سعر Arweave اليوم

السعر المباشر لمشروع Arweave (AR) اليوم هو $ 1.825، مع تغير بنسبة 0.60% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AR الحالي إلى USD هو $ 1.825 لكل AR.

يحتل Arweave حاليًا المرتبة #153 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 119.82M، مع عرض متداول قدره 65.65M AR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AR بين $ 1.783 (أدنى) و$ 1.844 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 90.94004420870436259، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.485449842644.

على المدى القصير، تحرك AR بمقدار +0.05% خلال الساعة الماضية و+0.66% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 77.46K.

معلومات سوق Arweave (AR)

التصنيف No.153 القيمة السوقية $ 119.82M$ 119.82M $ 119.82M الحجم (24 ساعة) $ 77.46K$ 77.46K $ 77.46K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 120.45M$ 120.45M $ 120.45M إمداد دورة التداول 65.65M 65.65M 65.65M الحد الأقصى للعرض 66,000,000 66,000,000 66,000,000 إجمالي العرض 65,652,466 65,652,466 65,652,466 معدل التداول 99.47% الحصة السوقية 0.01% تاريخ الإصدار 2017-08-01 00:00:00 البلوكتشين العام AR

القيمة السوقية الحالية لـ Arweave هي $ 119.82M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 77.46K. العرض المتداول لـ AR يبلغ 65.65M، مع إجمالي عرض 65652466. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 120.45M.