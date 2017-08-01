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سعر Arweave المباشر اليوم هو 1.825 USD. القيمة السوقية لـ AR هي 119,815,750.45 USD. تابع تحديثات أسعار AR إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Arweave المباشر اليوم هو 1.825 USD. القيمة السوقية لـ AR هي 119,815,750.45 USD. تابع تحديثات أسعار AR إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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معلومات سعر AR

ما هو AR

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اقتصاد توكن AR

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سعر Arweave (AR)

السعر المباشر لـ 1 AR إلى USD:

$1.824
$1.824$1.824
+0.60%1D
USD
مخطط أسعار Arweave (AR) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:33:04 (UTC+8)

سعر Arweave اليوم

السعر المباشر لمشروع Arweave (AR) اليوم هو $ 1.825، مع تغير بنسبة 0.60% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AR الحالي إلى USD هو $ 1.825 لكل AR.

يحتل Arweave حاليًا المرتبة #153 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 119.82M، مع عرض متداول قدره 65.65M AR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AR بين $ 1.783 (أدنى) و$ 1.844 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 90.94004420870436259، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.485449842644.

على المدى القصير، تحرك AR بمقدار +0.05% خلال الساعة الماضية و+0.66% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 77.46K.

معلومات سوق Arweave (AR)

No.153

$ 119.82M
$ 119.82M$ 119.82M

$ 77.46K
$ 77.46K$ 77.46K

$ 120.45M
$ 120.45M$ 120.45M

65.65M
65.65M 65.65M

66,000,000
66,000,000 66,000,000

65,652,466
65,652,466 65,652,466

99.47%

0.01%

2017-08-01 00:00:00

AR

القيمة السوقية الحالية لـ Arweave هي $ 119.82M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 77.46K. العرض المتداول لـ AR يبلغ 65.65M، مع إجمالي عرض 65652466. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 120.45M.

سجل سعر Arweave بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 1.783
$ 1.783$ 1.783
24 ساعة منخفض
$ 1.844
$ 1.844$ 1.844
24 ساعة مرتفع

$ 1.783
$ 1.783$ 1.783

$ 1.844
$ 1.844$ 1.844

$ 90.94004420870436259
$ 90.94004420870436259$ 90.94004420870436259

$ 0.485449842644
$ 0.485449842644$ 0.485449842644

+0.05%

+0.60%

+0.66%

+0.66%

سجل سعر Arweave (AR) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Arweave لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.01088+0.60%
30 يوم$ -0.081-4.25%
60 يوم$ -0.13-6.65%
90 يوم$ -0.308-14.44%
تغير سعر Arweave اليوم

سجل اليوم AR تغيرًا $ +0.01088 (+0.60%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Arweave لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.081 (-4.25%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Arweave لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد AR تغييرًا في $ -0.13 (-6.65%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Arweave لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.308 (-14.44%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Arweave (AR)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Arweave.

تحليل Arweave

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Arweave الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Arweave اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق AR: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازS2 ≤ السعر < S1بين S2-S1أسفل نقطة الارتكاز المركزية، دخول منطقة الأسعار المنخفضة.
StochRSI> 80منطقة ذروة الشراءارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA1-2 شراء20‑40% بيعأغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA1-2 شراء20‑40% بيعأغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.

AR_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات بالقرب من نقطة التمركز عند 1.784. السعر يتواجد بين مستوى الدعم S1 ونقطة التمركز عند 1.7926. تظهر مجموعة المتوسطات المتحركة بنية متراكبة تصاعدية، كما شكل مؤشر MACD نمط تقاطع ذهبي. تشير اتجاهات المؤشرات السريعة والبطيئة إلى وجود تباين في الاتجاهات، بينما يقبع مؤشر RSI ضمن المنطقة المحايدة. لا تُظهر توزيعات القوة الدافعة أي ميل واضح نحو اتجاه واحد، فيما تبقى معدلات التقلبات ضمن مستوياتها الطبيعية. تبلغ المسافة بين مستوى المقاومة R1 عند 1.8013 والسعر الحالي 1.7%، بينما يبعد مستوى مقاومة التمركز عند 1.7926 عن السعر الحالي بنسبة 0.5%. وعلى الجانب الآخر، يبعد مستوى الدعم S2 عند 1.7756 عن السعر الحالي أيضاً بنسبة 0.5%. تتجمع الأسعار بشكل كثيف حول نطاق ±0.5%، فيما يقع المستوى المرجعي البعيد R2 عند 1.8096. تتركز النقاط الرئيسية للسيولة في النطاق الممتد بين 1.7756 و1.8013. وفي حال اختراق السعر لنقطة التمركز، سيتجه نحو اختبار مقاومة R1، أما في حال هبوطه دون مستوى S1 فسيتجه نحو دعم S2. يُعتبر السوق حالياً في حالة توازن بين المشترين والبائعين.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Arweave؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار عملة Arweave (AR):

1. اعتماد الشبكة وطلب تخزين البيانات – فكلما زاد استخدام تخزين Arweave الدائم، ارتفعت فائدة رمز AR وقيمته.

2. تؤثر المنافسة من حلول التخزين اللامركزية الأخرى مثل Filecoin وStorj في وضع Arweave في السوق.

3. تؤثر مشاعر سوق العملات المشفرة بشكل عام وارتباطها ببيتكوين في تحركات أسعار AR.

4. تُعزز التطورات التقنية والتحديثات البروتوكولية إمكانيات الشبكة.

5. تؤثر اقتصاديات الرمز بما في ذلك مكافآت التعدين وآليات الحرق في ديناميكيات العرض.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Arweave اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر عملة Arweave (AR) اليوم لعدة أسباب: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت الاستثمار، وتحليل السوق. تُعَدّ وظيفة تخزين البيانات الدائمة الفريدة التي تقدّمها AR عاملاً جاذباً للمستثمرين. كما يساعد تتبع الأسعار في تقييم الربحية والاتجاهات السوقية وتقلبات الأسعار.

توقعات أسعار Arweave

Arweave (AR) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف AR في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرArweave (AR) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Arweave نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Arweave الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار AR للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Arweave.

كيفية شراء واستثمار Arweave في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Arweave؟ شراء AR سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Arweave. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Arweave (AR).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Arweave فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Arweave (AR)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Arweave

يسمح لك امتلاك Arweave بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Arweave ( AR )

Arweave is a new blockchain storage platform designed to overcome the scalability, data availability, and cost issues that exist in blockchain data storage. This is also the difference between Arweave and most blockchain storage solutions. Arweave aims to become "the Internet's browsable home network". Arweave uses its native currency Arweave (AR) as an internal exchange medium. Its value comes from the practicality of the network, including submitting information to the Arweave blockchain, rewarding miners for maintaining and protecting the network, and suppressing the spread of spam.

For more information of the project, please visit its official website below.

مستند تقني

Arweave المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Arweave، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Arweave الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Artificial Intelligence (AI)DePINLayer 1 (L1)

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Arweave

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:33:04 (UTC+8)

تحديثات Arweave (AR) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Arweave

AR USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع AR باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود AR USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Arweave (AR) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Arweave المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTAR
$1.824
$1.824$1.824
+0.55%
43.08K (USDT)
/USDCAR
$1.823
$1.823$1.823
+0.60%
31.02K (USDT)

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1 AR = 1.825 USD