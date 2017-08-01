سعر Arweave المباشر اليوم هو 1.825 USD. القيمة السوقية لـ AR هي 119,815,750.45 USD. تابع تحديثات أسعار AR إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Arweave المباشر اليوم هو 1.825 USD. القيمة السوقية لـ AR هي 119,815,750.45 USD. تابع تحديثات أسعار AR إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!
السعر المباشر لمشروع Arweave (AR) اليوم هو $ 1.825، مع تغير بنسبة 0.60% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AR الحالي إلى USD هو $ 1.825 لكل AR.
يحتل Arweave حاليًا المرتبة #153 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 119.82M، مع عرض متداول قدره 65.65M AR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AR بين $ 1.783 (أدنى) و$ 1.844 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 90.94004420870436259، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.485449842644.
على المدى القصير، تحرك AR بمقدار +0.05% خلال الساعة الماضية و+0.66% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 77.46K.
معلومات سوق Arweave (AR)
No.153
$ 119.82M
$ 119.82M$ 119.82M
$ 77.46K
$ 77.46K$ 77.46K
$ 120.45M
$ 120.45M$ 120.45M
65.65M
65.65M 65.65M
66,000,000
66,000,000 66,000,000
65,652,466
65,652,466 65,652,466
99.47%
0.01%
2017-08-01 00:00:00
AR
القيمة السوقية الحالية لـ Arweave هي $ 119.82M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 77.46K. العرض المتداول لـ AR يبلغ 65.65M، مع إجمالي عرض 65652466. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 120.45M.
سجل سعر Arweave بعملة USD
نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 1.783
$ 1.783$ 1.783
24 ساعة منخفض
$ 1.844
$ 1.844$ 1.844
24 ساعة مرتفع
$ 1.783
$ 1.783$ 1.783
$ 1.844
$ 1.844$ 1.844
$ 90.94004420870436259
$ 90.94004420870436259$ 90.94004420870436259
$ 0.485449842644
$ 0.485449842644$ 0.485449842644
+0.05%
+0.60%
+0.66%
+0.66%
سجل سعر Arweave (AR) بعملة USD
تتبع تغيرات أسعار Arweave لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
الفترة
التغيير (USD)
التغيير (%)
اليوم
$ +0.01088
+0.60%
30 يوم
$ -0.081
-4.25%
60 يوم
$ -0.13
-6.65%
90 يوم
$ -0.308
-14.44%
تغير سعر Arweave اليوم
سجل اليوم AR تغيرًا $ +0.01088 (+0.60%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
تغيير سعر Arweave لمدة 30 يومًا
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.081 (-4.25%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
تغيير سعر Arweave لمدة 60 يومًا
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد AR تغييرًا في $ -0.13 (-6.65%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
تغيير سعر Arweave لمدة 90 يومًا
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.308 (-14.44%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Arweave (AR)؟
يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Arweave الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
اتجاه سوق Arweave اليوم: صعودي أم هبوطي؟
المعنويات العامة الحالية في سوق AR: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛
بُعد المؤشر
استنتاج النموذج
النسبة/العتبة
نظرة سريعة
KDJ
التقاطع الذهبي
K > D
الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكاز
S2 ≤ السعر < S1
بين S2-S1
أسفل نقطة الارتكاز المركزية، دخول منطقة الأسعار المنخفضة.
StochRSI
> 80
منطقة ذروة الشراء
ارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
MACD
التقاطع الذهبي
DIF > DEA
ظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA
1-2 شراء
20‑40% بيع
أغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
BOLL (20,2)
وسط < السعر ≤ علوي
بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)
حيادي
30‑70
ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA
1-2 شراء
20‑40% بيع
أغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
AR_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات بالقرب من نقطة التمركز عند 1.784. السعر يتواجد بين مستوى الدعم S1 ونقطة التمركز عند 1.7926. تظهر مجموعة المتوسطات المتحركة بنية متراكبة تصاعدية، كما شكل مؤشر MACD نمط تقاطع ذهبي. تشير اتجاهات المؤشرات السريعة والبطيئة إلى وجود تباين في الاتجاهات، بينما يقبع مؤشر RSI ضمن المنطقة المحايدة. لا تُظهر توزيعات القوة الدافعة أي ميل واضح نحو اتجاه واحد، فيما تبقى معدلات التقلبات ضمن مستوياتها الطبيعية.
