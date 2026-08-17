سعر STABLE (STABLE)
السعر المباشر لمشروع STABLE (STABLE) اليوم هو $ 0.031009، مع تغير بنسبة 1.84% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل STABLE الحالي إلى USD هو $ 0.031009 لكل STABLE.
يحتل STABLE حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- STABLE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول STABLE بين $ 0.029023 (أدنى) و$ 0.033731 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.
على المدى القصير، تحرك STABLE بمقدار +1.59% خلال الساعة الماضية و-4.14% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 169.97K.
STABLE
القيمة السوقية الحالية لـ STABLE هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 169.97K. العرض المتداول لـ STABLE يبلغ --، مع إجمالي عرض 100000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.10B.
+1.59%
+1.84%
-4.14%
-4.14%
تتبع تغيرات أسعار STABLE لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00056026
|+1.84%
|30 يوم
|$ -0.00474
|-13.26%
|60 يوم
|$ -0.002427
|-7.26%
|90 يوم
|$ -0.004449
|-12.55%
سجل اليوم STABLE تغيرًا $ +0.00056026 (+1.84%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00474 (-13.26%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد STABLE تغييرًا في $ -0.002427 (-7.26%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.004449 (-12.55%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار STABLE الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق STABLE: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|S1 ≤ السعر < نقطة الارتكاز
|بين S1-نقطة ارتكاز
|نقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
|StochRSI
|< 20
|منطقة البيع المفرط
|هبوط سريع للغاية على المدى القصير، راقب فرصة الارتداد.
|مجموعة MA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
|MACD
|التقاطع الميت
|DIF < DEA
|ظهور زخم هبوطي.
|BOLL (20,2)
|أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
|بين النطاق السفلي والمتوسط
|ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
STABLE_USDT يتحرك ضمن إطار زمني 4 ساعات عند مستوى 0.030733. السعر يقع فوق نقطة التمركز S1 عند 0.03064، بينما يشكل مستوى المقاومة المركزي عند 0.03119 ضغطًا مباشرًا. تقدم سلاسل المتوسطات المتحركة (MA) والإكسponential موفينغ أفيريدج (EMA) المتراصة منحىً صعوديًا كدعمٍ داخلي. أما نظام المؤشرات، فيُظهر تباينًا في الاتجاه، حيث يحافظ نظام المتوسطات على اتساق إشارات الشراء، بينما يتشكل تقاطع هبوطي في مؤشر MACD، فيما يقبع مؤشر RSI ضمن المنطقة المحايدة. كما تشير مؤشرات الزخم السريعة والبطيئة إلى وجود تفاوت في التوجهات، دون أن يُلاحظ توسع ملحوظ في معدل التقلبات. يشهد السوق مرحلة من التذبذب والتصحيح. الدعم القريب يقع عند مستوى 0.03064، وهو يبعد عن السعر الحالي بأقل من 0.3%. وفي حال اختراقه، سيتجه السعر نحو اختبار نقطة التمركز S2 عند 0.02997. أما المستوى المرجعي البعيد فتم نقله إلى 0.02997 أيضًا. وعلى الجانب العلوي، تقع أول نقطة مقاومة عند 0.03119، وهي تبعد عن السعر الحالي بنحو 1.5%. وفي حال تجاوز هذا المستوى، سيتجه السعر نحو مقاومة R1 عند 0.03186، فيما يُحدد المستوى الأعلى للضغط عند 0.03241. يخوض المشترون والبائعون معركة داخل نطاق ضيق، حيث تلعب النقاط المحورية الرئيسية دورًا حاسمًا في تحديد الاتجاه قصير المدى. ويتعين على السعر أن يثبت بقوة فوق نقطة S1 أو يتجاوز المستوى المركزي لتأكيد أي تحرك جديد. في الوقت الراهن، يفتقر السوق إلى قوة دافعة واضحة ذات اتجاه واحد، إذ يبقى النطاق التداولي محصورًا بين مستويات 0.03064 و0.03119.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر STABLE نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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مشروع Stable هو أول سلسلة بلوكتشين من الطبقة الأولى في العالم، مصممة خصيصًا لنظام USDt البيئي. بخلاف السلاسل العامة، تتميز Stable بتحسين السرعة وقابلية التوسع والامتثال، حيث تستخدم USDt توكن الغاز الأصلي. يُزيل هذا التصميم عوائق تقلب أسعار الغاز الأصلي، مما يُتيح تكاملاً سلسًا لمعالجات الدفع، والتمويل عبر السلسلة، وRWA، وشركات التكنولوجيا المالية، والمؤسسات.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ STABLE، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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