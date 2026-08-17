سعر Nesa اليوم

السعر المباشر لمشروع Nesa (NES) اليوم هو $ 0.22864، مع تغير بنسبة 9.50% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NES الحالي إلى USD هو $ 0.22864 لكل NES.

يحتل Nesa حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- NES. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NES بين $ 0.20561 (أدنى) و$ 0.2373 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك NES بمقدار +2.08% خلال الساعة الماضية و+8.77% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 374.25K.

معلومات سوق Nesa (NES)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 374.25K$ 374.25K $ 374.25K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 228.64M$ 228.64M $ 228.64M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Nesa هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 374.25K. العرض المتداول لـ NES يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 228.64M.