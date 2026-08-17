سعر Internet Computer المباشر اليوم هو 2.274 USD. القيمة السوقية لـ ICP هي 1,260,102,842.85256507878 USD. تابع تحديثات أسعار ICP إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Internet Computer المباشر اليوم هو 2.274 USD. القيمة السوقية لـ ICP هي 1,260,102,842.85256507878 USD. تابع تحديثات أسعار ICP إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!
السعر المباشر لمشروع Internet Computer (ICP) اليوم هو $ 2.274، مع تغير بنسبة 0.43% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ICP الحالي إلى USD هو $ 2.274 لكل ICP.
يحتل Internet Computer حاليًا المرتبة #48 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1.26B، مع عرض متداول قدره 554.13M ICP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ICP بين $ 2.227 (أدنى) و$ 2.323 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 750.73047694، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.9772524244681915.
على المدى القصير، تحرك ICP بمقدار -0.49% خلال الساعة الماضية و+2.47% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 142.16K.
معلومات سوق Internet Computer (ICP)
No.48
$ 1.26B
$ 1.26B$ 1.26B
$ 142.16K
$ 142.16K$ 142.16K
$ 1.26B
$ 1.26B$ 1.26B
554.13M
554.13M 554.13M
--
----
554,134,935.29136547
554,134,935.29136547 554,134,935.29136547
0.06%
ICP
القيمة السوقية الحالية لـ Internet Computer هي $ 1.26B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 142.16K. العرض المتداول لـ ICP يبلغ 554.13M، مع إجمالي عرض 554134935.29136547. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.26B.
سجل سعر Internet Computer بعملة USD
نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 2.227
$ 2.227$ 2.227
24 ساعة منخفض
$ 2.323
$ 2.323$ 2.323
24 ساعة مرتفع
$ 2.227
$ 2.227$ 2.227
$ 2.323
$ 2.323$ 2.323
$ 750.73047694
$ 750.73047694$ 750.73047694
$ 1.9772524244681915
$ 1.9772524244681915$ 1.9772524244681915
-0.49%
-0.43%
+2.47%
+2.47%
سجل سعر Internet Computer (ICP) بعملة USD
تتبع تغيرات أسعار Internet Computer لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
الفترة
التغيير (USD)
التغيير (%)
اليوم
$ -0.00982
-0.43%
30 يوم
$ +0.128
+5.96%
60 يوم
$ +0.02
+0.88%
90 يوم
$ -0.249
-9.87%
تغير سعر Internet Computer اليوم
سجل اليوم ICP تغيرًا $ -0.00982 (-0.43%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
تغيير سعر Internet Computer لمدة 30 يومًا
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.128 (+5.96%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
تغيير سعر Internet Computer لمدة 60 يومًا
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ICP تغييرًا في $ +0.02 (+0.88%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
تغيير سعر Internet Computer لمدة 90 يومًا
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.249 (-9.87%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Internet Computer (ICP)؟
يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Internet Computer الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
اتجاه سوق Internet Computer اليوم: صعودي أم هبوطي؟
المعنويات العامة الحالية في سوق ICP: صعودية، صعودية بنسبة 50% | هبوطية بنسبة 50%؛
بُعد المؤشر
استنتاج النموذج
النسبة/العتبة
نظرة سريعة
KDJ
التقاطع الذهبي
K > D
الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكاز
S1 ≤ السعر < نقطة الارتكاز
بين S1-نقطة ارتكاز
نقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
StochRSI
> 80
منطقة ذروة الشراء
ارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
MACD
التقاطع الذهبي
DIF > DEA
ظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA
0 شراء
0‑20% بيع
اتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
BOLL (20,2)
السعر > النطاق الأعلى
لمس أو كسر الشريط العلوي
الدخول إلى منطقة "غالي"، وتزايد التقلبات.
مجموعة EMA
0 شراء
0‑20% بيع
اتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
RSI (14)
حيادي
30‑70
ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
ICP_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات بالقرب من محور المركز عند مستوى 2.2833. يقع السعر داخل نطاق التذبذب المحدد بين مستوى الدعم S1 (2.2436) ومستوى المقاومة R1 (2.3266). يتطابق مستوى المحور بشكل كبير مع السعر الحالي عند 2.28، مما يشير إلى حالة تقارب متوازنة بين المشترين والبائعين.