تبلغ المسافة بين مستوى المقاومة R1 عند 1.8013 والسعر الحالي 1.7%، بينما يبعد مستوى مقاومة التمركز عند 1.7926 عن السعر الحالي بنسبة 0.5%. وعلى الجانب الآخر، يبعد مستوى الدعم S2 عند 1.7756 عن السعر الحالي أيضاً بنسبة 0.5%. تتجمع الأسعار بشكل كثيف حول نطاق ±0.5%، فيما يقع المستوى المرجعي البعيد R2 عند 1.8096. تتركز النقاط الرئيسية للسيولة في النطاق الممتد بين 1.7756 و1.8013. وفي حال اختراق السعر لنقطة التمركز، سيتجه نحو اختبار مقاومة R1، أما في حال هبوطه دون مستوى S1 فسيتجه نحو دعم S2. يُعتبر السوق حالياً في حالة توازن بين المشترين والبائعين.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Arweave؟
تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار عملة Arweave (AR):
1. اعتماد الشبكة وطلب تخزين البيانات – فكلما زاد استخدام تخزين Arweave الدائم، ارتفعت فائدة رمز AR وقيمته.
2. تؤثر المنافسة من حلول التخزين اللامركزية الأخرى مثل Filecoin وStorj في وضع Arweave في السوق.
3. تؤثر مشاعر سوق العملات المشفرة بشكل عام وارتباطها ببيتكوين في تحركات أسعار AR.
4. تُعزز التطورات التقنية والتحديثات البروتوكولية إمكانيات الشبكة.
5. تؤثر اقتصاديات الرمز بما في ذلك مكافآت التعدين وآليات الحرق في ديناميكيات العرض.
لماذا يريد الناس معرفة سعر Arweave اليوم؟
يرغب الناس في معرفة سعر عملة Arweave (AR) اليوم لعدة أسباب: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت الاستثمار، وتحليل السوق. تُعَدّ وظيفة تخزين البيانات الدائمة الفريدة التي تقدّمها AR عاملاً جاذباً للمستثمرين. كما يساعد تتبع الأسعار في تقييم الربحية والاتجاهات السوقية وتقلبات الأسعار.
توقعات أسعار Arweave
Arweave (AR) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف AR في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرArweave (AR) لعام 2040 (خلال 14 سنة)
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Arweave نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
أدوات MEXC للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات. هل تريد معرفة سعر Arweave الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار AR للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Arweave.
كيفية شراء واستثمار Arweave في الإمارات العربية المتحدة
هل أنت مستعد للبدء مع Arweave؟ شراء AR سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Arweave. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Arweave (AR).
الخطوة 1
قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC
أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4
اختر التوكن الخاص بك
مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5
أكمل عملية الشراء الخاصة بك
أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Arweave فورًا إلى محفظتك.
ماذا يمكنك أن تفعل مع Arweave
يسمح لك امتلاك Arweave بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك
استكشف سوق MEXC الفوري
تداول أكثر من 2,800 توكن برسوم منخفضة للغاية.
تداول العقود الآجلة
تداول برافعة مالية تصل إلى 500x وسيولة عميقة.
MEXC Launchpool
قم بتخزين التوكن واحصل على عمليات إيردروب مذهلة.
تداول ما قبل السوق MEXC
قم بشراء وبيع التوكنات الجديدة قبل إدراجها رسميًا.
التداول برسوم منخفضة للغاية على MEXC
شراء Arweave (AR) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.
