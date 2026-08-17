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سعر Osmosis المباشر اليوم هو 0,03006 USD. القيمة السوقية لـ OSMO هي 23 363 972,96455613034 USD. تابع تحديثات أسعار OSMO إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Osmosis المباشر اليوم هو 0,03006 USD. القيمة السوقية لـ OSMO هي 23 363 972,96455613034 USD. تابع تحديثات أسعار OSMO إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن OSMO

معلومات سعر OSMO

ما هو OSMO

الوثيقة البيضاء لـ OSMO

الموقع الرسمي لـ OSMO

اقتصاد توكن OSMO

توقعات سعر OSMO

سجل OSMO

دليل شراء OSMO

محول عملة OSMO إلى الفيات

عقود OSMO الفورية

OSMO عقود USDT-M الآجلة

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شعار Osmosis

سعر Osmosis (OSMO)

السعر المباشر لـ 1 OSMO إلى USD:

$0,03006
$0,03006$0,03006
-0.92%1D
USD
مخطط أسعار Osmosis (OSMO) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 20:20:00 (UTC+8)

سعر Osmosis اليوم

السعر المباشر لمشروع Osmosis (OSMO) اليوم هو $ 0,03006، مع تغير بنسبة 0,92% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OSMO الحالي إلى USD هو $ 0,03006 لكل OSMO.

يحتل Osmosis حاليًا المرتبة #523 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 23.36M، مع عرض متداول قدره 777.24M OSMO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OSMO بين $ 0,02948 (أدنى) و$ 0,03127 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 11,205719225524819، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0,02897639301114699.

على المدى القصير، تحرك OSMO بمقدار -0,14% خلال الساعة الماضية و-0,67% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 72.18K.

معلومات سوق Osmosis (OSMO)

No.523

$ 23.36M
$ 23.36M$ 23.36M

$ 72.18K
$ 72.18K$ 72.18K

$ 30,06M
$ 30,06M$ 30,06M

777.24M
777.24M 777.24M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

977 504 992,990048
977 504 992,990048 977 504 992,990048

77,72%

OSMO

القيمة السوقية الحالية لـ Osmosis هي $ 23.36M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 72.18K. العرض المتداول لـ OSMO يبلغ 777.24M، مع إجمالي عرض 977504992.990048. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 30,06M.

سجل سعر Osmosis بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0,02948
$ 0,02948$ 0,02948
24 ساعة منخفض
$ 0,03127
$ 0,03127$ 0,03127
24 ساعة مرتفع

$ 0,02948
$ 0,02948$ 0,02948

$ 0,03127
$ 0,03127$ 0,03127

$ 11,205719225524819
$ 11,205719225524819$ 11,205719225524819

$ 0,02897639301114699
$ 0,02897639301114699$ 0,02897639301114699

-0,14%

-0,91%

-0,67%

-0,67%

سجل سعر Osmosis (OSMO) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Osmosis لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0,0002791-0,91%
30 يوم$ -0,00261-7,99%
60 يوم$ -0,01342-30,87%
90 يوم$ -0,03499-53,79%
تغير سعر Osmosis اليوم

سجل اليوم OSMO تغيرًا $ -0,0002791 (-0,91%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Osmosis لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0,00261 (-7,99%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Osmosis لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد OSMO تغييرًا في $ -0,01342 (-30,87%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Osmosis لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0,03499 (-53,79%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Osmosis (OSMO)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Osmosis.

تحليل Osmosis

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Osmosis الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Osmosis؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار رمز Osmosis (OSMO):

1. حجم تداول منصات DEX ونشاط حافظات السيولة على منصة Osmosis
2. نمو نظام Cosmos واعتماد بروتوكول IBC
3. مكافآت الحوكمة وتغييرات الاقتصاديات الخاصة بالرمز
4. معنويات السوق تجاه بروتوكولات DeFi
5. المنافسة من منصات AMM الأخرى
6. التكامل مع شبكات بلوك تشين جديدة والرموز الجديدة
7. مقترحات الحوكمة وتحديثات البروتوكول

لماذا يريد الناس معرفة سعر Osmosis اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر Osmosis (OSMO) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت دخول الأسواق أو الخروج منها. وبما أن OSMO هو الرمز المميز الأصلي لمنصة Osmosis DEX ضمن منظومة Cosmos، فإن المتداولين يراقبون سعره لاستكشاف فرص التمويل اللامركزي (DeFi) والبحث عن عوائد الحوكمة عبر عمليات الإيداع.

توقعات أسعار Osmosis

Osmosis (OSMO) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف OSMO في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0,00% معدل النمو.
توقع سعرOsmosis (OSMO) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Osmosis نموًا 0,00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Osmosis الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار OSMO للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Osmosis.

كيفية شراء واستثمار Osmosis في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Osmosis؟ شراء OSMO سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Osmosis. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Osmosis (OSMO).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Osmosis فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Osmosis (OSMO)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Osmosis

يسمح لك امتلاك Osmosis بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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شراء Osmosis (OSMO) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.

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المستفيد

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ما هو Osmosis ( OSMO )

Osmosis is an advanced AMM protocol built using the Cosmos SDK that will allow developers to design build, and deploy their own customized AMMs.

Osmosis المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Osmosis، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Osmosis الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Automated Market Maker (AMM)Cosmos EcosystemDecentralized Exchange (DEX)

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Osmosis

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 20:20:00 (UTC+8)

تحديثات Osmosis (OSMO) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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OSMO USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع OSMO باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود OSMO USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Osmosis (OSMO) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Osmosis المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTOSMO
$0,03006
$0,03006$0,03006
-0,89%
2.39M (USDT)

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1 OSMO = 0,03006 USD