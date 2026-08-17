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سعر Internet Computer المباشر اليوم هو 2.274 USD. القيمة السوقية لـ ICP هي 1,260,102,842.85256507878 USD. تابع تحديثات أسعار ICP إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Internet Computer المباشر اليوم هو 2.274 USD. القيمة السوقية لـ ICP هي 1,260,102,842.85256507878 USD. تابع تحديثات أسعار ICP إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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سعر Internet Computer (ICP)

السعر المباشر لـ 1 ICP إلى USD:

$2.274
$2.274$2.274
-0.43%1D
USD
مخطط أسعار Internet Computer (ICP) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:28:42 (UTC+8)

سعر Internet Computer اليوم

السعر المباشر لمشروع Internet Computer (ICP) اليوم هو $ 2.274، مع تغير بنسبة 0.43% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ICP الحالي إلى USD هو $ 2.274 لكل ICP.

يحتل Internet Computer حاليًا المرتبة #48 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1.26B، مع عرض متداول قدره 554.13M ICP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ICP بين $ 2.227 (أدنى) و$ 2.323 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 750.73047694، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.9772524244681915.

على المدى القصير، تحرك ICP بمقدار -0.49% خلال الساعة الماضية و+2.47% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 142.16K.

معلومات سوق Internet Computer (ICP)

No.48

$ 1.26B
$ 1.26B$ 1.26B

$ 142.16K
$ 142.16K$ 142.16K

$ 1.26B
$ 1.26B$ 1.26B

554.13M
554.13M 554.13M

--
----

554,134,935.29136547
554,134,935.29136547 554,134,935.29136547

0.06%

ICP

القيمة السوقية الحالية لـ Internet Computer هي $ 1.26B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 142.16K. العرض المتداول لـ ICP يبلغ 554.13M، مع إجمالي عرض 554134935.29136547. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.26B.

سجل سعر Internet Computer بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 2.227
$ 2.227$ 2.227
24 ساعة منخفض
$ 2.323
$ 2.323$ 2.323
24 ساعة مرتفع

$ 2.227
$ 2.227$ 2.227

$ 2.323
$ 2.323$ 2.323

$ 750.73047694
$ 750.73047694$ 750.73047694

$ 1.9772524244681915
$ 1.9772524244681915$ 1.9772524244681915

-0.49%

-0.43%

+2.47%

+2.47%

سجل سعر Internet Computer (ICP) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Internet Computer لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00982-0.43%
30 يوم$ +0.128+5.96%
60 يوم$ +0.02+0.88%
90 يوم$ -0.249-9.87%
تغير سعر Internet Computer اليوم

سجل اليوم ICP تغيرًا $ -0.00982 (-0.43%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Internet Computer لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.128 (+5.96%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Internet Computer لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ICP تغييرًا في $ +0.02 (+0.88%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Internet Computer لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.249 (-9.87%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Internet Computer (ICP)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Internet Computer.

تحليل Internet Computer

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Internet Computer الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Internet Computer اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق ICP: صعودية، صعودية بنسبة 50% | هبوطية بنسبة 50%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازS1 ≤ السعر < نقطة الارتكازبين S1-نقطة ارتكازنقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
StochRSI> 80منطقة ذروة الشراءارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA0 شراء0‑20% بيعاتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
BOLL (20,2)السعر > النطاق الأعلىلمس أو كسر الشريط العلويالدخول إلى منطقة "غالي"، وتزايد التقلبات.
مجموعة EMA0 شراء0‑20% بيعاتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.