Arweave is a new blockchain storage platform designed to overcome the scalability, data availability, and cost issues that exist in blockchain data storage. This is also the difference between Arweave and most blockchain storage solutions. Arweave aims to become "the Internet's browsable home network". Arweave uses its native currency Arweave (AR) as an internal exchange medium. Its value comes from the practicality of the network, including submitting information to the Arweave blockchain, rewarding miners for maintaining and protecting the network, and suppressing the spread of spam.
For more information of the project, please visit its official website below.
مستند تقني
اقتصاديات الرمز
تُعدّ عملة AR العملة الأصلية المستخدمة لشراء مساحة التخزين وتعويض من يخزنون البيانات ويحمونها على الشبكة. وبدلًا من فرض رسوم اشتراك دورية، تستخدم منصة Arweave نموذج الدفع لمرة واحدة المصمم لتغطية تخزين البيانات لمدة 200 عام. وتتدفّق مدفوعات المستخدمين إلى «صندوق التخزين» (storage endowment)، الذي يعمل كاحتياطي يدفع تدريجيًّا لمقدّمي خدمات التخزين مع مرور الوقت. ويفترض هذا النموذج أن تكلفة التخزين ستنخفض تدريجيًّا، ما يسمح للصندوق بأن يمتدّ لأطول فترة ممكنة كلما انخفضت التكاليف، وبالتالي فإن نفس الكمية من عملة AR يمكنها تمويل مساحات تخزين أكبر مع مرور الزمن. وقد صُمِّم النظام ليظل مستدامًا حتى لو انخفضت تكاليف التخزين بنسبة ٠٫٥٪ سنويًّا فقط، في حين بلغ متوسط الانخفاض التاريخي نحو ٣٨٫٥٪ سنويًّا، ما يشكّل هامش أمان يدعم الجدوى الطويلة الأجل للمنصة ويمكن أن يعزّز قيمة عملة AR. وفي عام ٢٠٢٤، سجّلت عملة AR تبنيًّا ملحوظًا، شمل إدراجها في بورصات كبرى وازدياد الاهتمام المؤسسي بها. كما توسع نطاق فائدتها ليطال مجالات أخرى غير دفعات التخزين، مثل ميزات الحوكمة وتطوير النظام البيئي.
التكنولوجيا
تؤدي أركيڤ (Arweave) وظيفة نظام تخزين موزَّعٍ تعمل فيه العُقد معًا للحفاظ على البيانات على المدى الطويل، بدلًا من الاعتماد على مزوِّد واحد. ويستخدم البروتوكول إثبات التخزين (Proof of Storage)، الذي يعمل كفحوصات دورية تؤكد أن البيانات ما زالت محفوظة، وتقوم العديد من العُقد بالتحقق من نسخ مختلفة منها لتعزيز الموثوقية. وقد صُمِّمت هذه التأكيدات لتبقى فعَّالة عند التوسع، باستخدام إثباتات صغيرة جدًّا للتحقق من أن مجموعات البيانات الضخمة ما زالت آمنة. ولتقليل الحوافز للغش، تجعل الشبكة ادعاء وجود نسخ إضافية مُخزَّنة أمرًا مكلفًا، وذلك عبر اشتراط وجود «علامات مائية» (watermarks) فريدة تتطلب وقتًا وطاقة لإنشائها. ويدعم خوارزمية RandomX العدالة في توليد هذه العلامات المائية من خلال تفضيل أجهزة الكمبيوتر القياسية بدلًا من الأجهزة المتخصصة، مما يساعد على منع التفاوت في المزايا. ومنذ الإطلاق، قدَّمت أركيڤ تحسينات تقنية متعددة، من بينها نظام البوابة (Gateway) الذي يسرِّع الوصول إلى البيانات المخزَّنة ويُبسِّطه. كما تدعم الشبكة أنواع بيانات متعددة، وأصبحت شائعةً جدًّا خاصةً لتخزين الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) ومحتوى ويب ٣ (Web3).
