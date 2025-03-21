AO

بخلاف أنظمة الحوسبة اللامركزية الحالية، يدعم معيار AO الحوسبة دون قيود البروتوكول على الحجم والشكل، مع الحفاظ على قابلية التحقق من الشبكة وتقليل مستوى الثقة. يحقق معيار AO ذلك من خلال عمله كبيئة حوسبة موحدة واحدة، مستضافة على مجموعة غير متجانسة من العقد في شبكة موزعة. صُمم لدعم عدد عشوائي من العمليات المتوازية، بتنسيق من خلال طبقة مفتوحة لتمرير الرسائل. يربط هذا المعيار العمليات العاملة بشكل مستقل في شبكة متماسكة، تمامًا كما تُشكل مواقع الويب على خوادم مستقلة تجربة موحدة من خلال الروابط التشعبية.

اسم العملة المشفرةAO

التصنيفNo.586

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)67.33%

المعروض المتداول3,515,928.17

إجمالي العرض21,000,000

إجمالي العرض3,515,928.17

معدل التداول0.1674%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق25.45199751730859,2025-03-21

أدنى سعر10.836269430347123,2025-04-16

البلوكتشين العامAO

مقدمةبخلاف أنظمة الحوسبة اللامركزية الحالية، يدعم معيار AO الحوسبة دون قيود البروتوكول على الحجم والشكل، مع الحفاظ على قابلية التحقق من الشبكة وتقليل مستوى الثقة. يحقق معيار AO ذلك من خلال عمله كبيئة حوسبة موحدة واحدة، مستضافة على مجموعة غير متجانسة من العقد في شبكة موزعة. صُمم لدعم عدد عشوائي من العمليات المتوازية، بتنسيق من خلال طبقة مفتوحة لتمرير الرسائل. يربط هذا المعيار العمليات العاملة بشكل مستقل في شبكة متماسكة، تمامًا كما تُشكل مواقع الويب على خوادم مستقلة تجربة موحدة من خلال الروابط التشعبية.

قطاع

وسائل التواصل الاجتماعي

etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.