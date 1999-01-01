ESX

تُعدّ EstateX رائدةً في إضفاء الطابع الديمقراطي على سوق العقارات العالمي، الذي تبلغ قيمته 300 تريليون دولار أمريكي، وذلك من خلال معالجة التحديات الحرجة وجعل امتلاك العقارات في متناول الجميع وبأسعار معقولة ومرنة. ومن خلال تسخير تقنية البلوكتشين، تُمكّن EstateX أي شخص من البدء في بناء محفظة عقارية متنوعة بمبلغ لا يتجاوز 100 دولار أمريكي، مُحطمةً بذلك الحواجز التقليدية ومُتيحةً فرصًا لتكوين الثروات عالميًا.

اسم العملة المشفرةESX

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0,00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0,00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض12 600 000 000

إجمالي العرض7 000 000 000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBASE

مقدمةتُعدّ EstateX رائدةً في إضفاء الطابع الديمقراطي على سوق العقارات العالمي، الذي تبلغ قيمته 300 تريليون دولار أمريكي، وذلك من خلال معالجة التحديات الحرجة وجعل امتلاك العقارات في متناول الجميع وبأسعار معقولة ومرنة. ومن خلال تسخير تقنية البلوكتشين، تُمكّن EstateX أي شخص من البدء في بناء محفظة عقارية متنوعة بمبلغ لا يتجاوز 100 دولار أمريكي، مُحطمةً بذلك الحواجز التقليدية ومُتيحةً فرصًا لتكوين الثروات عالميًا.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.