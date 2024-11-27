BOBER

عملة $BOBER - مدفوعون بروح الانحدار، وعقلية البناء. كأصحاب القنادس الحقيقية، لا نسعى فقط وراء الضجيج، بل نبني أيضًا السدود والقيم والثقافة.

اسم العملة المشفرةBOBER

التصنيفNo.4877

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.00%

المعروض المتداول0

إجمالي العرض6,969,393,998

إجمالي العرض6,969,393,998

معدل التداول0%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.001554678491517715,2024-11-27

أدنى سعر0.00016167950826132,2025-04-07

البلوكتشين العامEGLD

مقدمةعملة $BOBER - مدفوعون بروح الانحدار، وعقلية البناء. كأصحاب القنادس الحقيقية، لا نسعى فقط وراء الضجيج، بل نبني أيضًا السدود والقيم والثقافة.

قطاع

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.

MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
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BOBER/USDT
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MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
BOBER/USDT
BOBER
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24 ساعة مرتفع
--
24 ساعة منخفض
--
حجم 24 ساعة (BOBER)
--
مبلغ 24 ساعة (USDT)
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رسم بياني
دفتر الطلبات
تداولات السوق
معلومات
الطلبات المفتوحة（0）
سجل الطلب
سجل المعاملات
الصفقات المفتوحة (0)
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