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سعر Nesa المباشر اليوم هو 0.22864 USD. القيمة السوقية لـ NES هي -- USD. تابع تحديثات أسعار NES إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Nesa المباشر اليوم هو 0.22864 USD. القيمة السوقية لـ NES هي -- USD. تابع تحديثات أسعار NES إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن NES

معلومات سعر NES

ما هو NES

الوثيقة البيضاء لـ NES

الموقع الرسمي لـ NES

اقتصاد توكن NES

توقعات سعر NES

سجل NES

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عقود NES الفورية

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سعر Nesa (NES)

السعر المباشر لـ 1 NES إلى USD:

$0.22862
$0.22862$0.22862
+9.50%1D
USD
مخطط أسعار Nesa (NES) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:52:15 (UTC+8)

سعر Nesa اليوم

السعر المباشر لمشروع Nesa (NES) اليوم هو $ 0.22864، مع تغير بنسبة 9.50% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NES الحالي إلى USD هو $ 0.22864 لكل NES.

يحتل Nesa حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- NES. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NES بين $ 0.20561 (أدنى) و$ 0.2373 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك NES بمقدار +2.08% خلال الساعة الماضية و+8.77% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 374.25K.

معلومات سوق Nesa (NES)

--
----

$ 374.25K
$ 374.25K$ 374.25K

$ 228.64M
$ 228.64M$ 228.64M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Nesa هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 374.25K. العرض المتداول لـ NES يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 228.64M.

سجل سعر Nesa بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.20561
$ 0.20561$ 0.20561
24 ساعة منخفض
$ 0.2373
$ 0.2373$ 0.2373
24 ساعة مرتفع

$ 0.20561
$ 0.20561$ 0.20561

$ 0.2373
$ 0.2373$ 0.2373

--
----

--
----

+2.08%

+9.50%

+8.77%

+8.77%

سجل سعر Nesa (NES) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Nesa لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0198346+9.50%
30 يوم$ -0.00616-2.63%
60 يوم$ +0.15364+204.85%
90 يوم$ +0.15364+204.85%
تغير سعر Nesa اليوم

سجل اليوم NES تغيرًا $ +0.0198346 (+9.50%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Nesa لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00616 (-2.63%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Nesa لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد NES تغييرًا في $ +0.15364 (+204.85%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Nesa لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.15364 (+204.85%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Nesa (NES)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Nesa.

تحليل Nesa

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Nesa الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Nesa اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق NES: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازالسعر > R2أعلى من R2أغلى من المجموعة "الأغلى ثمنًا" مؤخراً، في فئة الأسعار المرتفعة.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
مجموعة MA1-2 شراء20‑40% بيعأغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA1-2 شراء20‑40% بيعأغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.

NES_USDT يتحرك عند مستوى 0.21196 على الإطار الزمني 4 ساعات، وقد تجاوز سعره نقطة المحور R2 عند 0.2113 وارتفع فوق المستوى المركزي 0.2075. تُظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى إشارة شراء، بينما يظل الاتجاه طويل المدى محافظًا على هيكله الصعودي. يقع السعر الحالي في المنطقة العلوية لنظام النقاط المحورية، حيث تراجعت حدة الانقسام بين المشترين والبائعين بعد الاختراق مؤقتًا، مما يعكس طبيعة التصحيح المرتقب في مستويات مرتفعة. سجل مؤشر MACD نمط تقاطع هبوطي، مع اتساع الفرق السلبي بين الخطين السريع والبطيء، ما يشير إلى تراجع الزخم الصعودي على المدى القصير. أما مؤشر RSI فهو ضمن النطاق الحيادي، دون ظهور قيم متطرفة للشراء أو البيع، فيما تبدو توزيعات الزخم مبعثرة نوعًا ما. كما تراجع كلٌّ من مؤشري KDJ وStochRSI بشكل متزامن، مما يؤكد وجود ضغط تصحيحي قصير الأجل. وبالنظر إلى بولينجر باند، فقد تقلص فتحة الشريط، ما يدل على انخفاض معدل التذبذب، ويتجه السعر نحو التأرجح حول الخط الأوسط، دون وجود زخم واضح لاختراقات أحادية الاتجاه. من الناحية التحليلية، يُعد مستوى 0.2113 (نقطة المحور R2) هو المستوى المرجعي المباشر، إذ يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.3% فقط، ما يجعله محطة اختبار فورية. أما نقطة المحور S1 عند 0.2061 فهي تقع أسفل السعر الحالي بنسبة 2.7%، وتوفر دعمًا أوليًا. ومن جهة أخرى، فإن نقطة المحور S2 عند 0.2037 تبعد بنسبة 3.9% عن السعر الحالي، وهي تمثل مرجعًا لرصد أي تراجع عميق. أما المستوى المركزي عند 0.2075، والذي يبعد بنسبة 2.1% عن السعر الحالي، فهو يمثل نقطة تحديد رئيسية لاستمرارية الاتجاه.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Nesa؟

تتأثر أسعار نيسا (NES) بعدة عوامل رئيسية:

1. ديناميكيات العرض والطلب في السوق
2. معنويات سوق العملات المشفرة بشكل عام واتجاهات البيتكوين
3. حجم التداول والسيولة على البورصات
4. تحديثات تطوير المشروع والتقدم التكنولوجي
5. إعلانات الشراكات ونمو النظام البيئي
6. الأخبار التنظيمية التي تؤثر على أسواق العملات المشفرة
7. معنويات المستثمرين والمضاربات
8. المنافسة من مشاريع بلوكتشين مشابهة
9. فائدة الرمز المميز ومعدلات اعتماده
10. الظروف الاقتصادية الكلية ومستوى الإقبال على المخاطرة

لماذا يريد الناس معرفة سعر Nesa اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر نيسا (NES) اليوم لعدة أسباب: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، ومتابعة قيمة محفظتهم الاستثمارية، وتحديد فرص الشراء أو البيع، وتقييم اتجاهات السوق، وحساب الأرباح أو الخسائر المحتملة، والبقاء على اطلاع دائم بقيمة حيازاتهم من العملات الرقمية في الوقت الفعلي.

توقعات أسعار Nesa

Nesa (NES) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف NES في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرNesa (NES) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Nesa نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Nesa الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار NES للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Nesa.

كيفية شراء واستثمار Nesa في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Nesa؟ شراء NES سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Nesa. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Nesa (NES).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Nesa فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Nesa (NES)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Nesa

يسمح لك امتلاك Nesa بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Nesa ( NES )

عملة Nesa هي طبقة تنفيذ AI لامركزية، قابلة للتحقق، وتحافظ على الخصوصية. تتيح للمستخدمين تشغيل نماذج AI قوية — سواء كانت نماذج لغوية أو بصرية أو غيرها — عبر شبكة موزعة عالميًا من عقد الحوسبة، دون الحاجة إلى الثقة بأي جهة واحدة. تظل النماذج سرية، وتبقى البيانات خاصة، كما تكون النتائج قابلة للتحقق. وباعتبارها Layer-1 خفيفة الوزن، تدعم Nesa التحقق على السلسلة من عمليات الاستدلال المنفذة خارج السلسلة باستخدام بدائياتها التشفيرية المبتكرة.

Nesa المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Nesa، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Nesa الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Binance Alpha SpotlightEthereum EcosystemLayer 1 (L1)

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Nesa

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:52:15 (UTC+8)

تحديثات Nesa (NES) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Nesa

NES USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع NES باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود NES USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Nesa (NES) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Nesa المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTNES
$0.22688
$0.22688$0.22688
+8.66%
1.63M (USDT)

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1 NES = 0.22864 USD