يتخذ نظام المتوسطات المتحركة ترتيبًا محايدًا، دون ظهور أي هيكل واضح للانحراف الاتجاهي. كما أن مؤشر MACD يُظهر شكل تقاطع ذهبي، مما يعكس وجود بوادر لتصحيح صعودي قصير المدى في الزخم. أما مؤشر القوة النسبية RSI فهو ضمن المنطقة المحايدة، ولم يصل بعد إلى مستويات التشبع الشرائي أو البيعي القصوى. وتظهر المؤشرات السريعة والبطيئة تباينًا في الإشارات، إذ لم يتم بعد تحقيق توافق كامل بين مؤشرات التذبذب ومؤشرات الاتجاه.
تبقى معدلات التقلبات منخفضة، مما يشير إلى نقص في تراكم الطاقة اللازمة لحدوث اختراقات جانبية واضحة. تتمثل المقاومة القريبة في مستوى R1 عند 2.3266، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 1.6%. أما دعم المستوى القريب فموجود عند مستوى S1 عند 2.2436، ويبعد أيضًا بنحو 1.6% عن السعر الحالي. ومن جهة أخرى، توجد مستويات مرجعية بعيدة عند R2 (2.3663) وS2 (2.2003).
يتحرك السعر حاليًا بالقرب من المحور الرئيسي، مع توزيع متماثل للمستويات الرئيسية فوق وتحت السعر الحالي، مما يترك السوق في انتظار اتخاذ قرار واضح بشأن الاتجاه المستقبلي.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Internet Computer؟
تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار شبكة الإنترنت (ICP):
1. تبني التكنولوجيا ومستوى تطور بروتوكول شبكة الإنترنت. 2. استخدام الشبكة ونشر التطبيقات اللامركزية على المنصة. 3. فائدة الرمز المميز في عمليات التصويت على الحوكمة ورسوم الحوسبة. 4. المنافسة مع منصات البلوك تشين الأخرى مثل إيثريوم. 5. المزاج العام لسوق العملات المشفرة وارتباطه بسعر بيتكوين. 6. التطورات التنظيمية التي تؤثر في مشاريع البلوك تشين. 7. الإعلانات عن الشراكات والاعتماد المؤسسي. 8. ديناميكيات المعروض من الرموز المميزة وآليات المشاركة في الحوكمة.
لماذا يريد الناس معرفة سعر Internet Computer اليوم؟
يرغب الناس في معرفة سعر ICP اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتوقيت السوق، والتخطيط الاستثماري. وبما أن ICP عملة مشفرة شديدة التقلب، فإن تقلبات أسعارها اليومية تؤثر بشكل كبير على عوائد المستثمرين. يحتاج المتداولون إلى الأسعار الحالية لاتخاذ قرارات الشراء أو البيع، بينما يراقب حاملو العملات تغيرات القيمة. إن الوعي بأسعار العملات يساعد في تقييم اتجاهات السوق، ومقارنة الأداء مع العملات المشفرة الأخرى، واتخاذ خيارات مالية مستنيرة بشأن تحديد حجم المراكز أو جني الأرباح.
توقعات أسعار Internet Computer
Internet Computer (ICP) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ICP في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرInternet Computer (ICP) لعام 2040 (خلال 14 سنة)
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Internet Computer نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
أدوات MEXC للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات. هل تريد معرفة سعر Internet Computer الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار ICP للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Internet Computer.
كيفية شراء واستثمار Internet Computer في الإمارات العربية المتحدة
هل أنت مستعد للبدء مع Internet Computer؟ شراء ICP سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Internet Computer. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Internet Computer (ICP).
الخطوة 1
قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC
أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4
اختر التوكن الخاص بك
مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5
أكمل عملية الشراء الخاصة بك
أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Internet Computer فورًا إلى محفظتك.
ماذا يمكنك أن تفعل مع Internet Computer
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حاسوب الإنترنت (The Internet Computer)هو سلسلة كتل سحابية لامركزية. يستضيف تطبيقات ومواقع ويب وأنظمة مؤسسية آمنة ومرنة، ويتيح سلاسل متعددة لا تعتمد على الثقة. وهو أيضًا "سحابة ذاتية الكتابة"، حيث يُنشئ الذكاء الاصطناعي تطبيقات لمستخدمي السوق العامة الذين يقدمون التعليمات عبر الدردشة. جرّب caffeine.ai وicp.ninja. الحوسبة على السلسلة تحرق توكن ICP.
