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سعر STABLE المباشر اليوم هو 0.031009 USD. القيمة السوقية لـ STABLE هي -- USD. تابع تحديثات أسعار STABLE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر STABLE المباشر اليوم هو 0.031009 USD. القيمة السوقية لـ STABLE هي -- USD. تابع تحديثات أسعار STABLE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن STABLE

معلومات سعر STABLE

ما هو STABLE

الوثيقة البيضاء لـ STABLE

الموقع الرسمي لـ STABLE

اقتصاد توكن STABLE

توقعات سعر STABLE

سجل STABLE

دليل شراء STABLE

محول عملة STABLE إلى الفيات

عقود STABLE الفورية

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شعار STABLE

سعر STABLE (STABLE)

السعر المباشر لـ 1 STABLE إلى USD:

$0.031009
$0.031009$0.031009
+1.84%1D
USD
مخطط أسعار STABLE (STABLE) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 22:00:33 (UTC+8)

سعر STABLE اليوم

السعر المباشر لمشروع STABLE (STABLE) اليوم هو $ 0.031009، مع تغير بنسبة 1.84% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل STABLE الحالي إلى USD هو $ 0.031009 لكل STABLE.

يحتل STABLE حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- STABLE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول STABLE بين $ 0.029023 (أدنى) و$ 0.033731 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك STABLE بمقدار +1.59% خلال الساعة الماضية و-4.14% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 169.97K.

معلومات سوق STABLE (STABLE)

--
----

$ 169.97K
$ 169.97K$ 169.97K

$ 3.10B
$ 3.10B$ 3.10B

--
----

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

STABLE

القيمة السوقية الحالية لـ STABLE هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 169.97K. العرض المتداول لـ STABLE يبلغ --، مع إجمالي عرض 100000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.10B.

سجل سعر STABLE بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.029023
$ 0.029023$ 0.029023
24 ساعة منخفض
$ 0.033731
$ 0.033731$ 0.033731
24 ساعة مرتفع

$ 0.029023
$ 0.029023$ 0.029023

$ 0.033731
$ 0.033731$ 0.033731

--
----

--
----

+1.59%

+1.84%

-4.14%

-4.14%

سجل سعر STABLE (STABLE) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار STABLE لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00056026+1.84%
30 يوم$ -0.00474-13.26%
60 يوم$ -0.002427-7.26%
90 يوم$ -0.004449-12.55%
تغير سعر STABLE اليوم

سجل اليوم STABLE تغيرًا $ +0.00056026 (+1.84%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر STABLE لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00474 (-13.26%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر STABLE لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد STABLE تغييرًا في $ -0.002427 (-7.26%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر STABLE لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.004449 (-12.55%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة STABLE (STABLE)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار STABLE.

تحليل STABLE

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار STABLE الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق STABLE اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق STABLE: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازS1 ≤ السعر < نقطة الارتكازبين S1-نقطة ارتكازنقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
StochRSI< 20منطقة البيع المفرطهبوط سريع للغاية على المدى القصير، راقب فرصة الارتداد.
مجموعة MA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.

