلى USD هو $ 0,03006 لكل OSMO.

يحتل Osmosis حاليًا المرتبة #523 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 23.36M، مع عرض متداول قدره 777.24M OSMO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OSMO بين $ 0,02948 (أدنى) و$ 0,03127 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 11,205719225524819، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0,02897639301114699.

على المدى القصير، تحرك OSMO بمقدار -0,14% خلال الساعة الماضية و-0,67% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 72.18K.

معلومات سوق Osmosis (OSMO)

التصنيف No.523 القيمة السوقية $ 23.36M$ 23.36M $ 23.36M الحجم (24 ساعة) $ 72.18K$ 72.18K $ 72.18K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 30,06M$ 30,06M $ 30,06M إمداد دورة التداول 777.24M 777.24M 777.24M الحد الأقصى للعرض 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 إجمالي العرض 977 504 992,990048 977 504 992,990048 977 504 992,990048 معدل التداول 77,72% البلوكتشين العام OSMO

القيمة السوقية الحالية لـ Osmosis هي $ 23.36M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 72.18K. العرض المتداول لـ OSMO يبلغ 777.24M، مع إجمالي عرض 977504992.990048. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 30,06M.