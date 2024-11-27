BOBER

عملة $BOBER - مدفوعون بروح الانحدار، وعقلية البناء. كأصحاب القنادس الحقيقية، لا نسعى فقط وراء الضجيج، بل نبني أيضًا السدود والقيم والثقافة.

اسم العملة المشفرةBOBER

التصنيفNo.4877

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.00%

المعروض المتداول0

إجمالي العرض6,969,393,998

إجمالي العرض6,969,393,998

معدل التداول0%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.001554678491517715,2024-11-27

أدنى سعر0.00016167950826132,2025-04-07

البلوكتشين العامEGLD

مقدمةعملة $BOBER - مدفوعون بروح الانحدار، وعقلية البناء. كأصحاب القنادس الحقيقية، لا نسعى فقط وراء الضجيج، بل نبني أيضًا السدود والقيم والثقافة.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.