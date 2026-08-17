سعر STABLE اليوم

السعر المباشر لمشروع STABLE (STABLE) اليوم هو $ 0.031009، مع تغير بنسبة 1.84% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل STABLE الحالي إلى USD هو $ 0.031009 لكل STABLE.

يحتل STABLE حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- STABLE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول STABLE بين $ 0.029023 (أدنى) و$ 0.033731 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك STABLE بمقدار +1.59% خلال الساعة الماضية و-4.14% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 169.97K.

معلومات سوق STABLE (STABLE)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 169.97K$ 169.97K $ 169.97K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.10B$ 3.10B $ 3.10B إمداد دورة التداول ---- -- الحد الأقصى للعرض 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 إجمالي العرض 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 البلوكتشين العام STABLE

القيمة السوقية الحالية لـ STABLE هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 169.97K. العرض المتداول لـ STABLE يبلغ --، مع إجمالي عرض 100000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.10B.