مستند تقني
اقتصاديات الرمز
ICP هو الرمز الأصلي ويدعم عدة وظائف أساسية عبر نظام الإنترنت الحاسوبي (Internet Computer) البيئي. وتتمثل إحدى الأدوار الرئيسية في الحوكمة: إذ يمكن لحاملي الرمز رهن ICP في نظام العصب الشبكي (NNS) للحصول على صلاحية التصويت وكسب المكافآت مقابل المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتحديثات وسياسات الشبكة. وأدنى مدة لرهن الرمز حاليًّا هي ٦ أشهر، وتوفِّر الالتزامات الأطول مدة لمدَّة الرهن مكافآت أعلى. كما يُشكِّل ICP أيضًا أساس العمليات الحاسوبية من خلال تحويله إلى «دورات» (cycles)، التي تمول تنفيذ التطبيقات وفق نهج «الغاز العكسي» (reverse-gas). وهذا يسمح للمطوِّرين بدفع تكاليف الموارد التي تستهلكها برامجهم مقدَّمًا، بما في ذلك التخزين ووقت وحدة المعالجة المركزية (CPU) وعرض النطاق الترددي (bandwidth). ويحدِّد نظام العصب الشبكي (NNS) سعر التحويل بين ICP والدورات (cycles)، بهدف الحفاظ على استقرار تكاليف التشغيل للمطوِّرين مع ضمان توفير حوافز مناسبة للمشاركين. وبجانب ذلك، يُستخدم ICP أيضًا لتعويض موفِّري العُقَد (node providers) الذين يوفِّرون البنية التحتية المادية ويُشغِّلونها، حيث تُدفع المكافآت شهريًّا وفقًا لمقاييس الأداء والموثوقية التي يحددها نظام العصب الشبكي (NNS). وقد أظهر هذا النموذج كفاءةً عالية، إذ ظلت تكاليف التشغيل مستقرة حتى مع توسع الشبكة. أما اقتراحات الحوكمة الأخيرة فقد عدَّلت سياسة الرموز (tokenomics) بشكل إضافي لتتناسب أكثر مع استخدام الشبكة ونموها.
التكنولوجيا
يَعملُ إنترنت الحاسوب (Internet Computer) على مكدس بروتوكولاتٍ متعدد الطبقات صُمِّمَ لتقديم وظائف البلوك تشين التي تتجاوز الشبكات التقليدية. والكتلة البنائية الأساسية هي "الكانيستر" (canister): عقدة ذكية متقدمة يمكنها تخزين البيانات، وإجراء عمليات حسابية معقدة، وتوصيل المحتوى الوِبّي مباشرةً إلى المستخدمين النهائيين. وبدلًا من الاعتماد على رسوم الغاز النموذجية، يستخدم إنترنت الحاسوب هيكل "الغاز العكسي"، حيث يدفع المطوِّرون مقدَّمًا عن طريق تحويل رمز ICP إلى "دورات" (cycles) لتغطية موارد الحوسبة مثل التخزين، وزمن وحدة المعالجة المركزية (CPU)، وعرض النطاق الترددي. وتدعم التشفير المفتاحي للسلسلة (chain-key cryptography) الأمان والقابلية للتشغيل البيني، وهو تشفيرٌ يدمج التوقيعات العتبية (threshold signatures) وتكنولوجيا تطور السلسلة (chain-evolution technology). وهذه المكوِّنات تجعل الاتصال بين الأ_subnet_ات آمنًا، وتسمح بإصدار شهادات الحالة بكفاءة عالية دون إلزام المستخدمين بالتحقق من سجلات البلوك تشين الكاملة. أما الإجماع فيتم تنظيمه حول أ_subnet_ات مستقلة من العُقد، وكل منها يعمل كآلة حالة مُكرَّرة (replicated state machine). وقد صُمِّم بروتوكول الإجماع الخاص بالأ_subnet_ ليضمن كلاً من السلامة (safety) والاستمرارية (liveness) في ظل ظروف شبكة واقعية، بافتراض أن أقل من ثلث العُقد معطوبة. وفي حافة الشبكة، توفِّر عُقد الحدود (boundary nodes) إمكانية الوصول للمتصفحات الوِبّية العادية، بينما تقوم عُملات الخدمة (service workers) بالتحقق من الاستجابات باستخدام التشفير المفتاحي للسلسلة للحفاظ على الأمان. وقد أدَّت التحديثات الأخيرة إلى رفع الأداء وقابلية التوسُّع، وبعض الأ_subnet_ات يمكنها الآن معالجة أكثر من ٢٥٠٠٠٠ استعلام في الثانية.
