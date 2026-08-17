سعر Internet Computer اليوم

السعر المباشر لمشروع Internet Computer (ICP) اليوم هو $ 2.274، مع تغير بنسبة 0.43% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ICP الحالي إلى USD هو $ 2.274 لكل ICP.

يحتل Internet Computer حاليًا المرتبة #48 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1.26B، مع عرض متداول قدره 554.13M ICP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ICP بين $ 2.227 (أدنى) و$ 2.323 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 750.73047694، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.9772524244681915.

على المدى القصير، تحرك ICP بمقدار -0.49% خلال الساعة الماضية و+2.47% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 142.16K.

معلومات سوق Internet Computer (ICP)

التصنيف No.48 القيمة السوقية $ 1.26B$ 1.26B $ 1.26B الحجم (24 ساعة) $ 142.16K$ 142.16K $ 142.16K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.26B$ 1.26B $ 1.26B إمداد دورة التداول 554.13M 554.13M 554.13M الحد الأقصى للعرض ---- -- إجمالي العرض 554,134,935.29136547 554,134,935.29136547 554,134,935.29136547 الحصة السوقية 0.06% البلوكتشين العام ICP

القيمة السوقية الحالية لـ Internet Computer هي $ 1.26B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 142.16K. العرض المتداول لـ ICP يبلغ 554.13M، مع إجمالي عرض 554134935.29136547. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.26B.