الفريق
أُنشئ أرويف بواسطة سام ويليامز، الذي يشغل منصب المطور الرئيسي. وتضم الفريق الأساسي أبهاف كيديا، وليف بيرمان، وسيباستيان كامبوس-غروث، الذين شاركوا في كتابة أحدث نسخة من الكتاب الأبيض. ويُركّز عملهم على التصميم اللامركزي، حيث لا تتركَّز السيطرة في يد أي شخص أو مجموعة واحدة، مع التركيز على البروتوكول لكي يعمل الشبكة بشكل مستقل. وبدلًا من اتباع الهياكل المؤسسية التقليدية، تعتمد هذه المقاربة على مشاركة المجتمع والقوى السوقية في تشكيل تطور الشبكة، بدلًا من اتخاذ القرارات من الأعلى إلى الأسفل. ومنذ انطلاق المشروع، توسع مجتمع المساهمين عالميًّا، وأصبح هناك الآن عدة فرق تطوير تعمل على البروتوكول وتطبيقاته. كما أنشأ المشروع «منظمة أرويف الفريقDAO» لتعزيز إضفاء الطابع اللامركزي على قرارات الحوكمة والتطوير.
خارطة الطريق
يركّز خارطة طريق أرويف على التحسين المستمر من خلال مفهوم «التطوّر المُحفَّز»، حيث يُفترض أن تنمو الشبكة وتتكيف تدريجيًّا مع ازدياد الاستخدام. وبدلًا من جداول التحديثات الثابتة، يُتوقع أن تظهر التحسينات بشكل عضويٍّ حينما يكتشف المشاركون طرقًا أفضل لتخزين البيانات وإدارتها. ومن الاتجاهات الرئيسية توسيع السعة عبر تقنية «التجميع» (Bundling)، التي تجمّع العديد من عمليات الرفع في معاملة واحدة، مما يسمح للشبكة بمعالجة كمٍّ أكبر من البيانات دون أن تصبح مكتظّة. كما يستهدف المشروع تحسين التنسيق وتبادل البيانات بكفاءة أكبر بين المشاركين، ما يُمكّن هياكل السوق المختلفة من الظهور بشكل طبيعي. ويشمل التقدّم الأخير توسيع النظام البيئي من خلال شراكات مع مشاريع ويب3 الكبرى والشركات التقليدية. كما أطلقت الشبكة أدوات جديدة للمطوّرين وعزّزت قدراتها على التكامل مع منصات البلوك تشين الأخرى.
نظرة عامة
أرويف هو شبكة تخزين رقمي دائمٌ بُنِيَت لضمان توافر المعلومات إلى الأبد، على غرار مكتبة إلكترونية لا تنسى. ويعتمد هذا النظام على عدد كبير من الحواسيب التي تقوم بتخزين البيانات وإثبات استمرار سلامة هذه المعلومات وقابليتها للاسترجاع عبر الزمن. وتُستخدَم رموز AR لدفع تكاليف التخزين ومكافأة المشاركين الذين يساعدون في تأمين المحتوى المخزَّن وصيانته. وبحلول عام 2024، كان أرويف قد نما ليصبح لاعبًا رئيسيًّا في مجال التخزين الدائم للبيانات، مدعومًا بآلاف العُقد التي تحافظ على تشغيل الشبكة.
Arweave المورد
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Arweave، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
إذا كان Arweave سينمو بمعدل سنوي قدره %5، فقد يصل قيمته التقديرية إلى حوالي -- بحلول عام 2027، -- بحلول عام 2030، -- بحلول عام 2035، و -- بحلول عام 2040. توضح هذه الأرقام سيناريو النمو المركب المطرد، على الرغم من أن الأسعار الفعلية في المستقبل ستعتمد على اعتماد السوق والتطورات التنظيمية وظروف الاقتصاد الكلي. يمكنك الاطلاع على جدول الإسقاطات الكامل أدناه للحصول على تحليل تفصيلي سنوي للأسعار Arweave المحتملة وعائد ROI.
كم سعر Arweave اليوم؟
سعر Arweave اليوم هو $ 1.825. راجع قسم سجل الأسعار للاطلاع على سجل اليوم، و30 يومًا، و60 يومًا، و90 يومًا.