الفريق
تم إنشاء شبكة الإنترنت الحاسوبية (Internet Computer) بواسطة مؤسسة DFINITY، وهي منظمة غير ربحية مسؤولة عن بناء هذه المنصة وصيانتها. وتوجَّه هذه الجهود من قِبل خبراء متخصصين في مجالات التشفير وعلوم الحاسوب والأنظمة الموزَّعة، وقد توسَّعت المؤسسة لتشمل أكثر من ٢٠٠ محترفٍ يعملون في مجالات البحث والتطوير والتشغيل. أما التطور المستمر للشبكة وإدارتها، فيتم عبر «النظام العصبي الشبكي» (Network Nervous System - NNS)، وهو منظمة ذاتية الإدارة (DAO) تتيح لحاملي الرموز (tokens) المشاركة في اتخاذ القرارات. ومنذ إطلاق الشبكة، نفذ النظام العصبي الشبكي آلاف الاقتراحات، ما يدل على نشاط حكومي مجتمعي مستمر. وتُدار البنية التحتية الأساسية من قِبل مقدِّمي العُقد المستقلين، والموجودين في مراكز بيانات مختلفة حول العالم، دعماً لمبدأ اللامركزية. وباتت الشبكة اليوم تمتد إلى عشرات مراكز البيانات المستقلة المنتشرة عبر قارّات متعددة، مما يحسّن من مقاومتها ويعزّز عملياتها اللامركزية.
خارطة الطريق
يركّز خارطة الطريق على توسيع القدرات وتعزيز الروابط مع أنظمة البلوك تشين الأخرى. وتتمثل إحدى المبادرات الرئيسية في تمكين الحاويات الخاضعة للتحكم من قِبل المنظمات الذاتية اللامركزية (DAO) عبر أنظمة الأعصاب الخدمية (SNS)، بحيث يمكن لإحدى التطبيقات الفردية أن تخضع لإدارة منظمتها الذاتية اللامركزية الخاصة بها؛ وقد أثبتت عدة عمليات إطلاق ناجحة لأنظمة SNS بالفعل صحة هذا الاتجاه. وقد نفّذ المنصة بالفعل تكاملها مع بيتكوين، ما يسمح للحاويات الموجودة على شبكة الإنترنت العصبية (IC) بإجراء معاملات بيتكوين أصلية. ولا تزال أعمال التكامل مع إيثيريوم جارية، مع تطوير توافق العقود الذكية وجسور الأصول. كما أطلقت IC استدعاءات خارجية عبر بروتوكول HTTP، ما يمكّن الحاويات من التواصل مع واجهات برمجة التطبيقات (APIs) والخدمات الخاصة بالويب ٢. ويستمر توسيع البنية التحتية، بما في ذلك تطوير أنواع جديدة من الشبكات الفرعية وتحسينات إضافية في القابلية للتوسع. أما الخطط الأطول أجلاً فتشمل تعزيز ميزات الخصوصية، وخيارات التوسع عبر الطبقة الثانية (Layer-2)، وبروتوكولات أوسع نطاقاً للتشغيل البيني بين السلاسل المختلفة.
نظرة عامة
إنّ شبكة الحاسوب الإنترنتي (IC) هي منصة بلوك تشين مُصمَّمة لتمكين التطبيقات اللامركزية بالكامل من العمل بشكلٍ كاملٍ على السلسلة. وتستخدم تصميم عقود ذكية قائمةً على «الحاويات» (canisters) بهدف تعزيز كفاءة الحوسبة، وخفض التكاليف، وإتاحة التفاعل المباشر عبر متصفِّحات الويب القياسية. وتُدار الشبكة عبر منظمة لامركزية ذاتية الإدارة تُسمَّى «النظام العصبي للشبكة» (NNS)، بينما تؤدي رموز ICP وظائف الحوكمة والاستخدام. ومنذ إطلاقها عام 2021، شهد النظام البيئي نموًّا كبيرًا، ليضمّ اليوم آلاف التطبيقات اللامركزية (dapps) ويتعامل مع ملايين العمليات.
Internet Computer المورد
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Internet Computer، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
إذا كان Internet Computer سينمو بمعدل سنوي قدره %5، فقد يصل قيمته التقديرية إلى حوالي -- بحلول عام 2027، -- بحلول عام 2030، -- بحلول عام 2035، و -- بحلول عام 2040. توضح هذه الأرقام سيناريو النمو المركب المطرد، على الرغم من أن الأسعار الفعلية في المستقبل ستعتمد على اعتماد السوق والتطورات التنظيمية وظروف الاقتصاد الكلي. يمكنك الاطلاع على جدول الإسقاطات الكامل أدناه للحصول على تحليل تفصيلي سنوي للأسعار Internet Computer المحتملة وعائد ROI.