ICP_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات بالقرب من محور المركز عند مستوى 2.2833. يقع السعر داخل نطاق التذبذب المحدد بين مستوى الدعم S1 (2.2436) ومستوى المقاومة R1 (2.3266). يتطابق مستوى المحور بشكل كبير مع السعر الحالي عند 2.28، مما يشير إلى حالة تقارب متوازنة بين المشترين والبائعين. يتخذ نظام المتوسطات المتحركة ترتيبًا محايدًا، دون ظهور أي هيكل واضح للانحراف الاتجاهي. كما أن مؤشر MACD يُظهر شكل تقاطع ذهبي، مما يعكس وجود بوادر لتصحيح صعودي قصير المدى في الزخم. أما مؤشر القوة النسبية RSI فهو ضمن المنطقة المحايدة، ولم يصل بعد إلى مستويات التشبع الشرائي أو البيعي القصوى. وتظهر المؤشرات السريعة والبطيئة تباينًا في الإشارات، إذ لم يتم بعد تحقيق توافق كامل بين مؤشرات التذبذب ومؤشرات الاتجاه. تبقى معدلات التقلبات منخفضة، مما يشير إلى نقص في تراكم الطاقة اللازمة لحدوث اختراقات جانبية واضحة. تتمثل المقاومة القريبة في مستوى R1 عند 2.3266، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 1.6%. أما دعم المستوى القريب فموجود عند مستوى S1 عند 2.2436، ويبعد أيضًا بنحو 1.6% عن السعر الحالي. ومن جهة أخرى، توجد مستويات مرجعية بعيدة عند R2 (2.3663) وS2 (2.2003). يتحرك السعر حاليًا بالقرب من المحور الرئيسي، مع توزيع متماثل للمستويات الرئيسية فوق وتحت السعر الحالي، مما يترك السوق في انتظار اتخاذ قرار واضح بشأن الاتجاه المستقبلي.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Internet Computer؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار شبكة الإنترنت (ICP):

1. تبني التكنولوجيا ومستوى تطور بروتوكول شبكة الإنترنت.
2. استخدام الشبكة ونشر التطبيقات اللامركزية على المنصة.
3. فائدة الرمز المميز في عمليات التصويت على الحوكمة ورسوم الحوسبة.
4. المنافسة مع منصات البلوك تشين الأخرى مثل إيثريوم.
5. المزاج العام لسوق العملات المشفرة وارتباطه بسعر بيتكوين.
6. التطورات التنظيمية التي تؤثر في مشاريع البلوك تشين.
7. الإعلانات عن الشراكات والاعتماد المؤسسي.
8. ديناميكيات المعروض من الرموز المميزة وآليات المشاركة في الحوكمة.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Internet Computer اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر ICP اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتوقيت السوق، والتخطيط الاستثماري. وبما أن ICP عملة مشفرة شديدة التقلب، فإن تقلبات أسعارها اليومية تؤثر بشكل كبير على عوائد المستثمرين. يحتاج المتداولون إلى الأسعار الحالية لاتخاذ قرارات الشراء أو البيع، بينما يراقب حاملو العملات تغيرات القيمة. إن الوعي بأسعار العملات يساعد في تقييم اتجاهات السوق، ومقارنة الأداء مع العملات المشفرة الأخرى، واتخاذ خيارات مالية مستنيرة بشأن تحديد حجم المراكز أو جني الأرباح.

توقعات أسعار Internet Computer

Internet Computer (ICP) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ICP في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرInternet Computer (ICP) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Internet Computer نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Internet Computer الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار ICP للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Internet Computer.

كيفية شراء واستثمار Internet Computer في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Internet Computer؟ شراء ICP سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Internet Computer. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Internet Computer (ICP).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Internet Computer فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Internet Computer (ICP)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Internet Computer

يسمح لك امتلاك Internet Computer بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Internet Computer ( ICP )

حاسوب الإنترنت (The Internet Computer)هو سلسلة كتل سحابية لامركزية. يستضيف تطبيقات ومواقع ويب وأنظمة مؤسسية آمنة ومرنة، ويتيح سلاسل متعددة لا تعتمد على الثقة. وهو أيضًا "سحابة ذاتية الكتابة"، حيث يُنشئ الذكاء الاصطناعي تطبيقات لمستخدمي السوق العامة الذين يقدمون التعليمات عبر الدردشة. جرّب caffeine.ai وicp.ninja. الحوسبة على السلسلة تحرق توكن ICP.

مستند تقني

Internet Computer المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Internet Computer، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Internet Computer الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Alleged SEC SecuritiesArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Internet Computer

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:28:42 (UTC+8)

تحديثات Internet Computer (ICP) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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ICP USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع ICP باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود ICP USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Internet Computer (ICP) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Internet Computer المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTICP
$2.273
$2.273$2.273
-0.43%
63.77K (USDT)
/USDCICP
$2.271
$2.271$2.271
-0.48%
24.94K (USDT)

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1 ICP = 2.274 USD