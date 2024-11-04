Q3 2024 MX Burn is Complete – A New Milestone
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Access Protocol السعر(ACS)
السعر الحالي لـ Access Protocol (ACS) اليوم هو 0.0015184 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من ACS إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Access Protocol:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 77.54K USD
- تغير سعر Access Protocol خلال اليوم هو -1.73%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD
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تتبع تغيرات أسعار Access Protocol لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000026731
|-1.73%
|30 يوم
|$ -0.0002702
|-15.11%
|60 يوم
|$ -0.0000002
|-0.02%
|90 يوم
|$ -0.0000848
|-5.29%
اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Access Protocol: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:
+0.13%
-1.73%
-16.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Access Protocol offers a new model monetization layer for all digital content creators. By integrating Access Protocol on their site, creators can paywall and enable premium content to their supporters.
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تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Access Protocol، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ ACS؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2025 و2026 و2027 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارAccess Protocol.
يوفر تتبع مسار سعر ACS معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ ACS. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Access Protocol.
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المبلغ
1 ACS = 0.0015184 USD