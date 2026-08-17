سعر Nesa (NES)
السعر المباشر لمشروع Nesa (NES) اليوم هو $ 0.22864، مع تغير بنسبة 9.50% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NES الحالي إلى USD هو $ 0.22864 لكل NES.
يحتل Nesa حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- NES. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NES بين $ 0.20561 (أدنى) و$ 0.2373 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.
على المدى القصير، تحرك NES بمقدار +2.08% خلال الساعة الماضية و+8.77% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 374.25K.
BSC
القيمة السوقية الحالية لـ Nesa هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 374.25K. العرض المتداول لـ NES يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 228.64M.
+2.08%
+9.50%
+8.77%
+8.77%
تتبع تغيرات أسعار Nesa لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0198346
|+9.50%
|30 يوم
|$ -0.00616
|-2.63%
|60 يوم
|$ +0.15364
|+204.85%
|90 يوم
|$ +0.15364
|+204.85%
سجل اليوم NES تغيرًا $ +0.0198346 (+9.50%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00616 (-2.63%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد NES تغييرًا في $ +0.15364 (+204.85%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.15364 (+204.85%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Nesa الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق NES: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|السعر > R2
|أعلى من R2
|أغلى من المجموعة "الأغلى ثمنًا" مؤخراً، في فئة الأسعار المرتفعة.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|MACD
|التقاطع الميت
|DIF < DEA
|ظهور زخم هبوطي.
|مجموعة MA
|1-2 شراء
|20‑40% بيع
|أغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
|BOLL (20,2)
|وسط < السعر ≤ علوي
|بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
|قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|1-2 شراء
|20‑40% بيع
|أغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
NES_USDT يتحرك عند مستوى 0.21196 على الإطار الزمني 4 ساعات، وقد تجاوز سعره نقطة المحور R2 عند 0.2113 وارتفع فوق المستوى المركزي 0.2075. تُظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى إشارة شراء، بينما يظل الاتجاه طويل المدى محافظًا على هيكله الصعودي. يقع السعر الحالي في المنطقة العلوية لنظام النقاط المحورية، حيث تراجعت حدة الانقسام بين المشترين والبائعين بعد الاختراق مؤقتًا، مما يعكس طبيعة التصحيح المرتقب في مستويات مرتفعة. سجل مؤشر MACD نمط تقاطع هبوطي، مع اتساع الفرق السلبي بين الخطين السريع والبطيء، ما يشير إلى تراجع الزخم الصعودي على المدى القصير. أما مؤشر RSI فهو ضمن النطاق الحيادي، دون ظهور قيم متطرفة للشراء أو البيع، فيما تبدو توزيعات الزخم مبعثرة نوعًا ما. كما تراجع كلٌّ من مؤشري KDJ وStochRSI بشكل متزامن، مما يؤكد وجود ضغط تصحيحي قصير الأجل. وبالنظر إلى بولينجر باند، فقد تقلص فتحة الشريط، ما يدل على انخفاض معدل التذبذب، ويتجه السعر نحو التأرجح حول الخط الأوسط، دون وجود زخم واضح لاختراقات أحادية الاتجاه. من الناحية التحليلية، يُعد مستوى 0.2113 (نقطة المحور R2) هو المستوى المرجعي المباشر، إذ يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.3% فقط، ما يجعله محطة اختبار فورية. أما نقطة المحور S1 عند 0.2061 فهي تقع أسفل السعر الحالي بنسبة 2.7%، وتوفر دعمًا أوليًا. ومن جهة أخرى، فإن نقطة المحور S2 عند 0.2037 تبعد بنسبة 3.9% عن السعر الحالي، وهي تمثل مرجعًا لرصد أي تراجع عميق. أما المستوى المركزي عند 0.2075، والذي يبعد بنسبة 2.1% عن السعر الحالي، فهو يمثل نقطة تحديد رئيسية لاستمرارية الاتجاه.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Nesa نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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عملة Nesa هي طبقة تنفيذ AI لامركزية، قابلة للتحقق، وتحافظ على الخصوصية. تتيح للمستخدمين تشغيل نماذج AI قوية — سواء كانت نماذج لغوية أو بصرية أو غيرها — عبر شبكة موزعة عالميًا من عقد الحوسبة، دون الحاجة إلى الثقة بأي جهة واحدة. تظل النماذج سرية، وتبقى البيانات خاصة، كما تكون النتائج قابلة للتحقق. وباعتبارها Layer-1 خفيفة الوزن، تدعم Nesa التحقق على السلسلة من عمليات الاستدلال المنفذة خارج السلسلة باستخدام بدائياتها التشفيرية المبتكرة.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Nesa، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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