STABLE_USDT يتحرك ضمن إطار زمني 4 ساعات عند مستوى 0.030733. السعر يقع فوق نقطة التمركز S1 عند 0.03064، بينما يشكل مستوى المقاومة المركزي عند 0.03119 ضغطًا مباشرًا. تقدم سلاسل المتوسطات المتحركة (MA) والإكسponential موفينغ أفيريدج (EMA) المتراصة منحىً صعوديًا كدعمٍ داخلي. أما نظام المؤشرات، فيُظهر تباينًا في الاتجاه، حيث يحافظ نظام المتوسطات على اتساق إشارات الشراء، بينما يتشكل تقاطع هبوطي في مؤشر MACD، فيما يقبع مؤشر RSI ضمن المنطقة المحايدة. كما تشير مؤشرات الزخم السريعة والبطيئة إلى وجود تفاوت في التوجهات، دون أن يُلاحظ توسع ملحوظ في معدل التقلبات. يشهد السوق مرحلة من التذبذب والتصحيح. الدعم القريب يقع عند مستوى 0.03064، وهو يبعد عن السعر الحالي بأقل من 0.3%. وفي حال اختراقه، سيتجه السعر نحو اختبار نقطة التمركز S2 عند 0.02997. أما المستوى المرجعي البعيد فتم نقله إلى 0.02997 أيضًا. وعلى الجانب العلوي، تقع أول نقطة مقاومة عند 0.03119، وهي تبعد عن السعر الحالي بنحو 1.5%. وفي حال تجاوز هذا المستوى، سيتجه السعر نحو مقاومة R1 عند 0.03186، فيما يُحدد المستوى الأعلى للضغط عند 0.03241. يخوض المشترون والبائعون معركة داخل نطاق ضيق، حيث تلعب النقاط المحورية الرئيسية دورًا حاسمًا في تحديد الاتجاه قصير المدى. ويتعين على السعر أن يثبت بقوة فوق نقطة S1 أو يتجاوز المستوى المركزي لتأكيد أي تحرك جديد. في الوقت الراهن، يفتقر السوق إلى قوة دافعة واضحة ذات اتجاه واحد، إذ يبقى النطاق التداولي محصورًا بين مستويات 0.03064 و0.03119.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار STABLE؟

تتأثر أسعار رموز STABLE بعدة عوامل رئيسية:

1. ديناميات العرض والطلب في السوق
2. معنويات سوق العملات المشفرة بشكل عام
3. التطورات التنظيمية التي تؤثر على العملات المستقرة
4. ضمان الأصول الأساسية وشفافية الاحتياطيات
5. حجم التداول والسيولة
6. أداء العملات المستقرة المنافسة
7. اعتماد بروتوكولات DeFi وتكاملها
8. الظروف الاقتصادية الكلية ومعدلات التضخم
9. إدراج العملات في البورصات وإمكانية الوصول إليها
10. التطورات التقنية وأمن العقود الذكية

لماذا يريد الناس معرفة سعر STABLE اليوم؟

يرغب الناس في معرفة السعر المستقر اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت السوق للشراء/البيع، وتتبع أداء الاستثمارات، وتقييم تقلّب السوق، والبقاء على اطلاع بتحركات الأسعار لاغتنام الفرص المحتملة.

توقعات أسعار STABLE

STABLE (STABLE) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف STABLE في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرSTABLE (STABLE) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر STABLE نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر STABLE الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار STABLE للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار STABLE.

كيفية شراء واستثمار STABLE في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع STABLE؟ شراء STABLE سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء STABLE. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء STABLE (STABLE).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة STABLE فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء STABLE (STABLE)

ماذا يمكنك أن تفعل مع STABLE

يسمح لك امتلاك STABLE بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو STABLE ( STABLE )

مشروع Stable هو أول سلسلة بلوكتشين من الطبقة الأولى في العالم، مصممة خصيصًا لنظام USDt البيئي. بخلاف السلاسل العامة، تتميز Stable بتحسين السرعة وقابلية التوسع والامتثال، حيث تستخدم USDt توكن الغاز الأصلي. يُزيل هذا التصميم عوائق تقلب أسعار الغاز الأصلي، مما يُتيح تكاملاً سلسًا لمعالجات الدفع، والتمويل عبر السلسلة، وRWA، وشركات التكنولوجيا المالية، والمؤسسات.

STABLE المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ STABLE، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب STABLE الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Arbitrum EcosystemBNB Chain EcosystemCardano Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول STABLE

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 22:00:33 (UTC+8)

تحديثات STABLE (STABLE) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن STABLE

STABLE USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع STABLE باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود STABLE USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق STABLE (STABLE) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر STABLE المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSTABLE
$0.030924
$0.030924$0.030924
+1.54%
5.61M (USDT)
/USDCSTABLE
$0.030841
$0.030841$0.030841
+1.60%
1.79M (USDT)

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حاسبة STABLE إلى USD

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STABLE
STABLE
USD
USD

1 STABLE = 0.031009 USD