هل لا يزال Arweave استثمارًا جيدًا في الإمارات العربية المتحدة؟
لا تزال Arweave عملة مشفرة متداولة بنشاط، مع مشاركة سوقية مستمرة وتطوير منظومتها. مع ذلك، فإن استثمارات الكريبتو مثل الاستثمار في AR، متقلبة بطبيعتها، ويجب أن تتوافق مع قدرتك الشخصية على تحمل المخاطر. احرص دائمًا على إجراء بحث مستقل (DYOR) ومراعاة ظروف السوق قبل اتخاذ القرارات المالية والاستثمار.
ما هو حجم التداول اليومي لـ Arweave في الإمارات العربية المتحدة؟
تم تداول Arweave بقيمة -- في MEXC خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ما هو السعر الحالي لـ Arweave في الإمارات العربية المتحدة؟
يتم تحديث سعر AR المباشر لحظيًا بناءً على نشاط التداول العالمي في البورصات الرئيسية، بما في ذلك MEXC. تتقلب أسعار السوق باستمرار نتيجةً لتغيرات السيولة وحجم التداول والتوجهات العامة. للاطلاع على أحدث سعر لـ Arweave بعملتك المفضلة، تفضل بزيارة صفحة سعر AR لمزيد من المعلومات.
ما الذي يؤثر على سعر Arweave في الإمارات العربية المتحدة؟
يتأثر سعر AR بعدة عوامل رئيسية، منها معنويات السوق العامة، وحجم التداول، والتطورات التكنولوجية، واتجاهات استخدام المستخدمين. كما تلعب الظروف الاقتصادية الكلية الأوسع، مثل تغيرات أسعار الفائدة، ودورات السيولة، والإشارات التنظيمية، دورًا مهمًا في حركة السعر.
للبقاء على اطلاع على تحولات السوق في الوقت الفعلي وتحديثات المشروع، قم بزيارة أخبار MEXC، للحصول على أحدث التحليلات ورؤى الكريبتو.
ما هو التوكن الذي يتمتع بأعلى حجم تداول على MEXC؟
فيما يلي التوكنات الأكثر تداولًا حاليًا على MEXC من حيث حجم التداول على مدار 24 ساعة. يتم تحديث الأسعار والأداء باستمرار بناءً على بيانات السوق المباشرة.
التوكن الأكثر رواجًا
السعر
التغيير
BTC
63,573.68
+0.66%
ETH
1,904.7
+1.08%
GOLD(XAUT)
4,384.99
+0.57%
USDC
1.00088
-0.01%
SOL
75.87
+0.39%
كيف يمكنني وضع طلب وقف الخسارة أو أخذ الأرباح لـ AR على MEXC؟
يدعم MEXC طلبات وقف الخسارة وأخذ الأرباح للمساعدة في إدارة المخاطر تلقائيًا.
1. انتقل إلى قسم تداول العقود الفورية أو الآجلة وحدد زوج AR/USDT.
2. اختر "وقف الحد" أو "طلب التشغيل" من قائمة نوع الطلب.
3. قم بتحديد سعر التشغيل (المستوى الذي ينشط الطلب) وسعر التنفيذ (السعر الذي سيتم الملء عنده).
4. قم بتأكيد تفاصيل طلبك وتقديمه.
سيتم تفعيل طلب وقف الخسارة الخاص بك إذا تحرك سعر Arweave ضد صفقتك، بينما يتم تنفيذ طلب أخذ الأرباح تلقائيًا عندما يصل إلى مستوى الربح المستهدف.
للحصول على أمثلة مفصلة ودروس تعليمية، تفضل بزيارة دليل MEXC للتداول الفوري
هل سيرتفع سعر Arweave هذا العام؟
قد يرتفع سعر Arweave هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشروع. اطلع على توقعات سعر Arweave (AR) لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:33:04 (UTC+8)
تحديثات Arweave (AR) المهمة في الصناعة
الوقت (UTC+8)
نوع
معلومات
02-11 14:20:00
تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21
البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00
تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00
تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00
تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00
تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر.
يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.