كم سعر Internet Computer اليوم؟
سعر Internet Computer اليوم هو $ 2.274. راجع قسم سجل الأسعار للاطلاع على سجل اليوم، و30 يومًا، و60 يومًا، و90 يومًا.
هل لا يزال Internet Computer استثمارًا جيدًا في الإمارات العربية المتحدة؟
لا تزال Internet Computer عملة مشفرة متداولة بنشاط، مع مشاركة سوقية مستمرة وتطوير منظومتها. مع ذلك، فإن استثمارات الكريبتو مثل الاستثمار في ICP، متقلبة بطبيعتها، ويجب أن تتوافق مع قدرتك الشخصية على تحمل المخاطر. احرص دائمًا على إجراء بحث مستقل (DYOR) ومراعاة ظروف السوق قبل اتخاذ القرارات المالية والاستثمار.
ما هو حجم التداول اليومي لـ Internet Computer في الإمارات العربية المتحدة؟
تم تداول Internet Computer بقيمة -- في MEXC خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ما هو السعر الحالي لـ Internet Computer في الإمارات العربية المتحدة؟
يتم تحديث سعر ICP المباشر لحظيًا بناءً على نشاط التداول العالمي في البورصات الرئيسية، بما في ذلك MEXC. تتقلب أسعار السوق باستمرار نتيجةً لتغيرات السيولة وحجم التداول والتوجهات العامة. للاطلاع على أحدث سعر لـ Internet Computer بعملتك المفضلة، تفضل بزيارة صفحة سعر ICP لمزيد من المعلومات.
ما الذي يؤثر على سعر Internet Computer في الإمارات العربية المتحدة؟
يتأثر سعر ICP بعدة عوامل رئيسية، منها معنويات السوق العامة، وحجم التداول، والتطورات التكنولوجية، واتجاهات استخدام المستخدمين. كما تلعب الظروف الاقتصادية الكلية الأوسع، مثل تغيرات أسعار الفائدة، ودورات السيولة، والإشارات التنظيمية، دورًا مهمًا في حركة السعر.
للبقاء على اطلاع على تحولات السوق في الوقت الفعلي وتحديثات المشروع، قم بزيارة أخبار MEXC، للحصول على أحدث التحليلات ورؤى الكريبتو.
ما هو التوكن الذي يتمتع بأعلى حجم تداول على MEXC؟
فيما يلي التوكنات الأكثر تداولًا حاليًا على MEXC من حيث حجم التداول على مدار 24 ساعة. يتم تحديث الأسعار والأداء باستمرار بناءً على بيانات السوق المباشرة.
التوكن الأكثر رواجًا
السعر
التغيير
BTC
63,330.05
+0.27%
ETH
1,892.97
+0.46%
GOLD(XAUT)
4,377.53
+0.40%
USDC
1.00093
0.00%
SOL
75.36
-0.27%
كيف يمكنني وضع طلب وقف الخسارة أو أخذ الأرباح لـ ICP على MEXC؟
يدعم MEXC طلبات وقف الخسارة وأخذ الأرباح للمساعدة في إدارة المخاطر تلقائيًا.
1. انتقل إلى قسم تداول العقود الفورية أو الآجلة وحدد زوج ICP/USDT.
2. اختر "وقف الحد" أو "طلب التشغيل" من قائمة نوع الطلب.
3. قم بتحديد سعر التشغيل (المستوى الذي ينشط الطلب) وسعر التنفيذ (السعر الذي سيتم الملء عنده).
4. قم بتأكيد تفاصيل طلبك وتقديمه.
سيتم تفعيل طلب وقف الخسارة الخاص بك إذا تحرك سعر Internet Computer ضد صفقتك، بينما يتم تنفيذ طلب أخذ الأرباح تلقائيًا عندما يصل إلى مستوى الربح المستهدف.
للحصول على أمثلة مفصلة ودروس تعليمية، تفضل بزيارة دليل MEXC للتداول الفوري
هل سيرتفع سعر Internet Computer هذا العام؟
قد يرتفع سعر Internet Computer هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشروع. اطلع على توقعات سعر Internet Computer (ICP) لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:28:42 (UTC+8)
تحديثات Internet Computer (ICP) المهمة في الصناعة
الوقت (UTC+8)
نوع
معلومات
02-11 14:20:00
تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21
البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00
تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00
تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00
تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00
تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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